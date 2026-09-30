“Biz buni yengamiz!”: “Siti” aybdor deb topilgach, Gvardiola klub ortida qalqon bo‘ldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- "Manchester Siti"
- Angliya Premer-ligasining moliyaviy qoidalarini to'qqiz yil davomida buzganlikda aybdor deb topildi.
- Klubning sobiq bosh murabbiyi Pep Gvardiola o'zining ijtimoiy tarmoqlari orqali sobiq jamoasi va rahbariyatni ochiqchasiga qo'llab-quvvatlab, "Biz buni birgalikda yengamiz" degan murojaat bilan chiqdi.
Angliya Premer-ligasi moliyaviy qoidalarini (FFP) ketma-ket to‘qqiz yil davomida buzganlikda ayblanib, mustaqil komissiya tomonidan barcha bandlar bo‘yicha aybdor deb topilgan «Manchester Siti» atrofidagi shov-shuvli mojaro yangi bosqichga chiqdi. Jamoa bilan 10 yillik porloq davrni o‘tkazib, yozda klubni tark etgan sobiq bosh murabbiy Pep Gvardiola og‘ir vaziyatda sobiq jamoasi va rahbariyatni ochiqchasiga qo‘llab-quvvatlab chiqdi.
Ayni paytda «City Football Group» xalqaro elchisi sifatida faoliyat yuritayotgan 55 yoshli ispaniyalik mutaxassis dunyo bo‘ylab millionlab muxlislarga murojaat qilib, hozirgi bosh murabbiy Enso Mareska, bosh ijrochi direktor Ferran Soriano va klub raisi ortida qat’iy turishini ta’kidladi: «Dunyo bo‘ylab har bir “Manchester Siti” muxlisi bilib qo‘ysin: men bu yerdaman, har qachongidan ham ko‘proq... Biz buni birgalikda yengamiz». Klub esa o‘z aybsizligini ta’kidlab, juma kunigacha apellyatsiya shikoyatini berishga hozirlik ko‘rmoqda, shu bilan birga, klubning sobiq rahbarlari amaldagi direktorlar kengashini zudlik bilan iste’foga chiqishga chaqirmoqda.
«9 yillik ayblovlar, Pepning sadoqati va iste’fo talabi»: Mojaroning 5 ta asosiy nuqtasi
«Manchester Siti»ning aybdor deb topilishi va Gvardiolaning murojaati bo‘yicha eng muhim faktlar:
Barcha ayblovlar bo‘yicha aybdor deb topildi: Mustaqil komissiya «Manchester Siti» 9 yil davomida APL moliyaviy feyr-pley qoidalarini buzgan deb hukm chiqardi;
Pep Gvardioladan ochiq dalda va sadoqat: Sobiq murabbiy ijtimoiy tarmoqlar orqali murojaat qilib, klub, rahbariyat, yangi murabbiy Enso Mareska va muxlislar bilan bir tan-bir jon ekanini bildirdi;
Juma kunigacha apellyatsiya muddati: «Shaharliklar» rahbariyati o‘zlarini to‘liq haq deb hisoblab, qaror ustidan rasmiy shikoyat kiritishga tayyorlanmoqda;
10 yil ichida 20 ta sovrin me’mori: Gvardiola boshchiligida qo‘lga kiritilgan ulkan yutuqlar davri ushbu tekshiruvlar soyasida qolmoqda;
Sobiq raisdan keskin talab: 1998–2003 yillarda klubni boshqargan Devid Bernshteyn vaziyatni «dahshatli» deb atab, amaldagi boshqaruv kengashini zudlik bilan lavozimini tark etishga chaqirdi.
«Manchester Siti» moliyaviy ishi va tomonlar pozitsiyasi tasnifi
Moliyaviy tekshiruv natijalari, Gvardiola munosabati va sobiq rahbariyat bahosi qiyosi:
Ko‘rsatkich va tahlil mezonlari
Klub va Pep Gvardiola tomoni
Ayblov xulosasi va muxolif pozitsiya (Devid Bernshteyn)
Komissiyaning rasmiy qarori
Qarorni qabul qilmaslik, juma kunigacha rasmiy apellyatsiya berish
9 yil davomida moliyaviy qoidalarni buzganlikda to‘liq aybdor
Pep Gvardiolaning maqomi
Sobiq bosh murabbiy (10 yilda 20 ta sovrin), «City Football Group» elchisi
Ilk ikki mavsumi bevosita tekshiruv davriga to‘g‘ri keladigan mutaxassis
Pepning asosiy bayonoti
«Men har qachongidan ham ko‘proq shu yerdaman. Biz buni birga yengamiz»
Rahbariyat ma’lumotlariga mutlaq ishonishini bir necha bor ta’kidlagan
Hozirgi jamoa va murabbiy
Enso Mareska boshchiligidagi murabbiylar shtabi to‘liq qo‘llab-quvvatlanmoqda
Boshqaruv ustidan bosim kuchayib, jazo og‘ir bo‘lishi kutilmoqda
Boshqaruv kengashining taqdiri
Ferran Soriano va kengash o‘z faoliyatini oqlashga urinmoqda
«Bu mutlaqo dahshatli, direktorlar kengashi zudlik bilan iste’fo berishi shart»
Sport va moliyaviy huquq ekspertizasi: «Shaharliklar»ni qanday jazo kutmoqda?
Britaniyalik sport huquqshunoslari, futbol iqtisodchilari va ingliz matbuoti sharhlovchilarining xulosalari:
«APL tarixidagi eng og‘ir pretsedent»: To‘qqiz yillik moliyaviy qoidabuzarliklar bo‘yicha aybdor deb topilish «Everton» va «Nottingem Forest» ishlaridan karra-karra og‘irroqdir; agar apellyatsiya qanoatlantirilmasa, «Manchester Siti»ni misli ko‘rilmagan miqdorda ochkolardan mahrum etish, jarimalar yoki hatto quyi ligaga tushirib yuborish kabi eng qattiq jazolar kutishi mumkin;
Gvardiolaning emotsional qalqoni: Gvardiola «Siti» bilan xayrlashgan bo‘lsa-da, uning klubiga va Ferran Sorianoga sadoqati rahbariyat uchun juda muhim PR qalqonidir; Pep o‘z bayonoti bilan muxlislarni parokandalikdan saqlab qolish va hozirgi bosh murabbiy Enso Mareskani ortiqcha tashqi bosimdan himoya qilishni maqsad qilgan;
Korporativ boshqaruvdagi inqiroz: Sobiq rais Devid Bernshteyn ta’kidlaganidek, ochiq aksiyadorlik tizimlarida bunday og‘ir ayblovlardan so‘ng direktorlar kengashi vaqtincha chetlatiladi yoki iste’fo beradi; apellyatsiya jarayoni va ehtimoliy jazolar klubning homiylik shartnomalariga, transfer siyosatiga va xalqaro imijiga tuzatib bo‘lmas darajada jiddiy zarba berishi mumkin.
Sizningcha, APL mustaqil komissiyasining «Manchester Siti»ni aybdor deb topgani adolatli qarormi yoki bu klubning ko‘p yillik gegemonligini sindirishga qaratilgan siyosiy harakatmi? Agar ayblovlar kuchda qolsa, «Siti»ga qanday jazo berilishi kerak — ochkolarni olib tashlashmi yoki quyi ligaga ravona qilish? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va jahon futbolini larzaga solayotgan ushbu yirik mojaro tahlilini barcha futbol ixlosmandlari bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…