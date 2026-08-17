O‘zbek dueti benefisi: Shomurodov va Fayzullayevning o‘yiniga qanday baho berildi?
«Bashakshehir» Turkiya Superligasining ilk turida «Kojaelispor»ni 2:0 hisobida mag'lub etdi. Abbosbek Fayzullayev 14-daqiqada Kristofer Operiga assist berdi, Eldor Shomurodov esa ikkinchi bo'limda yangi mavsumdagi ilk golini urdi. Flashscore Shomurodovning o'yinini 8,3, Fayzullayevnikini 7,6 ball bilan baholadi, Kristofer Operi esa 8,6 ball bilan eng yuqori natijani qayd etdi. «Bashakshehir» 23 avgust kuni 2-turda safarda «Trabzonspor»ga qarshi maydonga tushadi.
Turkiya Superligasining yangi mavsumi ilk turidanoq o‘zbekistonlik legionerlar o‘zini eng yorqin tomondan ko‘rsatishga kirishdi. Istanbulning «Bashakshehir» klubi o‘z maydonida «Kojaelispor» jamoasini qabul qilib, 2:0 hisobida ishonchli g‘alabani qo‘lga kiritdi.
Uchrashuv mezbonlarning to‘liq ustunligi ostida o‘tdi va qozonilgan g‘alabada O‘zbekiston milliy terma jamoasi yulduzlarining xizmati beqiyos bo‘ldi.
14-daqiqada assist, ikkinchi bo‘limda Shomurodovdan gol
Ikkala hamyurtimiz ham «Bashakshehir»ning hujum chizig‘idagi asosiy figuralari sifatida maydonda hal qiluvchi vazifalarni bajardi:
Fayzullayevning aniq pasi: 14-daqiqadayoq Abbosbek Fayzullayev jamoadoshi Kristofer Operiga qulay imkoniyat yaratib, ajoyib assist muallifiga aylandi va hisobning ochilishini ta’minladi;
Shomurodovning yangi mavsumdagi ilk goli: «Bashakshehir»ning asosiy to‘purari Eldor Shomurodov ikkinchi bo‘limda raqib darvozasini ishg‘ol qilib, yangi mavsumdagi gollari hisobini ochdi hamda jamoasining g‘alabasini mustahkamladi.
Flashscore tahlili: Shomurodovga 8,3, Fayzullayevga 7,6 ball
Futbol statistikasi va tahliliga ixtisoslashgan nufuzli Flashscore xalqaro nashri bahs ishtirokchilarini alohida baholab chiqdi:
Eldor Shomurodov: Raqib darvozasi oldidagi xavfli harakatlari va kiritgan muhim goli uchun 8,3 ball bilan baholanib, maydondagi eng yaxshi ikkinchi futbolchi deb topildi;
Abbosbek Fayzullayev: Mavsumni samarali uzatma bilan boshlagan vinger ekspertlar tomonidan 7,6 ballga loyiq ko‘rildi;
Eng yuqori baho: «Bashakshehir» safida eng yuqori ko‘rsatkichni birinchi gol muallifi Kristofer Operi qayd etdi — 8,6 ball.
Keyingi sinov — «Trabzonspor» safari
Mavsumni 2:0 hisobidagi g‘alaba bilan boshlagan Istanbul klubi turnir jadvalida peshqadamlar safidan joy oldi:
Navbatdagi bahs: Endilikda «Bashakshehir» 2-tur doirasida 23 avgust kuni safarda liganing grand jamoalaridan biri hisoblangan «Trabzonspor»ga qarshi maydonga tushadi.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…