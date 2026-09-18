La Liga 6-turida «Betis» kuchli uchlikka kirdi, «Vilyarreal» Malagada iroda ko‘rsatdi

·11·Sport
La Liga 6-turida «Betis» kuchli uchlikka kirdi, «Vilyarreal» Malagada iroda ko‘rsatdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • La Liganing 6-turida «Betis»
  • «Xetafe»ni 1:0 hisobida mag‘lub etib, 15 ochko bilan 3-o‘ringa ko‘tarildi.
  • Shu kuni «Vilyarreal»
  • Malagada 1:0 hisobida ortda borayotgan bo‘lsa-da, yakunda 3:1 hisobida g‘alaba qozondi. Bu natijalar «Betis»ning chempionlik ambitsiyalarini kuchaytirgan bo‘lsa, «Vilyarreal» uchun inqirozdan chiqish yo‘lidagi muhim qadam bo‘ldi.

Ispaniya La Ligasining 6-turidan o‘rin olgan ikki muhim qarama-qarshilik chempionat jadvalidagi muvozanatni jiddiy ravishda o‘zgartirib yubordi. Sevilyada o‘z ishqibozlari qarshisida maydonga tushgan Manuel Pellegrini shogirdlari — «Betis» klubi «Xetafe»ni qabul qilib, shiddatli va keskin kurashlar ostida kechgan bellashuvda 1:0 hisobida qimmatli g‘alabani qo‘lga kiritdi. Uchrashuv taqdirini birinchi bo‘limning so‘nggi soniyalarida Abde Ezzalzouli tomonidan kiritilgan yagona gol hal qildi.

Ushbu muhim muvaffaqiyat ortidan «verdiblankos» o‘z ochkolari sonini 15 taga yetkazib, turnir jadvalining 3-pog‘onasiga ko‘tarilib oldi va «Barselona» hamda «Real Madrid» ta’qibini davom ettirdi. Parallel ravishda kechgan yana bir qaynoq to‘qnashuvda esa Malagaga safar qilgan «Vilyarreal» haqiqiy iroda va klassik kambek namoyish etdi: 12-daqiqada Karlosning golidan so‘ng hisobda ortda qolayotgan «sariq submarina» Moleyro va Guyening (dubl) mahorati evaziga mezbonlarni 3:1 hisobida taslim etdi.

Xo‘sh, «Betis»ning chempionlik ambitsiyalari qay darajada real, «Vilyarreal» turnir jadvalining quyi qismidan qanday chiqib ketmoqda va Mario Martinning qizil kartochkasi «Xetafe»ni nima uchun chorasiz qoldirdi?

«Abdening zarbasi va Martinning chetlatilishi»: Sevilyadagi dramatik 1:0

«Betis» va «Xetafe» o‘rtasidagi uchrashuvning eng sara lahzalari:

  • 45-daqiqadagi hal qiluvchi zarba: Birinchi taym yakunlanishi arafasida marokashlik vinger Abde Ezzalzouli raqib mudofaasini yorib o‘tib, «Betis»ga muhim g‘alabani tuhfa etdi;

  • Isko va Seballos kuchi: Maydon markazida faollik ko‘rsatgan Isko va uning o‘rniga tushgan Dani Seballos jamoa tashabbusini oxirigacha ushlab turdi;

  • 87-daqiqa — qizil kartochka: Bahs yakunida asablarini jilovlay olmagan «Xetafe» a’zosi Mario Martin maydondan chetlatilib, mehmonlarning so‘nggi shturm uyushtirish rejalarini chippakka chiqardi;

  • 15 ochko va 3-o‘rin: Sevilya klubi La Liga peshqadamlari safiga qo‘shilib, chempionlik va Chempionlar Ligasi yo‘llanmasi uchun kurashda mustahkam o‘rnashib oldi.

Malagadagi kambek: «Sariq submarina»ning 5 daqiqalik bo‘roni

«Malaga» — «Vilyarreal» (1:3) uchrashuvi xronikasi va taktik burilishlar:

  • Karlosdan sovuqqon start (12-daqiqa): Mezbonlar tezkor hujumni muvaffaqiyatli yakunlab, «Vilyarreal»ni qiyin ahvolga solib qo‘ydi;

  • Moleyroning javob to‘pi (40-daqiqa): Mehmonlarning bosimi birinchi taym oxirida samara berdi va Alberto Moleyro muvozanatni tikladi;

  • Guyedan mukammal dubl (45 va 86-daqiqalar): Avvaliga tanaffus oldidan jamoasini oldinga olib chiqqan Guye, o‘yin tugashiga oz qolganda penaltini aniq amalga oshirib, yakuniy nuqtani qo‘ydi;

  • Gulachi va Saliba mudofaasi: Peter Gulachining ishonchli seyvlari va Vilyam Saliba boshchiligidagi yangi mudofaa markazi ikkinchi taymda «Malaga» hujumchilariga hech qanday imkoniyat qoldirmadi.

Turnir jadvali va mutaxassislar xulosasi

La Liga 6-turidan so‘ng ispan ekspertlari va tahlilchilari bergan baho:

  • «Betis»ning pragmatik o‘yini: Ko‘p sonli xavfli vaziyatlar yaratmasa-da, natijani saqlab qolish mahorati Manuel Pellegrini jamoasining bu mavsumda medallar uchun jiddiy kurasha olishini ko‘rsatmoqda;

  • «Vilyarreal»ning uyg‘onishi: 5 ochko bilan turnir jadvalining 14-pog‘onasida turgan mehmonlar uchun Malagadagi g‘alaba inqirozdan chiqish yo‘lidagi bosh burilish nuqtasi bo‘lishi mumkin;

  • «Malaga» va «Xetafe»ning xavfli zonasi: Ikkala mag‘lub jamoa ham himoyadagi qo‘pol xatolar va past samaradorlik sababli xavfli quyi pog‘onalarga yaqinlashib bormoqda.

Sevilya va Malagada kechgan ushbu to‘qnashuvlar La Ligada nafaqat grandlar, balki har bir jamoa ochko uchun oxirigacha jang qilishini yana bir bor isbotladi.

Sizningcha, «Betis»ning 3-o‘ringa ko‘tarilishi va barqaror o‘yini ularga bu mavsumda «Real» hamda «Barselona»ga chinakam raqobat tug‘dirishga imkon beradimi? «Vilyarreal» safardagi ushbu yorqin kambekdan so‘ng yevrokuboklar zonasiga qaytib ola biladimi? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Ispaniya La Ligasidagi ushbu qaynoq o‘yinlar tahlilini barcha futbol ishqibozlari hamda do‘stlaringizga ulashing!

BetisVilyarrealLa LigaManuel Pellegri
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Vadim Abramov 2:3 hisobidagi mag‘lubiyatdan so‘ng "portladi" — Undan shov-shuvli iqrorlar!Vadim Abramov 2:3 hisobidagi mag‘lubiyatdan so‘ng "portladi" — Undan shov-shuvli iqrorlar!Bugun, 06:08Temur Kapadze kechagi 3:2 hisobidagi g‘alaba va chempionlik poygasi haqida ochiq gapirdiTemur Kapadze kechagi 3:2 hisobidagi g‘alaba va chempionlik poygasi haqida ochiq gapirdiBugun, 05:53O‘zbek legionerining avtogoli!: SSKA «Dinamo»ni safarda yengib, kuchli uchlikka ko‘tarildiO‘zbek legionerining avtogoli!: SSKA «Dinamo»ni safarda yengib, kuchli uchlikka ko‘tarildiBugun, 05:47Yevropa Ligasi:«Yuventus» NЕKni yanchib tashladi, «Bornmut» esa Ispaniyani larzaga soldiYevropa Ligasi:«Yuventus» NЕKni yanchib tashladi, «Bornmut» esa Ispaniyani larzaga soldiBugun, 05:42Futzal bo‘yicha O‘zbekiston milliy jamoasi Vengriyani safarda taslim etdiFutzal bo‘yicha O‘zbekiston milliy jamoasi Vengriyani safarda taslim etdiBugun, 05:37«Manchester Siti» «Norvich»ni yanchib tashladi — Nimchorak finalda «MYU» kushandasi!«Manchester Siti» «Norvich»ni yanchib tashladi — Nimchorak finalda «MYU» kushandasi!Bugun, 05:31
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng