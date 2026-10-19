3 ta oltin, 2 ta kumush va 2 ta rekord: O‘zbekiston para yengil atletikachilari benefisi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Yaponiyaning Aichi-Nagoya shahrida bo'lib o'tayotgan Para Osiyo o'yinlarining ilk kunida O'zbekiston para yengil atletikachilari 3 ta oltin va 2 ta kumush medalni qo'lga kiritdi.
- Husniddin Norbekov (F35 klassi) va Qudratillo Ma'rufxo'jayev (F37 klassi) yadro uloqtirishda oltin medallarni qo'lga kiritib, musobaqa rekordlarini o'rnatishdi.
Yaponiyaning Aichi-Nagoya shahrida davom etayotgan Para Osiyo o‘yinlarining ilk kuni O‘zbekiston milliy delegatsiyasi uchun haqiqiy zafarli va rekordlarga boy tarzda kechmoqda.
Ayniqsa, para yengil atletika sektorlarida bahs olib borgan hamyurtlarimiz misli ko‘rilmagan mahorat va jismoniy ustunlik namoyish etib, bir yo‘la 3 ta oltin va 2 ta kumush medalni qo‘lga kiritishdi hamda ikkita yo‘nalishda Para Osiyo o‘yinlarining yangi rekordlarini o‘rnatishdi.
Shohsupaning eng yuqori pog‘onasi va yangi rekordlar
O‘zbekistonlik para atletlarning chiqishlari stadionga yig‘ilgan muxlislarning olqishiga sazovor bo‘ldi:
Husniddin Norbekovdan navbatdagi oltin (F35 klassi): Paralimpiya va jahon chempioni Husniddin Norbekov erkaklar o‘rtasida yadro uloqtirish finalida snaryadni 16,04 metr masofaga yuborib, barcha raqiblaridan yaqqol ustun keldi va chempionlikni rasmiylashtirdi;
Mahliyo Akramovadan musobaqa rekordi (F32 klassi): Ayollar o‘rtasidagi klab uloqtirish finalida qatnashgan vakilamiz Mahliyo Akramova 24,08 metr natija bilan oltin medalni qo‘lga kiritdi va ushbu ko‘rsatkich bilan Para Osiyo o‘yinlarining yangi rekordini o‘rnatdi;
Qudratillo Ma’rufxo‘jayevning rekordli zarbasi (F37 klassi): Yadro uloqtirish bahslarida ishtirok etgan Qudratillo Ma’rufxo‘jayev 16,66 metr natija qayd etib, shohsupaning birinchi pog‘onasiga ko‘tarildi va musobaqa rekordini yangiladi.
Kumush medallar: Shohsupada o‘zbek dubli
Shuningdek, hamyurtlarimiz kumush medallar jamg‘armasini ham muhim yutuqlar bilan boyitdi:
Tolibboy Yo‘ldoshevdan kumush dubl (F37 klassi): Qudratillo Ma’rufxo‘jayev bilan bir toifada raqobatlashgan Tolibboy Yo‘ldoshev yadroni 15,79 metr masofaga uloqtirib, ikkinchi o‘rinni egalladi va ushbu yo‘nalishda shohsupaning ikkala yuqori pog‘onasi ham O‘zbekistonga nasib etdi;
Omadbek Hasanovdan kumush sakrash (T47 klassi): Erkaklar o‘rtasida uzunlikka sakrash finalida bahs olib borgan Omadbek Hasanov 6,99 metr natija ko‘rsatib, delegatsiyamiz hisobiga navbatdagi qimmatli kumush medalni taqdim etdi.
Para yengil atletikachilarimiz tomonidan start kunidayoq qo‘lga kiritilgan ushbu 5 ta salmoqli medal va 2 ta rasmiy rekord O‘zbekistonning Aichi-Nagoyadagi Para Osiyo o‘yinlari umumjamoa medallar jadvalida yetakchilar safiga mustahkam o‘rnashib olishini ta’minladi.
Izohlar 0
…