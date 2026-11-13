Qozog‘istonda dahshatli portlash: Aqtauda avtomobil yonib, gaz balloni havoga uchdi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- 12 noyabr kuni Qozog'istonning Aqtau shahridagi turar-joy majmuasi hududida harakatlanayotgan Hyundai Elantra avtomobilida yong'in chiqib, 45 litrli gaz balloni portlab ketdi.
- Voqea joyiga yetib kelgan Favqulodda vaziyatlar departamentining olti nafar xodimi yong'inni soat 11:58 da to'liq bartaraf etdi.
- Hodisa oqibatida hech kim jabrlanmagan yoki tan jarohati olmagan.
- Hozirda mutaxassislar yong'in kelib chiqish sabablarini aniqlash bo'yicha tekshiruv ishlarini olib bormoqda.
12 noyabr kuni ertalab Qozog‘istonning Aqtau shahridagi 27-mikrorayonda joylashgan turar-joy majmuasi hududida dahshatli favqulodda hodisa yuz berdi. Harakatlanayotgan Hyundai Elantra rusumli yengil avtomobilida kuchli yong‘in sodir bo‘lib, oqibatda unga o‘rnatilgan gaz balloni havoga uchdi.
Yong‘in va portlash tafsilotlari
Mangistau viloyati Favqulodda vaziyatlar departamenti bergan ma’lumotlarga ko‘ra, voqea joyidan xabar kelib tushgan vaqt aniqlandi:
Voqea xronologiyasi
Vaqt va ma’lumotlar
Yong‘in haqida xabar
Soat 11:46
Avtomobil rusumi
Hyundai Elantra
Gaz uskunasi hajmi
45 litr
Portlash sodir bo‘lgan vaqt
O‘t o‘chiruvchilar yetib kelguniga qadar
Yong‘in bartaraf etilgan vaqt
Soat 11:58
Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoyozuvlarda alanga ichida qolgan avtomobil va kuchli portlash aks etgan. Guvohlarning aytishicha, portlash ovozi yaqin atrofdagi uylarda ham eshitilgan.
Qutqaruv amaliyoti va jabrlanganlar
Voqea joyiga darhol Favqulodda vaziyatlar departamenti xodimlari yetib kelishdi. Davlat yong‘inga qarshi xizmatning olti nafar shaxsiy tarkibi va bir texnikasi ishtirokida olib borilgan tezkor harakatlar natijasida yong‘in qisqa fursatda to‘liq bartaraf etildi.
Rasmiy xabarlarga ko‘ra, baxtli hodisa tufayli hech kim jabrlanmagan yoki tan jarohati olmagan. Portlash vaqtida avtomobil yaqinida odamlar bo‘lmagani fojianing oldini oldi.
Ayni paytda mutaxassislar yong‘inning kelib chiqish sabablarini o‘rganmoqda. Gaz uskunasining nosozligi yoki boshqa omillar tekshiruv davomida aniqlanadi.
Hurmatli haydovchilar! Agar avtomobilingiz gaz balloni bilan jihozlangan bo‘lsa, uning sozligini o‘z vaqtida tekshirtiring va xavfsizlik choralariga qat’iy rioya qiling!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…