«Brayton» futbolchisi Diyego Gomes 51 metrdan “Kristal Pelas” darvozasini ishg‘ol etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Brayton» futbolchisi Diyego Gomes «Kristal Pelas» darvozasini taxminan 51 metr masofadan ishg‘ol etib, zamonaviy Premer-liga tarixidagi eng uzoq masofali gollar qatoridan joy oldi.
- Bu gol 2017 yildan buyon qayd etilgan eng uzoq zarba bo‘lib, Ueyn Runining 58 metrlik rekordidan keyingi eng yaxshi natijadir.
- Gomes ushbu supergolni o‘yinning 7-daqiqasidayoq kiritdi va «Brayton»ning «Kristal Pelas» ustidan 5:0 hisobidagi yirik g‘alabasiga hissa qo‘shdi.
Angliya Premer-ligasi (APL) doirasida navbatdagi tarixiy va uzoq vaqt esda qoladigan shov-shuvli voqelik yuz berdi. «Brayton» yarimhimoyachisi Diyego Gomes «Kristal Pelas» jamoasiga qarshi kechgan bellashuvda misli ko‘rilmagan masofadan aniq zarba yo‘llab, muxlislarni lol qoldirdi.
Mutaxassislarning hisob-kitoblariga ko‘ra, Gomes to‘pni raqib darvozasiga taxminan 51 metr masofadan kiritgan bo‘lib, bu natija zamonaviy Premer-liga tarixidagi eng uzoq masofali zarbalar qatoridan mustahkam joy oldi.
Ueyn Runi rekordidan keyingi eng yaxshi natija: 2017 yildan buyon ilk bor
Ushbu noodatiy supergol Angliya futboli solnomasiga yangi rekord sifatida kiritildi:
Runidan keyingi eng uzoq zarba: APLda bunga o‘xshash rasmiy uzoq masofali gol oxirgi marta 2017 yilning noyabr oyida sodir bo‘lgan edi — o‘shanda afsonaviy Ueyn Runi «Everton» libosida «Vest Xem» darvozasiga 58 metrdan to‘p yo‘llab, olamshumul shov-shuv ko‘targandi;
O‘yin boshidagi zarba: Diyego Gomes bu harakatni uchrashuvning hali 7-daqiqasidayoq amalga oshirib, raqib posbonining oldinga chiqib ketganini payqadi va bahsdagi ikkinchi to‘pni rasmiylashtirdi;
Benuqson ijro: To‘pning trayektoriyasi va aniqligi ushbu golni joriy mavsumning eng chiroyli kiritilgan to‘pi sovriniga asosiy da’vogarga aylantirdi.
«Brayton»dan yana bir yirik tor-mor va 5 ta gol
Mazkur supergol bilan ilhomlangan «chaykalar» qolgan daqiqalarda ham raqibga hech qanday najot imkoniyatini qoldirmadi:
«Kristal Pelas» darvozasiga 5 ta to‘p: Uchrashuv davomida to‘liq ustunlikni o‘z qo‘lida saqlab qolgan «Brayton» bellashuvni 5 ta gol urgan holda yirik g‘alaba bilan yakunladi;
Mavsumdagi ikkinchi yirik zafar: Jamoa joriy APL mavsumida ikkinchi bor raqibini yirik hisobda mag‘lub etdi — bundan oldin ham «chaykalar» xuddi shunday hisob bilan Frenk Lempard boshchiligidagi «Koventri» klubini taslim etgan edi.
Oldinda «Liverpul»ga qarshi katta sinov
Qozonilgan bunday ruhiy va yorqin g‘alabadan so‘ng «Brayton» oldida musobaqaning eng qiyin bekatlaridan biri turibdi:
Markaziy to‘qnashuv: Navbatdagi turda jamoa Angliya grandlaridan biri — mashhur «Liverpul» bilan kuch sinashadi;
Yuqori intriga: Diyego Gomes va uning jamoadoshlari bugungi yuqori formasini «Enfild» egalariga qarshi kechadigan shiddatli to‘qnashuvda ham namoyish etishga harakat qiladi.
Izohlar 0
…