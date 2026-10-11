«Liverpul» va «Manchester Siti» superto‘qnashuvi oldidan so‘nggi 5 o‘yin tahlili
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Bugun, 11 oktyabr kuni Angliya Premer-ligasining 6-turi doirasida «Liverpul» va «Manchester Siti» jamoalari «Enfild» stadionida o‘zaro to‘qnash keladi.
- O‘zaro so‘nggi beshta o‘yinda «Manchester Siti»
- 3 ta g‘alaba qozongan, jumladan, oxirgi uchta rasmiy uchrashuvda ketma-ket zafar quchgan.
- «Liverpul» esa o‘z uyida «Siti»ning g‘alabali seriyasiga chek qo‘yishni maqsad qilgan.
Bugun, 11 oktyabr kuni Angliya Premer-ligasining 6-turi doirasida millionlab futbol muxlislari intiqlik bilan kutayotgan mavsumning eng qaynoq uchrashuvlaridan biri bo‘lib o‘tadi. Liverpul shahridagi afsonaviy «Enfild» arenasida musobaqa peshqadamligi uchun da’vogar ikki gigant — «Liverpul» hamda «Manchester Siti» jamoalari o‘zaro to‘qnash keladi.
Ushbu shiddatli va prinsipial bahsni bosh hakam Kris Kavana boshqarib boradi.
O‘yin qachon va qaysi vaqtda start oladi?
Uchrashuv tafsilotlari va vaqti:
Musobaqa va bosqich: Angliya Premer-ligasi, 6-tur markaziy bellashuvi;
Maydon: Liverpul shahri, «Enfild» stadioni;
Boshlanish vaqti: Toshkent vaqti bilan bugun soat 20:30 da;
Bosh hakam: Kris Kavana.
O‘zaro so‘nggi 5 bahs: Murosasizlik va gollar shousi
Ikki klub o‘rtasidagi so‘nggi beshta uchrashuvga nazar tashlansa, ularda birorta ham durang natija qayd etilmaganini ko‘rish mumkin. Ustunlik esa «shaharliklar» tarafida:
2026 yil 4 aprel (Angliya kubogi, chorakfinal): «Manchester Siti» — «Liverpul» 4:0;
2026 yil 8 fevral (APL, 25-tur): «Liverpul» — «Manchester Siti» 1:2;
2025 yil 9 noyabr (APL, 11-tur): «Manchester Siti» — «Liverpul» 3:0;
2025 yil 23 fevral (APL, 26-tur): «Manchester Siti» — «Liverpul» 0:2;
2024 yil 1 dekabr (APL, 13-tur): «Liverpul» — «Manchester Siti» 2:0.
Raqamlar nima demoqda?
G‘alabalar nisbati: So‘nggi beshta qarama-qarshilikning 3 tasida «Manchester Siti», 2 tasida esa «Liverpul» zafar quchgan;
Ketma-ket 3 ta g‘alaba: Manchesterliklar mersisaydliklarga qarshi oxirgi uchta rasmiy o‘yinning barchasida g‘alaba qozonib, raqib darvozasiga jami 9 ta gol urgan va o‘z darvozasidan atigi 1 ta to‘p o‘tkazib yuborgan;
«Enfild» omili: «Liverpul» o‘z uyida muxlislarning ulkan bosimi ostida «Siti»ning mazkur g‘alabali seriyasiga chek qo‘yish va ochkolar bo‘yicha oldinga o‘tib olish niyatida.
Ikki top-murabbiyning taktik kurashi va murosasiz hujumkor futbol bugungi oqshomda APLda haqiqiy bayramni taqdim etishi shubhasiz.
Izohlar 0
…