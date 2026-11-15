Jorje Jezush sharmandali mag‘lubiyatdan keyin: «Ronaldu bizga qanday yordam berardi?»
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Portugaliya terma jamoasi Krishtianu Ronaldu xalqaro faoliyatini yakunlaganidan keyingi ilk o‘yinda Daniyaga 1:4 hisobida yirik mag‘lubiyatga uchradi.
- Bosh murabbiy Jorje Jezush mag‘lubiyatni 41 yoshli yulduzning yo‘qligi bilan bog‘lash mantiqsiz ekanligini ta’kidlab, uning terma jamoada endi o‘ynamasligini keskin ohangda eslatdi.
- 14 noyabr kuni Braga shahrida o‘tgan bahsda Daniya safida Per-Emil Xyoyberg, Rasmus Xoylund va Yoakim Andersen gol mualliflari bo‘lishdi.
Portugaliya terma jamoasi Daniyadan o‘z maydonida 1:4 hisobida mag‘lub bo‘ldi. Bu uchrashuv Krishtianu Ronaldu xalqaro faoliyatini yakunlaganini e’lon qilganidan keyingi jamoaning ilk o‘yini edi. Shu bois bosh murabbiy Jorje Jezushdan afsonaviy hujumchining yo‘qligi haqida so‘rashdi. Biroq murabbiyning javobi jurnalistlarni ham, futbol muxlislarini ham befarq qoldirmadi.
Portugaliya terma jamoasi uchun bu kecha bir nechta ma’noda o‘ziga xos bo‘ldi. Bir tomondan, jamoa o‘z tarixidagi eng buyuk futbolchilardan biri — Krishtianu Ronaldu bilan xayrlashish kayfiyatida maydonga tushdi. Ikkinchi tomondan esa muxlislar kutgan natija qayd etilmadi: Daniya portugallarni yirik hisobda mag‘lub etdi.
Uchrashuvdan keyin matbuot anjumanida asosiy e’tibor yana Ronalduga qaratildi. Jurnalistlar Jorje Jezushdan jamoaga 41 yoshli yulduz yetishmagan-yetishmaganini so‘rashdi.
Jezushning javobi: «U endi terma jamoada o‘ynamaydi»
Murabbiy savolga ancha keskin munosabat bildirdi. Uning fikricha, Ronaldu terma jamoadagi faoliyatini yakunlaganidan keyin uning yo‘qligini mag‘lubiyat sababi sifatida ko‘rsatish mantiqqa to‘g‘ri kelmaydi.
«Ronaldu yetishmadimi? “Yetishmadi” degani nima? U endi terma jamoa uchun o‘ynamaydi. U holda bizga qanday yordam berishi mumkin edi? Matbuot anjumanida yonimda o‘tirib berdimi? Ronaldu endi o‘ynamaydi, u bu yerda yo‘q. U bu borada o‘zining qat’iy qarorini qabul qilgan», — dedi Jezush.
Murabbiyning bu javobi Portugaliyadagi asosiy muhokama mavzusiga aylandi. Chunki Ronalduning terma jamoadan ketishi shunchaki navbatdagi futbolchi bilan xayrlashuv emas, balki butun bir davrning yakunlanishini anglatadi.
Ronaldu ketganidan keyingi ilk o‘yinda Portugaliya nima uchun yirik hisobda yutqazdi?
14 noyabr kuni Braga shahrida o‘tkazilgan Millatlar ligasi uchrashuvida Daniya Portugaliyani 4:1 hisobida mag‘lub etdi.
Uchrashuvning 43-daqiqasida Per-Emil Xyoyberg penaltini aniq amalga oshirib, hisobni ochdi. Ikkinchi bo‘lim boshida Rasmus Xoylund ikki marta — 49 va 57-daqiqalarda raqib darvozasini ishg‘ol qildi. 75-daqiqada Yoakim Andersen to‘rtinchi golni kiritdi.
Portugaliya faqat qo‘shimcha vaqtda Bernardu Silvaning goli evaziga javob qaytardi.
Shunday qilib, Ronalduning xalqaro faoliyati yakunlanganidan keyingi birinchi uchrashuv portugallar uchun og‘ir mag‘lubiyat bilan tugadi. Qizig‘i, jamoa guruh bosqichidagi dastlabki to‘rt o‘yinda hammasi bo‘lib to‘rtta gol o‘tkazib yuborgan edi. Daniyaga qarshi esa bir kechaning o‘zida yana shuncha gol o‘tkazdi.
Biroq mag‘lubiyatni faqat Ronalduning yo‘qligi bilan izohlash to‘g‘ri bo‘lmaydi. Uchrashuvdagi himoyaviy xatolar va Daniya hujumchilarining samarali harakatlari ham natijaga jiddiy ta’sir ko‘rsatdi.
Ronalduning terma jamoadagi davri qanday yakunlandi?
Krishtianu Ronaldu 5 noyabr kuni Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlaganini e’lon qildi. Uning milliy jamoadagi so‘nggi uchrashuvi 24 sentyabr kuni Uelsga qarshi bo‘lib o‘tgan va portugallar 1:0 hisobida g‘alaba qozongan edi.
Ronaldu terma jamoa safida 234 ta o‘yin o‘tkazib, 146 ta gol urdi. U erkaklar futboli tarixida xalqaro uchrashuvlarda eng ko‘p maydonga tushgan va eng ko‘p gol urgan futbolchi sifatida rekordlarni saqlab qoldi.
Uning ketishigacha bo‘lgan so‘nggi oylarda Jorje Jezush bilan munosabatlarida kelishmovchilik yuzaga kelgan edi. Ronaldu sentyabr oyida Norvegiyaga qarshi o‘yinda zaxirada qoldirilganidan norozi bo‘lgan, keyin esa terma jamoa yig‘inini muddatidan oldin tark etgan.
Keyinchalik futbolchi murabbiy bilan kelishuv buzilganini iddao qilgan. Jezush esa o‘z qarorlarini jamoa manfaatlaridan kelib chiqib qabul qilganini bildirgan. Ronalduning terma jamoadan ketishi haqidagi rasmiy bayonoti esa 5 noyabr kuni e’lon qilindi.
Portugaliya Ronalduni qanday kuzatdi?
Daniyaga qarshi uchrashuv nafaqat mag‘lubiyat, balki Ronalduga bag‘ishlangan ramziy tadbirlar bilan ham yodda qoldi.
Maydonga chiqish oldidan Portugaliya futbolchilari afsonaviy hujumchining mashhur 7-raqami tushirilgan liboslarda ko‘rinish berishdi. Stadionda esa sobiq kapitanga bag‘ishlangan bannerlar namoyish etildi.
Portugaliya futbol federatsiyasi Ronalduning milliy jamoa tarixidagi o‘rnini alohida e’tirof etishga harakat qildi. Bu — 23 yil davomida mamlakat sharafini himoya qilgan futbolchiga bildirilgan hurmat ramzi edi.
Biroq muxlislar uchun eng katta sovg‘a g‘alaba bo‘lishi mumkin edi. Jamoa esa bu vazifani uddalay olmadi.
Portugaliya mag‘lubiyatdan keyin ham guruh peshqadami
Daniyaga qarshi mag‘lubiyatga qaramay, Portugaliya Millatlar ligasi A ligasi 4-guruhida 12 ochko bilan peshqadamlikni saqlab qoldi. Daniya 9 ochko bilan ikkinchi o‘rinda bormoqda. Har ikki jamoa ham chorak finalga chiqishni oldindan ta’minlagan.
Demak, Jezush shogirdlari uchun bu mag‘lubiyat jiddiy ogohlantirish bo‘ldi, ammo musobaqadagi asosiy maqsad hali o‘z kuchini yo‘qotgani yo‘q.
Xulosa shuki, Krishtianu Ronalduning terma jamoadan ketishi Portugaliya futboli uchun katta davrning yakunlanishidir. Ammo endi jamoa uning nomi va obro‘siga suyanib qolmasdan, yangi yetakchilarni shakllantirishi kerak. Jezushning keskin javobi ham aynan shu haqiqatni eslatadi: Ronalduning o‘rnini hech kim osonlikcha to‘ldirolmaydi, lekin Portugaliya uning ishtirokisiz ham g‘alaba qozonishni o‘rganishi shart.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…