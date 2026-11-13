Qozog‘istonda dahshatli portlash: Aqtauda avtomobil yonib, gaz balloni havoga uchdi (video)

1 daqiqa o'qish3
Qozog‘istonda dahshatli portlash: Aqtauda avtomobil yonib, gaz balloni havoga uchdi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • 12 noyabr kuni Qozog'istonning Aqtau shahridagi turar-joy majmuasi hududida harakatlanayotgan Hyundai Elantra avtomobilida yong'in chiqib, 45 litrli gaz balloni portlab ketdi.
  • Voqea joyiga yetib kelgan Favqulodda vaziyatlar departamentining olti nafar xodimi yong'inni soat 11:58 da to'liq bartaraf etdi.
  • Hodisa oqibatida hech kim jabrlanmagan yoki tan jarohati olmagan.
  • Hozirda mutaxassislar yong'in kelib chiqish sabablarini aniqlash bo'yicha tekshiruv ishlarini olib bormoqda.

12 noyabr kuni ertalab Qozog‘istonning Aqtau shahridagi 27-mikrorayonda joylashgan turar-joy majmuasi hududida dahshatli favqulodda hodisa yuz berdi. Harakatlanayotgan Hyundai Elantra rusumli yengil avtomobilida kuchli yong‘in sodir bo‘lib, oqibatda unga o‘rnatilgan gaz balloni havoga uchdi.

Yong‘in va portlash tafsilotlari

Mangistau viloyati Favqulodda vaziyatlar departamenti bergan ma’lumotlarga ko‘ra, voqea joyidan xabar kelib tushgan vaqt aniqlandi:

Voqea xronologiyasi

Vaqt va ma’lumotlar

Yong‘in haqida xabar

Soat 11:46

Avtomobil rusumi

Hyundai Elantra

Gaz uskunasi hajmi

45 litr

Portlash sodir bo‘lgan vaqt

O‘t o‘chiruvchilar yetib kelguniga qadar

Yong‘in bartaraf etilgan vaqt

Soat 11:58

Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoyozuvlarda alanga ichida qolgan avtomobil va kuchli portlash aks etgan. Guvohlarning aytishicha, portlash ovozi yaqin atrofdagi uylarda ham eshitilgan.

Qozog‘istonda dahshatli portlash: Aqtauda avtomobil yonib, gaz balloni havoga uchdi (video)

Qutqaruv amaliyoti va jabrlanganlar

Voqea joyiga darhol Favqulodda vaziyatlar departamenti xodimlari yetib kelishdi. Davlat yong‘inga qarshi xizmatning olti nafar shaxsiy tarkibi va bir texnikasi ishtirokida olib borilgan tezkor harakatlar natijasida yong‘in qisqa fursatda to‘liq bartaraf etildi.

Rasmiy xabarlarga ko‘ra, baxtli hodisa tufayli hech kim jabrlanmagan yoki tan jarohati olmagan. Portlash vaqtida avtomobil yaqinida odamlar bo‘lmagani fojianing oldini oldi.

Ayni paytda mutaxassislar yong‘inning kelib chiqish sabablarini o‘rganmoqda. Gaz uskunasining nosozligi yoki boshqa omillar tekshiruv davomida aniqlanadi.

Hurmatli haydovchilar! Agar avtomobilingiz gaz balloni bilan jihozlangan bo‘lsa, uning sozligini o‘z vaqtida tekshirtiring va xavfsizlik choralariga qat’iy rioya qiling!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Dunyo yangiliklari