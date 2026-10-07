Jorje Jezush Krishtianu Ronalduning shov-shuvli bayonotiga qanday javob qaytardi?

·112·Sport
Jorje Jezush Krishtianu Ronalduning shov-shuvli bayonotiga qanday javob qaytardi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Portugaliya terma jamoasi bosh murabbiyi Jorje Jezush, Krishtianu Ronaldu'ning o'ziga nisbatan qilgan og'ir ayblovlariga nisbatan ilk bor jamoatchilikka izoh berdi.
  • 72 yoshli mutaxassis, Ronaldu'ning murabbiy tomonidan berilgan va'dalar buzilgani sababli jamoani tark etgani haqidagi bayonotini o'qib chiqishini ma'lum qildi.
  • Bu kelishmovchilik Krishtianu Ronaldu'ning 18 yillik faoliyatida ilk bor Norvegiyaga qarshi o'yinda zaxirada qolishi ortidan yuzaga kelgan.

Portugaliya milliy jamoasi atrofidagi ochiq ziddiyat va jamoa sardori Krishtianu Ronalduning shov-shuvli intervyusi ortidan bosh murabbiy Jorje Jezush ilk bor jamoatchilik qarshisida ko‘rinish berdi. 72 yoshli tajribali mutaxassis milliy jamoa ixtiyorini o‘zboshimchalik bilan tark etgan forvardning og‘ir ayblovlariga nisbatan qisqa va sovuqqonlik bilan javob qaytardi.

Eslatib o‘tamiz, Ronaldu o‘zining keng qamrovli bayonotida bosh murabbiy tomonidan berilgan va’dalar qayta-qayta buzilganini, shu sababli terma lagerida ortiq qololmaganini ochiq-oydin ta’kidlagan edi.

Leiriyadan qaytgan murabbiy: «Hozir bayonotni o‘qiyman»

SMTV telekanali muxbirlari 72 yoshli bosh murabbiyni o‘yin kuzatuvidan so‘ng uyiga qaytayotgan paytda to‘xtatib, yuzaga kelgan keskin vaziyat bo‘yicha izoh olishga harakat qildi:

  • Qisqa va ehtiyotkor javob: «Men Leiriyada 21 yoshgacha bo‘lgan futbolchilar milliy jamoasining bahsini ko‘rdim. Hozir bayonotni o‘qiyman, aytadigan gapim yo‘q», — deya javob berdi Jezush;

  • Bosim va sukunat: Portugaliya futbolining ikki yirik figurasi o‘rtasidagi bu ochiq to‘qnashuv butun mamlakat matbuotini oyoqqa turg‘izgan bir paytda, murabbiy rasmiy baho berishni kechiktirishni ma’qul ko‘rdi.

Mojaro ildizi: 18 yillik tarixda ilk bor zaxirada qolish

Krishtianu Ronaldu va bosh murabbiy o‘rtasidagi kelishmovchiliklar Millatlar ligasi doirasidagi Norvegiyaga qarshi kechgan dramatik bahsdan so‘ng oliy nuqtasiga yetgan edi:

  • 18 yilda ilk marta: Ushbu o‘yinda 41 yoshli afsonaviy to‘purar 18 yil ichida ilk bor Portugaliya termasining rasmiy bellashuvini to‘liq zaxira o‘rindig‘ida o‘tkazdi;

  • Buzilgan va’da: Ronaldu murabbiy undan 30 daqiqa o‘ynashga tayyor turishni so‘ragani, biroq ikkinchi bo‘lim davomida qizish mashqlarini bajargan bo‘lsa-da, maydonga tushirilmagani va berilgan so‘zda turilmaganini bildirgan;

  • 30 sentyabrdagi ketish: Oqibatda Krishtianu 30 sentyabr kuni jamoa qarorgohini tark etib, barcha mas’uliyatni o‘z zimmasiga olgan va har qanday diskvalifikatsiyani o‘tashga shayligini e’lon qilgan.

Ayni paytda Portugaliya futbol federatsiyasi va jamoatchilik Jorje Jezushning Ronaldu murojaatini to‘liq o‘rganib chiqqanidan keyin beradigan rasmiy javobini hamda jamoa sardorining taqdiri bo‘yicha yakuniy to‘xtamni diqqat bilan kutmoqda.

Krishtianu RonalduJorje JezushPortugaliya milliy jamoasiMillatlar ligasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

1000-gol va so‘nggi vidolashuv o‘yini: Ronaldu Portugaliya termasiga qaytishi mumkin1000-gol va so‘nggi vidolashuv o‘yini: Ronaldu Portugaliya termasiga qaytishi mumkin4 oktabr 21:28Portugaliya Ronaldusiz kuchliroqmi? Jezushning qat’iyati va afsonaning og‘riqli demarshi...Portugaliya Ronaldusiz kuchliroqmi? Jezushning qat’iyati va afsonaning og‘riqli demarshi...3 oktabr 09:17Ular o‘rtasida aslida nima yuz berdi? Ronalduning terma jamoani tark etishi tafsilotlariUlar o‘rtasida aslida nima yuz berdi? Ronalduning terma jamoani tark etishi tafsilotlari2 oktabr 22:19"Ronaldu bo‘lmasa, hech kimsiz": Krishtianuning opasi butun mamlakatni keskin tanqid qildi"Ronaldu bo‘lmasa, hech kimsiz": Krishtianuning opasi butun mamlakatni keskin tanqid qildi1 oktabr 15:53«Vaqti kelganda haqiqatni aytaman»: Ronaldu tkrma jamoani nega tark etganiga izoh berdi«Vaqti kelganda haqiqatni aytaman»: Ronaldu tkrma jamoani nega tark etganiga izoh berdi1 oktabr 06:51Ronalduning 20 yillik mehnati bir lahzalik hissiyotdan ustun: Portugaliya lagerida nima bo‘lyapti?Ronalduning 20 yillik mehnati bir lahzalik hissiyotdan ustun: Portugaliya lagerida nima bo‘lyapti?1 oktabr 06:45
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?