Avgustdan beri g‘alaba yo‘q: “MYU” APL 7-turida “Lids” bilan ochkolarni bo‘lishib oldi
Angliya Premer-ligasining 7-turi doirasida safarda bahs olib borgan «Manchester Yunayted» klubi prinsipial raqiblaridan biri bo‘lgan «Lids» mehmoni bo‘ldi. Murosasiz va kurashlarga boy kechgan bellashuvda 1:1 hisobidagi durang qayd etildi.
Ushbu natija manchesterliklarning turnirdagi g‘alabasiz seriyasini yanada uzaytirib, jamoa atrofidagi inqirozli muhitni bartaraf eta olmadi.
Mbeumoning tezkor goli va Kalvert-Lyuinning javobi
Uchrashuv mehmonlarning faol bosimi va tezkor hujumlari bilan boshlandi:
Birinchi bo‘limdagi ustunlik: «Manchester Yunayted» dastlabki 45 daqiqalikda tashabbusni o‘z qo‘liga oldi va 35-daqiqada Brayan Mbeumoning aniq zarbasi evaziga hisobda oldinga chiqib oldi — 0:1;
51-daqiqadagi muvozanat: Ikkinchi bo‘lim startida mezbonlar hujumga zo‘r berishdi. 51-daqiqada tajribali hujumchi Dominik Kalvert-Lyuin raqib darvozasini ishg‘ol etib, muvozanatni tikladi — 1:1;
Besamar urinishlar: Bahsning qolgan daqiqalarida har ikkala jamoa g‘alaba to‘pini kiritish uchun bir qator vaziyatlarni yuzaga keltirdi, ammo himoyachilar va darvozabonlar ishonchli harakat qilib, hisobni saqlab qoldi.
O‘yin bayonnomasi
APL. 7-tur
«Lids» — «Manchester Yunayted» 1:1
Gollar: Kalvert-Lyuin (51) — Mbeumo (35).
«Lids»: Trafford, Jastin, Elvedi, Muharemovich, Tanaka (Longstaff, 81), Gudmundsson, Bogl, Ampadu, Okafor (Nmecha, 74), Shtax, Kalvert-Lyuin.
«Manchester Yunayted»: Lamens, Martines (Mazraui, 46), Yoro, Maguayr, Dalot, Baleba (Maunt, 74), Tilemans (Kunya, 84), Santos, Diallo, Fernandesh, Mbeumo.
«MYU» 5 o‘yindan beri g‘alaba qozona olmayapti
Manchesterliklar ichki chempionatda g‘alaba ta’mini unutib qo‘yishmoqda:
Uzoq davom etayotgan seriya: «Qizil iblislar»ning Premer-ligadagi g‘alabasiz seriyasi ketma-ket 5 ta uchrashuvga yetdi;
So‘nggi g‘alaba xotirasi: Jamoa ichki birinchilikda oxirgi marta 30 avgust kuni «Ipsvich Taun»ni 5:2 hisobida mag‘lubiyatga uchratgan edi;
Turnir jadvalidagi bosim: Muntazam ochko yo‘qotishlar «Manchester Yunayted»ni yevrokuboklar hududidan uzoqlashtirib, murabbiylar shtabi va rahbariyat oldiga zudlik bilan yechim topish vazifasini qo‘ymoqda.
Izohlar 0
…