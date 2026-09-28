Anvar Anvarov Osiyo o‘yinlarida bronza medalini qo‘lga kiritdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Anvar Anvarov Aichi-Nagoya-2026 Osiyo o‘yinlarida uzunlikka sakrash bahslarida 8,06 metr natija bilan bronza medalini qo‘lga kiritdi.
- Ushbu muvaffaqiyat O‘zbekiston yengil atletikasi uchun navbatdagi medal bo‘ldi.
- Sportchi o‘zining eng yaxshi urinishi bilan O‘zbekiston delegatsiyasiga yana bir sovrinni taqdim etdi.
O‘zbekiston yengil atletikasi Aichi-Nagoya-2026 Osiyo o‘yinlarida navbatdagi medalga ega bo‘ldi. Uzunlikka sakrash dasturida ishtirok etgan Anvar Anvarov 8,06 metr natija qayd etib, sovrindorlar safidan joy oldi.
Yurtdoshimizning eng yaxshi urinishi unga musobaqaning bronza medalini taqdim etdi.
Anvarovning eng yaxshi urinishi — 8,06 metr
Uzunlikka sakrash bahslarida O‘zbekiston milliy jamoasi a’zosi Anvar Anvarov o‘z imkoniyatlarini namoyish qildi.
Sportchimiz musobaqadagi eng yaxshi natijasini 8,06 metrga yetkazdi. Ushbu ko‘rsatkich yakuniy natijalarga ko‘ra bronza medalini qo‘lga kiritish uchun yetarli bo‘ldi.
Shu tariqa, Anvar Anvarov Aichi-Nagoya-2026 Osiyo o‘yinlarida O‘zbekiston delegatsiyasiga yana bir medalni taqdim etdi.
O‘zbekiston delegatsiyasi medallar xazinasi boyimoqda
Anvarovning bronzasi mamlakatimiz vakillarining yengil atletikadagi navbatdagi sovrini bo‘ldi.
Aichi-Nagoya-2026 Osiyo o‘yinlarida O‘zbekiston sportchilari turli sport turlarida medallar uchun kurashni davom ettirmoqda. Yengil atletikada ham yurtdoshlarimizdan yuqori natijalar kutilmoqda.
Anvar Anvarovning bronza medali esa ushbu yo‘nalishdagi navbatdagi quvonchli xabar sifatida qayd etildi.
Anvar Anvarov haqida
Anvar Anvarov O‘zbekiston milliy jamoasi safida yengil atletikaning uzunlikka sakrash dasturida ishtirok etadi.
Aichi-Nagoya-2026 uning Osiyo o‘yinlaridagi muhim startlaridan biri bo‘ldi. Sportchimiz 8,06 metrlik natijasi bilan kuchli uchlikdan joy olib, O‘zbekiston delegatsiyasi uchun bronza medalini qo‘lga kiritdi.
Aichi-Nagoya-2026
Aichi-Nagoya-2026 Osiyo o‘yinlari Yaponiyaning Aichi prefekturasi va Nagoya shahrida o‘tkazilmoqda.
Qit’aning eng yirik sport musobaqalaridan biri bo‘lgan ushbu Osiyo o‘yinlarida O‘zbekiston delegatsiyasi ham keng tarkibda ishtirok etmoqda.
Anvarovning uzunlikka sakrashdagi 8,06 metrlik natijasi esa O‘zbekiston yengil atletikasi uchun yana bir sovrinli natija bo‘ldi.
Bir sakrash — bir medal. Anvar Anvarov Aichi-Nagoyada O‘zbekiston bayrog‘ini yana bir bor shohsupaga olib chiqdi.
Izohlar 0
…