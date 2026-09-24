La Liga sentyabr oyining eng yaxshi murabbiyi nomzodlarini e’lon qildi: Kim eng haqli?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- La Ligada sentyabr oyining eng yaxshi murabbiyi sovriniga «Barselona» ustozi Hans-Diter Flik, «Atletiko» bosh murabbiyi Diyego Simeone va «Real Betis» murabbiyi Manuel Pellegrini da’vogar bo‘ldi.
- Hans-Diter Flik boshchiligidagi «Barselona» sentyabrda 4 ta o‘yinda 4 ta g‘alaba va 19 ta gol bilan eng yaxshi natijani qayd etdi.
- Manuel Pellegrini «Real Betis» bilan 4 ta o‘yinda mag‘lubiyatsiz seriya ko‘rsatib, 3 ta g‘alaba va 1 ta durangga erishdi.
Ispaniya La Ligasida sentyabr oyining qizg‘in bahslari yakunlanar ekan, tashkilot rahbariyati oyning eng yaxshi bosh murabbiyi (Coach of the Month) sovriniga yakuniy uch nafar da’vogar mutaxassis nomini rasman e’lon qildi. Ushbu kuchli uchlik orasida Kataloniyaning «Barselona» klubi ustozi Hans-Diter Flik o‘zining mislsiz hujumkor futboli bilan mutlaq favorit bo‘lib turibdi: uning jamoasi oy davomidagi 4 ta o‘yinda 4 ta g‘alaba qayd etib, raqiblar darvozasiga naq 19 ta gol urdi (to‘plar nisbati — 19:5). Madridning «Atletiko» klubi ustozi Diyego Simeone esa 3 ta g‘alaba va 1 ta mag‘lubiyat (to‘plar nisbati — 9:4) bilan ikkinchi da’vogarga aylandi.
Nomzodlar safini Sevilyaning «Real Betis» klubi bosh murabbiyi, tajribali «Muhandis» Manuel Pellegrini to‘ldirdi: u o‘z jamoasi bilan sentyabrda mag‘lubiyatsiz seriya namoyish etib, 3 ta g‘alaba va 1 ta durang qayd etdi (to‘plar nisbati — 5:2). Rasmiy reglamentga ko‘ra, g‘olib nomi muxlislar hamda maxsus ekspertlar hay’atining ovoz berish natijalariga asosan aniqlanadi. Eslatib o‘tamiz, avgust oyida ushbu nufuzli mukofotga «Alaves» ustozi Kike Flores loyiq ko‘rilgan edi.
Xo‘sh, Hans-Diter Flikning 19 ta gollik to‘foni unga oy murabbiyi sovrinini muqarrar ta’minlaydimi yoki Pellegrinining mag‘lubiyatsiz yurishi sensatsiya yarata oladimi?
«Flikdan 19 ta gol, Pellegrini mag‘lubiyatsizligi va Simeone bosimi»: Murabbiylar poygasining 5 ta asosiy nuqtasi
La Liga tomonidan e’lon qilingan nomzodlar haqidagi eng muhim fakt va raqamlar:
Flikning 100 foizlik natijasi: Hans-Diter Flik qo‘l ostida «Barselona» sentyabrdagi barcha 4 ta bahsda g‘alaba qozonib, maksimal 12 ochko to‘pladi;
Kataloniyaliklardan gollar yomg‘iri: «Barsa» birgina oy ichida 19 ta to‘p kiritib (o‘rtacha har o‘yinda deyarli 5 tadan gol), mutlaq hujumkor mashinaga aylandi;
Manuel Pellegrini yengilmadi: «Betis» murabbiyi 4 uchrashuvda 3 ta g‘alaba va 1 ta durangga erishib, o‘z jamoasini yetakchilar safiga olib chiqdi;
Diyego Simeone kuchli uchlikda: «Atletiko» ustozi 3 ta ishonchli g‘alaba qayd etib, 9 ta gol farqi bilan kurashga qo‘shildi;
Avgust oyi egasi boshqa bo‘lgandi: Mavsumning ilk oyida sovrinni kutilmaganda «Alaves» bosh murabbiyi Kike Flores qo‘lga kiritgan edi.
La Liga — Sentyabr-2026: Oyning eng yaxshi murabbiyi sovrini da’vogarlari taqqosi
Uch nafar mutaxassisning sentyabr oyidagi natijalari, samaradorligi va taktik ko‘rsatkichlari tahlili:
Murabbiy va klubi
O‘tkazilgan o‘yinlar
G‘alaba / Durang / Mag‘lubiyat
To‘plar nisbati (Gollar)
To‘plangan ochkolar
Muvaffaqiyat foizi
Hans-Diter Flik («Barselona»)
4 ta o‘yin
4 g‘alaba, 0 durang, 0 mag‘lubiyat
19 : 5 (+14)
12 ochko (maksimal)
100%
Manuel Pellegrini («Real Betis»)
4 ta o‘yin
3 g‘alaba, 1 durang, 0 mag‘lubiyat
5 : 2 (+3)
10 ochko
83.3%
Diyego Simeone («Atletiko Madrid»)
4 ta o‘yin
3 g‘alaba, 0 durang, 1 mag‘lubiyat
9 : 4 (+5)
9 ochko
75%
Kike Flores («Alaves»)
—
—
Avgust oyi g‘olibi
—
Mukofotning amaldagi egasi
Futbol ekspertizasi va taktik tahlil: Kim La Ligada sentyabr oyi sovriniga eng munosib?
Ispaniya futboli sharhlovchilari va ekspertlarining xulosalari:
Hans-Diter Flikning dekonstruksiya tizimi: Nemis mutaxassisi «Barselona»da nemischa temir tartib va kataloniyacha tezkor hujumni mukammal birlashtirdi; 4 ta o‘yinda 19 ta gol urish — zamonaviy La Ligada kamdan-kam uchraydigan fantastik ko‘rsatkich bo‘lib, Flik har jihatdan bu oyning 1-raqamli favoriti sanaladi;
Manuel Pellegrinining pragmatik mahorati: «Betis» tarkibi grandlarnikidek qimmat bo‘lmasa-da, «Muhandis» laqabli chililik mutaxassis himoyada mukammal muvozanat qurdi (4 o‘yinda atigi 2 ta gol o‘tkazib yuborildi) va mag‘lubiyatsiz yurish qildi; bu kamtarin budjet bilan erishilgan katta natijadir;
Simeone va «Atletiko»ning barqarorlashuvi: Bir mag‘lubiyatga qaramay, Simeone jamoaning hujumkor salohiyatini yaxshiladi (9 ta gol) va top-kvartetdagi o‘rnini mustahkamladi; ammo 1 ta mag‘lubiyat uni Flikdan ortda qoldirmoqda;
Ovoz berish jarayoni va muxlislar omili: Mukofot taqdiri muxlislar hamda professional ekspertlarning umumiy ovozlariga bog‘liq; «Barselona»ning dunyo bo‘ylab millionlab armiyasi va ko‘rsatilgan tomoshabop futbol Flikning g‘alaba qozonish ehtimolini 90 foizdan yuqoriga ko‘tarmoqda.
Sentyabr oyi natijalari La Ligada murabbiylar o‘rtasidagi taktik janglar yangi, yuqori intensivlik bosqichiga chiqqanini yaqqol namoyon etdi.
Sizningcha, ko‘rsatilgan natijalar va statistikaga qarab ushbu uch da’vogar ichidan kim sentyabr oyining eng yaxshi murabbiyi sovriniga haqliroq — 19 ta gol urgan Hans-Diter Flikmi yoki yengilmagan Manuel Pellegrinimi? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Ispaniya chempionatining ushbu qiziqarli tahlilini barcha futbol ixlosmandlari bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…