Gol va assist qayd etgan Eldor Shomurodov «Gaziantep»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Eldor Shomurodov «Gaziantep»ga qarshi o‘yinda 1 ta gol va 1 ta golli uzatma qayd etib, Flashscore tomonidan 7,5 ball bilan baholandi.
- Uning 78 foizlik pas aniqligi va 0,71 xG ko‘rsatkichi ham yuqori baholandi.
- Ushbu gol Shomurodovning joriy mavsumdagi yettinchi goli bo‘lib, u to‘purarlar poygasida peshqadamlar qatoridan o‘rin oldi.
Turkiya Superligasining sakkizinchi turida Istanbulning «Istanbul Bashakshehir» jamoasi o‘z maydonida «Gaziantep» ustidan 2:1 hisobida irodali g‘alabani qo‘lga kiritdi. Ushbu bellashuvda 1 ta gol va 1 ta golli uzatma qayd etib, bahs qahramonlaridan biriga aylangan O‘zbekiston milliy terma jamoasi sardori Eldor Shomurodovning o‘yini xalqaro tahliliy platformalar e’tiboridan chetda qolmadi.
Dunyoga mashhur statistik portal Flashscore uchrashuv yakunlariga ko‘ra ishtirokchilarning harakatlarini baholab, Shomurodovning to‘liq statistik ko‘rsatkichlarini e’lon qildi.
Shomurodovning raqamlardagi ko‘rsatkichlari: 7,5 ball va 78 foizlik aniqlik
Platforma algoritmlari hamyurtimizning maydondagi samarali mehnatini yuqori baholadi:
7,5 ballik reyting: Eldor Shomurodovning o‘yini Flashscore tomonidan 7,5 ball bilan baholandi va u jamoasidagi eng yaxshi o‘yinchilardan biri sifatida e’tirof etildi;
Zarba va kutilgan gol (xG): Hujumchi raqib darvozasi tomon 1 marta aniq zarba yo‘lladi va uni golga aylantirdi, uning kutilgan gollar ko‘rsatkichi (xG) esa 0,71 ni tashkil qildi;
To‘pga teginish va paslar aniqligi: Forvard bahs davomida to‘pga 41 marotaba tegdi, shundan 4 tasi raqib jarima maydoni ichida qayd etildi. U amalga oshirgan 27 ta uzatmaning 21 tasi manziliga aniq yetib bordi (uzatmalar aniqligi — 78 foiz);
Yakkakurash va dribling: Shomurodov 3 marta raqiblarini aldab o‘tishga urinib, bir safar muvaffaqiyatli dribling namoyish etdi (33 foiz).
Jamoalarning eng yaxshi o‘yinchilari
Flashscore talqiniga ko‘ra, maydonda eng yuqori ball olgan futbolchilar quyidagilar bo‘ldi:
«Bashakshehir»da eng yaxshisi: Istanbulliklar safida yarimhimoyachi Skov Olsen 7,7 ball bilan jamoaning eng foydali futbolchisi deb topildi;
«Gaziantep» yetakchisi: Mehmonlar tarkibida esa polshalik hujumchi Katsper Kozlovskiy ham xuddi shunday — 7,7 ballga loyiq ko‘rildi;
Ochkolar holati: Ushbu g‘alabadan so‘ng «Bashakshehir» ochkolari sonini 11 taga yetkazgan bo‘lsa, «Gaziantep» hisobida 8 ochko saqlanib qoldi.
«Oltin butsa» uchun shiddatli poyga: Shomurodov 7 ta gol bilan peshqadamlar safida
Ushbu o‘yinda kiritilgan to‘p 31 yoshli hujumchining joriy mavsum Turkiya chempionatidagi yettinchi goli bo‘ldi:
Birinchi o‘rindagi to‘rtlik: Ayni paytda Superliga to‘purarlar poygasida 7 tadan gol jamg‘argan Eldor Shomurodov, Muhammad Saloh («Trabzonspor»), Vedat Muriki («Fenerbahche») va Gift Orban («Amed») yetakchilikni bo‘lishib turibdi;
Ta’qibchi yulduzlar: Ulardan keyingi pog‘onalarni 6 tadan gol urgan jahon yulduzlari — Viktor Osimxen («Galatasaroy») hamda Dushan Vlaxovich («Beshiktosh») egallab kelmoqda.
Eldor Shomurodovning Turkiya chempionatida muntazam gol urib, yuqori statistik ko‘rsatkichlarni qayd etishi uning nafaqat «Bashakshehir» klubi, balki butun chempionatning eng xavfli hujumchilaridan biriga aylanganini yaqqol namoyon etmoqda.
Izohlar 0
…