Erling Holand “Enfild”dagi superbahs oldidan ashaddiy raqibini masxara qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Erling Holand "Liverpul"ga qarshi o'yin oldidan "Manchester Yunayted"ni tilga olib, ularni masxara qildi.
- U "Enfild"dagi muhitdan qo'shimcha motivatsiya kutayotganini va bu "Siti" uchun yaxshi bo'lishini ta'kidladi.
- Holandning bu kinoyali bayonotlari muxlislarda turli reaksiyalarga sabab bo'ldi.
Angliya Premer-ligasining 6-turidan o‘rin olgan markaziy uchrashuv — «Liverpul» hamda «Manchester Siti» o‘rtasidagi to‘qnashuv oldidan «shaharliklar» to‘purari Erling Holand raqiblarga qarata keskin va kinoyali bayonot berdi. Norvegiyalik yulduz hujumchi mersisaydliklarga qarshi o‘yindagi bosimni tasvirlash asnosida shahardoshi «Manchester Yunayted»ning nomini go‘yoki eslay olmagandek ko‘rsatib, ochiqchasiga trolling qildi.
beIN SPORTS telekanaliga bergan intervyusida Holand «Enfild» arenasidagi muhitdan aynan nima kutayotganini kulib gapirib berdi.
Holandning kinoyali bayonoti: «Kim edi? “Manchester Yunayted”midi?»
Norvegiyalik gol mashinasi raqib maydonidagi bosim «Siti» futbolchilariga qo‘shimcha adrenalin va motivatsiya bag‘ishlashini ta’kidladi:
«Dushmanona» qarshi olishni kutish: «Umid qilamanki, stadiondagi muhit chinakamiga dushmanlarga xos bo‘ladi. “Manchester Siti” “Enfild”ga “Liverpul”ga qarshi maydonga tushish uchun kelganida, aslida vaziyat shunday bo‘lishi kerak», — dedi forvard;
Ashaddiy raqibga shafqatsiz kinoya: Suhbat davomida u derbi raqiblari ustidan ochiqchasiga kuldi: «Taxminan xuddi bizning… em… em… kim edi? “Manchester Yunayted”ga qarshi o‘yinimiz singari»;
Ruhiy ustunlik: Holandning mazkur tabassumli gaplari o‘yin oldidan nafaqat «Liverpul» tribunalarini yanada junbushga keltirdi, balki Manchesterning qizil qismida ham katta e’tirozlarga sabab bo‘ldi.
APLda markaziy jang: O‘yin qachon va soat nechada boshlanadi?
Ikki da’vogar o‘rtasidagi bahs turnir jadvalidagi yetakchilik taqdiri uchun muhim ahamiyat kasb etadi:
Musobaqa va tur: Angliya Premer-ligasi, 6-tur markaziy bellashuvi;
Maydon: Liverpul shahridagi mashhur «Enfild» stadioni;
Boshlanish vaqti: Uchrashuv bugun, 11 oktyabr kuni Toshkent vaqti bilan soat 20:30 da start oladi.
Ikki grand o‘rtasidagi so‘nggi yillardagi shiddatli raqobat, Holandning jangovar ruhiyati va «Enfild»ning qaynoq bosimi bugungi kechaning eng tomoshabop futbol spektaklini kafolatlamoqda.
Izohlar 0
…