«Brayton» futbolchisi Diyego Gomes 51 metrdan “Kristal Pelas” darvozasini ishg‘ol etdi

·39·Sport
«Brayton» futbolchisi Diyego Gomes 51 metrdan “Kristal Pelas” darvozasini ishg‘ol etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • «Brayton» futbolchisi Diyego Gomes «Kristal Pelas» darvozasini taxminan 51 metr masofadan ishg‘ol etib, zamonaviy Premer-liga tarixidagi eng uzoq masofali gollar qatoridan joy oldi.
  • Bu gol 2017 yildan buyon qayd etilgan eng uzoq zarba bo‘lib, Ueyn Runining 58 metrlik rekordidan keyingi eng yaxshi natijadir.
  • Gomes ushbu supergolni o‘yinning 7-daqiqasidayoq kiritdi va «Brayton»ning «Kristal Pelas» ustidan 5:0 hisobidagi yirik g‘alabasiga hissa qo‘shdi.

Angliya Premer-ligasi (APL) doirasida navbatdagi tarixiy va uzoq vaqt esda qoladigan shov-shuvli voqelik yuz berdi. «Brayton» yarimhimoyachisi Diyego Gomes «Kristal Pelas» jamoasiga qarshi kechgan bellashuvda misli ko‘rilmagan masofadan aniq zarba yo‘llab, muxlislarni lol qoldirdi.

Mutaxassislarning hisob-kitoblariga ko‘ra, Gomes to‘pni raqib darvozasiga taxminan 51 metr masofadan kiritgan bo‘lib, bu natija zamonaviy Premer-liga tarixidagi eng uzoq masofali zarbalar qatoridan mustahkam joy oldi.

Ueyn Runi rekordidan keyingi eng yaxshi natija: 2017 yildan buyon ilk bor

Ushbu noodatiy supergol Angliya futboli solnomasiga yangi rekord sifatida kiritildi:

  • Runidan keyingi eng uzoq zarba: APLda bunga o‘xshash rasmiy uzoq masofali gol oxirgi marta 2017 yilning noyabr oyida sodir bo‘lgan edi — o‘shanda afsonaviy Ueyn Runi «Everton» libosida «Vest Xem» darvozasiga 58 metrdan to‘p yo‘llab, olamshumul shov-shuv ko‘targandi;

  • O‘yin boshidagi zarba: Diyego Gomes bu harakatni uchrashuvning hali 7-daqiqasidayoq amalga oshirib, raqib posbonining oldinga chiqib ketganini payqadi va bahsdagi ikkinchi to‘pni rasmiylashtirdi;

  • Benuqson ijro: To‘pning trayektoriyasi va aniqligi ushbu golni joriy mavsumning eng chiroyli kiritilgan to‘pi sovriniga asosiy da’vogarga aylantirdi.

«Brayton»dan yana bir yirik tor-mor va 5 ta gol

Mazkur supergol bilan ilhomlangan «chaykalar» qolgan daqiqalarda ham raqibga hech qanday najot imkoniyatini qoldirmadi:

  • «Kristal Pelas» darvozasiga 5 ta to‘p: Uchrashuv davomida to‘liq ustunlikni o‘z qo‘lida saqlab qolgan «Brayton» bellashuvni 5 ta gol urgan holda yirik g‘alaba bilan yakunladi;

  • Mavsumdagi ikkinchi yirik zafar: Jamoa joriy APL mavsumida ikkinchi bor raqibini yirik hisobda mag‘lub etdi — bundan oldin ham «chaykalar» xuddi shunday hisob bilan Frenk Lempard boshchiligidagi «Koventri» klubini taslim etgan edi.

Oldinda «Liverpul»ga qarshi katta sinov

Qozonilgan bunday ruhiy va yorqin g‘alabadan so‘ng «Brayton» oldida musobaqaning eng qiyin bekatlaridan biri turibdi:

  • Markaziy to‘qnashuv: Navbatdagi turda jamoa Angliya grandlaridan biri — mashhur «Liverpul» bilan kuch sinashadi;

  • Yuqori intriga: Diyego Gomes va uning jamoadoshlari bugungi yuqori formasini «Enfild» egalariga qarshi kechadigan shiddatli to‘qnashuvda ham namoyish etishga harakat qiladi.

Diyego GomesBraytonAngliya Premer‑ligasiRekordli gol
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Avgustdan beri g‘alaba yo‘q: “MYU” APL 7-turida “Lids” bilan ochkolarni bo‘lishib oldiAvgustdan beri g‘alaba yo‘q: “MYU” APL 7-turida “Lids” bilan ochkolarni bo‘lishib oldiKecha 20:17«Aston Villa» safarda «Nyukasl»ni mag‘lubiyatga uchratdi«Aston Villa» safarda «Nyukasl»ni mag‘lubiyatga uchratdiKecha 09:24«Liverpul» va «Manchester Siti» superto‘qnashuvi oldidan so‘nggi 5 o‘yin tahlili«Liverpul» va «Manchester Siti» superto‘qnashuvi oldidan so‘nggi 5 o‘yin tahlili11 oktabr 14:48Erling Holand “Enfild”dagi superbahs oldidan ashaddiy raqibini masxara qildiErling Holand “Enfild”dagi superbahs oldidan ashaddiy raqibini masxara qildi11 oktabr 14:03“Biz buni yengamiz!”: “Siti” aybdor deb topilgach, Gvardiola klub ortida qalqon bo‘ldi“Biz buni yengamiz!”: “Siti” aybdor deb topilgach, Gvardiola klub ortida qalqon bo‘ldi30 sentabr 19:37«Brentford» London grandi "Chelsi"ni 3:0 hisobida mag‘lubiyatga uchratdi«Brentford» London grandi "Chelsi"ni 3:0 hisobida mag‘lubiyatga uchratdi19 sentabr 07:08
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi