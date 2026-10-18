Diyora Keldiyorova Oqtovdagi zafardan so‘ng navbatdagi katta rejasini ochiqladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Diyora Keldiyorova Qozog‘istonning Oqtov shahrida o‘tkazilgan Aktau Asian Open 2026 musobaqasida oltin medalni qo‘lga kiritdi.
- Ikki yillik tanaffusdan so‘ng o‘zining ilk rasmiy musobaqasida g‘alaba qozongan o‘zbekistonlik dzyudochi shu oy oxirida BAAning Abu-Dabi shahrida bo‘lib o‘tadigan nufuzli Grand Slam turnirida qatnashishni rejalashtirmoqda.
- Oqtovdagi bahslar uning tayyorgarligini sinovdan o‘tkazib, kelgusi musobaqalar uchun muhim tajriba bo‘ldi.
Qozog‘istonning Oqtov shahrida o‘tkazilgan Aktau Asian Open 2026 musobaqasida tengsiz deb topilib, oltin medalni qo‘lga kiritgan Olimpiya o‘yinlari chempioni Diyora Keldiyorova katta sportga qaytganidan so‘ng navbatdagi yirik rejalarini ma’lum qildi.
Ikki yillik onalik tanaffusidan so‘ng ilk rasmiy musobaqasidayoq shohsupaga ko‘tarilgan o‘zbekistonlik dzyudochi shu oy oxirida BAA poytaxti Abu-Dabi shahrida bo‘lib o‘tadigan nufuzli Grand Slam («Katta dubulg‘a») turnirida qatnashish niyatida ekanini bildirdi.
«Bu yerdagi bahslar men uchun sinov bo‘ldi»: Chempionning iqrori
G‘alabadan so‘ng sportchi o‘z tuyg‘ulari va tayyorgarlik jarayoni haqida fikr bildirdi:
Kutilmagan natija va quvonch: «Ikki yillik tanaffusdan keyin yana tatamiga qaytib, oltin medal olganimdan juda xursandman. Rostini aytsam, bunday tezkor natijani kutmagan edim, lekin juda mamnunman;
Abu-Dabidagi Grand Slam maqsadi: Endi oy oxirida, ehtimol, Abu-Dabida bo‘ladigan “Katta dubulg‘a” turnirida ishtirok etarman. Bu men uchun ancha jiddiy va katta musobaqa bo‘ladi, endi bor e’tiborimni shu turnirga qarataman;
Kamchiliklarni baholash: Oqtovdagi bellashuvlar men uchun muhim sinov vazifasini o‘tadi — tayyorgarligim qay darajada ekanini, nimalarni o‘zgartirishim va ustimda qanday ishlashim kerakligini ko‘rib oldim», — dedi Keldiyorova.
Oqtovdagi oltin yo‘l: Raqiblar taslim etildi
17–18 oktyabr kunlari Turar Joldiboyev xotirasiga bag‘ishlab o‘tkazilgan ochiq Osiyo kubogida Diyora -52 kg vazn toifasida kurash olib bordi:
Saralash bosqichi: O‘zbekistonlik chempion dastlabki davralarda mezbon Qozog‘iston terma jamoasining ikki nafar vakilini ishonchli tarzda dog‘da qoldirdi;
Finaldagi muddatidan avval g‘alaba: Hal qiluvchi final jangida Ozarbayjon sportchisi Farida Mirzayevaga qarshi tatamiga chiqqan Keldiyorova raqibasini muddatidan avval mag‘lubiyatga uchratib, Aktau Asian Open 2026 chempioniga aylandi.
Oqtovdagi ushbu oltin medal Diyora Keldiyorovaning yaqinlashib kelayotgan jahon va qit’a miqyosidagi eng yirik turnirlarga, jumladan, navbatdagi Olimpiya sari tayyorgarligi yuqori darajada ekanini ko‘rsatdi.
Izohlar 0
…