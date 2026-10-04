70 ta medal va jahon rekordi: O‘zbekiston Osiyo o‘yinlarini kuchli beshlikda yakunladi

·49·Sport
70 ta medal va jahon rekordi: O‘zbekiston Osiyo o‘yinlarini kuchli beshlikda yakunladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekiston sportchilari Osiyo o‘yinlarida 70 ta medalni, jumladan 21 ta oltin, 25 ta kumush va 24 ta bronzani qo‘lga kiritib, umumjamoa hisobida kuchli beshlikdan o‘rin oldi.
  • Og‘ir atletikachi Akbar Jo‘rayev jahon rekordini o‘rnatib, musobaqaning eng yorqin voqealaridan biriga aylandi.
  • Ushbu natija bilan O‘zbekiston Osiyo qit’asining asosiy sport favoritlaridan biri ekanligini yana bir bor tasdiqladi.

Yaponiya yashil maydonlari va arenalarida 19 sentyabrdan 4 oktyabrga qadar davom etgan qit’aning bosh sport bayrami — XX yozgi Osiyo o‘yinlari rasman o‘z nihoyasiga yetdi. O‘zbekiston milliy delegatsiyasi qit’aning eng kuchli sport derjavalari qatorida munosib kurash olib borib, musobaqani kuchli beshlikda yakunlashga muvaffaq bo‘ldi.

To‘rt yillikning nufuzli musobaqasida hamyurtlarimiz jami 70 ta medalni qo‘lga kiritishdi:

  • 21 ta oltin medal;

  • 25 ta kumush medal;

  • 24 ta bronza medal.

70 ta medal va jahon rekordi: O‘zbekiston Osiyo o‘yinlarini kuchli beshlikda yakunladi

Akbar Jo‘rayevdan jahon rekordi: Musobaqaning eng yorqin cho‘qqisi

Yaponiyadagi bahslarda O‘zbekiston sporti tarixida yana bir yorqin sahifa ochildi. Og‘ir atletika bo‘yicha Olimpiya va jahon chempioni, termamizning bosh yulduzlaridan biri Akbar Jo‘rayev nafaqat qit’a birinchiligining navbatdagi oltin medalini qo‘lga kiritdi, balki o‘z chiqishi bilan jahon rekordini yangilab, musobaqaning eng katta sensatsiyalaridan biriga aylandi.

TOP-5 va so‘nggi kundagi shiddatli raqobat

Umumjamoa hisobida kutilganidek, Xitoy Xalq Respublikasi mutlaq yetakchilikni qo‘lga kiritdi:

  • 1-o‘rin — Xitoy: 341 ta medal (mutlaq peshqadamlik);

  • 2-o‘rin — Yaponiya: 269 ta medal (mezbonlarning ishonchli natijasi);

  • 3-o‘rin — Janubiy Koreya: 150 ta medal;

  • 4-o‘rin — Hindiston: Musobaqaning oxirgi kunidagi qo‘shimcha oltin va kumush medallar evaziga hisobini boyitib, yakunda 4-pog‘onani band etdi;

  • 5-o‘rin — O‘zbekiston: 70 ta medal bilan qit’aning eng kuchli besh jamoasi safini mustahkamladi.

Xanchjou-2023 bilan taqqoslaganda

Ma’lumot o‘rnida, 2023 yilda Xitoyning Xanchjou shahrida bo‘lib o‘tgan avvalgi Osiyo o‘yinlarida O‘zbekiston sport delegatsiyasi o‘z tarixidagi eng yaxshi natijani qayd etgan edi (jami 71 ta medal: 22 ta oltin, 18 ta kumush va 31 ta bronza).

Yaponiyadagi bahslarda esa hamyurtlarimiz ushbu yuksak plankani saqlab qolgan holda kumush medallar salmog‘ini sezilarli oshirishdi (25 ta kumush) va Osiyo qit’asida sportning barcha yo‘nalishlarida eng asosiy favoritlardan biri ekanliklarini yana bir karra isbotlashdi.

Osiyo o‘yinlariAkbar Jo‘rayevO‘zbekiston milliy delegatsiyasiOg‘ir atletika
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Akbar Jo‘rayev Aichi-Nagoyada jahon rekordini yangiladiAkbar Jo‘rayev Aichi-Nagoyada jahon rekordini yangiladi29 sentabr 12:09Akbar Jo‘rayevdan tarixiy natija: oltin medal va bir nechta yangi rekordAkbar Jo‘rayevdan tarixiy natija: oltin medal va bir nechta yangi rekord29 sentabr 12:12Bugun Aichi–Nagoyada O‘zbekistondan 9 ta medal: ikki oltin qo‘lga kiritildiBugun Aichi–Nagoyada O‘zbekistondan 9 ta medal: ikki oltin qo‘lga kiritildi30 sentabr 19:43Mutlaq rekord o‘rnatildi: Vladimir Svechnikov Osiyo o‘yinlarida oltin medalni qo‘lga kiritdiMutlaq rekord o‘rnatildi: Vladimir Svechnikov Osiyo o‘yinlarida oltin medalni qo‘lga kiritdi24 sentabr 17:21O‘zbek shaxmatining mutlaq triumfi: Abdusattorovda oltin, Yoqubboyev va Sindarovda medallarO‘zbek shaxmatining mutlaq triumfi: Abdusattorovda oltin, Yoqubboyev va Sindarovda medallar29 sentabr 17:04O‘zbekiston bokschilari Xitoyda 17 ta medallarni qo‘lga kiritdiO‘zbekiston bokschilari Xitoyda 17 ta medallarni qo‘lga kiritdi29 sentabr 17:45
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi