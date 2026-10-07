UYEFA Millatlar ligasi 4-turida Keyn Chexiyani “ranjitdi”, Modrich jamoasi esa yutqazdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- UYEFA Millatlar ligasining 4-turida Ispaniya Xorvatiyani 2:1 hisobida mag'lub etib, guruhida peshqadamligini mustahkamladi.
- Angliya esa Harri Keynning dubli evaziga Chexiyani 3:0 hisobida yirik hisobda taslim etdi.
- Shveysariya ham Shimoliy Makedoniyani 3:0 hisobida yutib, o'z guruhida birinchi o'ringa ko'tarildi.
Yevropada UYEFA Millatlar ligasi musobaqasining 4-tur bellashuvlari bo‘lib o‘tdi. Qit’a grandlari ishtirokidagi uchrashuvlar keskin kurashlar, muhim irodali g‘alabalar va kutilgan yirik hisoblar bilan yodda qoldi.
Amaldagi chempion Ispaniya safarda Xorvatiya to‘sig‘idan muvaffaqiyatli o‘tib, o‘z guruhidagi mutlaq peshqadamligini mustahkamladi. Angliya va Shveysariya terma jamoalari esa raqiblari darvozasiga javobsiz 3 tadan to‘p kiritib, yirik hisobli g‘alabalarni rasmiylashtirdi.
Xorvatiya — Ispaniya 1:2: Mikel Merinodan «kambek» va dubl
Turning markaziy qarama-qarshiliklaridan birida Xorvatiya o‘z maydonida Ispaniyani qabul qildi:
Perishichning tezkor goli: O‘yinning 17-daqiqasidayoq tajribali Ivan Perishich mezbonlarni oldinga olib chiqdi (1:0);
Zaxiradan tushgan qahramon: Ikkinchi bo‘limda Aleks Baena o‘rniga maydonga tushgan Mikel Merino uchrashuv qahramoniga aylandi. U 61 va 88-daqiqalarda ikki bor raqib darvozasini ishg‘ol etib, Ispaniyaga muhim g‘alabani taqdim etdi (2:1);
Guruhdagi holat: 4 ta o‘yindan so‘ng 12 ochko to‘plagan Luis de la Fuente shogirdlari 1-o‘rinni mustahkam egallab turibdi. 3 ochkoga ega Xorvatiya esa 3-pog‘onada qoldi.
Tarkiblar:
Xorvatiya: Livakovich, Stanishich, Gvardiol, Vuskovich, Sutalo, Kovachich (Pashalich, 88), Modrich (Petar Suchich, 66), Vlashich (Baturina, 71), Perishich, Yakich, Matanovich.
Ispaniya: Simon, Pubil, Kubarsi, Laport, Kukurelya, Rodri (Subimendi, 71), Pedri (Pino, 87), Olmo (Fermin Lopes, 71), Baena (Merino, 46), Oyarsabal, Yamal (Munos, 78).
Angliya — Chexiya 3:0: Harri Keynning navbatdagi benuqson o‘yini
«Uembli»da kechgan bellashuvda inglizlar chexiyalik mehmonlarga hech qanday imkoniyat qoldirmadi:
Avtogol va Keynning benefisi: 27-daqiqada chexiyaliklar himoyachisi Soufal o‘z darvozasini ishg‘ol qilib qo‘ygan bo‘lsa, 40 va 57-daqiqalarda jamoa sardori Harri Keyn dublni rasmiylashtirdi;
Jadval: Bu g‘alabadan so‘ng Angliya o‘z hisobidagi ochkolarni 9 taga yetkazib, 2-o‘rinda bormoqda. Chexiya esa birorta ham ochko jamg‘ara olmay, 4-pog‘onani band etib turibdi.
Tarkiblar:
Angliya: Pikford, Trent, Holl (Gibbs-Uayt, 72), Kuansa, Gehi (Brentueyt, 63), Anderson (Garner, 63), Lyuis-Skelli, Rojers, Eze, Bellinghem (Ngumoha, 73), Keyn (Kalvert-Lyuin, 82).
Chexiya: Gornichek, Granach, Slama, Vitik, Soufal (Krichfalushi, 84), Lingr (Radosta, 46), Kral, Shuls, Sadilek, Naderi, Ambros.
Shveysariya — Shimoliy Makedoniya 3:0: Ishonchli 100 foizlik natija
Shveysariya milliy jamoasi ham o‘z guruhida xatosiz harakat qilishda davom etmoqda:
O‘yin borishi: Fabian Riderning 43-daqiqadagi goli hisobni ochgan bo‘lsa, ikkinchi bo‘limda maydonga tushgan Manzambi (74) va Dan Ndoy (81) hisobni yirik ko‘rinishga keltirdi;
Ko‘rsatkich: 12 ochko to‘plagan Shveysariya guruh peshqadamiga aylangan bo‘lsa, 0 ochkoli Shimoliy Makedoniya autsayder sifatida so‘nggi pog‘onada qolmoqda.
4-turning boshqa uchrashuvlari natijalari:
Shotlandiya – Sloveniya 1:2
Gollar: Kristi (31) – Matko (56), Shturm (71).
Mezbonlar safida Rayan Kristi hisobni ochganiga qaramay, Sloveniya ikkinchi bo‘limda Matko va Shturmning gollari evaziga safarda irodali g‘alabani ilib ketdi.
Moldova – Slovakiya 0:4
Gollar: Streles (8), Suslov (44), Hansko (60), Haraslin (75). Slovaklar safarda raqibi ustidan to‘liq ustunlik qilib, 4 ta javobsiz to‘p kiritdi.
Luksemburg – Bolgariya 0:2
Gollar: Balov (19), Iliyev (34). Bolgariya termasi birinchi bo‘limning o‘zidayoq masalani hal qilib qo‘ydi.
Millatlar ligasida navbatdagi tur bellashuvlari noyabr oyida davom ettiriladi va unda pley-off yo‘llanmasi hamda quyi divizionga tushib ketish xavfi ostida turgan terma jamoalarning taqdiriga uzil-kesil oydinlik kiritiladi.
Izohlar 0
…