«Liverpul» va «Manchester Siti» superto‘qnashuvi oldidan so‘nggi 5 o‘yin tahlili

·56·Sport
«Liverpul» va «Manchester Siti» superto‘qnashuvi oldidan so‘nggi 5 o‘yin tahlili
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Bugun, 11 oktyabr kuni Angliya Premer-ligasining 6-turi doirasida «Liverpul» va «Manchester Siti» jamoalari «Enfild» stadionida o‘zaro to‘qnash keladi.
  • O‘zaro so‘nggi beshta o‘yinda «Manchester Siti»
  • 3 ta g‘alaba qozongan, jumladan, oxirgi uchta rasmiy uchrashuvda ketma-ket zafar quchgan.
  • «Liverpul» esa o‘z uyida «Siti»ning g‘alabali seriyasiga chek qo‘yishni maqsad qilgan.

Bugun, 11 oktyabr kuni Angliya Premer-ligasining 6-turi doirasida millionlab futbol muxlislari intiqlik bilan kutayotgan mavsumning eng qaynoq uchrashuvlaridan biri bo‘lib o‘tadi. Liverpul shahridagi afsonaviy «Enfild» arenasida musobaqa peshqadamligi uchun da’vogar ikki gigant — «Liverpul» hamda «Manchester Siti» jamoalari o‘zaro to‘qnash keladi.

Ushbu shiddatli va prinsipial bahsni bosh hakam Kris Kavana boshqarib boradi.

O‘yin qachon va qaysi vaqtda start oladi?

Uchrashuv tafsilotlari va vaqti:

  • Musobaqa va bosqich: Angliya Premer-ligasi, 6-tur markaziy bellashuvi;

  • Maydon: Liverpul shahri, «Enfild» stadioni;

  • Boshlanish vaqti: Toshkent vaqti bilan bugun soat 20:30 da;

  • Bosh hakam: Kris Kavana.

O‘zaro so‘nggi 5 bahs: Murosasizlik va gollar shousi

Ikki klub o‘rtasidagi so‘nggi beshta uchrashuvga nazar tashlansa, ularda birorta ham durang natija qayd etilmaganini ko‘rish mumkin. Ustunlik esa «shaharliklar» tarafida:

  • 2026 yil 4 aprel (Angliya kubogi, chorakfinal): «Manchester Siti» — «Liverpul» 4:0;

  • 2026 yil 8 fevral (APL, 25-tur): «Liverpul» — «Manchester Siti» 1:2;

  • 2025 yil 9 noyabr (APL, 11-tur): «Manchester Siti» — «Liverpul» 3:0;

  • 2025 yil 23 fevral (APL, 26-tur): «Manchester Siti» — «Liverpul» 0:2;

  • 2024 yil 1 dekabr (APL, 13-tur): «Liverpul» — «Manchester Siti» 2:0.

Raqamlar nima demoqda?

  • G‘alabalar nisbati: So‘nggi beshta qarama-qarshilikning 3 tasida «Manchester Siti», 2 tasida esa «Liverpul» zafar quchgan;

  • Ketma-ket 3 ta g‘alaba: Manchesterliklar mersisaydliklarga qarshi oxirgi uchta rasmiy o‘yinning barchasida g‘alaba qozonib, raqib darvozasiga jami 9 ta gol urgan va o‘z darvozasidan atigi 1 ta to‘p o‘tkazib yuborgan;

  • «Enfild» omili: «Liverpul» o‘z uyida muxlislarning ulkan bosimi ostida «Siti»ning mazkur g‘alabali seriyasiga chek qo‘yish va ochkolar bo‘yicha oldinga o‘tib olish niyatida.

Ikki top-murabbiyning taktik kurashi va murosasiz hujumkor futbol bugungi oqshomda APLda haqiqiy bayramni taqdim etishi shubhasiz.

LiverpulManchester SitiAngliya Premer‑ligasiKris Kavana
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Erling Holand “Enfild”dagi superbahs oldidan ashaddiy raqibini masxara qildiErling Holand “Enfild”dagi superbahs oldidan ashaddiy raqibini masxara qildiBugun 14:03“Biz buni yengamiz!”: “Siti” aybdor deb topilgach, Gvardiola klub ortida qalqon bo‘ldi“Biz buni yengamiz!”: “Siti” aybdor deb topilgach, Gvardiola klub ortida qalqon bo‘ldi30 sentabr 19:37«Brentford» London grandi "Chelsi"ni 3:0 hisobida mag‘lubiyatga uchratdi«Brentford» London grandi "Chelsi"ni 3:0 hisobida mag‘lubiyatga uchratdi19 sentabr 07:08“Manchester Siti”ning “Liverpul”ga qarshi taxminiy tarkibi — Husanov maydonga tushadimi?“Manchester Siti”ning “Liverpul”ga qarshi taxminiy tarkibi — Husanov maydonga tushadimi?Kecha 14:26«Manchester Siti» va APL o‘rtasidagi maxfiy muzokaralar tafsiloti oshkor bo‘ldi«Manchester Siti» va APL o‘rtasidagi maxfiy muzokaralar tafsiloti oshkor bo‘ldiKecha 11:10Mareska shov-shuvlarga qaramay “Liverpul”ga qarshi rejasini oshkor etdiMareska shov-shuvlarga qaramay “Liverpul”ga qarshi rejasini oshkor etdi9 oktabr 17:10
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi