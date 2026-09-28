Anvar Anvarov Osiyo o‘yinlarida bronza medalini qo‘lga kiritdi

·39·Sport
Anvar Anvarov Osiyo o‘yinlarida bronza medalini qo‘lga kiritdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Anvar Anvarov Aichi-Nagoya-2026 Osiyo o‘yinlarida uzunlikka sakrash bahslarida 8,06 metr natija bilan bronza medalini qo‘lga kiritdi.
  • Ushbu muvaffaqiyat O‘zbekiston yengil atletikasi uchun navbatdagi medal bo‘ldi.
  • Sportchi o‘zining eng yaxshi urinishi bilan O‘zbekiston delegatsiyasiga yana bir sovrinni taqdim etdi.

O‘zbekiston yengil atletikasi Aichi-Nagoya-2026 Osiyo o‘yinlarida navbatdagi medalga ega bo‘ldi. Uzunlikka sakrash dasturida ishtirok etgan Anvar Anvarov 8,06 metr natija qayd etib, sovrindorlar safidan joy oldi.

Yurtdoshimizning eng yaxshi urinishi unga musobaqaning bronza medalini taqdim etdi.

Anvarovning eng yaxshi urinishi — 8,06 metr

Uzunlikka sakrash bahslarida O‘zbekiston milliy jamoasi a’zosi Anvar Anvarov o‘z imkoniyatlarini namoyish qildi.

Sportchimiz musobaqadagi eng yaxshi natijasini 8,06 metrga yetkazdi. Ushbu ko‘rsatkich yakuniy natijalarga ko‘ra bronza medalini qo‘lga kiritish uchun yetarli bo‘ldi.

Shu tariqa, Anvar Anvarov Aichi-Nagoya-2026 Osiyo o‘yinlarida O‘zbekiston delegatsiyasiga yana bir medalni taqdim etdi.

O‘zbekiston delegatsiyasi medallar xazinasi boyimoqda

Anvarovning bronzasi mamlakatimiz vakillarining yengil atletikadagi navbatdagi sovrini bo‘ldi.

Aichi-Nagoya-2026 Osiyo o‘yinlarida O‘zbekiston sportchilari turli sport turlarida medallar uchun kurashni davom ettirmoqda. Yengil atletikada ham yurtdoshlarimizdan yuqori natijalar kutilmoqda.

Anvar Anvarovning bronza medali esa ushbu yo‘nalishdagi navbatdagi quvonchli xabar sifatida qayd etildi.

Anvar Anvarov haqida

Anvar Anvarov O‘zbekiston milliy jamoasi safida yengil atletikaning uzunlikka sakrash dasturida ishtirok etadi.

Aichi-Nagoya-2026 uning Osiyo o‘yinlaridagi muhim startlaridan biri bo‘ldi. Sportchimiz 8,06 metrlik natijasi bilan kuchli uchlikdan joy olib, O‘zbekiston delegatsiyasi uchun bronza medalini qo‘lga kiritdi.

Aichi-Nagoya-2026

Aichi-Nagoya-2026 Osiyo o‘yinlari Yaponiyaning Aichi prefekturasi va Nagoya shahrida o‘tkazilmoqda.

Qit’aning eng yirik sport musobaqalaridan biri bo‘lgan ushbu Osiyo o‘yinlarida O‘zbekiston delegatsiyasi ham keng tarkibda ishtirok etmoqda.

Anvarovning uzunlikka sakrashdagi 8,06 metrlik natijasi esa O‘zbekiston yengil atletikasi uchun yana bir sovrinli natija bo‘ldi.

Bir sakrash — bir medal. Anvar Anvarov Aichi-Nagoyada O‘zbekiston bayrog‘ini yana bir bor shohsupaga olib chiqdi.

Anvar AnvarovAichi-Nagoya 2026 Osiyo o‘yinlariUzunlikka sakrashO‘zbekiston sportchlari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qozog‘istonlik sportchining Osiyo o‘yinlaridagi oltin medali poyabzal sabab bekor qilindiQozog‘istonlik sportchining Osiyo o‘yinlaridagi oltin medali poyabzal sabab bekor qilindiBugun 17:10Anvar Anvarov jahonning eng kuchli sakrovchilari bilan bir maydondaAnvar Anvarov jahonning eng kuchli sakrovchilari bilan bir maydonda11 sentabr 11:08Anvar Anvarov Budapeshtdagi turnirda kumush medalni qo‘lga kiritdiAnvar Anvarov Budapeshtdagi turnirda kumush medalni qo‘lga kiritdi15 iyul 23:43To‘rtinchi kun dramasi va 4 ta yangi bronza: O‘zbekiston Osiyo o‘yinlarida 14-o‘ringa tushdiTo‘rtinchi kun dramasi va 4 ta yangi bronza: O‘zbekiston Osiyo o‘yinlarida 14-o‘ringa tushdi23 sentabr 19:37Anvar Anvarov Shveytsariyadagi xalqaro turnirda oltin medalni qo‘lga kiritdiAnvar Anvarov Shveytsariyadagi xalqaro turnirda oltin medalni qo‘lga kiritdi16 iyun 00:52Anvar Anvarov Shanxayda bronza medalini qo‘lga kiritdiAnvar Anvarov Shanxayda bronza medalini qo‘lga kiritdi16 may 18:22
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi