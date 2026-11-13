Shomurodov va Fayzullayevga qanday baho qo‘yildi? O‘zbekiston — Rossiya bahsi statistikasi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Toshkentdagi «Paxtakor» stadionida o‘tgan o‘rtoqlik uchrashuvida O‘zbekiston milliy jamoasi Rossiyaga 2:3 hisobida imkoniyatni boy berdi.
- Flashscore portali tahlillariga ko‘ra, Eldor Shomurodov 6,1 ball, Abbosbek Fayzullayev esa 5,8 ball bilan baholandi.
- O‘zbekistonlik futbolchilar orasida eng yuqori — 6,5 ballik ko‘rsatkichni Dostonbek Hamdamov va Akmal Mozgovoy qayd etdi.
Toshkentdagi muhtasham «Paxtakor» stadionida futbol bo‘yicha O‘zbekiston va Rossiya milliy jamoalari o‘rtasida kechgan o‘rtoqlik uchrashuvi aql bovar qilmaydigan drama va mehmonlarning 3:2 hisobidagi irodali g‘alabasi bilan yakunlandi. 2:0 hisobida oldinda borib, ustunlikni boy bergan vakillarimizning o‘yini ko‘plab muhokamalarga sabab bo‘ldi.
Mashhur statistik portal Flashscore ushbu shiddatli to‘qnashuvdan so‘ng maydonda harakat qilgan har bir futbolchining harakatlarini alohida baholab chiqdi.
O‘zbekiston milliy jamoasi a’zolarining ko‘rsatkichlari
Uchrashuvni asosiy tarkibda boshlagan milliy jamoamiz sardori, hujumchi Eldor Shomurodov 80-daqiqaga qadar harakat qilib, so‘ng o‘rnini Husain Norchayevga bo‘shatib berdi. Portal uning maydondagi harakatlarini 6,1 ball bilan baholadi.
Shuningdek, hujumkor yarim himoyachimiz Abbosbek Fayzullayev ham 80 daqiqa davomida faol o‘ynab, keyin o‘rnini Azizbek Amonovga topshirdi va unga 5,8 ball berildi.
O‘zbekistonlik futbolchilar
Maydondagi vaqti / O‘zgarish
Flashscore bahosi
Dostonbek Hamdamov
62 daqiqa o‘ynadi (Diyor Xolmatovga almashdi)
6,5 ball (Terma jamoada eng yuqori)
Akmal Mozgovoy
Toliqmasdan asosiy tarkibda harakat qildi
6,5 ball (Eng yaxshi ko‘rsatkich)
Eldor Shomurodov (Sardor)
80 daqiqa o‘ynadi (Husain Norchayevga almashdi)
6,1 ball
Abbosbek Fayzullayev
80 daqiqa o‘ynadi (Azizbek Amonovga almashdi)
5,8 ball
Uchrashuvning eng yaxshi o‘yinchisi — Nikolay Komlichenko
Mehmonlar safida o‘yin taqdirini butunlay o‘zgartirib yuborgan hujumchi Nikolay Komlichenko uchrashuvning eng yaxshi futbolchisi deb topildi. Ikkinchi taymda — 66-daqiqada zaxiradan maydonga tushgan hujumchi atigi bir necha daqiqa ichida dubl qayd etib, jamoasiga g‘alaba olib keldi. Bunday samarali o‘yin uchun unga portal tomonidan uchrashuvdagi eng yuqori — 8,9 ballik baho berildi.
Navbatdagi sinovlar oldidan
Ikkala jamoa ham o‘z oldiga qo‘yilgan vazifalarni bajarish uchun keyingi tayyorgarlik bosqichiga kirishdi. O‘zbekiston milliy jamoasi navbatdagi o‘rtoqlik bahsini 17 noyabr kuni Qatar poytaxti Doha shahridagi «Jassim bin Hamad» stadionida Saudiya Arabistoniga qarshi o‘tkazadi. Rossiya terma jamoasi esa shu kuni Krasnodar shahrida Venesuela bilan kuch sinashadi.
Sizningcha, Flashscore tomonidan berilgan bu baholar futbolchilarning maydondagi harakatlarini qanchalik to‘liq aks ettirgan? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…