Avgustdan beri g‘alaba yo‘q: “MYU” APL 7-turida “Lids” bilan ochkolarni bo‘lishib oldi

·0·Sport
Avgustdan beri g‘alaba yo‘q: “MYU” APL 7-turida “Lids” bilan ochkolarni bo‘lishib oldi

Angliya Premer-ligasining 7-turi doirasida safarda bahs olib borgan «Manchester Yunayted» klubi prinsipial raqiblaridan biri bo‘lgan «Lids» mehmoni bo‘ldi. Murosasiz va kurashlarga boy kechgan bellashuvda 1:1 hisobidagi durang qayd etildi.

Ushbu natija manchesterliklarning turnirdagi g‘alabasiz seriyasini yanada uzaytirib, jamoa atrofidagi inqirozli muhitni bartaraf eta olmadi.

Mbeumoning tezkor goli va Kalvert-Lyuinning javobi

Uchrashuv mehmonlarning faol bosimi va tezkor hujumlari bilan boshlandi:

  • Birinchi bo‘limdagi ustunlik: «Manchester Yunayted» dastlabki 45 daqiqalikda tashabbusni o‘z qo‘liga oldi va 35-daqiqada Brayan Mbeumoning aniq zarbasi evaziga hisobda oldinga chiqib oldi — 0:1;

  • 51-daqiqadagi muvozanat: Ikkinchi bo‘lim startida mezbonlar hujumga zo‘r berishdi. 51-daqiqada tajribali hujumchi Dominik Kalvert-Lyuin raqib darvozasini ishg‘ol etib, muvozanatni tikladi — 1:1;

  • Besamar urinishlar: Bahsning qolgan daqiqalarida har ikkala jamoa g‘alaba to‘pini kiritish uchun bir qator vaziyatlarni yuzaga keltirdi, ammo himoyachilar va darvozabonlar ishonchli harakat qilib, hisobni saqlab qoldi.

O‘yin bayonnomasi

APL. 7-tur

«Lids» — «Manchester Yunayted» 1:1

Gollar: Kalvert-Lyuin (51) — Mbeumo (35).

  • «Lids»: Trafford, Jastin, Elvedi, Muharemovich, Tanaka (Longstaff, 81), Gudmundsson, Bogl, Ampadu, Okafor (Nmecha, 74), Shtax, Kalvert-Lyuin.

  • «Manchester Yunayted»: Lamens, Martines (Mazraui, 46), Yoro, Maguayr, Dalot, Baleba (Maunt, 74), Tilemans (Kunya, 84), Santos, Diallo, Fernandesh, Mbeumo.

«MYU» 5 o‘yindan beri g‘alaba qozona olmayapti

Manchesterliklar ichki chempionatda g‘alaba ta’mini unutib qo‘yishmoqda:

  • Uzoq davom etayotgan seriya: «Qizil iblislar»ning Premer-ligadagi g‘alabasiz seriyasi ketma-ket 5 ta uchrashuvga yetdi;

  • So‘nggi g‘alaba xotirasi: Jamoa ichki birinchilikda oxirgi marta 30 avgust kuni «Ipsvich Taun»ni 5:2 hisobida mag‘lubiyatga uchratgan edi;

  • Turnir jadvalidagi bosim: Muntazam ochko yo‘qotishlar «Manchester Yunayted»ni yevrokuboklar hududidan uzoqlashtirib, murabbiylar shtabi va rahbariyat oldiga zudlik bilan yechim topish vazifasini qo‘ymoqda.

Manchester YunaytedLidsAngliya Premer‑ligasiKalvert‑Lyuin
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Aston Villa» safarda «Nyukasl»ni mag‘lubiyatga uchratdi«Aston Villa» safarda «Nyukasl»ni mag‘lubiyatga uchratdiBugun 09:24«Liverpul» va «Manchester Siti» superto‘qnashuvi oldidan so‘nggi 5 o‘yin tahlili«Liverpul» va «Manchester Siti» superto‘qnashuvi oldidan so‘nggi 5 o‘yin tahlili11 oktabr 14:48Erling Holand “Enfild”dagi superbahs oldidan ashaddiy raqibini masxara qildiErling Holand “Enfild”dagi superbahs oldidan ashaddiy raqibini masxara qildi11 oktabr 14:03“Biz buni yengamiz!”: “Siti” aybdor deb topilgach, Gvardiola klub ortida qalqon bo‘ldi“Biz buni yengamiz!”: “Siti” aybdor deb topilgach, Gvardiola klub ortida qalqon bo‘ldi30 sentabr 19:37Lids — Manchester Yunayted: tarkiblar va jonli matnLids — Manchester Yunayted: tarkiblar va jonli matnBugun 16:46«Brentford» London grandi "Chelsi"ni 3:0 hisobida mag‘lubiyatga uchratdi«Brentford» London grandi "Chelsi"ni 3:0 hisobida mag‘lubiyatga uchratdi19 sentabr 07:08
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...