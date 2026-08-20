«Ularni to‘xtatadigan kuch yo‘q»: Pol Merson «Arsenal»ning APLdagi ustunligi haqida
Londonning «Arsenal» klubi sobiq yarim himoyachisi va taniqli ekspert Pol Merson «to‘pchilar»ning yangi mavsumdagi imkoniyatlariga yuqori baho berdi. Sky Sports efirida fikr bildirgan mutaxassis Mikel Arteta shogirdlari Angliya Premer-ligasida chempionlik unvonini ishonchli tarzda himoya qilishi uchun barcha sharoitlarga ega ekanini ta’kidladi.
«O‘tmishdagi «Manchester Siti»dek qudratli»: Mersonning bahosi
Pol Merson «Arsenal»ning tarkib chuqurligi va ichki chempionatdagi barqarorligiga to‘xtalib, jamoada zaif tomonlar deyarli qolmaganini aytdi:
"Hozir «Arsenal»ni to‘xtata oladigan birorta ham jamoani ko‘rmayapman. Ular APLda ancha ishonchli tarzda g‘alaba qozonadi, ichki chempionatda ularning zaif nuqtasi yo‘q. Faqat Chempionlar Ligasida ba’zi kamchiliklar ko‘zga tashlanishi mumkin. Hozirgi «Arsenal» menga bir necha yil avval Angliyada mutlaq hukmronlik qilgan «Manchester Siti»ni eslatmoqda. Chunki «to‘pchilar»da har bir pozitsiya uchun kamida ikki nafardan yuqori saviyali futbolchi bor.", — dedi Pol Merson.
«Arsenal»ning mavsum oldi holati va ekspert tahlili
Ko‘rsatkich
Holat va tafsilotlar
Ekspert xulosasi
«Arsenal» APLda boshqa raqobatchilaridan yaqqol ustun
Tarkib holati
Har bir pozitsiyada kamida 2 nafardan teng kuchli ijrochi
Taqqoslash
Bir necha yil avvalgi «Manchester Siti»ning dominantlik davri
Xavf omili
Faqat Chempionlar Ligasi bahslarida ayrim nozik nuqtalar kuzatilishi mumkin
Yangi mavsum starti
21 avgust — APL 1-turi doirasida «Koventri»ga qarshi bahs
Yangi mavsumdagi ilk sinov
Mikel Arteta boshchiligidagi «Arsenal» APLning yangi mavsumidagi yurishini 21 avgust kuni boshlaydi. Jamoa ilk tur doirasida «Koventri» klubiga qarshi maydonga tushib, chempionlik unvonini himoya qilish sari birinchi qadamni tashlaydi.
Sizningcha, «Arsenal» yangi mavsumda ham Premer-ligada tengsiz bo‘lib, chempionlikni saqlab qola oladimi yoki asosiy raqiblar ularni to‘xtata oladimi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va APL ixlosmandlariga ushbu muhim tahliliy xabarni darhol ulashing!
…