O‘zbekiston dzyudo terma jamoasi Aktau Asian Open 2026 da 6 ta medalni qo‘lga kiritdi

·61·Sport
O‘zbekiston dzyudo terma jamoasi Aktau Asian Open 2026 da 6 ta medalni qo‘lga kiritdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Aktau Asian Open 2026 musobaqasining ilk kunida O'zbekiston terma jamoasi 3 ta oltin va 3 ta bronza medalini qo'lga kiritdi.
  • Fotimaxon Tursunboyeva (-48 kg), Diyora Keldiyorova (-52 kg) va Nizomiddinxo'ja Toshpo'latov (-73 kg) oltin medallarni taqdim etishdi.
  • Halimajon Qurbonova (-48 kg), Muhayyo Ahmatova (-57 kg) va Sarvinoz Husanova (-63 kg) bronza medallarini qo'lga kiritishdi.
  • Ushbu natijalar O'zbekiston dzyudo maktabining qit'a miqyosidagi yetakchiligini ko'rsatdi.

Qozog‘istonning Oqtov shahrida dzyudo bo‘yicha start olgan nufuzli Aktau Asian Open 2026 ochiq Osiyo kubogi musobaqasi O‘zbekiston milliy terma jamoasi uchun haqiqiy zafarli boshlandi.

Turnirning dastlabki kuni doirasida kechgan bellashuvlarda hamyurtlarimiz yuqori mahorat va jismoniy ustunlik namoyish etib, bir yo‘la 3 ta oltin va 3 ta bronza medalini jamg‘arishdi hamda umumjamoa hisobida yetakchilar safiga ko‘tarilishdi.

Shohsupaning eng yuqori pog‘onasi: 3 nafar chempion

O‘zbekistonlik sportchilarning tatamidagi keskin bahslari oltin medallar shodasi bilan yakun topdi:

  • Fotimaxon Tursunboyeva (-48 kg): Yosh va iqtidorli sportchimiz eng yengil vazn toifasida barcha raqiblaridan ustun kelib, shohsupaning birinchi pog‘onasiga ko‘tarildi;

  • Diyora Keldiyorova (-52 kg): Ikki yillik tanaffusdan so‘ng yana tatamiga qaytgan Olimpiya chempioni o‘z vaznida raqibalariga hech qanday imkoniyat qoldirmay, O‘zbekiston hisobiga navbatdagi yorqin oltin medalni tuhfa etdi;

  • Nizomiddinxo‘ja Toshpo‘latov (-73 kg): Erkaklar o‘rtasida murosasiz kechgan bellashuvlarda Nizomiddinxo‘ja barcha saralash va final bahslarini mahorat bilan yakunlab, Osiyo kubogi chempioni maqomiga erishdi.

Bronza medallar: Mustahkam poydevor

Shuningdek, shiddatli kurashlarda shohsupaning kuchli uchligidan joy olgan dzyudochilarimiz terma jamoa hisobini yanada boyitdi:

  • Halimajon Qurbonova (-48 kg): Ushbu vaznda yana bir hamyurtimiz bronza medaliga ega chiqib, yengil vazndagi yuqori raqobatni isbotladi;

  • Muhayyo Ahmatova (-57 kg): Tajribali polvonimiz o‘tish bellashuvlari va kichik finalda ishonchli g‘alaba qozonib, bronza bilan taqdirlandi;

  • Sarvinoz Husanova (-63 kg): Keskin zarbalar va ushlashlarga boy bo‘lgan bahslarda faol harakat qilgan Sarvinoz ham delegatsiyamiz g‘aznasiga qimmatli bronza medalini qo‘shib qo‘ydi.

Musobaqaning ilk kunidagi ushbu salmoqli natija o‘zbek dzyudo maktabining qit’a miqyosidagi yetakchiligini yana bir karra isbotlab, keyingi kun bahslari oldidan terma jamoa a’zolariga qo‘shimcha kuch va ishonch bag‘ishlamoqda.

Aktau Asian Open 2026Diyora KeldiyorovaO‘zbekiston dzyudo federatsiyasidzyudo
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Bunchalik mashhurman deb o‘ylamagandim”: Diyora Keldiyorova o‘z taassurotlarini oshkor qildi“Bunchalik mashhurman deb o‘ylamagandim”: Diyora Keldiyorova o‘z taassurotlarini oshkor qildiBugun 12:36Diyora Keldiyorova Oqtovdagi zafardan so‘ng navbatdagi katta rejasini ochiqladiDiyora Keldiyorova Oqtovdagi zafardan so‘ng navbatdagi katta rejasini ochiqladiBugun 07:16Gruziyalik afsonaviy murabbiy rasman terma jamoamiz boshqaruvini qo‘lga oldiGruziyalik afsonaviy murabbiy rasman terma jamoamiz boshqaruvini qo‘lga oldi10 oktabr 22:04Dzyudochilarimiz Janubiy Amerikani zabt etishga shay: terma jamoa tarkibi!Dzyudochilarimiz Janubiy Amerikani zabt etishga shay: terma jamoa tarkibi!14 avgust 17:38Diyora Keldiyorova Oqtovdagi turnirda oltin medalni qanday qo‘lga kiritdi? (video)Diyora Keldiyorova Oqtovdagi turnirda oltin medalni qanday qo‘lga kiritdi? (video)Kecha 22:12Milliy olimpiya qo‘mitasi Diyora Keldiyorovaning Oqtovdagi g‘alabasiga munosabat bildirdiMilliy olimpiya qo‘mitasi Diyora Keldiyorovaning Oqtovdagi g‘alabasiga munosabat bildirdiKecha 21:18
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...