“Bunchalik mashhurman deb o‘ylamagandim”: Diyora Keldiyorova o‘z taassurotlarini oshkor qildi

·84·Sport
“Bunchalik mashhurman deb o‘ylamagandim”: Diyora Keldiyorova o‘z taassurotlarini oshkor qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Diyora Keldiyorova Aktau Asian Open 2026 turnirida g‘alaba qozonganidan so‘ng Qozog‘istonda o‘ziga ko‘rsatilgan katta e’tibor va hurmatdan hayratda qolganini bildirdi.
  • Uning ta’kidlashicha, hatto sportdan uzoq odamlar ham uni tanib, suratga tushishni istashgani kutilmagan edi.
  • Keldiyorova Qozog‘istonda o‘zini xuddi o‘z uyidagidek iliq va samimiy kutib olishganini ta’kidladi.
  • Bu turnir uning ikki yillik tanaffusdan keyingi ilk rasmiy musobaqasi bo‘ldi.

Qozog‘istonning Oqtov shahrida tashkil etilgan Aktau Asian Open 2026 xalqaro turnirida shohsupaning eng yuqori pog‘onasini egallagan dzyudo bo‘yicha Olimpiya o‘yinlari chempioni Diyora Keldiyorova musobaqadagi g‘alabasidan so‘ng mahalliy aholining unga ko‘rsatgan yuksak e’tibori va samimiy mehr-muhabbati haqida to‘lqinlanib so‘zladi.

Qozog‘istonning Sportz.kz nashriga intervyu bergan taniqli o‘zbek sportchisi qo‘shni yurtda o‘zini xuddi o‘z uyidagidek erkin va xotirjam his qilganini alohida e’tirof etdi.

«Sportdan uzoq odamlar ham tanidi»: Diyoraning samimiy iqrori

Olimpiya chempioni musobaqa kunlarida shahar bo‘ylab yurganida guvohi bo‘lgan qiziqarli va unutilmas lahzalarini shunday xotirladi:

  • Kafedagi kutilmagan uchrashuv: «Juda yoqimli tuyg‘u! To‘g‘risini aytsam, sportdan uzoq bo‘lgan oddiy insonlar ham meni taniydi, deb sira o‘ylamagandim. Kuni kecha bir kafega bordik va u yerda hamma birdaniga meni tanib qoldi, barcha men bilan suratga tushishni istadi;

  • Katta sharaf va quvonch: Qozog‘istonda bu qadar mashhur ekanimni kutmagandim. Bu mehr va hurmat men uchun ulkan sharafdir, juda xursand bo‘ldim;

  • O‘z uyimdagidek mehmondo‘stlik: Qozog‘istonda meni nihoyatda iliq, ochiq ko‘ngil bilan qarshi olishdi. O‘zimni xuddi o‘z uyimda, qadrdonlarim orasida yurgandek his qildim», — dedi Keldiyorova.

Oqtovdagi oltin zafar va tarixiy qaytish

Aktau Asian Open 2026 musobaqasi Diyora Keldiyorovaning professional faoliyatida yangi va yorqin sahifa ochdi:

  • -52 kg vazndagi mutlaq ustunlik: Hamyurtimiz barcha saralash bellashuvlarida ishonchli harakat qilib, final bosqichiga yetib keldi;

  • Finaldagi sof g‘alaba: Hal qiluvchi bahsda Ozarbayjon terma jamoasi vakilasi Farida Mirzayevaga qarshi tatamiga chiqqan Diyora raqibasini muddatidan avval yengib, oltin medalga ega chiqdi;

  • 2 yillik tanaffusga nuqta: Ushbu turnir sportchining katta tanaffusdan keyingi ilk rasmiy musobaqasi bo‘lib tarixga kirdi.

Parij triumfidan onalik baxtigacha

Ma’lumot uchun, Diyora Keldiyorova 2024 yilgi Parij yozgi Olimpiya o‘yinlarida Yaponiyaning afsonaviy chempioni Uta Abeni dog‘da qoldirib, yakunda O‘zbekiston tarixida dzyudo bo‘yicha ilk ayol Olimpiya chempioniga aylangan edi.

Ushbu tarixiy g‘alabadan so‘ng u katta sportda tanaffus e’lon qilgan va oilaviy hayotda ilk bor onalik baxtiga musharraf bo‘lgan edi. Oradan ikki yildan ziyod vaqt o‘tib, katta tatamiga muvaffaqiyatli qaytishi uning hali uzoq yillar jahon sporti cho‘qqilarini zabt etishidan dalolat beradi.

Diyora KeldiyorovaAktau Asian Open 2026OqtovSportz.kz
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Diyora Keldiyorova Oqtovdagi zafardan so‘ng navbatdagi katta rejasini ochiqladiDiyora Keldiyorova Oqtovdagi zafardan so‘ng navbatdagi katta rejasini ochiqladiBugun 07:16Diyora Keldiyorova Oqtovdagi turnirda oltin medalni qanday qo‘lga kiritdi? (video)Diyora Keldiyorova Oqtovdagi turnirda oltin medalni qanday qo‘lga kiritdi? (video)Kecha 22:12Milliy olimpiya qo‘mitasi Diyora Keldiyorovaning Oqtovdagi g‘alabasiga munosabat bildirdiMilliy olimpiya qo‘mitasi Diyora Keldiyorovaning Oqtovdagi g‘alabasiga munosabat bildirdiKecha 21:18Diyora Keldiyorova xalqaro musobaqada oltin medalni qo‘lga kiritdiDiyora Keldiyorova xalqaro musobaqada oltin medalni qo‘lga kiritdiKecha 19:05Diyora Keldiyorovaning katta sportga qaytishi xalqaro maydonda e’tirof etildiDiyora Keldiyorovaning katta sportga qaytishi xalqaro maydonda e’tirof etildi16 oktabr 21:17Diyora Keldiyorova qizalog‘i bilan: sportchi ilk bor qizining yuzini ko‘rsatdi (video)Diyora Keldiyorova qizalog‘i bilan: sportchi ilk bor qizining yuzini ko‘rsatdi (video)12 oktabr 15:35
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...