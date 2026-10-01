Aeroportdagi dramatik kecha: Jezush va Proensa Ronalduning ketishini to‘xtata olmadi

·30·Sport
Aeroportdagi dramatik kecha: Jezush va Proensa Ronalduning ketishini to‘xtata olmadi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Portugaliya futbol federatsiyasi prezidenti Pedru Proensa va bosh murabbiy Jorje Jezush Krishtianu Ronalduni jamoaga qaytarish uchun Kopenhagen aeroportiga shaxsan borgan bo'lsa-da, futbolchi o'z qaroridan qaytmadi.
  • Og'ir suhbatlarga qaramay, Ronaldu milliy jamoani tark etish qarorini o'zgartirmadi va o'z samolyoti bilan Madridga uchib ketdi.
  • FPF intizom kodeksiga ko'ra, Ronaldu bir oydan olti oygacha diskvalifikatsiya qilinishi va jarimaga tortilishi mumkin.

Portugaliya milliy jamoasi atrofidagi mojaro kutilmagan va dramatik tus olmoqda. Daniya bilan bo‘lajak muhim Millatlar ligasi bahsi oldidan lagerni tark etgan 41 yoshli sardor Krishtianu Ronalduni ortga qaytarish uchun mamlakat futbol rahbariyati so‘nggi daqiqagacha kurashgan.

Ispaniyaning nufuzli Marca nashri bergan eksklyuziv xabarga ko‘ra, bosh murabbiy Jorje Jezush hamda Portugaliya futbol federatsiyasi (FPF) prezidenti Pedru Proensa Ronalduning ortidan shaxsan Kopenhagen xalqaro aeroportiga yo‘l olishgan.

Tanho samolyot va ortga qaytarilmagan qaror

Ma’lumotlarga qaraganda, delegatsiya rahbarlari hujumchini milliy jamoa ixtiyorida qolishga va kelishmovchiliklarni chetga surib turishga undagan. Ammo yuzma-yuz kechgan og‘ir suhbatga qaramay, Ronaldu o‘z pozitsiyasida qat’iy turib olgan va jamoaga qaytishni ochiqchasiga rad etgan:

  • Parvoz jadvali: Ronalduning shaxsiy samolyoti mahalliy vaqt bilan taxminan 22:15 da Kopenhagenga kelib qo‘ngan.

  • Madrid sari parvoz: Aeroportdagi samarasiz muzokaralardan so‘ng, soat 23:35 da havo kemasi bortida futbolchi bilan Ispaniya poytaxti sari parvoz qilgan. U yerdan sardor Saudiya Arabistoniga jo‘nab ketishi kutilmoqda.

6 oylik diskvalifikatsiya xavfi va muxlislarning ikkiga bo‘linishi

Bu shov-shuvli demarsh ortidan yulduz hujumchini og‘ir oqibatlar kutib turibdi. FPF intizom kodeksiga binoan, jamoa ixtiyorini o‘zboshimchalik bilan tashlab ketgan futbolchi bir oydan olti oygacha maydonga tushish huquqidan mahrum etilishi va moliyaviy jarimaga tortilishi mumkin.

Ayni paytda jamoatchilikning bu voqeaga munosabati bir xil emas:

  • Bir guruh muxlislar sardorning 20 yillik xizmatini eslab, murabbiy Jorje Jezushning Norvegiya bilan o‘yinda uni 30 daqiqa qizitib, maydonga tushirmaganini hurmatsizlik sifatida baholamoqda;

  • Ikkinchi tomon esa milliy manfaatlar va jamoa intizomi har qanday shaxsdan ustun ekanini ta’kidlab, Ronalduning muhim o‘yin oldidan safni tashlab ketganini ochiqchasiga xiyonat sifatida tanqid qilmoqda.

Rahbariyatning aeroportga borib yalinishi ham samara bermagani Ronalduning milliy libosdagi 234 o‘yin va 146 gollik rekordi shu nuqtada yakun topishi mumkinligi haqidagi taxminlarni deyarli haqiqatga aylantirmoqda.

Krishtianu RonalduPortugaliya futbol federatsiyasi (FPF)DaniyaMillatlar ligi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

6 oygacha chetlatish va jarima: Ronaldu termani tashlab ketgani uchun jazolanishi mumkin6 oygacha chetlatish va jarima: Ronaldu termani tashlab ketgani uchun jazolanishi mumkinBugun 11:57Bir davrning intihosi: Ronaldu Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini butunlay yakunladiBir davrning intihosi: Ronaldu Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini butunlay yakunladiBugun 07:07«1000 ta gol yoki Millatlar ligasi kubogi»: Krishtian Ronaldu bosh maqsadlarini ochiqladi«1000 ta gol yoki Millatlar ligasi kubogi»: Krishtian Ronaldu bosh maqsadlarini ochiqladi24 sentabr 06:08Klopp tarixdagi eng yomon startdan so‘ng: “Futbolchilarni emas, meni tanqid qiling"Klopp tarixdagi eng yomon startdan so‘ng: “Futbolchilarni emas, meni tanqid qiling"28 sentabr 22:16Daniya bilan o‘yin oldidan kutilmagan zarba: Ronaldu Portugaliya yig‘inidan ketdiDaniya bilan o‘yin oldidan kutilmagan zarba: Ronaldu Portugaliya yig‘inidan ketdiBugun 06:37Brian Rimer: Krishtianu Ronaldu nafaqaga chiqsa, Portugaliyada muammo boshlanadiBrian Rimer: Krishtianu Ronaldu nafaqaga chiqsa, Portugaliyada muammo boshlanadiKecha 17:19
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi