3 ta oltin, 2 ta kumush va 2 ta rekord: O‘zbekiston para yengil atletikachilari benefisi

·68·Sport
3 ta oltin, 2 ta kumush va 2 ta rekord: O‘zbekiston para yengil atletikachilari benefisi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Yaponiyaning Aichi-Nagoya shahrida bo'lib o'tayotgan Para Osiyo o'yinlarining ilk kunida O'zbekiston para yengil atletikachilari 3 ta oltin va 2 ta kumush medalni qo'lga kiritdi.
  • Husniddin Norbekov (F35 klassi) va Qudratillo Ma'rufxo'jayev (F37 klassi) yadro uloqtirishda oltin medallarni qo'lga kiritib, musobaqa rekordlarini o'rnatishdi.

Yaponiyaning Aichi-Nagoya shahrida davom etayotgan Para Osiyo o‘yinlarining ilk kuni O‘zbekiston milliy delegatsiyasi uchun haqiqiy zafarli va rekordlarga boy tarzda kechmoqda.

Ayniqsa, para yengil atletika sektorlarida bahs olib borgan hamyurtlarimiz misli ko‘rilmagan mahorat va jismoniy ustunlik namoyish etib, bir yo‘la 3 ta oltin va 2 ta kumush medalni qo‘lga kiritishdi hamda ikkita yo‘nalishda Para Osiyo o‘yinlarining yangi rekordlarini o‘rnatishdi.

Shohsupaning eng yuqori pog‘onasi va yangi rekordlar

O‘zbekistonlik para atletlarning chiqishlari stadionga yig‘ilgan muxlislarning olqishiga sazovor bo‘ldi:

  • Husniddin Norbekovdan navbatdagi oltin (F35 klassi): Paralimpiya va jahon chempioni Husniddin Norbekov erkaklar o‘rtasida yadro uloqtirish finalida snaryadni 16,04 metr masofaga yuborib, barcha raqiblaridan yaqqol ustun keldi va chempionlikni rasmiylashtirdi;

  • Mahliyo Akramovadan musobaqa rekordi (F32 klassi): Ayollar o‘rtasidagi klab uloqtirish finalida qatnashgan vakilamiz Mahliyo Akramova 24,08 metr natija bilan oltin medalni qo‘lga kiritdi va ushbu ko‘rsatkich bilan Para Osiyo o‘yinlarining yangi rekordini o‘rnatdi;

  • Qudratillo Ma’rufxo‘jayevning rekordli zarbasi (F37 klassi): Yadro uloqtirish bahslarida ishtirok etgan Qudratillo Ma’rufxo‘jayev 16,66 metr natija qayd etib, shohsupaning birinchi pog‘onasiga ko‘tarildi va musobaqa rekordini yangiladi.

Kumush medallar: Shohsupada o‘zbek dubli

Shuningdek, hamyurtlarimiz kumush medallar jamg‘armasini ham muhim yutuqlar bilan boyitdi:

  • Tolibboy Yo‘ldoshevdan kumush dubl (F37 klassi): Qudratillo Ma’rufxo‘jayev bilan bir toifada raqobatlashgan Tolibboy Yo‘ldoshev yadroni 15,79 metr masofaga uloqtirib, ikkinchi o‘rinni egalladi va ushbu yo‘nalishda shohsupaning ikkala yuqori pog‘onasi ham O‘zbekistonga nasib etdi;

  • Omadbek Hasanovdan kumush sakrash (T47 klassi): Erkaklar o‘rtasida uzunlikka sakrash finalida bahs olib borgan Omadbek Hasanov 6,99 metr natija ko‘rsatib, delegatsiyamiz hisobiga navbatdagi qimmatli kumush medalni taqdim etdi.

Para yengil atletikachilarimiz tomonidan start kunidayoq qo‘lga kiritilgan ushbu 5 ta salmoqli medal va 2 ta rasmiy rekord O‘zbekistonning Aichi-Nagoyadagi Para Osiyo o‘yinlari umumjamoa medallar jadvalida yetakchilar safiga mustahkam o‘rnashib olishini ta’minladi.

Aichi-Nagoya Para Osiyo o‘yinlariO‘zbekiston milliy delegatsiyasiXusniddin NorbekovPara atletika
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

70 ta medal va jahon rekordi: O‘zbekiston Osiyo o‘yinlarini kuchli beshlikda yakunladi70 ta medal va jahon rekordi: O‘zbekiston Osiyo o‘yinlarini kuchli beshlikda yakunladi4 oktabr 21:25Bobur Toshtemirov Aichi-Nagoyadagi Para Osiyo o‘yinlari rekordini yangilab, chempion bo‘ldiBobur Toshtemirov Aichi-Nagoyadagi Para Osiyo o‘yinlari rekordini yangilab, chempion bo‘ldiBugun 16:21Aichi-Nagoya–2026: O‘zbekiston para dzyudo terma jamoasidan ilk kunda 5 ta medalAichi-Nagoya–2026: O‘zbekiston para dzyudo terma jamoasidan ilk kunda 5 ta medalBugun 16:23Lolaxon Qodirovadan yangi Osiyo rekordi: Yaponiyadagi Para Osiyo o‘yinlarida milliy triumfLolaxon Qodirovadan yangi Osiyo rekordi: Yaponiyadagi Para Osiyo o‘yinlarida milliy triumfBugun 16:18Bir kunda 5 ta oltin, 16 ta medal: Osiyo o‘yinlarida O‘zbekistonning oltin beshinchi kuniBir kunda 5 ta oltin, 16 ta medal: Osiyo o‘yinlarida O‘zbekistonning oltin beshinchi kuni24 sentabr 18:592026/2027 yilgi mavsumning eng boy futbolchilari e’lon qilindi — Ronaldu mutlaq yetakchi2026/2027 yilgi mavsumning eng boy futbolchilari e’lon qilindi — Ronaldu mutlaq yetakchiBugun 11:37
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya