O‘zbekistonning medallari 34 taga yetdi: navbatdagi kumush kimlarga nasib qildi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Vladlen Denisov va Nilufar Zokirova juftligi kanoeda eshkak eshish bo‘yicha mikst dasturida kumush medalni qo‘lga kiritib, O‘zbekistonning Osiyo o‘yinlaridagi umumiy medallar sonini 34 taga yetkazdi.
- Bu O‘zbekiston uchun Aichi-Nagoya-2026dagi 17-kumush medal bo‘ldi.
- Hozirda O‘zbekiston delegatsiyasi hisobida 8 ta oltin, 17 ta kumush va 9 ta bronza medal mavjud.
Yaponiyaning Aichi-Nagoya shahrida davom etayotgan Osiyo o‘yinlarida O‘zbekiston delegatsiyasi medallar jamg‘armasini yana bir sovrin bilan boyitdi. Kanoeda eshkak eshish bo‘yicha mikst dasturida ishtirok etgan Vladlen Denisov va Nilufar Zokirova juftligi finishga ikkinchi bo‘lib yetib kelib, kumush medalga sazovor bo‘ldi.
Bu natija O‘zbekiston delegatsiyasining Aichi-Nagoya-2026dagi umumiy medallar sonini 34 taga yetkazdi.
Denisov va Zokirova — mikst dasturida kumush medaldor
Kanoeda eshkak eshish bo‘yicha mikst dasturida O‘zbekiston sharafini Vladlen Denisov hamda Nilufar Zokirova himoya qildi.
O‘zbekistonlik juftlik musobaqa davomida munosib natija qayd etib, finish chizig‘ini ikkinchi bo‘lib kesib o‘tdi.
Shu tariqa Denisov va Zokirova Aichi-Nagoya Osiyo o‘yinlarida kumush medal sohibi bo‘ldi.
Vladlen Denisov + Nilufar Zokirova — Aichi-Nagoya-2026 mikst dasturining kumush medaldorlari.
Ularning natijasi O‘zbekiston delegatsiyasiga navbatdagi medalni taqdim etdi va umumiy hisobni 34 taga chiqardi.
O‘zbekiston medallari soni 34 taga yetdi
Denisov va Zokirovaning kumush medali O‘zbekiston uchun Aichi-Nagoya-2026dagi 17-kumush bo‘ldi.
Ayni paytda delegatsiya hisobida:
8 ta oltin medal;
17 ta kumush medal;
9 ta bronza medal.
Jami — 34 ta medal.
Kumush medallar sonining 17 taga yetgani O‘zbekiston sportchilarining musobaqada nafaqat chempionlik, balki sovrindorlik uchun ham izchil kurash olib borayotganini ko‘rsatmoqda.
Aichi-Nagoyada medallar hisobi o‘sishda davom etmoqda
O‘zbekiston delegatsiyasi uchun Osiyo o‘yinlarining navbatdagi kuni bir nechta muhim natijalar bilan esda qolmoqda.
Avvalroq baydarkada eshkak eshish bo‘yicha Shahriyor Mahkamov 500 metrlik yakkalik dasturida finishga birinchi bo‘lib yetib kelib, O‘zbekistonga oltin medal taqdim etgan edi.
Shuningdek, Arina Tanatmisheva 500 metrlik yakkalik dasturida kumush medalni qo‘lga kiritgan. Bu sportchi uchun Aichi-Nagoyadagi ikkinchi kumush medal bo‘ldi.
Endi esa Vladlen Denisov va Nilufar Zokirova juftligi ham O‘zbekiston delegatsiyasi medallar jamg‘armasiga navbatdagi kumushni qo‘shdi.
Oldinda yana medallar uchun kurash bor
Aichi-Nagoya shahri mezbonlik qilayotgan Osiyo o‘yinlari hali davom etmoqda. Demak, O‘zbekiston sportchilari uchun yangi startlar va sovrinlar uchun kurashlar oldinda.
34 ta medal — 8 ta oltin, 17 ta kumush va 9 ta bronza — O‘zbekiston delegatsiyasining musobaqadagi joriy natijasini ifodalaydi.
Aichi-Nagoyadagi navbatdagi bahslar esa bu raqamlarni yana o‘zgartirishi mumkin.
Izohlar 0
…