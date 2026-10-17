Nyukasl — Aston Villa: tarkiblar va jonli matn
Angliya Premer-ligasi doirasidagi Nyukasl — Aston Villa uchrashuvi 17 oktyabr, 21:30 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Nyukasl boshlang‘ich tarkibi: 21. Xornichek L., 11. Barns X., 4. Botman S., 20. Fernandes-Pardo M., 3. Xoll L., 7. Joelinton (kapitan), 67. Mayli L., 6. Niko, 12. Tiav M., 28. Uillok Dj., 9. Vissa I.
Nyukasl zaxiradagilari: 8. Bamba A., 33. Byorn D., 37. Dedich A., 23. Myorfi Dj., 10. Osula U., 1. Poup N., 5. Sher F., 14. Steyr S., 17. Ture B.
Nyukasl bosh murabbiyi: Jayssle M.
Aston Villa boshlang‘ich tarkibi: 1. Suzuki Z., 47. Alisson, 10. Buendiya E., 2. Kesh M., 11. Djekson N., 35. Joao Gomes, 8. Kamara B., 3. Lindelef V., 44. Manzambi Dj., 5. Mingz T. (kapitan), 29. Uan-Bissaka A.
Aston Villa zaxiradagilari: 6. Barkli R., 40. Bizot M., 26. Bogard L., 27. Goretska L., 4. Xarvud-Bellis T., 39. Madjo B., 19. Mbaye I., 7. Makginn Dj., 14. Torres P.
Aston Villa bosh murabbiyi: Emeri U.
Izohlar 0
…