Aichi-Nagoya–2026: O‘zbekiston para dzyudo terma jamoasidan ilk kunda 5 ta medal
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Aichi-Nagoya–2026 Para Osiyo o‘yinlarining ilk kunida O‘zbekiston para dzyudo terma jamoasi 2 ta kumush va 3 ta bronza medalini qo‘lga kiritdi.
- Uljon Amriyeva (-60 kg, J1 klassi) va Kemran Nurillayev (-70 kg, J2 klassi) kumush medallarni, Bonu Babayeva (-52 kg, J1 klassi), Fotima Toirova (-60 kg, J1 klassi) va Ibrohim Akbarov (-70 kg, J1 klassi) esa bronza medallarini olishdi.
Yaponiyaning Aichi-Nagoya shahrida davom etayotgan Para Osiyo o‘yinlarining dastlabki kungi bellashuvlari O‘zbekiston delegatsiyasi uchun haqiqiy medallar shodasi bilan boshlandi.
Para dzyudo bo‘yicha tatamiga chiqqan sportchilarimiz yuqori mahorat va murosasiz iroda namoyish etib, terma jamoamiz hisobiga bir yo‘la 2 ta kumush va 3 ta bronza medalini qo‘shib qo‘yishdi.
Finalgacha bosib o‘tilgan yo‘l: Ikkita kumush medal
Terma jamoamiz yetakchilari final bellashuvlariga qadar ishonchli harakat qilib, shohsupaning ikkinchi pog‘onasini band etdi:
Uljon Amriyevaning yangi cho‘qqisi (J1 klassi, -60 kg): Ayollar o‘rtasida kurash olib borgan Amriyeva barcha saralash raundlaridan muvaffaqiyatli o‘tib, hal qiluvchi finalda xitoylik Shi Yi Jiyega qarshi murosasiz bahs olib bordi va delegatsiyamizga qimmatli kumush medalni keltirdi;
Hangjou natijasidan yuqori: Ta’kidlash joizki, Uljon Amriyeva 2022 yilgi Hangjou Para Osiyo o‘yinlarida bronza medaliga ega chiqqan bo‘lsa, bu gal o‘z natijasini yaxshilab, kumush sovrindor bo‘ldi;
Kemran Nurillayevdan irodali kurash (J2 klassi, -70 kg): Erkaklar o‘rtasidagi bahslarda Kemran Nurillayev barcha raqiblarini yengib, final bosqichiga yetib keldi. Oltin medal uchun kechgan bahsda qozog‘istonlik Ibragim Nurmakhanuli bilan kuch sinashgan hamyurtimiz yakunda kumush medalni qo‘lga kiritdi.
Bronza medallar: Shohsupadan mustahkam joy
Shuningdek, o‘tish va kichik final bahslarida yuksak tayyorgarlik namoyish etgan yana uch nafar para dzyudochimiz terma jamoa g‘aznasini boyitdi:
Bonu Babayeva (J1 klassi, -52 kg): Yengil vazn toifasida kurashgan Bonu raqibalariga qarshi faol hujumlar uyushtirib, bronza medali sohibasiga aylandi;
Fotima Toirova (J1 klassi, -60 kg): Ushbu vazn toifasida yurtimiz sharafini munosib himoya qilgan yana bir vakilamiz shohsupaning uchinchi pog‘onasiga ko‘tarildi;
Ibrohim Akbarov (J1 klassi, -70 kg): Erkaklar o‘rtasidagi keskin to‘qnashuvlarda matonat ko‘rsatgan Ibrohim delegatsiyamiz hisobiga navbatdagi bronza medalini yozdirib qo‘ydi.
Para dzyudo bo‘yicha erishilgan ushbu 5 ta medal Aichi-Nagoyada kechayotgan Para Osiyo o‘yinlarida O‘zbekiston terma jamoasining umumjamoa hisobidagi yuqori o‘rinlarini mustahkamlashga muhim hissa qo‘shmoqda.
Izohlar 0
…