Shomurodov benefisi: Eldor Turkiya Superligasida yana gol urdi (video)
Turkiya Superligasining 8-turi doirasida Istanbulning «Bashakshehir» klubi o‘z maydonida «Gaziantep» jamoasini qabul qilmoqda. Toshkent vaqti bilan soat 21:00 da start olgan ushbu bellashuv o‘zbekistonlik futbol ixlosmandlari uchun haqiqiy quvonchli lahzalar bilan boshlandi.
«Bashakshehir»ning boshlang‘ich tarkibida maydonga tushgan O‘zbekiston milliy terma jamoasi sardori va hujumchisi Eldor Shomurodov uchrashuvning dastlabki daqiqalaridanoq raqib darvozasini aniq nishonga olib, stadionni larzaga keltirdi.
8-daqiqadagi tezkor gol va birinchi bo‘lim nazorati
Uchrashuv mezbonlarning shiddatli hujumlari bilan boshlandi:
Shomurodovning muhim goli: Bahsning 8-daqiqasidayoq «Bashakshehir»ning hujumi samara berib, Eldor Shomurodov raqib posbonini ojiz qoldirdi va hisobni ochdi — 1:0;
Birinchi taym natijasi: Birinchi 45 daqiqalik to‘liq mezbonlarning tashabbusi va ustunligi ostida kechdi. Jamoalar tanaffusga istanbulliklarning minimal ustunligi (1:0) bilan yo‘l oldi;
Fayzullayev zaxirada: Jamoaning yana bir o‘zbekistonlik iqtidorli yarimhimoyachisi Abbosbek Fayzullayev esa murabbiylar shtabi qaroriga ko‘ra bellashuvni zaxira o‘rindig‘ida boshladi va ikkinchi bo‘limda o‘yinga qo‘shilishi kutilmoqda.
O‘yin bayonnomasi
Turkiya Superligasi. 8-tur
«Bashakshehir» — «Gaziantep» 1:0 (birinchi bo‘limdan so‘ng)
18 oktyabr, «Basaksehir Fatih Terim Stadium».
Gol: Shomurodov (8).
«Bashakshehir»: Muhammed, Karbovnik, Emin, Ba, Harebashvili, Kemen, Kaluzinski, Olsen, Shomurodov, Brnich, O‘mut.
Ikkinchi bo‘limda hamyurtlarimizning yanada sermahsul va yorqin o‘yin namoyish etishi muxlislar tomonidan katta qiziqish bilan kutilmoqda.
Izohlar 0
…