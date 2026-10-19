Gol va assist qayd etgan Eldor Shomurodov «Gaziantep»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?

·127·Sport
Gol va assist qayd etgan Eldor Shomurodov «Gaziantep»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Eldor Shomurodov «Gaziantep»ga qarshi o‘yinda 1 ta gol va 1 ta golli uzatma qayd etib, Flashscore tomonidan 7,5 ball bilan baholandi.
  • Uning 78 foizlik pas aniqligi va 0,71 xG ko‘rsatkichi ham yuqori baholandi.
  • Ushbu gol Shomurodovning joriy mavsumdagi yettinchi goli bo‘lib, u to‘purarlar poygasida peshqadamlar qatoridan o‘rin oldi.

Turkiya Superligasining sakkizinchi turida Istanbulning «Istanbul Bashakshehir» jamoasi o‘z maydonida «Gaziantep» ustidan 2:1 hisobida irodali g‘alabani qo‘lga kiritdi. Ushbu bellashuvda 1 ta gol va 1 ta golli uzatma qayd etib, bahs qahramonlaridan biriga aylangan O‘zbekiston milliy terma jamoasi sardori Eldor Shomurodovning o‘yini xalqaro tahliliy platformalar e’tiboridan chetda qolmadi.

Dunyoga mashhur statistik portal Flashscore uchrashuv yakunlariga ko‘ra ishtirokchilarning harakatlarini baholab, Shomurodovning to‘liq statistik ko‘rsatkichlarini e’lon qildi.

Shomurodovning raqamlardagi ko‘rsatkichlari: 7,5 ball va 78 foizlik aniqlik

Platforma algoritmlari hamyurtimizning maydondagi samarali mehnatini yuqori baholadi:

  • 7,5 ballik reyting: Eldor Shomurodovning o‘yini Flashscore tomonidan 7,5 ball bilan baholandi va u jamoasidagi eng yaxshi o‘yinchilardan biri sifatida e’tirof etildi;

  • Zarba va kutilgan gol (xG): Hujumchi raqib darvozasi tomon 1 marta aniq zarba yo‘lladi va uni golga aylantirdi, uning kutilgan gollar ko‘rsatkichi (xG) esa 0,71 ni tashkil qildi;

  • To‘pga teginish va paslar aniqligi: Forvard bahs davomida to‘pga 41 marotaba tegdi, shundan 4 tasi raqib jarima maydoni ichida qayd etildi. U amalga oshirgan 27 ta uzatmaning 21 tasi manziliga aniq yetib bordi (uzatmalar aniqligi — 78 foiz);

  • Yakkakurash va dribling: Shomurodov 3 marta raqiblarini aldab o‘tishga urinib, bir safar muvaffaqiyatli dribling namoyish etdi (33 foiz).

Jamoalarning eng yaxshi o‘yinchilari

Flashscore talqiniga ko‘ra, maydonda eng yuqori ball olgan futbolchilar quyidagilar bo‘ldi:

  • «Bashakshehir»da eng yaxshisi: Istanbulliklar safida yarimhimoyachi Skov Olsen 7,7 ball bilan jamoaning eng foydali futbolchisi deb topildi;

  • «Gaziantep» yetakchisi: Mehmonlar tarkibida esa polshalik hujumchi Katsper Kozlovskiy ham xuddi shunday — 7,7 ballga loyiq ko‘rildi;

  • Ochkolar holati: Ushbu g‘alabadan so‘ng «Bashakshehir» ochkolari sonini 11 taga yetkazgan bo‘lsa, «Gaziantep» hisobida 8 ochko saqlanib qoldi.

«Oltin butsa» uchun shiddatli poyga: Shomurodov 7 ta gol bilan peshqadamlar safida

Ushbu o‘yinda kiritilgan to‘p 31 yoshli hujumchining joriy mavsum Turkiya chempionatidagi yettinchi goli bo‘ldi:

  • Birinchi o‘rindagi to‘rtlik: Ayni paytda Superliga to‘purarlar poygasida 7 tadan gol jamg‘argan Eldor Shomurodov, Muhammad Saloh («Trabzonspor»), Vedat Muriki («Fenerbahche») va Gift Orban («Amed») yetakchilikni bo‘lishib turibdi;

  • Ta’qibchi yulduzlar: Ulardan keyingi pog‘onalarni 6 tadan gol urgan jahon yulduzlari — Viktor Osimxen («Galatasaroy») hamda Dushan Vlaxovich («Beshiktosh») egallab kelmoqda.

Eldor Shomurodovning Turkiya chempionatida muntazam gol urib, yuqori statistik ko‘rsatkichlarni qayd etishi uning nafaqat «Bashakshehir» klubi, balki butun chempionatning eng xavfli hujumchilaridan biriga aylanganini yaqqol namoyon etmoqda.

Istanbul BashakshehirGaziantepEldor ShomurodovTurkiya Superligi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shomurodov Salohga yetib oldi: Turkiya Superligasida «Oltin butsa» uchun poyga avj oldiShomurodov Salohga yetib oldi: Turkiya Superligasida «Oltin butsa» uchun poyga avj oldiBugun 07:01Shomurodov benefisi: Eldor Turkiya Superligasida yana gol urdi (video)Shomurodov benefisi: Eldor Turkiya Superligasida yana gol urdi (video)Kecha 21:48Eldor Shomurodovdan gol va assist — “Bashakshehir”ga g‘alaba keltirdi (video)Eldor Shomurodovdan gol va assist — “Bashakshehir”ga g‘alaba keltirdi (video)Kecha 23:08Eldor Shomurodov Osimhen va Saloh bilan poygada imkoniyatni boy berdimi?Eldor Shomurodov Osimhen va Saloh bilan poygada imkoniyatni boy berdimi?11 oktabr 22:46Eldor Shomurodov Turkiya Superligasida «Oltin butsa» uchun dahshatli poygaga qo‘shildi!Eldor Shomurodov Turkiya Superligasida «Oltin butsa» uchun dahshatli poygaga qo‘shildi!2 oktabr 14:46Eldor Shomurodovdan benefis va dubl!: Uning kechagi samarali o‘yini qanday baholandi?Eldor Shomurodovdan benefis va dubl!: Uning kechagi samarali o‘yini qanday baholandi?20 sentabr 18:48
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...