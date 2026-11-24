O‘zbekistondan uch futbolchi Osiyoning eng yaxshisi bo‘lish uchun kurashadi
O‘zbekiston milliy terma jamoasining uch nafar futbolchisi Osiyoning eng yaxshi futbolchisi — Asian Golden Player mukofoti uchun da’vogarlar ro‘yxatiga kiritildi. Abduqodir Husanov, Abbosbek Fayzullayev va Eldor Shomurodov qit’aning 30 nafar eng munosib futbolchisi qatorida e’tirof etildi.
Bu o‘zbek futboli vakillari uchun xalqaro miqyosdagi muhim e’tiroflardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, nomzodlar orasida Yevropa klublarida to‘p surayotgan ikki futbolchimiz hamda milliy terma jamoa sardori borligi e’tiborga molik.
O‘zbekistondan uch nafar futbolchi da’vogarlar safida
Xitoyning yirik sport nashrlaridan biri — Titan Sports tomonidan topshiriladigan Asian Golden Player mukofoti uchun jami 30 nafar futbolchidan iborat nomzodlar ro‘yxati shakllantirildi.
Undan O‘zbekiston milliy terma jamoasi vakillari ham joy oldi:
Abduqodir Husanov — «Manchester Siti»;
Abbosbek Fayzullayev — «Bashakshehir»;
Eldor Shomurodov — «Bashakshehir».
Uch futbolchining bir vaqtning o‘zida nomzodlar qatoriga kiritilishi O‘zbekiston futbolining Osiyo miqyosidagi vakilligi va nufuzi ortib borayotganini ko‘rsatadi.
«Paxtakor» legioneri ham sovringa da’vogar
Nomzodlar orasida O‘zbekiston chempionatida to‘p surayotgan futbolchi ham bor. Toshkentning «Paxtakor» klubi hujumchisi, Iroq milliy terma jamoasi vakili Ayman Husayn ham Asian Golden Player mukofoti uchun kurashadi.
Bu holat O‘zbekiston Superligasida faoliyat olib borayotgan legionerlarning ham xalqaro e’tiborga tushayotganini ko‘rsatadi.
Yaponiya yetakchi, O‘zbekiston kuchli uchlikda
Da’vogarlar ro‘yxatida mamlakatlar kesimida Yaponiya futbolchilari yetakchilik qilmoqda. Ushbu davlatdan olti nafar futbolchi nomzodlar safiga kiritilgan.
Janubiy Koreya to‘rt nafar futbolchi bilan keyingi o‘rinda bormoqda. O‘zbekiston esa uch nafar vakil bilan kuchli uchlikdan joy olgan.
Bu ko‘rsatkich milliy futbolimiz vakillari qit’aning yetakchi futbol mamlakatlari bilan bir qatorda e’tirof etilayotganini anglatadi.
O‘zbekiston futbolchilari hali bu sovrinni qo‘lga kiritmagan
Asian Golden Player mukofoti 2013 yildan buyon topshirib kelinadi. Biroq hozirga qadar O‘zbekiston vakillaridan hech biri ushbu sovrin sohibi bo‘lmagan.
Shu sababli bu yilgi nomzodlik uch futbolchimiz uchun nafaqat shaxsiy e’tirof, balki o‘zbek futbolining xalqaro maydondagi nufuzini yanada oshirish imkoniyati hamdir.
Bir jihatni alohida ta’kidlash lozim: Asian Golden Player mukofoti Osiyo futbol konfederatsiyasi (AFC) tomonidan beriladigan yilning eng yaxshi futbolchisi sovrini bilan bir xil emas. Bu — Titan Sports nashri tomonidan tashkil etiladigan alohida taqdirlash hisoblanadi.
Endilikda o‘zbek futbol muxlislarini qiziqtirayotgan asosiy savol — Husanov, Fayzullayev yoki Shomurodovdan qay biri qit’aning eng yaxshi futbolchisi deb topilishi mumkin?
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…