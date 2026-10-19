Bobur Toshtemirov Aichi-Nagoyadagi Para Osiyo o‘yinlari rekordini yangilab, chempion bo‘ldi

·58·Sport
Bobur Toshtemirov Aichi-Nagoyadagi Para Osiyo o‘yinlari rekordini yangilab, chempion bo‘ldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Bobur Toshtemirov Yaponiyaning Aichi-Nagoya shahrida o‘tkazilayotgan Para Osiyo o‘yinlarida para velotrek bo‘yicha 3 km masofaga yakka ta’qib poygasida 3:41.263 soniyalik natija bilan oltin medalni qo‘lga kiritdi.
  • Bu ko‘rsatkich Para Osiyo o‘yinlari tarixidagi yangi rekord bo‘ldi.
  • Toshtemirovning g‘alabasi O‘zbekiston sporti tarixida para velosport bo‘yicha qo‘lga kiritilgan ilk oltin medal hamda ushbu musobaqadagi O‘zbekiston delegatsiyasining ilk medali hisoblanadi.

Yaponiyaning Aichi-Nagoya shahrida rasman start olgan Para Osiyo o‘yinlarining ilk kunidayoq O‘zbekiston milliy terma jamoasi hisobiga tarixiy natija yozib qo‘yildi.

Para velotrek bo‘yicha erkaklar o‘rtasida o‘tkazilgan 3 km masofaga yakka ta’qib poygasida yurtimiz sharafini himoya qilgan Bobur Toshtemirov barcha raqiblaridan ustun kelib, shohsupaning eng yuqori pog‘onasini egalladi va oltin medalga sazovor bo‘ldi.

Finaldagi shiddatli poyga va yangi rekord

Hal qiluvchi bahs murosasiz va yuqori tezlik ostida kechdi:

  • Koreyalik raqib ustidan g‘alaba: Final bellashuvida hamyurtimiz Janubiy Koreya vakiliga qarshi trekka chiqib, masofaning ilk aylanmalaridanoq tashabbusni o‘z qo‘liga oldi;

  • 3:41.263 soniyalik marra: Toshtemirov 3 kilometrlik masofani 3 daqiqa 41,263 soniyada bosib o‘tib, raqibiga hech qanday imkoniyat qoldirmadi;

  • Para Osiyo o‘yinlari rekordi: Ko‘rsatilgan ushbu hayratlanarli vaqt Para Osiyo o‘yinlari tarixidagi yangi rasmiy rekord sifatida musobaqa solnomasiga muhrlandi.

O‘zbek para velosportida yangi sahifa

Bobur Toshtemirovning mazkur g‘alabasi bir yo‘la ikkita tarixiy ahamiyatga ega bo‘ldi:

  • Para velosportdagi ilk oltin: Bu O‘zbekiston sporti tarixida Para Osiyo o‘yinlarining para velosport (velotrek) bahslarida qo‘lga kiritilgan eng birinchi oltin medal bo‘ldi;

  • Delegatsiyamizning ilk medali: Aynan Toshtemirov Aichi-Nagoyadagi musobaqada O‘zbekiston sport delegatsiyasi g‘aznasiga dastlabki medalni — hamda darhol eng oliy sifatli oltinni taqdim etdi.

Velotrek maydonidagi ushbu kuchli start Para Osiyo o‘yinlarida ishtirok etayotgan boshqa o‘zbekistonlik sportchilar uchun ham yuksak motivatsiya va ishonch bag‘ishlamoqda.

Bobur ToshtemirovPara Osiyo o‘yinlariAichi-NagoyaPara velotrek
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Aichi-Nagoya–2026: O‘zbekiston para dzyudo terma jamoasidan ilk kunda 5 ta medalAichi-Nagoya–2026: O‘zbekiston para dzyudo terma jamoasidan ilk kunda 5 ta medalBugun 16:23Lolaxon Qodirovadan yangi Osiyo rekordi: Yaponiyadagi Para Osiyo o‘yinlarida milliy triumfLolaxon Qodirovadan yangi Osiyo rekordi: Yaponiyadagi Para Osiyo o‘yinlarida milliy triumfBugun 16:18Janubiy Koreya taslim etildi: Dzyudochilarimiz Osiyo o‘yinlarida bronza medaliga ega chiqdiJanubiy Koreya taslim etildi: Dzyudochilarimiz Osiyo o‘yinlarida bronza medaliga ega chiqdi3 oktabr 17:42Mutlaq rekord o‘rnatildi: Vladimir Svechnikov Osiyo o‘yinlarida oltin medalni qo‘lga kiritdiMutlaq rekord o‘rnatildi: Vladimir Svechnikov Osiyo o‘yinlarida oltin medalni qo‘lga kiritdi24 sentabr 17:21Aichi-Nagoyada O‘zbekistonning xalqaro sport maydonidagi muhim uchrashuvlariAichi-Nagoyada O‘zbekistonning xalqaro sport maydonidagi muhim uchrashuvlari26 sentabr 17:47Akbar Jo‘rayevdan tarixiy natija: oltin medal va bir nechta yangi rekordAkbar Jo‘rayevdan tarixiy natija: oltin medal va bir nechta yangi rekord29 sentabr 12:12
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya