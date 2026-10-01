Aeroportdagi dramatik kecha: Jezush va Proensa Ronalduning ketishini to‘xtata olmadi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Portugaliya futbol federatsiyasi prezidenti Pedru Proensa va bosh murabbiy Jorje Jezush Krishtianu Ronalduni jamoaga qaytarish uchun Kopenhagen aeroportiga shaxsan borgan bo'lsa-da, futbolchi o'z qaroridan qaytmadi.
- Og'ir suhbatlarga qaramay, Ronaldu milliy jamoani tark etish qarorini o'zgartirmadi va o'z samolyoti bilan Madridga uchib ketdi.
- FPF intizom kodeksiga ko'ra, Ronaldu bir oydan olti oygacha diskvalifikatsiya qilinishi va jarimaga tortilishi mumkin.
Portugaliya milliy jamoasi atrofidagi mojaro kutilmagan va dramatik tus olmoqda. Daniya bilan bo‘lajak muhim Millatlar ligasi bahsi oldidan lagerni tark etgan 41 yoshli sardor Krishtianu Ronalduni ortga qaytarish uchun mamlakat futbol rahbariyati so‘nggi daqiqagacha kurashgan.
Ispaniyaning nufuzli Marca nashri bergan eksklyuziv xabarga ko‘ra, bosh murabbiy Jorje Jezush hamda Portugaliya futbol federatsiyasi (FPF) prezidenti Pedru Proensa Ronalduning ortidan shaxsan Kopenhagen xalqaro aeroportiga yo‘l olishgan.
Tanho samolyot va ortga qaytarilmagan qaror
Ma’lumotlarga qaraganda, delegatsiya rahbarlari hujumchini milliy jamoa ixtiyorida qolishga va kelishmovchiliklarni chetga surib turishga undagan. Ammo yuzma-yuz kechgan og‘ir suhbatga qaramay, Ronaldu o‘z pozitsiyasida qat’iy turib olgan va jamoaga qaytishni ochiqchasiga rad etgan:
Parvoz jadvali: Ronalduning shaxsiy samolyoti mahalliy vaqt bilan taxminan 22:15 da Kopenhagenga kelib qo‘ngan.
Madrid sari parvoz: Aeroportdagi samarasiz muzokaralardan so‘ng, soat 23:35 da havo kemasi bortida futbolchi bilan Ispaniya poytaxti sari parvoz qilgan. U yerdan sardor Saudiya Arabistoniga jo‘nab ketishi kutilmoqda.
6 oylik diskvalifikatsiya xavfi va muxlislarning ikkiga bo‘linishi
Bu shov-shuvli demarsh ortidan yulduz hujumchini og‘ir oqibatlar kutib turibdi. FPF intizom kodeksiga binoan, jamoa ixtiyorini o‘zboshimchalik bilan tashlab ketgan futbolchi bir oydan olti oygacha maydonga tushish huquqidan mahrum etilishi va moliyaviy jarimaga tortilishi mumkin.
Ayni paytda jamoatchilikning bu voqeaga munosabati bir xil emas:
Bir guruh muxlislar sardorning 20 yillik xizmatini eslab, murabbiy Jorje Jezushning Norvegiya bilan o‘yinda uni 30 daqiqa qizitib, maydonga tushirmaganini hurmatsizlik sifatida baholamoqda;
Ikkinchi tomon esa milliy manfaatlar va jamoa intizomi har qanday shaxsdan ustun ekanini ta’kidlab, Ronalduning muhim o‘yin oldidan safni tashlab ketganini ochiqchasiga xiyonat sifatida tanqid qilmoqda.
Rahbariyatning aeroportga borib yalinishi ham samara bermagani Ronalduning milliy libosdagi 234 o‘yin va 146 gollik rekordi shu nuqtada yakun topishi mumkinligi haqidagi taxminlarni deyarli haqiqatga aylantirmoqda.
Izohlar 0
…