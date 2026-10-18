O‘zbekiston dzyudo terma jamoasi Aktau Asian Open 2026 da 6 ta medalni qo‘lga kiritdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Aktau Asian Open 2026 musobaqasining ilk kunida O'zbekiston terma jamoasi 3 ta oltin va 3 ta bronza medalini qo'lga kiritdi.
- Fotimaxon Tursunboyeva (-48 kg), Diyora Keldiyorova (-52 kg) va Nizomiddinxo'ja Toshpo'latov (-73 kg) oltin medallarni taqdim etishdi.
- Halimajon Qurbonova (-48 kg), Muhayyo Ahmatova (-57 kg) va Sarvinoz Husanova (-63 kg) bronza medallarini qo'lga kiritishdi.
- Ushbu natijalar O'zbekiston dzyudo maktabining qit'a miqyosidagi yetakchiligini ko'rsatdi.
Qozog‘istonning Oqtov shahrida dzyudo bo‘yicha start olgan nufuzli Aktau Asian Open 2026 ochiq Osiyo kubogi musobaqasi O‘zbekiston milliy terma jamoasi uchun haqiqiy zafarli boshlandi.
Turnirning dastlabki kuni doirasida kechgan bellashuvlarda hamyurtlarimiz yuqori mahorat va jismoniy ustunlik namoyish etib, bir yo‘la 3 ta oltin va 3 ta bronza medalini jamg‘arishdi hamda umumjamoa hisobida yetakchilar safiga ko‘tarilishdi.
Shohsupaning eng yuqori pog‘onasi: 3 nafar chempion
O‘zbekistonlik sportchilarning tatamidagi keskin bahslari oltin medallar shodasi bilan yakun topdi:
Fotimaxon Tursunboyeva (-48 kg): Yosh va iqtidorli sportchimiz eng yengil vazn toifasida barcha raqiblaridan ustun kelib, shohsupaning birinchi pog‘onasiga ko‘tarildi;
Diyora Keldiyorova (-52 kg): Ikki yillik tanaffusdan so‘ng yana tatamiga qaytgan Olimpiya chempioni o‘z vaznida raqibalariga hech qanday imkoniyat qoldirmay, O‘zbekiston hisobiga navbatdagi yorqin oltin medalni tuhfa etdi;
Nizomiddinxo‘ja Toshpo‘latov (-73 kg): Erkaklar o‘rtasida murosasiz kechgan bellashuvlarda Nizomiddinxo‘ja barcha saralash va final bahslarini mahorat bilan yakunlab, Osiyo kubogi chempioni maqomiga erishdi.
Bronza medallar: Mustahkam poydevor
Shuningdek, shiddatli kurashlarda shohsupaning kuchli uchligidan joy olgan dzyudochilarimiz terma jamoa hisobini yanada boyitdi:
Halimajon Qurbonova (-48 kg): Ushbu vaznda yana bir hamyurtimiz bronza medaliga ega chiqib, yengil vazndagi yuqori raqobatni isbotladi;
Muhayyo Ahmatova (-57 kg): Tajribali polvonimiz o‘tish bellashuvlari va kichik finalda ishonchli g‘alaba qozonib, bronza bilan taqdirlandi;
Sarvinoz Husanova (-63 kg): Keskin zarbalar va ushlashlarga boy bo‘lgan bahslarda faol harakat qilgan Sarvinoz ham delegatsiyamiz g‘aznasiga qimmatli bronza medalini qo‘shib qo‘ydi.
Musobaqaning ilk kunidagi ushbu salmoqli natija o‘zbek dzyudo maktabining qit’a miqyosidagi yetakchiligini yana bir karra isbotlab, keyingi kun bahslari oldidan terma jamoa a’zolariga qo‘shimcha kuch va ishonch bag‘ishlamoqda.
Izohlar 0
…