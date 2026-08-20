«Ularni to‘xtatadigan kuch yo‘q»: Pol Merson «Arsenal»ning APLdagi ustunligi haqida

·0·Sport
«Ularni to‘xtatadigan kuch yo‘q»: Pol Merson «Arsenal»ning APLdagi ustunligi haqida

Londonning «Arsenal» klubi sobiq yarim himoyachisi va taniqli ekspert Pol Merson «to‘pchilar»ning yangi mavsumdagi imkoniyatlariga yuqori baho berdi. Sky Sports efirida fikr bildirgan mutaxassis Mikel Arteta shogirdlari Angliya Premer-ligasida chempionlik unvonini ishonchli tarzda himoya qilishi uchun barcha sharoitlarga ega ekanini ta’kidladi.

«O‘tmishdagi «Manchester Siti»dek qudratli»: Mersonning bahosi

Pol Merson «Arsenal»ning tarkib chuqurligi va ichki chempionatdagi barqarorligiga to‘xtalib, jamoada zaif tomonlar deyarli qolmaganini aytdi:

"Hozir «Arsenal»ni to‘xtata oladigan birorta ham jamoani ko‘rmayapman. Ular APLda ancha ishonchli tarzda g‘alaba qozonadi, ichki chempionatda ularning zaif nuqtasi yo‘q. Faqat Chempionlar Ligasida ba’zi kamchiliklar ko‘zga tashlanishi mumkin. Hozirgi «Arsenal» menga bir necha yil avval Angliyada mutlaq hukmronlik qilgan «Manchester Siti»ni eslatmoqda. Chunki «to‘pchilar»da har bir pozitsiya uchun kamida ikki nafardan yuqori saviyali futbolchi bor.", — dedi Pol Merson.

«Arsenal»ning mavsum oldi holati va ekspert tahlili

Ko‘rsatkich

Holat va tafsilotlar

Ekspert xulosasi

«Arsenal» APLda boshqa raqobatchilaridan yaqqol ustun

Tarkib holati

Har bir pozitsiyada kamida 2 nafardan teng kuchli ijrochi

Taqqoslash

Bir necha yil avvalgi «Manchester Siti»ning dominantlik davri

Xavf omili

Faqat Chempionlar Ligasi bahslarida ayrim nozik nuqtalar kuzatilishi mumkin

Yangi mavsum starti

21 avgust — APL 1-turi doirasida «Koventri»ga qarshi bahs

Yangi mavsumdagi ilk sinov

Mikel Arteta boshchiligidagi «Arsenal» APLning yangi mavsumidagi yurishini 21 avgust kuni boshlaydi. Jamoa ilk tur doirasida «Koventri» klubiga qarshi maydonga tushib, chempionlik unvonini himoya qilish sari birinchi qadamni tashlaydi.

Sizningcha, «Arsenal» yangi mavsumda ham Premer-ligada tengsiz bo‘lib, chempionlikni saqlab qola oladimi yoki asosiy raqiblar ularni to‘xtata oladimi?

O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va APL ixlosmandlariga ushbu muhim tahliliy xabarni darhol ulashing!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Barselona»ga qaytgan Joau Kanselu Chempionlar Ligasidagi ambitsiyalarni ochiqladi«Barselona»ga qaytgan Joau Kanselu Chempionlar Ligasidagi ambitsiyalarni ochiqladiBugun, 21:16Tarixiy to‘qnashuvga yashil chiroq: WBC Fyuri - Joshua jangini tasdiqlaydimi?Tarixiy to‘qnashuvga yashil chiroq: WBC Fyuri - Joshua jangini tasdiqlaydimi?Bugun, 21:09Dastin Pore Maxachevning Gerriga qarshi qiyin g‘alabasini tahlil qildiDastin Pore Maxachevning Gerriga qarshi qiyin g‘alabasini tahlil qildiBugun, 21:02Drogba Diomande orqali Mourinyuga kutilmagan «messej» yo‘lladiDrogba Diomande orqali Mourinyuga kutilmagan «messej» yo‘lladiBugun, 20:57Bolonya Italiya futboli faxriysini oʻz safiga qoʻshib olishi mumkinBolonya Italiya futboli faxriysini oʻz safiga qoʻshib olishi mumkinBugun, 20:16Kataloniyaga qaytish: «Barselona» Joau Kanselu bilan 3 yillik shartnoma imzoladiKataloniyaga qaytish: «Barselona» Joau Kanselu bilan 3 yillik shartnoma imzoladiBugun, 19:34
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)