70 ta medal va jahon rekordi: O‘zbekiston Osiyo o‘yinlarini kuchli beshlikda yakunladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekiston sportchilari Osiyo o‘yinlarida 70 ta medalni, jumladan 21 ta oltin, 25 ta kumush va 24 ta bronzani qo‘lga kiritib, umumjamoa hisobida kuchli beshlikdan o‘rin oldi.
- Og‘ir atletikachi Akbar Jo‘rayev jahon rekordini o‘rnatib, musobaqaning eng yorqin voqealaridan biriga aylandi.
- Ushbu natija bilan O‘zbekiston Osiyo qit’asining asosiy sport favoritlaridan biri ekanligini yana bir bor tasdiqladi.
Yaponiya yashil maydonlari va arenalarida 19 sentyabrdan 4 oktyabrga qadar davom etgan qit’aning bosh sport bayrami — XX yozgi Osiyo o‘yinlari rasman o‘z nihoyasiga yetdi. O‘zbekiston milliy delegatsiyasi qit’aning eng kuchli sport derjavalari qatorida munosib kurash olib borib, musobaqani kuchli beshlikda yakunlashga muvaffaq bo‘ldi.
To‘rt yillikning nufuzli musobaqasida hamyurtlarimiz jami 70 ta medalni qo‘lga kiritishdi:
21 ta oltin medal;
25 ta kumush medal;
24 ta bronza medal.
Akbar Jo‘rayevdan jahon rekordi: Musobaqaning eng yorqin cho‘qqisi
Yaponiyadagi bahslarda O‘zbekiston sporti tarixida yana bir yorqin sahifa ochildi. Og‘ir atletika bo‘yicha Olimpiya va jahon chempioni, termamizning bosh yulduzlaridan biri Akbar Jo‘rayev nafaqat qit’a birinchiligining navbatdagi oltin medalini qo‘lga kiritdi, balki o‘z chiqishi bilan jahon rekordini yangilab, musobaqaning eng katta sensatsiyalaridan biriga aylandi.
TOP-5 va so‘nggi kundagi shiddatli raqobat
Umumjamoa hisobida kutilganidek, Xitoy Xalq Respublikasi mutlaq yetakchilikni qo‘lga kiritdi:
1-o‘rin — Xitoy: 341 ta medal (mutlaq peshqadamlik);
2-o‘rin — Yaponiya: 269 ta medal (mezbonlarning ishonchli natijasi);
3-o‘rin — Janubiy Koreya: 150 ta medal;
4-o‘rin — Hindiston: Musobaqaning oxirgi kunidagi qo‘shimcha oltin va kumush medallar evaziga hisobini boyitib, yakunda 4-pog‘onani band etdi;
5-o‘rin — O‘zbekiston: 70 ta medal bilan qit’aning eng kuchli besh jamoasi safini mustahkamladi.
Xanchjou-2023 bilan taqqoslaganda
Ma’lumot o‘rnida, 2023 yilda Xitoyning Xanchjou shahrida bo‘lib o‘tgan avvalgi Osiyo o‘yinlarida O‘zbekiston sport delegatsiyasi o‘z tarixidagi eng yaxshi natijani qayd etgan edi (jami 71 ta medal: 22 ta oltin, 18 ta kumush va 31 ta bronza).
Yaponiyadagi bahslarda esa hamyurtlarimiz ushbu yuksak plankani saqlab qolgan holda kumush medallar salmog‘ini sezilarli oshirishdi (25 ta kumush) va Osiyo qit’asida sportning barcha yo‘nalishlarida eng asosiy favoritlardan biri ekanliklarini yana bir karra isbotlashdi.
Izohlar 0
…