Erling Holand “Enfild”dagi superbahs oldidan ashaddiy raqibini masxara qildi

·76·Sport
Erling Holand “Enfild”dagi superbahs oldidan ashaddiy raqibini masxara qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Erling Holand "Liverpul"ga qarshi o'yin oldidan "Manchester Yunayted"ni tilga olib, ularni masxara qildi.
  • U "Enfild"dagi muhitdan qo'shimcha motivatsiya kutayotganini va bu "Siti" uchun yaxshi bo'lishini ta'kidladi.
  • Holandning bu kinoyali bayonotlari muxlislarda turli reaksiyalarga sabab bo'ldi.

Angliya Premer-ligasining 6-turidan o‘rin olgan markaziy uchrashuv — «Liverpul» hamda «Manchester Siti» o‘rtasidagi to‘qnashuv oldidan «shaharliklar» to‘purari Erling Holand raqiblarga qarata keskin va kinoyali bayonot berdi. Norvegiyalik yulduz hujumchi mersisaydliklarga qarshi o‘yindagi bosimni tasvirlash asnosida shahardoshi «Manchester Yunayted»ning nomini go‘yoki eslay olmagandek ko‘rsatib, ochiqchasiga trolling qildi.

beIN SPORTS telekanaliga bergan intervyusida Holand «Enfild» arenasidagi muhitdan aynan nima kutayotganini kulib gapirib berdi.

Holandning kinoyali bayonoti: «Kim edi? “Manchester Yunayted”midi?»

Norvegiyalik gol mashinasi raqib maydonidagi bosim «Siti» futbolchilariga qo‘shimcha adrenalin va motivatsiya bag‘ishlashini ta’kidladi:

  • «Dushmanona» qarshi olishni kutish: «Umid qilamanki, stadiondagi muhit chinakamiga dushmanlarga xos bo‘ladi. “Manchester Siti” “Enfild”ga “Liverpul”ga qarshi maydonga tushish uchun kelganida, aslida vaziyat shunday bo‘lishi kerak», — dedi forvard;

  • Ashaddiy raqibga shafqatsiz kinoya: Suhbat davomida u derbi raqiblari ustidan ochiqchasiga kuldi: «Taxminan xuddi bizning… em… em… kim edi? “Manchester Yunayted”ga qarshi o‘yinimiz singari»;

  • Ruhiy ustunlik: Holandning mazkur tabassumli gaplari o‘yin oldidan nafaqat «Liverpul» tribunalarini yanada junbushga keltirdi, balki Manchesterning qizil qismida ham katta e’tirozlarga sabab bo‘ldi.

APLda markaziy jang: O‘yin qachon va soat nechada boshlanadi?

Ikki da’vogar o‘rtasidagi bahs turnir jadvalidagi yetakchilik taqdiri uchun muhim ahamiyat kasb etadi:

  • Musobaqa va tur: Angliya Premer-ligasi, 6-tur markaziy bellashuvi;

  • Maydon: Liverpul shahridagi mashhur «Enfild» stadioni;

  • Boshlanish vaqti: Uchrashuv bugun, 11 oktyabr kuni Toshkent vaqti bilan soat 20:30 da start oladi.

Ikki grand o‘rtasidagi so‘nggi yillardagi shiddatli raqobat, Holandning jangovar ruhiyati va «Enfild»ning qaynoq bosimi bugungi kechaning eng tomoshabop futbol spektaklini kafolatlamoqda.

LiverpulManchester SitiErling HolandAngliya Premer‑ligasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Liverpul» va «Manchester Siti» superto‘qnashuvi oldidan so‘nggi 5 o‘yin tahlili«Liverpul» va «Manchester Siti» superto‘qnashuvi oldidan so‘nggi 5 o‘yin tahliliBugun 14:48“Biz buni yengamiz!”: “Siti” aybdor deb topilgach, Gvardiola klub ortida qalqon bo‘ldi“Biz buni yengamiz!”: “Siti” aybdor deb topilgach, Gvardiola klub ortida qalqon bo‘ldi30 sentabr 19:37«Brentford» London grandi "Chelsi"ni 3:0 hisobida mag‘lubiyatga uchratdi«Brentford» London grandi "Chelsi"ni 3:0 hisobida mag‘lubiyatga uchratdi19 sentabr 07:08Erling Holand «Manchester Siti» muxlislariga murojaat qildiErling Holand «Manchester Siti» muxlislariga murojaat qildi8 oktabr 23:31«Holand effekti»: Uning birgina roligi Norvegiyada sabzi sotuvini 25 foizga oshirib yubordi«Holand effekti»: Uning birgina roligi Norvegiyada sabzi sotuvini 25 foizga oshirib yubordi5 oktabr 08:50«Manchester Siti»da xavotir: Erling Holand Portugaliyaga qarshi o‘yinda jarohat oldi«Manchester Siti»da xavotir: Erling Holand Portugaliyaga qarshi o‘yinda jarohat oldi5 oktabr 08:30
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi