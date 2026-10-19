Bobur Toshtemirov Aichi-Nagoyadagi Para Osiyo o‘yinlari rekordini yangilab, chempion bo‘ldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Bobur Toshtemirov Yaponiyaning Aichi-Nagoya shahrida o‘tkazilayotgan Para Osiyo o‘yinlarida para velotrek bo‘yicha 3 km masofaga yakka ta’qib poygasida 3:41.263 soniyalik natija bilan oltin medalni qo‘lga kiritdi.
- Bu ko‘rsatkich Para Osiyo o‘yinlari tarixidagi yangi rekord bo‘ldi.
- Toshtemirovning g‘alabasi O‘zbekiston sporti tarixida para velosport bo‘yicha qo‘lga kiritilgan ilk oltin medal hamda ushbu musobaqadagi O‘zbekiston delegatsiyasining ilk medali hisoblanadi.
Yaponiyaning Aichi-Nagoya shahrida rasman start olgan Para Osiyo o‘yinlarining ilk kunidayoq O‘zbekiston milliy terma jamoasi hisobiga tarixiy natija yozib qo‘yildi.
Para velotrek bo‘yicha erkaklar o‘rtasida o‘tkazilgan 3 km masofaga yakka ta’qib poygasida yurtimiz sharafini himoya qilgan Bobur Toshtemirov barcha raqiblaridan ustun kelib, shohsupaning eng yuqori pog‘onasini egalladi va oltin medalga sazovor bo‘ldi.
Finaldagi shiddatli poyga va yangi rekord
Hal qiluvchi bahs murosasiz va yuqori tezlik ostida kechdi:
Koreyalik raqib ustidan g‘alaba: Final bellashuvida hamyurtimiz Janubiy Koreya vakiliga qarshi trekka chiqib, masofaning ilk aylanmalaridanoq tashabbusni o‘z qo‘liga oldi;
3:41.263 soniyalik marra: Toshtemirov 3 kilometrlik masofani 3 daqiqa 41,263 soniyada bosib o‘tib, raqibiga hech qanday imkoniyat qoldirmadi;
Para Osiyo o‘yinlari rekordi: Ko‘rsatilgan ushbu hayratlanarli vaqt Para Osiyo o‘yinlari tarixidagi yangi rasmiy rekord sifatida musobaqa solnomasiga muhrlandi.
O‘zbek para velosportida yangi sahifa
Bobur Toshtemirovning mazkur g‘alabasi bir yo‘la ikkita tarixiy ahamiyatga ega bo‘ldi:
Para velosportdagi ilk oltin: Bu O‘zbekiston sporti tarixida Para Osiyo o‘yinlarining para velosport (velotrek) bahslarida qo‘lga kiritilgan eng birinchi oltin medal bo‘ldi;
Delegatsiyamizning ilk medali: Aynan Toshtemirov Aichi-Nagoyadagi musobaqada O‘zbekiston sport delegatsiyasi g‘aznasiga dastlabki medalni — hamda darhol eng oliy sifatli oltinni taqdim etdi.
Velotrek maydonidagi ushbu kuchli start Para Osiyo o‘yinlarida ishtirok etayotgan boshqa o‘zbekistonlik sportchilar uchun ham yuksak motivatsiya va ishonch bag‘ishlamoqda.
Izohlar 0
…