Aichi-Nagoya–2026: O‘zbekiston para dzyudo terma jamoasidan ilk kunda 5 ta medal

·69·Sport
Aichi-Nagoya–2026: O‘zbekiston para dzyudo terma jamoasidan ilk kunda 5 ta medal
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Aichi-Nagoya–2026 Para Osiyo o‘yinlarining ilk kunida O‘zbekiston para dzyudo terma jamoasi 2 ta kumush va 3 ta bronza medalini qo‘lga kiritdi.
  • Uljon Amriyeva (-60 kg, J1 klassi) va Kemran Nurillayev (-70 kg, J2 klassi) kumush medallarni, Bonu Babayeva (-52 kg, J1 klassi), Fotima Toirova (-60 kg, J1 klassi) va Ibrohim Akbarov (-70 kg, J1 klassi) esa bronza medallarini olishdi.

Yaponiyaning Aichi-Nagoya shahrida davom etayotgan Para Osiyo o‘yinlarining dastlabki kungi bellashuvlari O‘zbekiston delegatsiyasi uchun haqiqiy medallar shodasi bilan boshlandi.

Para dzyudo bo‘yicha tatamiga chiqqan sportchilarimiz yuqori mahorat va murosasiz iroda namoyish etib, terma jamoamiz hisobiga bir yo‘la 2 ta kumush va 3 ta bronza medalini qo‘shib qo‘yishdi.

Finalgacha bosib o‘tilgan yo‘l: Ikkita kumush medal

Terma jamoamiz yetakchilari final bellashuvlariga qadar ishonchli harakat qilib, shohsupaning ikkinchi pog‘onasini band etdi:

  • Uljon Amriyevaning yangi cho‘qqisi (J1 klassi, -60 kg): Ayollar o‘rtasida kurash olib borgan Amriyeva barcha saralash raundlaridan muvaffaqiyatli o‘tib, hal qiluvchi finalda xitoylik Shi Yi Jiyega qarshi murosasiz bahs olib bordi va delegatsiyamizga qimmatli kumush medalni keltirdi;

  • Hangjou natijasidan yuqori: Ta’kidlash joizki, Uljon Amriyeva 2022 yilgi Hangjou Para Osiyo o‘yinlarida bronza medaliga ega chiqqan bo‘lsa, bu gal o‘z natijasini yaxshilab, kumush sovrindor bo‘ldi;

  • Kemran Nurillayevdan irodali kurash (J2 klassi, -70 kg): Erkaklar o‘rtasidagi bahslarda Kemran Nurillayev barcha raqiblarini yengib, final bosqichiga yetib keldi. Oltin medal uchun kechgan bahsda qozog‘istonlik Ibragim Nurmakhanuli bilan kuch sinashgan hamyurtimiz yakunda kumush medalni qo‘lga kiritdi.

Bronza medallar: Shohsupadan mustahkam joy

Shuningdek, o‘tish va kichik final bahslarida yuksak tayyorgarlik namoyish etgan yana uch nafar para dzyudochimiz terma jamoa g‘aznasini boyitdi:

  • Bonu Babayeva (J1 klassi, -52 kg): Yengil vazn toifasida kurashgan Bonu raqibalariga qarshi faol hujumlar uyushtirib, bronza medali sohibasiga aylandi;

  • Fotima Toirova (J1 klassi, -60 kg): Ushbu vazn toifasida yurtimiz sharafini munosib himoya qilgan yana bir vakilamiz shohsupaning uchinchi pog‘onasiga ko‘tarildi;

  • Ibrohim Akbarov (J1 klassi, -70 kg): Erkaklar o‘rtasidagi keskin to‘qnashuvlarda matonat ko‘rsatgan Ibrohim delegatsiyamiz hisobiga navbatdagi bronza medalini yozdirib qo‘ydi.

Para dzyudo bo‘yicha erishilgan ushbu 5 ta medal Aichi-Nagoyada kechayotgan Para Osiyo o‘yinlarida O‘zbekiston terma jamoasining umumjamoa hisobidagi yuqori o‘rinlarini mustahkamlashga muhim hissa qo‘shmoqda.

Para Osiyo o‘yinlariAichi-NagoyaUzbekiston terma jamoasiPara dzyudo
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bobur Toshtemirov Aichi-Nagoyadagi Para Osiyo o‘yinlari rekordini yangilab, chempion bo‘ldiBobur Toshtemirov Aichi-Nagoyadagi Para Osiyo o‘yinlari rekordini yangilab, chempion bo‘ldiBugun 16:21Lolaxon Qodirovadan yangi Osiyo rekordi: Yaponiyadagi Para Osiyo o‘yinlarida milliy triumfLolaxon Qodirovadan yangi Osiyo rekordi: Yaponiyadagi Para Osiyo o‘yinlarida milliy triumfBugun 16:18Janubiy Koreya taslim etildi: Dzyudochilarimiz Osiyo o‘yinlarida bronza medaliga ega chiqdiJanubiy Koreya taslim etildi: Dzyudochilarimiz Osiyo o‘yinlarida bronza medaliga ega chiqdi3 oktabr 17:42Mutlaq rekord o‘rnatildi: Vladimir Svechnikov Osiyo o‘yinlarida oltin medalni qo‘lga kiritdiMutlaq rekord o‘rnatildi: Vladimir Svechnikov Osiyo o‘yinlarida oltin medalni qo‘lga kiritdi24 sentabr 17:21O‘zbekiston 70 ta medal oldi: sportchilarga qancha mukofot beriladi?O‘zbekiston 70 ta medal oldi: sportchilarga qancha mukofot beriladi?6 oktabr 21:52Aichi-Nagoyada O‘zbekistonning xalqaro sport maydonidagi muhim uchrashuvlariAichi-Nagoyada O‘zbekistonning xalqaro sport maydonidagi muhim uchrashuvlari26 sentabr 17:47
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya