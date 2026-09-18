La Liga 6-turida «Betis» kuchli uchlikka kirdi, «Vilyarreal» Malagada iroda ko‘rsatdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- La Liganing 6-turida «Betis»
- «Xetafe»ni 1:0 hisobida mag‘lub etib, 15 ochko bilan 3-o‘ringa ko‘tarildi.
- Shu kuni «Vilyarreal»
- Malagada 1:0 hisobida ortda borayotgan bo‘lsa-da, yakunda 3:1 hisobida g‘alaba qozondi. Bu natijalar «Betis»ning chempionlik ambitsiyalarini kuchaytirgan bo‘lsa, «Vilyarreal» uchun inqirozdan chiqish yo‘lidagi muhim qadam bo‘ldi.
Ispaniya La Ligasining 6-turidan o‘rin olgan ikki muhim qarama-qarshilik chempionat jadvalidagi muvozanatni jiddiy ravishda o‘zgartirib yubordi. Sevilyada o‘z ishqibozlari qarshisida maydonga tushgan Manuel Pellegrini shogirdlari — «Betis» klubi «Xetafe»ni qabul qilib, shiddatli va keskin kurashlar ostida kechgan bellashuvda 1:0 hisobida qimmatli g‘alabani qo‘lga kiritdi. Uchrashuv taqdirini birinchi bo‘limning so‘nggi soniyalarida Abde Ezzalzouli tomonidan kiritilgan yagona gol hal qildi.
Ushbu muhim muvaffaqiyat ortidan «verdiblankos» o‘z ochkolari sonini 15 taga yetkazib, turnir jadvalining 3-pog‘onasiga ko‘tarilib oldi va «Barselona» hamda «Real Madrid» ta’qibini davom ettirdi. Parallel ravishda kechgan yana bir qaynoq to‘qnashuvda esa Malagaga safar qilgan «Vilyarreal» haqiqiy iroda va klassik kambek namoyish etdi: 12-daqiqada Karlosning golidan so‘ng hisobda ortda qolayotgan «sariq submarina» Moleyro va Guyening (dubl) mahorati evaziga mezbonlarni 3:1 hisobida taslim etdi.
Xo‘sh, «Betis»ning chempionlik ambitsiyalari qay darajada real, «Vilyarreal» turnir jadvalining quyi qismidan qanday chiqib ketmoqda va Mario Martinning qizil kartochkasi «Xetafe»ni nima uchun chorasiz qoldirdi?
«Abdening zarbasi va Martinning chetlatilishi»: Sevilyadagi dramatik 1:0
«Betis» va «Xetafe» o‘rtasidagi uchrashuvning eng sara lahzalari:
45-daqiqadagi hal qiluvchi zarba: Birinchi taym yakunlanishi arafasida marokashlik vinger Abde Ezzalzouli raqib mudofaasini yorib o‘tib, «Betis»ga muhim g‘alabani tuhfa etdi;
Isko va Seballos kuchi: Maydon markazida faollik ko‘rsatgan Isko va uning o‘rniga tushgan Dani Seballos jamoa tashabbusini oxirigacha ushlab turdi;
87-daqiqa — qizil kartochka: Bahs yakunida asablarini jilovlay olmagan «Xetafe» a’zosi Mario Martin maydondan chetlatilib, mehmonlarning so‘nggi shturm uyushtirish rejalarini chippakka chiqardi;
15 ochko va 3-o‘rin: Sevilya klubi La Liga peshqadamlari safiga qo‘shilib, chempionlik va Chempionlar Ligasi yo‘llanmasi uchun kurashda mustahkam o‘rnashib oldi.
Malagadagi kambek: «Sariq submarina»ning 5 daqiqalik bo‘roni
«Malaga» — «Vilyarreal» (1:3) uchrashuvi xronikasi va taktik burilishlar:
Karlosdan sovuqqon start (12-daqiqa): Mezbonlar tezkor hujumni muvaffaqiyatli yakunlab, «Vilyarreal»ni qiyin ahvolga solib qo‘ydi;
Moleyroning javob to‘pi (40-daqiqa): Mehmonlarning bosimi birinchi taym oxirida samara berdi va Alberto Moleyro muvozanatni tikladi;
Guyedan mukammal dubl (45 va 86-daqiqalar): Avvaliga tanaffus oldidan jamoasini oldinga olib chiqqan Guye, o‘yin tugashiga oz qolganda penaltini aniq amalga oshirib, yakuniy nuqtani qo‘ydi;
Gulachi va Saliba mudofaasi: Peter Gulachining ishonchli seyvlari va Vilyam Saliba boshchiligidagi yangi mudofaa markazi ikkinchi taymda «Malaga» hujumchilariga hech qanday imkoniyat qoldirmadi.
Turnir jadvali va mutaxassislar xulosasi
La Liga 6-turidan so‘ng ispan ekspertlari va tahlilchilari bergan baho:
«Betis»ning pragmatik o‘yini: Ko‘p sonli xavfli vaziyatlar yaratmasa-da, natijani saqlab qolish mahorati Manuel Pellegrini jamoasining bu mavsumda medallar uchun jiddiy kurasha olishini ko‘rsatmoqda;
«Vilyarreal»ning uyg‘onishi: 5 ochko bilan turnir jadvalining 14-pog‘onasida turgan mehmonlar uchun Malagadagi g‘alaba inqirozdan chiqish yo‘lidagi bosh burilish nuqtasi bo‘lishi mumkin;
«Malaga» va «Xetafe»ning xavfli zonasi: Ikkala mag‘lub jamoa ham himoyadagi qo‘pol xatolar va past samaradorlik sababli xavfli quyi pog‘onalarga yaqinlashib bormoqda.
Sevilya va Malagada kechgan ushbu to‘qnashuvlar La Ligada nafaqat grandlar, balki har bir jamoa ochko uchun oxirigacha jang qilishini yana bir bor isbotladi.
Sizningcha, «Betis»ning 3-o‘ringa ko‘tarilishi va barqaror o‘yini ularga bu mavsumda «Real» hamda «Barselona»ga chinakam raqobat tug‘dirishga imkon beradimi? «Vilyarreal» safardagi ushbu yorqin kambekdan so‘ng yevrokuboklar zonasiga qaytib ola biladimi? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Ispaniya La Ligasidagi ushbu qaynoq o‘yinlar tahlilini barcha futbol ishqibozlari hamda do‘stlaringizga ulashing!
Izohlar 0
…