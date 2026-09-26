Arina Tanatmisheva Aichi-Nagoyada yana kumush medalni qo‘lga kiritishga muvaffaq bo‘ldi
Yaponiyada o‘tayotgan Aichi-Nagoya-2026 Osiyo o‘yinlarining navbatdagi kuni O‘zbekiston delegatsiyasi uchun yana bir medal bilan boshlandi. Baydarkada eshkak eshish bo‘yicha bahslarda Arina Tanatmisheva 500 metrlik yakkalik dasturida finishga ikkinchi bo‘lib yetib kelib, kumush medalga sazovor bo‘ldi.
Bu Tanatmishevaning Aichi-Nagoyadagi ikkinchi medali bo‘ldi. U bir kun avval ayollar o‘rtasidagi 500 metrga baydarkada to‘rtlik dasturida ham kumush medal olgan edi. O‘zbekistonlik sportchi qisqa vaqt ichida ikki marta Osiyo o‘yinlari sovrindoriga aylandi.
500 metrlik bahsda Tanatmisheva ikkinchi bo‘ldi
Arina Tanatmisheva K1-500 metr dasturida munosib natija qayd etdi. U 500 metr masofani 1 daqiqa 57,769 soniyada bosib o‘tib, finishda ikkinchi natijani ko‘rsatdi. Oltin medal Xitoy vakili Van Nanga nasib etgan bo‘lsa, Qozog‘iston sportchisi Stella Suxanova bronza medalni qo‘lga kiritdi.
Shu tariqa, Tanatmisheva yakkalik bahsida ham o‘zini ko‘rsata oldi. Bu natija uning Aichi-Nagoyadagi ishtiroki naqadar sermahsul kechayotganini yana bir bor ko‘rsatdi.
Arina Tanatmisheva — Aichi-Nagoya-2026 Osiyo o‘yinlarining ikki karra kumush medaldori.
Ikki kumush medal
Tanatmishevaning birinchi medali 25 sentyabr kuni baydarkada eshkak eshish bo‘yicha ayollar o‘rtasidagi K4-500 metr dasturida qo‘lga kiritilgan.
O‘zbekiston to‘rtligi tarkibida Yekaterina Shubina, Arina Tanatmisheva, Milana Dushev-Yanich va Shahrizoda Mavlonova ishtirok etgan. Ular Xitoy jamoasidan keyin ikkinchi bo‘lib finishga yetib kelgan.
Oradan ko‘p vaqt o‘tmay, Tanatmisheva shaxsiy dasturda ham medal uchun kurashdi va yana podiumga ko‘tarildi.
Bu natija baydarkada eshkak eshish O‘zbekiston delegatsiyasi uchun Aichi-Nagoya-2026da muhim medal manbalaridan biriga aylanayotganini ko‘rsatmoqda.
O‘zbekiston delegatsiyasining medallar hisobi
26 sentyabr kungi bahslar boshlanishi arafasida O‘zbekiston delegatsiyasi 31 ta medalga ega edi: 7 ta oltin, 15 ta kumush va 9 ta bronza.
Tanatmishevaning navbatdagi kumush medali hisobni yana bittaga oshirdi.
Shu tariqa, kunning dastlabki natijalaridan biri sifatida O‘zbekiston delegatsiyasi hisobida:
7 ta oltin;
16 ta kumush;
9 ta bronza
qayd etildi.
Jami — 32 ta medal.
Ayni paytda Aichi-Nagoya-2026 Osiyo o‘yinlarida O‘zbekiston sportchilari oldida hali yana bir qator medal imkoniyatlari bor. Demak, 26 sentyabr kuni milliy delegatsiya uchun medallar hisobi yana o‘zgarishi mumkin.
Tanatmishevaning ikki medali — muhim signal
Osiyo o‘yinlarida bir sportchining ham jamoaviy, ham shaxsiy dasturda sovrindor bo‘lishi alohida ahamiyatga ega. Tanatmisheva avval to‘rtlik tarkibida, keyin esa yakkalik bahsida kumush medalni qo‘lga kiritdi.
Eng muhimi, bu ikki natija bir-birini to‘ldirib, o‘zbek eshkak eshish maktabining Aichi-Nagoyadagi salohiyatini namoyon qilmoqda.
O‘zbekiston delegatsiyasi uchun esa musobaqaning hal qiluvchi kunlari hali oldinda. Tanatmisheva boshlab bergan kumush medal 26 sentyabr kunigi yangi g‘alabalar uchun dastlabki qadam bo‘lib qolishi mumkin.
Izohlar 0
…