Diyora Keldiyorova Oqtovdagi zafardan so‘ng navbatdagi katta rejasini ochiqladi

·82·Sport
Diyora Keldiyorova Oqtovdagi zafardan so‘ng navbatdagi katta rejasini ochiqladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Diyora Keldiyorova Qozog‘istonning Oqtov shahrida o‘tkazilgan Aktau Asian Open 2026 musobaqasida oltin medalni qo‘lga kiritdi.
  • Ikki yillik tanaffusdan so‘ng o‘zining ilk rasmiy musobaqasida g‘alaba qozongan o‘zbekistonlik dzyudochi shu oy oxirida BAAning Abu-Dabi shahrida bo‘lib o‘tadigan nufuzli Grand Slam turnirida qatnashishni rejalashtirmoqda.
  • Oqtovdagi bahslar uning tayyorgarligini sinovdan o‘tkazib, kelgusi musobaqalar uchun muhim tajriba bo‘ldi.

Qozog‘istonning Oqtov shahrida o‘tkazilgan Aktau Asian Open 2026 musobaqasida tengsiz deb topilib, oltin medalni qo‘lga kiritgan Olimpiya o‘yinlari chempioni Diyora Keldiyorova katta sportga qaytganidan so‘ng navbatdagi yirik rejalarini ma’lum qildi.

Ikki yillik onalik tanaffusidan so‘ng ilk rasmiy musobaqasidayoq shohsupaga ko‘tarilgan o‘zbekistonlik dzyudochi shu oy oxirida BAA poytaxti Abu-Dabi shahrida bo‘lib o‘tadigan nufuzli Grand Slam («Katta dubulg‘a») turnirida qatnashish niyatida ekanini bildirdi.

«Bu yerdagi bahslar men uchun sinov bo‘ldi»: Chempionning iqrori

G‘alabadan so‘ng sportchi o‘z tuyg‘ulari va tayyorgarlik jarayoni haqida fikr bildirdi:

  • Kutilmagan natija va quvonch: «Ikki yillik tanaffusdan keyin yana tatamiga qaytib, oltin medal olganimdan juda xursandman. Rostini aytsam, bunday tezkor natijani kutmagan edim, lekin juda mamnunman;

  • Abu-Dabidagi Grand Slam maqsadi: Endi oy oxirida, ehtimol, Abu-Dabida bo‘ladigan “Katta dubulg‘a” turnirida ishtirok etarman. Bu men uchun ancha jiddiy va katta musobaqa bo‘ladi, endi bor e’tiborimni shu turnirga qarataman;

  • Kamchiliklarni baholash: Oqtovdagi bellashuvlar men uchun muhim sinov vazifasini o‘tadi — tayyorgarligim qay darajada ekanini, nimalarni o‘zgartirishim va ustimda qanday ishlashim kerakligini ko‘rib oldim», — dedi Keldiyorova.

Oqtovdagi oltin yo‘l: Raqiblar taslim etildi

17–18 oktyabr kunlari Turar Joldiboyev xotirasiga bag‘ishlab o‘tkazilgan ochiq Osiyo kubogida Diyora -52 kg vazn toifasida kurash olib bordi:

  • Saralash bosqichi: O‘zbekistonlik chempion dastlabki davralarda mezbon Qozog‘iston terma jamoasining ikki nafar vakilini ishonchli tarzda dog‘da qoldirdi;

  • Finaldagi muddatidan avval g‘alaba: Hal qiluvchi final jangida Ozarbayjon sportchisi Farida Mirzayevaga qarshi tatamiga chiqqan Keldiyorova raqibasini muddatidan avval mag‘lubiyatga uchratib, Aktau Asian Open 2026 chempioniga aylandi.

Oqtovdagi ushbu oltin medal Diyora Keldiyorovaning yaqinlashib kelayotgan jahon va qit’a miqyosidagi eng yirik turnirlarga, jumladan, navbatdagi Olimpiya sari tayyorgarligi yuqori darajada ekanini ko‘rsatdi.

Diyora KeldiyorovaAktau Asian Open 2026Abu-Dabi Grand SlamOqtov
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Diyora Keldiyorova Oqtovdagi turnirda oltin medalni qanday qo‘lga kiritdi? (video)Diyora Keldiyorova Oqtovdagi turnirda oltin medalni qanday qo‘lga kiritdi? (video)Kecha 22:12Milliy olimpiya qo‘mitasi Diyora Keldiyorovaning Oqtovdagi g‘alabasiga munosabat bildirdiMilliy olimpiya qo‘mitasi Diyora Keldiyorovaning Oqtovdagi g‘alabasiga munosabat bildirdiKecha 21:18Diyora Keldiyorova xalqaro musobaqada oltin medalni qo‘lga kiritdiDiyora Keldiyorova xalqaro musobaqada oltin medalni qo‘lga kiritdiKecha 19:05Diyora Keldiyorovaning katta sportga qaytishi xalqaro maydonda e’tirof etildiDiyora Keldiyorovaning katta sportga qaytishi xalqaro maydonda e’tirof etildi16 oktabr 21:17Diyora Keldiyorova qizalog‘i bilan: sportchi ilk bor qizining yuzini ko‘rsatdi (video)Diyora Keldiyorova qizalog‘i bilan: sportchi ilk bor qizining yuzini ko‘rsatdi (video)12 oktabr 15:35Diyora Keldiyorova tatamiga qaytmoqda: sana va turnir ma’lumDiyora Keldiyorova tatamiga qaytmoqda: sana va turnir ma’lum29 sentabr 17:24
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...