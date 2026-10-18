Eldor Shomurodovdan gol va assist — “Bashakshehir”ga g‘alaba keltirdi (video)

·66·Sport
Eldor Shomurodovdan gol va assist — “Bashakshehir”ga g‘alaba keltirdi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Turkiya Superligasining 7-turida «Bashakshehir»
  • «Gaziantep»ni 2:1 hisobida mag‘lub etdi.
  • O‘zbekistonlik Eldor Shomurodov 9-daqiqada gol urib, jamoasini oldinga olib chiqdi va 81-daqiqada esa golli uzatma berib, g‘alaba to‘piga hammualliflik qildi.
  • Ushbu g‘alaba «Bashakshehir»ni turnir jadvalida 10-o‘ringa ko‘tarilishiga yordam berdi.

Turkiya Superligasining 7-turi doirasida Istanbulning «Bashakshehir» klubi o‘z maydonida «Gaziantep» jamoasini qabul qildi. 18 oktyabr kuni Fotih Terim nomidagi muhtasham stadionda kechgan shiddatli va keskin to‘qnashuvda mezbonlar 2:1 hisobida irodali va qimmatli g‘alabani qo‘lga kiritdi.

Uchrashuvning haqiqiy qahramoni va asosiy figurasiga O‘zbekiston milliy terma jamoasi hujumchisi Eldor Shomurodov aylandi. U bahsda o‘z hisobiga bitta gol va bitta golli uzatmani yozdirib qo‘yib, istanbulliklarning ikkala golida ham bevosita ishtirok etdi.

Tezkor gol, Dursunning javobi va Shomurodovning hal qiluvchi pasi

Uchrashuv taqdiri yuqori temp va dramalarga boy kechdi:

  • 9-daqiqadagi tezkor zarba: Bahsning 9-daqiqasidayoq Eldor Shomurodov raqib jarima maydonida faollik ko‘rsatib, to‘pni darvozaga aniq yo‘lladi va mezbonlarni oldinga olib chiqdi — 1:0;

  • 66-daqiqada muvozanat tiklandi: Ikkinchi bo‘limda «Gaziantep» tashabbusni qo‘lga olishga intildi va 66-daqiqada Serdar Dursunning aniq zarbasi evaziga hisobni tenglashtirdi — 1:1;

  • 81-daqiqadagi g‘alaba to‘pi: Oradan ko‘p o‘tmay «Bashakshehir» yana oldinga tashlandi. 81-daqiqada Shomurodovning zargarona va qulay uzatmasidan so‘ng zaxiradan tushgan Gunesh g‘alaba to‘pini kiritdi — 2:1;

  • Fayzullayev zaxirada: Jamoaning yana bir o‘zbekistonlik iqtidorli yarimhimoyachisi Abbosbek Fayzullayev esa murabbiylar qarori bilan ushbu bellashuvda zaxira o‘rindig‘ida qoldirildi.

O‘yin bayonnomasi

Turkiya Superligasi. 7-tur

«Bashakshehir» — «Gaziantep» 2:1

18 oktyabr, «Fotih Terim» nomidagi stadion.

Gollar: Shomurodov (9), Gunesh (81) — Dursun (66).

  • «Bashakshehir»: Shengezer, Karbovnik, Bayram, Ba, Xarebashvili (Shahiner, 46), Kemen, Kalujinski (Gunesh, 57), Olsen (Sari, 57), Brnich (Vishcha, 72), Shomurodov, Bozok (Yildirim, 72).

Turnir jadvali: 10-pog‘onaga sakrash

Ushbu muhim muvaffaqiyat Istanbul klubining musobaqa jadvalidagi mavqeyini sezilarli darajada yaxshiladi:

  • «Bashakshehir» ko‘tarilmoqda: Qo‘lga kiritilgan 3 ochko evaziga ochkolari sonini 11 taga yetkazgan «Bashakshehir» turnir jadvalida 10-o‘ringa ko‘tarilib oldi;

  • «Gaziantep» 14-pog‘onada: 8 ochkoga ega raqib esa mag‘lubiyatdan so‘ng 14-o‘rinda qoldi.

Eldor Shomurodovning bir o‘yinda gol va assist qayd etishi uning Turkiya chempionatidagi yuqori sport formasini va «Bashakshehir»ning asosiy zarba beruvchi kuchiga aylanib borayotganini yana bir bor isbotladi.

Eldor ShomurodovIstanbul BasaksehirGaziantepAbbosbek FayzullayevFatih Terim
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shomurodov benefisi: Eldor Turkiya Superligasida yana gol urdi (video)Shomurodov benefisi: Eldor Turkiya Superligasida yana gol urdi (video)Kecha 21:48O‘zbek dueti benefisi: Shomurodov va Fayzullayevning o‘yiniga qanday baho berildi?O‘zbek dueti benefisi: Shomurodov va Fayzullayevning o‘yiniga qanday baho berildi?17 avgust 11:01Shomurodov va Fayzullayev jamoasi yevrokuboklarni tark etdi — dahshatli oqshom tafsilotlariShomurodov va Fayzullayev jamoasi yevrokuboklarni tark etdi — dahshatli oqshom tafsilotlari30 iyul 23:24Shomurodov va Fayzullayev o‘ynagan bahsda «Bashakshehir» durang qayd etdiShomurodov va Fayzullayev o‘ynagan bahsda «Bashakshehir» durang qayd etdi23 iyul 10:22Shomurodov va Fayzullayev bugun Yevropa mavsumini boshlaydiShomurodov va Fayzullayev bugun Yevropa mavsumini boshlaydi22 iyul 05:13Shomurodovga turk grandidan taklif: «Beshiktosh» uni o‘z safiga qo‘shib olmoqchiShomurodovga turk grandidan taklif: «Beshiktosh» uni o‘z safiga qo‘shib olmoqchi11 avgust 06:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...