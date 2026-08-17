O‘zbek dueti benefisi: Shomurodov va Fayzullayevning o‘yiniga qanday baho berildi?

·1·Sport
O‘zbek dueti benefisi: Shomurodov va Fayzullayevning o‘yiniga qanday baho berildi?
Qisqacha

«Bashakshehir» Turkiya Superligasining ilk turida «Kojaelispor»ni 2:0 hisobida mag'lub etdi. Abbosbek Fayzullayev 14-daqiqada Kristofer Operiga assist berdi, Eldor Shomurodov esa ikkinchi bo'limda yangi mavsumdagi ilk golini urdi. Flashscore Shomurodovning o'yinini 8,3, Fayzullayevnikini 7,6 ball bilan baholadi, Kristofer Operi esa 8,6 ball bilan eng yuqori natijani qayd etdi. «Bashakshehir» 23 avgust kuni 2-turda safarda «Trabzonspor»ga qarshi maydonga tushadi.

Turkiya Superligasining yangi mavsumi ilk turidanoq o‘zbekistonlik legionerlar o‘zini eng yorqin tomondan ko‘rsatishga kirishdi. Istanbulning «Bashakshehir» klubi o‘z maydonida «Kojaelispor» jamoasini qabul qilib, 2:0 hisobida ishonchli g‘alabani qo‘lga kiritdi.

Uchrashuv mezbonlarning to‘liq ustunligi ostida o‘tdi va qozonilgan g‘alabada O‘zbekiston milliy terma jamoasi yulduzlarining xizmati beqiyos bo‘ldi.

14-daqiqada assist, ikkinchi bo‘limda Shomurodovdan gol

Ikkala hamyurtimiz ham «Bashakshehir»ning hujum chizig‘idagi asosiy figuralari sifatida maydonda hal qiluvchi vazifalarni bajardi:

  • Fayzullayevning aniq pasi: 14-daqiqadayoq Abbosbek Fayzullayev jamoadoshi Kristofer Operiga qulay imkoniyat yaratib, ajoyib assist muallifiga aylandi va hisobning ochilishini ta’minladi;

  • Shomurodovning yangi mavsumdagi ilk goli: «Bashakshehir»ning asosiy to‘purari Eldor Shomurodov ikkinchi bo‘limda raqib darvozasini ishg‘ol qilib, yangi mavsumdagi gollari hisobini ochdi hamda jamoasining g‘alabasini mustahkamladi.

Flashscore tahlili: Shomurodovga 8,3, Fayzullayevga 7,6 ball

Futbol statistikasi va tahliliga ixtisoslashgan nufuzli Flashscore xalqaro nashri bahs ishtirokchilarini alohida baholab chiqdi:

  • Eldor Shomurodov: Raqib darvozasi oldidagi xavfli harakatlari va kiritgan muhim goli uchun 8,3 ball bilan baholanib, maydondagi eng yaxshi ikkinchi futbolchi deb topildi;

  • Abbosbek Fayzullayev: Mavsumni samarali uzatma bilan boshlagan vinger ekspertlar tomonidan 7,6 ballga loyiq ko‘rildi;

  • Eng yuqori baho: «Bashakshehir» safida eng yuqori ko‘rsatkichni birinchi gol muallifi Kristofer Operi qayd etdi — 8,6 ball.

Keyingi sinov — «Trabzonspor» safari

Mavsumni 2:0 hisobidagi g‘alaba bilan boshlagan Istanbul klubi turnir jadvalida peshqadamlar safidan joy oldi:

  • Navbatdagi bahs: Endilikda «Bashakshehir» 2-tur doirasida 23 avgust kuni safarda liganing grand jamoalaridan biri hisoblangan «Trabzonspor»ga qarshi maydonga tushadi.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yangilangan rekord: Islam Maxachev Gerriga qarshi bahs sirlarini ochdi...Yangilangan rekord: Islam Maxachev Gerriga qarshi bahs sirlarini ochdi...Bugun, 11:06Dana Uayt va Habib o‘rtasida bahs: Sobiq chempionning hozirgi vazni qancha?Dana Uayt va Habib o‘rtasida bahs: Sobiq chempionning hozirgi vazni qancha?Bugun, 10:56Dani Sebalos transferi: Napoli tajribali yarim himoyachi uchun harakatni boshladiDani Sebalos transferi: Napoli tajribali yarim himoyachi uchun harakatni boshladiBugun, 10:54UFC 330 finalidan so‘ng Habib Nurmagomedovning shov-shuvli posti tarqaldiUFC 330 finalidan so‘ng Habib Nurmagomedovning shov-shuvli posti tarqaldiBugun, 10:50Djed Spens Tottenxemdan Interga transfer qilindiDjed Spens Tottenxemdan Interga transfer qilindiBugun, 10:17Yuventus Emiliano Martines transferidan voz kechdiYuventus Emiliano Martines transferidan voz kechdiBugun, 10:00
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?