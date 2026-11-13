Shomurodov va Fayzullayevga qanday baho qo‘yildi? O‘zbekiston — Rossiya bahsi statistikasi

1 daqiqa o'qish69
Shomurodov va Fayzullayevga qanday baho qo‘yildi? O‘zbekiston — Rossiya bahsi statistikasi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Toshkentdagi «Paxtakor» stadionida o‘tgan o‘rtoqlik uchrashuvida O‘zbekiston milliy jamoasi Rossiyaga 2:3 hisobida imkoniyatni boy berdi.
  • Flashscore portali tahlillariga ko‘ra, Eldor Shomurodov 6,1 ball, Abbosbek Fayzullayev esa 5,8 ball bilan baholandi.
  • O‘zbekistonlik futbolchilar orasida eng yuqori — 6,5 ballik ko‘rsatkichni Dostonbek Hamdamov va Akmal Mozgovoy qayd etdi.

Toshkentdagi muhtasham «Paxtakor» stadionida futbol bo‘yicha O‘zbekiston va Rossiya milliy jamoalari o‘rtasida kechgan o‘rtoqlik uchrashuvi aql bovar qilmaydigan drama va mehmonlarning 3:2 hisobidagi irodali g‘alabasi bilan yakunlandi. 2:0 hisobida oldinda borib, ustunlikni boy bergan vakillarimizning o‘yini ko‘plab muhokamalarga sabab bo‘ldi.

Mashhur statistik portal Flashscore ushbu shiddatli to‘qnashuvdan so‘ng maydonda harakat qilgan har bir futbolchining harakatlarini alohida baholab chiqdi.

O‘zbekiston milliy jamoasi a’zolarining ko‘rsatkichlari

Uchrashuvni asosiy tarkibda boshlagan milliy jamoamiz sardori, hujumchi Eldor Shomurodov 80-daqiqaga qadar harakat qilib, so‘ng o‘rnini Husain Norchayevga bo‘shatib berdi. Portal uning maydondagi harakatlarini 6,1 ball bilan baholadi.

Shuningdek, hujumkor yarim himoyachimiz Abbosbek Fayzullayev ham 80 daqiqa davomida faol o‘ynab, keyin o‘rnini Azizbek Amonovga topshirdi va unga 5,8 ball berildi.

O‘zbekistonlik futbolchilar

Maydondagi vaqti / O‘zgarish

Flashscore bahosi

Dostonbek Hamdamov

62 daqiqa o‘ynadi (Diyor Xolmatovga almashdi)

6,5 ball (Terma jamoada eng yuqori)

Akmal Mozgovoy

Toliqmasdan asosiy tarkibda harakat qildi

6,5 ball (Eng yaxshi ko‘rsatkich)

Eldor Shomurodov (Sardor)

80 daqiqa o‘ynadi (Husain Norchayevga almashdi)

6,1 ball

Abbosbek Fayzullayev

80 daqiqa o‘ynadi (Azizbek Amonovga almashdi)

5,8 ball

Uchrashuvning eng yaxshi o‘yinchisi — Nikolay Komlichenko

Mehmonlar safida o‘yin taqdirini butunlay o‘zgartirib yuborgan hujumchi Nikolay Komlichenko uchrashuvning eng yaxshi futbolchisi deb topildi. Ikkinchi taymda — 66-daqiqada zaxiradan maydonga tushgan hujumchi atigi bir necha daqiqa ichida dubl qayd etib, jamoasiga g‘alaba olib keldi. Bunday samarali o‘yin uchun unga portal tomonidan uchrashuvdagi eng yuqori — 8,9 ballik baho berildi.

Navbatdagi sinovlar oldidan

Ikkala jamoa ham o‘z oldiga qo‘yilgan vazifalarni bajarish uchun keyingi tayyorgarlik bosqichiga kirishdi. O‘zbekiston milliy jamoasi navbatdagi o‘rtoqlik bahsini 17 noyabr kuni Qatar poytaxti Doha shahridagi «Jassim bin Hamad» stadionida Saudiya Arabistoniga qarshi o‘tkazadi. Rossiya terma jamoasi esa shu kuni Krasnodar shahrida Venesuela bilan kuch sinashadi.

Sizningcha, Flashscore tomonidan berilgan bu baholar futbolchilarning maydondagi harakatlarini qanchalik to‘liq aks ettirgan? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Sport yangiliklari