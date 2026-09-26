O‘zbekistonning medallari 34 taga yetdi: navbatdagi kumush kimlarga nasib qildi?

·4·Sport
O‘zbekistonning medallari 34 taga yetdi: navbatdagi kumush kimlarga nasib qildi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Vladlen Denisov va Nilufar Zokirova juftligi kanoeda eshkak eshish bo‘yicha mikst dasturida kumush medalni qo‘lga kiritib, O‘zbekistonning Osiyo o‘yinlaridagi umumiy medallar sonini 34 taga yetkazdi.
  • Bu O‘zbekiston uchun Aichi-Nagoya-2026dagi 17-kumush medal bo‘ldi.
  • Hozirda O‘zbekiston delegatsiyasi hisobida 8 ta oltin, 17 ta kumush va 9 ta bronza medal mavjud.

Yaponiyaning Aichi-Nagoya shahrida davom etayotgan Osiyo o‘yinlarida O‘zbekiston delegatsiyasi medallar jamg‘armasini yana bir sovrin bilan boyitdi. Kanoeda eshkak eshish bo‘yicha mikst dasturida ishtirok etgan Vladlen Denisov va Nilufar Zokirova juftligi finishga ikkinchi bo‘lib yetib kelib, kumush medalga sazovor bo‘ldi.

Bu natija O‘zbekiston delegatsiyasining Aichi-Nagoya-2026dagi umumiy medallar sonini 34 taga yetkazdi.

Denisov va Zokirova — mikst dasturida kumush medaldor

Kanoeda eshkak eshish bo‘yicha mikst dasturida O‘zbekiston sharafini Vladlen Denisov hamda Nilufar Zokirova himoya qildi.

O‘zbekistonlik juftlik musobaqa davomida munosib natija qayd etib, finish chizig‘ini ikkinchi bo‘lib kesib o‘tdi.

Shu tariqa Denisov va Zokirova Aichi-Nagoya Osiyo o‘yinlarida kumush medal sohibi bo‘ldi.

Vladlen Denisov + Nilufar Zokirova — Aichi-Nagoya-2026 mikst dasturining kumush medaldorlari.

Ularning natijasi O‘zbekiston delegatsiyasiga navbatdagi medalni taqdim etdi va umumiy hisobni 34 taga chiqardi.

O‘zbekiston medallari soni 34 taga yetdi

Denisov va Zokirovaning kumush medali O‘zbekiston uchun Aichi-Nagoya-2026dagi 17-kumush bo‘ldi.

Ayni paytda delegatsiya hisobida:

  • 8 ta oltin medal;

  • 17 ta kumush medal;

  • 9 ta bronza medal.

Jami — 34 ta medal.

Kumush medallar sonining 17 taga yetgani O‘zbekiston sportchilarining musobaqada nafaqat chempionlik, balki sovrindorlik uchun ham izchil kurash olib borayotganini ko‘rsatmoqda.

Aichi-Nagoyada medallar hisobi o‘sishda davom etmoqda

O‘zbekiston delegatsiyasi uchun Osiyo o‘yinlarining navbatdagi kuni bir nechta muhim natijalar bilan esda qolmoqda.

Avvalroq baydarkada eshkak eshish bo‘yicha Shahriyor Mahkamov 500 metrlik yakkalik dasturida finishga birinchi bo‘lib yetib kelib, O‘zbekistonga oltin medal taqdim etgan edi.

Shuningdek, Arina Tanatmisheva 500 metrlik yakkalik dasturida kumush medalni qo‘lga kiritgan. Bu sportchi uchun Aichi-Nagoyadagi ikkinchi kumush medal bo‘ldi.

Endi esa Vladlen Denisov va Nilufar Zokirova juftligi ham O‘zbekiston delegatsiyasi medallar jamg‘armasiga navbatdagi kumushni qo‘shdi.

Oldinda yana medallar uchun kurash bor

Aichi-Nagoya shahri mezbonlik qilayotgan Osiyo o‘yinlari hali davom etmoqda. Demak, O‘zbekiston sportchilari uchun yangi startlar va sovrinlar uchun kurashlar oldinda.

34 ta medal — 8 ta oltin, 17 ta kumush va 9 ta bronza — O‘zbekiston delegatsiyasining musobaqadagi joriy natijasini ifodalaydi.

Aichi-Nagoyadagi navbatdagi bahslar esa bu raqamlarni yana o‘zgartirishi mumkin.

Aichi-Nagoya-2026Vladlen DenisovNilufar ZokirovaOsiyo o‘yinlari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonlik sportchi Osiyo o‘yinlarida ikkinchi kumushini oldiO‘zbekistonlik sportchi Osiyo o‘yinlarida ikkinchi kumushini oldiKecha 11:12Sharifa Davronova «Aichi-Nagoya-2026» Osiyo o‘yinlarida oltin medalni qo‘lga kiritdiSharifa Davronova «Aichi-Nagoya-2026» Osiyo o‘yinlarida oltin medalni qo‘lga kiritdi24 sentabr 17:36Zaynab Dayibekova Osiyo o‘yinlarida kumush medalni qo‘lga kiritdi — qilichbozlikdagi dramaZaynab Dayibekova Osiyo o‘yinlarida kumush medalni qo‘lga kiritdi — qilichbozlikdagi drama24 sentabr 17:27Aichi-Nagoyada O‘zbekiston delegatsiyasi yana bir kumush medalni qo‘lga kiritdiAichi-Nagoyada O‘zbekiston delegatsiyasi yana bir kumush medalni qo‘lga kiritdiKecha 11:15O‘zbekiston Osiyoning kuchli beshligiga kirib oldi: musobaqaning beshinchi kuni yakunlariO‘zbekiston Osiyoning kuchli beshligiga kirib oldi: musobaqaning beshinchi kuni yakunlari24 sentabr 23:10Bir kunda 5 ta oltin, 16 ta medal: Osiyo o‘yinlarida O‘zbekistonning oltin beshinchi kuniBir kunda 5 ta oltin, 16 ta medal: Osiyo o‘yinlarida O‘zbekistonning oltin beshinchi kuni24 sentabr 18:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?