Shomurodov benefisi: Eldor Turkiya Superligasida yana gol urdi (video)

·55·Sport
Shomurodov benefisi: Eldor Turkiya Superligasida yana gol urdi (video)

Turkiya Superligasining 8-turi doirasida Istanbulning «Bashakshehir» klubi o‘z maydonida «Gaziantep» jamoasini qabul qilmoqda. Toshkent vaqti bilan soat 21:00 da start olgan ushbu bellashuv o‘zbekistonlik futbol ixlosmandlari uchun haqiqiy quvonchli lahzalar bilan boshlandi.

«Bashakshehir»ning boshlang‘ich tarkibida maydonga tushgan O‘zbekiston milliy terma jamoasi sardori va hujumchisi Eldor Shomurodov uchrashuvning dastlabki daqiqalaridanoq raqib darvozasini aniq nishonga olib, stadionni larzaga keltirdi.

8-daqiqadagi tezkor gol va birinchi bo‘lim nazorati

Uchrashuv mezbonlarning shiddatli hujumlari bilan boshlandi:

  • Shomurodovning muhim goli: Bahsning 8-daqiqasidayoq «Bashakshehir»ning hujumi samara berib, Eldor Shomurodov raqib posbonini ojiz qoldirdi va hisobni ochdi — 1:0;

  • Birinchi taym natijasi: Birinchi 45 daqiqalik to‘liq mezbonlarning tashabbusi va ustunligi ostida kechdi. Jamoalar tanaffusga istanbulliklarning minimal ustunligi (1:0) bilan yo‘l oldi;

  • Fayzullayev zaxirada: Jamoaning yana bir o‘zbekistonlik iqtidorli yarimhimoyachisi Abbosbek Fayzullayev esa murabbiylar shtabi qaroriga ko‘ra bellashuvni zaxira o‘rindig‘ida boshladi va ikkinchi bo‘limda o‘yinga qo‘shilishi kutilmoqda.

O‘yin bayonnomasi

Turkiya Superligasi. 8-tur

«Bashakshehir» — «Gaziantep» 1:0 (birinchi bo‘limdan so‘ng)

18 oktyabr, «Basaksehir Fatih Terim Stadium».

Gol: Shomurodov (8).

  • «Bashakshehir»: Muhammed, Karbovnik, Emin, Ba, Harebashvili, Kemen, Kaluzinski, Olsen, Shomurodov, Brnich, O‘mut.

Ikkinchi bo‘limda hamyurtlarimizning yanada sermahsul va yorqin o‘yin namoyish etishi muxlislar tomonidan katta qiziqish bilan kutilmoqda.

BashakshehirGaziantepEldor ShomurodovTurkiya Superligi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shomurodov benefisi!: «Bashakshehir» «Genchlerbirligi»ni 4:0 hisobida tor-mor etdiShomurodov benefisi!: «Bashakshehir» «Genchlerbirligi»ni 4:0 hisobida tor-mor etdi20 sentabr 00:42Shomurodov va Fayzullayev o‘ynagan bahsda «Bashakshehir» 0:5 hisobida tor-mor etildiShomurodov va Fayzullayev o‘ynagan bahsda «Bashakshehir» 0:5 hisobida tor-mor etildi14 sentabr 06:03Shomurodov va Fayzullayev past baho olishdi: 0:5 hisobidagi sharmandali mag‘lubiyatdan so‘ngShomurodov va Fayzullayev past baho olishdi: 0:5 hisobidagi sharmandali mag‘lubiyatdan so‘ng14 sentabr 06:35Shomurodovning to‘rt o‘yinlik seriyasi to‘xtadi: Orban xet-trik bilan Osimxenga yetib oldiShomurodovning to‘rt o‘yinlik seriyasi to‘xtadi: Orban xet-trik bilan Osimxenga yetib oldi14 sentabr 06:28Shomurodov va Fayzullayev asosiy tarkibdami? «Bashakshehir» «Amedspor»ga qarshi o‘ynaydiShomurodov va Fayzullayev asosiy tarkibdami? «Bashakshehir» «Amedspor»ga qarshi o‘ynaydi13 sentabr 21:53Istanbulda o‘quvchi qiz maktabga pichoq bilan kirib, tengdoshlariga hujum qildiIstanbulda o‘quvchi qiz maktabga pichoq bilan kirib, tengdoshlariga hujum qildi6 oktabr 21:49
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...