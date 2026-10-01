6 oygacha chetlatish va jarima: Ronaldu termani tashlab ketgani uchun jazolanishi mumkin
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Krishtianu Ronaldu Portugaliya terma jamoasi yig‘inini sababsiz tark etgani uchun 1 oydan 6 oygacha diskvalifikatsiya va 500 dan 1000 yevrogacha jarimaga tortilishi mumkin.
- Portugaliya futbol federatsiyasi (FPF) intizom nizomiga ko‘ra, bunday holatlar uchun belgilangan jazo aynan shulardan iborat.
- Ushbu voqea muxlislar va jamoatchilik orasida turli fikrlarni keltirib chiqargan.
Portugaliya milliy jamoasi atrofidagi mojaro huquqiy va intizomiy jazolar darajasiga ko‘tarilmoqda. «An-Nasr» hujumchisi va terma jamoa sardori Krishtianu Ronaldu Daniyaga qarshi muhim bahs arafasida lagerni o‘zboshimchalik bilan tark etgani sabab rasmiy jazoga tortilishi mumkin.
41 yoshli futbolchining bu qarori bosh murabbiy Jorje Jezush bilan Norvegiyaga qarshi bahsda maydonga tushmaganidan so‘ng kelib chiqqan keskin nizo natijasi bo‘lgani xabar qilingan edi. Biroq bu xatti-harakat Portugaliya futbol federatsiyasi (FPF) tomonidan jazosiz qolmasligi ehtimoli juda yuqori.
Nizomdagi aniq band: 1 oydan 6 oygacha diskvalifikatsiya
Portugaliya futbol federatsiyasining rasmiy intizom nizomida milliy jamoa yig‘inini sababsiz tark etish holatlari uchun qat’iy cheklovlar belgilab qo‘yilgan:
«Terma jamoaga chaqiruv olgan futbolchi jamoa yig‘inini o‘zboshimchalik bilan tark etsa yoki hurmatli sababsiz ravishda mashg‘ulot, o‘yin yoki milliy termalar ishtirokidagi boshqa tadbirga (yoki FPF yoki Portugaliya sharafini himoya qilish bilan bog‘liq har qanday chora-tadbirga) kelmasa, u bir oydan olti oygacha bo‘lgan muddatga maydonga tushish huquqidan mahrum etiladi».
Hujjatga ko‘ra, futbolchiga majburiy taqiqdan tashqari ramziy moliyaviy jazo ham nazarda tutilgan:
Moliyaviy sanksiya: O‘yinchiga 5 dan 10 gacha hisoblash birligi miqdorida jarima solinadi.
Summa miqdori: Hozirgi kunda bir birlik 102 yevro etib belgilangani sababli, jarima miqdori taxminan 500 dan 1000 yevrogacha bo‘lgan summani tashkil etadi.
Muxlislar va jamoatchilik munosabati ikkiga bo‘lindi
Ronalduning bu qarori jahon futbolida katta bahs-munozaralarni keltirib chiqardi. Yillar davomida milliy jamoaning bosh qahramoni bo‘lib kelgan sardorga nisbatan bu gal jamoatchilikning fikri bir xil emas.
Ko‘plab muxlislar va ekspertlar hatto eng buyuk futbolchi ham jamoa intizomidan, murabbiy va mamlakat manfaatlaridan ustun bo‘lolmasligini ta’kidlab, Ronalduning yig‘inni tashlab ketganini ochiq tanqid ostiga olmoqda.
Agar FPF o‘z nizomi talablarini to‘liq kuchga kiritsa, bu diskvalifikatsiya Ronalduning nafaqat milliy termadagi, balki umuman rasmiy bahslardagi ishtirokiga jiddiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin. Futbolchining o‘zi hozircha rasmiy tartib-intizom surishtiruvlari borasida bayonot bermagan.
Izohlar 0
…