Arina Tanatmisheva Aichi-Nagoyada yana kumush medalni qo‘lga kiritishga muvaffaq bo‘ldi

·0·Sport
Arina Tanatmisheva Aichi-Nagoyada yana kumush medalni qo‘lga kiritishga muvaffaq bo‘ldi

Yaponiyada o‘tayotgan Aichi-Nagoya-2026 Osiyo o‘yinlarining navbatdagi kuni O‘zbekiston delegatsiyasi uchun yana bir medal bilan boshlandi. Baydarkada eshkak eshish bo‘yicha bahslarda Arina Tanatmisheva 500 metrlik yakkalik dasturida finishga ikkinchi bo‘lib yetib kelib, kumush medalga sazovor bo‘ldi.

Bu Tanatmishevaning Aichi-Nagoyadagi ikkinchi medali bo‘ldi. U bir kun avval ayollar o‘rtasidagi 500 metrga baydarkada to‘rtlik dasturida ham kumush medal olgan edi. O‘zbekistonlik sportchi qisqa vaqt ichida ikki marta Osiyo o‘yinlari sovrindoriga aylandi.

500 metrlik bahsda Tanatmisheva ikkinchi bo‘ldi

Arina Tanatmisheva K1-500 metr dasturida munosib natija qayd etdi. U 500 metr masofani 1 daqiqa 57,769 soniyada bosib o‘tib, finishda ikkinchi natijani ko‘rsatdi. Oltin medal Xitoy vakili Van Nanga nasib etgan bo‘lsa, Qozog‘iston sportchisi Stella Suxanova bronza medalni qo‘lga kiritdi.

Shu tariqa, Tanatmisheva yakkalik bahsida ham o‘zini ko‘rsata oldi. Bu natija uning Aichi-Nagoyadagi ishtiroki naqadar sermahsul kechayotganini yana bir bor ko‘rsatdi.

Arina Tanatmisheva — Aichi-Nagoya-2026 Osiyo o‘yinlarining ikki karra kumush medaldori.

Ikki kumush medal

Tanatmishevaning birinchi medali 25 sentyabr kuni baydarkada eshkak eshish bo‘yicha ayollar o‘rtasidagi K4-500 metr dasturida qo‘lga kiritilgan.

O‘zbekiston to‘rtligi tarkibida Yekaterina Shubina, Arina Tanatmisheva, Milana Dushev-Yanich va Shahrizoda Mavlonova ishtirok etgan. Ular Xitoy jamoasidan keyin ikkinchi bo‘lib finishga yetib kelgan.

Oradan ko‘p vaqt o‘tmay, Tanatmisheva shaxsiy dasturda ham medal uchun kurashdi va yana podiumga ko‘tarildi.

Bu natija baydarkada eshkak eshish O‘zbekiston delegatsiyasi uchun Aichi-Nagoya-2026da muhim medal manbalaridan biriga aylanayotganini ko‘rsatmoqda.

O‘zbekiston delegatsiyasining medallar hisobi

26 sentyabr kungi bahslar boshlanishi arafasida O‘zbekiston delegatsiyasi 31 ta medalga ega edi: 7 ta oltin, 15 ta kumush va 9 ta bronza.

Tanatmishevaning navbatdagi kumush medali hisobni yana bittaga oshirdi.

Shu tariqa, kunning dastlabki natijalaridan biri sifatida O‘zbekiston delegatsiyasi hisobida:

  • 7 ta oltin;

  • 16 ta kumush;

  • 9 ta bronza

qayd etildi.

Jami — 32 ta medal.

Ayni paytda Aichi-Nagoya-2026 Osiyo o‘yinlarida O‘zbekiston sportchilari oldida hali yana bir qator medal imkoniyatlari bor. Demak, 26 sentyabr kuni milliy delegatsiya uchun medallar hisobi yana o‘zgarishi mumkin.

Tanatmishevaning ikki medali — muhim signal

Osiyo o‘yinlarida bir sportchining ham jamoaviy, ham shaxsiy dasturda sovrindor bo‘lishi alohida ahamiyatga ega. Tanatmisheva avval to‘rtlik tarkibida, keyin esa yakkalik bahsida kumush medalni qo‘lga kiritdi.

Eng muhimi, bu ikki natija bir-birini to‘ldirib, o‘zbek eshkak eshish maktabining Aichi-Nagoyadagi salohiyatini namoyon qilmoqda.

O‘zbekiston delegatsiyasi uchun esa musobaqaning hal qiluvchi kunlari hali oldinda. Tanatmisheva boshlab bergan kumush medal 26 sentyabr kunigi yangi g‘alabalar uchun dastlabki qadam bo‘lib qolishi mumkin.

Arina TanatmishevaAichi-Nagoya-2026 Osiyo o‘yinlaribaydarkada eshkak eshishO‘zbekiston delegatsiyasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shohsanam Sherzodovadan oltin marra»: Osiyo o‘yinlarida O‘zbekiston bayrog‘i baland ko‘tarildiShohsanam Sherzodovadan oltin marra»: Osiyo o‘yinlarida O‘zbekiston bayrog‘i baland ko‘tarildi24 sentabr 10:59Hilola Sobirova Osiyo o‘yinlarida kumush medalni qo‘lga kiritdiHilola Sobirova Osiyo o‘yinlarida kumush medalni qo‘lga kiritdi22 sentabr 15:23XX yozgi Osiyo o‘yinlari: Firdavs Atamuradov Aichi-Nagoyada kumush medal oldiXX yozgi Osiyo o‘yinlari: Firdavs Atamuradov Aichi-Nagoyada kumush medal oldi22 sentabr 14:10Bir kunda 5 ta oltin, 16 ta medal: Osiyo o‘yinlarida O‘zbekistonning oltin beshinchi kuniBir kunda 5 ta oltin, 16 ta medal: Osiyo o‘yinlarida O‘zbekistonning oltin beshinchi kuni24 sentabr 18:59Osiyo o‘yinlarining vitse-chempioni: Anna Prakaten musobaqa kumush medaliga sazovor bo‘ldiOsiyo o‘yinlarining vitse-chempioni: Anna Prakaten musobaqa kumush medaliga sazovor bo‘ldi24 sentabr 17:31Osiyo o‘yinlarida akademik eshkak eshuvchilarimiz shohsupani egalladiOsiyo o‘yinlarida akademik eshkak eshuvchilarimiz shohsupani egalladi24 sentabr 10:57
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?