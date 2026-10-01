6 oygacha chetlatish va jarima: Ronaldu termani tashlab ketgani uchun jazolanishi mumkin

·34·Sport
6 oygacha chetlatish va jarima: Ronaldu termani tashlab ketgani uchun jazolanishi mumkin
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Krishtianu Ronaldu Portugaliya terma jamoasi yig‘inini sababsiz tark etgani uchun 1 oydan 6 oygacha diskvalifikatsiya va 500 dan 1000 yevrogacha jarimaga tortilishi mumkin.
  • Portugaliya futbol federatsiyasi (FPF) intizom nizomiga ko‘ra, bunday holatlar uchun belgilangan jazo aynan shulardan iborat.
  • Ushbu voqea muxlislar va jamoatchilik orasida turli fikrlarni keltirib chiqargan.

Portugaliya milliy jamoasi atrofidagi mojaro huquqiy va intizomiy jazolar darajasiga ko‘tarilmoqda. «An-Nasr» hujumchisi va terma jamoa sardori Krishtianu Ronaldu Daniyaga qarshi muhim bahs arafasida lagerni o‘zboshimchalik bilan tark etgani sabab rasmiy jazoga tortilishi mumkin.

41 yoshli futbolchining bu qarori bosh murabbiy Jorje Jezush bilan Norvegiyaga qarshi bahsda maydonga tushmaganidan so‘ng kelib chiqqan keskin nizo natijasi bo‘lgani xabar qilingan edi. Biroq bu xatti-harakat Portugaliya futbol federatsiyasi (FPF) tomonidan jazosiz qolmasligi ehtimoli juda yuqori.

Nizomdagi aniq band: 1 oydan 6 oygacha diskvalifikatsiya

Portugaliya futbol federatsiyasining rasmiy intizom nizomida milliy jamoa yig‘inini sababsiz tark etish holatlari uchun qat’iy cheklovlar belgilab qo‘yilgan:

«Terma jamoaga chaqiruv olgan futbolchi jamoa yig‘inini o‘zboshimchalik bilan tark etsa yoki hurmatli sababsiz ravishda mashg‘ulot, o‘yin yoki milliy termalar ishtirokidagi boshqa tadbirga (yoki FPF yoki Portugaliya sharafini himoya qilish bilan bog‘liq har qanday chora-tadbirga) kelmasa, u bir oydan olti oygacha bo‘lgan muddatga maydonga tushish huquqidan mahrum etiladi».

Hujjatga ko‘ra, futbolchiga majburiy taqiqdan tashqari ramziy moliyaviy jazo ham nazarda tutilgan:

  • Moliyaviy sanksiya: O‘yinchiga 5 dan 10 gacha hisoblash birligi miqdorida jarima solinadi.

  • Summa miqdori: Hozirgi kunda bir birlik 102 yevro etib belgilangani sababli, jarima miqdori taxminan 500 dan 1000 yevrogacha bo‘lgan summani tashkil etadi.

Muxlislar va jamoatchilik munosabati ikkiga bo‘lindi

Ronalduning bu qarori jahon futbolida katta bahs-munozaralarni keltirib chiqardi. Yillar davomida milliy jamoaning bosh qahramoni bo‘lib kelgan sardorga nisbatan bu gal jamoatchilikning fikri bir xil emas.

Ko‘plab muxlislar va ekspertlar hatto eng buyuk futbolchi ham jamoa intizomidan, murabbiy va mamlakat manfaatlaridan ustun bo‘lolmasligini ta’kidlab, Ronalduning yig‘inni tashlab ketganini ochiq tanqid ostiga olmoqda.

Agar FPF o‘z nizomi talablarini to‘liq kuchga kiritsa, bu diskvalifikatsiya Ronalduning nafaqat milliy termadagi, balki umuman rasmiy bahslardagi ishtirokiga jiddiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin. Futbolchining o‘zi hozircha rasmiy tartib-intizom surishtiruvlari borasida bayonot bermagan.

Krishtianu RonalduPortugaliya futbol federatsiyasi (FPF)Portugaliya milliy jamoasiAn-Nasr
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bir davrning intihosi: Ronaldu Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini butunlay yakunladiBir davrning intihosi: Ronaldu Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini butunlay yakunladiBugun 07:07«Vaqti kelganda haqiqatni aytaman»: Ronaldu tkrma jamoani nega tark etganiga izoh berdi«Vaqti kelganda haqiqatni aytaman»: Ronaldu tkrma jamoani nega tark etganiga izoh berdiBugun 06:51Ronalduning 20 yillik mehnati bir lahzalik hissiyotdan ustun: Portugaliya lagerida nima bo‘lyapti?Ronalduning 20 yillik mehnati bir lahzalik hissiyotdan ustun: Portugaliya lagerida nima bo‘lyapti?Bugun 06:45Daniya bilan o‘yin oldidan kutilmagan zarba: Ronaldu Portugaliya yig‘inidan ketdiDaniya bilan o‘yin oldidan kutilmagan zarba: Ronaldu Portugaliya yig‘inidan ketdiBugun 06:37Joau Feliks Krishtianu Ronalduga tarixiy gol uzatmasini berishni istashini aytdiJoau Feliks Krishtianu Ronalduga tarixiy gol uzatmasini berishni istashini aytdi27 sentabr 22:12Krishtianu Ronaldu tanqidarga eʼtibor bermay, 1000-golini nishonlashni maqsad qildiKrishtianu Ronaldu tanqidarga eʼtibor bermay, 1000-golini nishonlashni maqsad qildi24 sentabr 09:12
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi