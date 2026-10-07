Jorje Jezush Krishtianu Ronalduning shov-shuvli bayonotiga qanday javob qaytardi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Portugaliya terma jamoasi bosh murabbiyi Jorje Jezush, Krishtianu Ronaldu'ning o'ziga nisbatan qilgan og'ir ayblovlariga nisbatan ilk bor jamoatchilikka izoh berdi.
- 72 yoshli mutaxassis, Ronaldu'ning murabbiy tomonidan berilgan va'dalar buzilgani sababli jamoani tark etgani haqidagi bayonotini o'qib chiqishini ma'lum qildi.
- Bu kelishmovchilik Krishtianu Ronaldu'ning 18 yillik faoliyatida ilk bor Norvegiyaga qarshi o'yinda zaxirada qolishi ortidan yuzaga kelgan.
Portugaliya milliy jamoasi atrofidagi ochiq ziddiyat va jamoa sardori Krishtianu Ronalduning shov-shuvli intervyusi ortidan bosh murabbiy Jorje Jezush ilk bor jamoatchilik qarshisida ko‘rinish berdi. 72 yoshli tajribali mutaxassis milliy jamoa ixtiyorini o‘zboshimchalik bilan tark etgan forvardning og‘ir ayblovlariga nisbatan qisqa va sovuqqonlik bilan javob qaytardi.
Eslatib o‘tamiz, Ronaldu o‘zining keng qamrovli bayonotida bosh murabbiy tomonidan berilgan va’dalar qayta-qayta buzilganini, shu sababli terma lagerida ortiq qololmaganini ochiq-oydin ta’kidlagan edi.
Leiriyadan qaytgan murabbiy: «Hozir bayonotni o‘qiyman»
SMTV telekanali muxbirlari 72 yoshli bosh murabbiyni o‘yin kuzatuvidan so‘ng uyiga qaytayotgan paytda to‘xtatib, yuzaga kelgan keskin vaziyat bo‘yicha izoh olishga harakat qildi:
Qisqa va ehtiyotkor javob: «Men Leiriyada 21 yoshgacha bo‘lgan futbolchilar milliy jamoasining bahsini ko‘rdim. Hozir bayonotni o‘qiyman, aytadigan gapim yo‘q», — deya javob berdi Jezush;
Bosim va sukunat: Portugaliya futbolining ikki yirik figurasi o‘rtasidagi bu ochiq to‘qnashuv butun mamlakat matbuotini oyoqqa turg‘izgan bir paytda, murabbiy rasmiy baho berishni kechiktirishni ma’qul ko‘rdi.
Mojaro ildizi: 18 yillik tarixda ilk bor zaxirada qolish
Krishtianu Ronaldu va bosh murabbiy o‘rtasidagi kelishmovchiliklar Millatlar ligasi doirasidagi Norvegiyaga qarshi kechgan dramatik bahsdan so‘ng oliy nuqtasiga yetgan edi:
18 yilda ilk marta: Ushbu o‘yinda 41 yoshli afsonaviy to‘purar 18 yil ichida ilk bor Portugaliya termasining rasmiy bellashuvini to‘liq zaxira o‘rindig‘ida o‘tkazdi;
Buzilgan va’da: Ronaldu murabbiy undan 30 daqiqa o‘ynashga tayyor turishni so‘ragani, biroq ikkinchi bo‘lim davomida qizish mashqlarini bajargan bo‘lsa-da, maydonga tushirilmagani va berilgan so‘zda turilmaganini bildirgan;
30 sentyabrdagi ketish: Oqibatda Krishtianu 30 sentyabr kuni jamoa qarorgohini tark etib, barcha mas’uliyatni o‘z zimmasiga olgan va har qanday diskvalifikatsiyani o‘tashga shayligini e’lon qilgan.
Ayni paytda Portugaliya futbol federatsiyasi va jamoatchilik Jorje Jezushning Ronaldu murojaatini to‘liq o‘rganib chiqqanidan keyin beradigan rasmiy javobini hamda jamoa sardorining taqdiri bo‘yicha yakuniy to‘xtamni diqqat bilan kutmoqda.
Izohlar 0
…