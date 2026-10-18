Eldor Shomurodovdan gol va assist — “Bashakshehir”ga g‘alaba keltirdi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Turkiya Superligasining 7-turida «Bashakshehir»
- «Gaziantep»ni 2:1 hisobida mag‘lub etdi.
- O‘zbekistonlik Eldor Shomurodov 9-daqiqada gol urib, jamoasini oldinga olib chiqdi va 81-daqiqada esa golli uzatma berib, g‘alaba to‘piga hammualliflik qildi.
- Ushbu g‘alaba «Bashakshehir»ni turnir jadvalida 10-o‘ringa ko‘tarilishiga yordam berdi.
Turkiya Superligasining 7-turi doirasida Istanbulning «Bashakshehir» klubi o‘z maydonida «Gaziantep» jamoasini qabul qildi. 18 oktyabr kuni Fotih Terim nomidagi muhtasham stadionda kechgan shiddatli va keskin to‘qnashuvda mezbonlar 2:1 hisobida irodali va qimmatli g‘alabani qo‘lga kiritdi.
Uchrashuvning haqiqiy qahramoni va asosiy figurasiga O‘zbekiston milliy terma jamoasi hujumchisi Eldor Shomurodov aylandi. U bahsda o‘z hisobiga bitta gol va bitta golli uzatmani yozdirib qo‘yib, istanbulliklarning ikkala golida ham bevosita ishtirok etdi.
Tezkor gol, Dursunning javobi va Shomurodovning hal qiluvchi pasi
Uchrashuv taqdiri yuqori temp va dramalarga boy kechdi:
9-daqiqadagi tezkor zarba: Bahsning 9-daqiqasidayoq Eldor Shomurodov raqib jarima maydonida faollik ko‘rsatib, to‘pni darvozaga aniq yo‘lladi va mezbonlarni oldinga olib chiqdi — 1:0;
66-daqiqada muvozanat tiklandi: Ikkinchi bo‘limda «Gaziantep» tashabbusni qo‘lga olishga intildi va 66-daqiqada Serdar Dursunning aniq zarbasi evaziga hisobni tenglashtirdi — 1:1;
81-daqiqadagi g‘alaba to‘pi: Oradan ko‘p o‘tmay «Bashakshehir» yana oldinga tashlandi. 81-daqiqada Shomurodovning zargarona va qulay uzatmasidan so‘ng zaxiradan tushgan Gunesh g‘alaba to‘pini kiritdi — 2:1;
Fayzullayev zaxirada: Jamoaning yana bir o‘zbekistonlik iqtidorli yarimhimoyachisi Abbosbek Fayzullayev esa murabbiylar qarori bilan ushbu bellashuvda zaxira o‘rindig‘ida qoldirildi.
O‘yin bayonnomasi
Turkiya Superligasi. 7-tur
«Bashakshehir» — «Gaziantep» 2:1
18 oktyabr, «Fotih Terim» nomidagi stadion.
Gollar: Shomurodov (9), Gunesh (81) — Dursun (66).
«Bashakshehir»: Shengezer, Karbovnik, Bayram, Ba, Xarebashvili (Shahiner, 46), Kemen, Kalujinski (Gunesh, 57), Olsen (Sari, 57), Brnich (Vishcha, 72), Shomurodov, Bozok (Yildirim, 72).
Turnir jadvali: 10-pog‘onaga sakrash
Ushbu muhim muvaffaqiyat Istanbul klubining musobaqa jadvalidagi mavqeyini sezilarli darajada yaxshiladi:
«Bashakshehir» ko‘tarilmoqda: Qo‘lga kiritilgan 3 ochko evaziga ochkolari sonini 11 taga yetkazgan «Bashakshehir» turnir jadvalida 10-o‘ringa ko‘tarilib oldi;
«Gaziantep» 14-pog‘onada: 8 ochkoga ega raqib esa mag‘lubiyatdan so‘ng 14-o‘rinda qoldi.
Eldor Shomurodovning bir o‘yinda gol va assist qayd etishi uning Turkiya chempionatidagi yuqori sport formasini va «Bashakshehir»ning asosiy zarba beruvchi kuchiga aylanib borayotganini yana bir bor isbotladi.
Izohlar 0
…