UYEFA Millatlar ligasi 4-turida Keyn Chexiyani “ranjitdi”, Modrich jamoasi esa yutqazdi

·9·Sport
UYEFA Millatlar ligasi 4-turida Keyn Chexiyani “ranjitdi”, Modrich jamoasi esa yutqazdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • UYEFA Millatlar ligasining 4-turida Ispaniya Xorvatiyani 2:1 hisobida mag'lub etib, guruhida peshqadamligini mustahkamladi.
  • Angliya esa Harri Keynning dubli evaziga Chexiyani 3:0 hisobida yirik hisobda taslim etdi.
  • Shveysariya ham Shimoliy Makedoniyani 3:0 hisobida yutib, o'z guruhida birinchi o'ringa ko'tarildi.

Yevropada UYEFA Millatlar ligasi musobaqasining 4-tur bellashuvlari bo‘lib o‘tdi. Qit’a grandlari ishtirokidagi uchrashuvlar keskin kurashlar, muhim irodali g‘alabalar va kutilgan yirik hisoblar bilan yodda qoldi.

Amaldagi chempion Ispaniya safarda Xorvatiya to‘sig‘idan muvaffaqiyatli o‘tib, o‘z guruhidagi mutlaq peshqadamligini mustahkamladi. Angliya va Shveysariya terma jamoalari esa raqiblari darvozasiga javobsiz 3 tadan to‘p kiritib, yirik hisobli g‘alabalarni rasmiylashtirdi.

Xorvatiya — Ispaniya 1:2: Mikel Merinodan «kambek» va dubl

Turning markaziy qarama-qarshiliklaridan birida Xorvatiya o‘z maydonida Ispaniyani qabul qildi:

  • Perishichning tezkor goli: O‘yinning 17-daqiqasidayoq tajribali Ivan Perishich mezbonlarni oldinga olib chiqdi (1:0);

  • Zaxiradan tushgan qahramon: Ikkinchi bo‘limda Aleks Baena o‘rniga maydonga tushgan Mikel Merino uchrashuv qahramoniga aylandi. U 61 va 88-daqiqalarda ikki bor raqib darvozasini ishg‘ol etib, Ispaniyaga muhim g‘alabani taqdim etdi (2:1);

  • Guruhdagi holat: 4 ta o‘yindan so‘ng 12 ochko to‘plagan Luis de la Fuente shogirdlari 1-o‘rinni mustahkam egallab turibdi. 3 ochkoga ega Xorvatiya esa 3-pog‘onada qoldi.

Tarkiblar:

  • Xorvatiya: Livakovich, Stanishich, Gvardiol, Vuskovich, Sutalo, Kovachich (Pashalich, 88), Modrich (Petar Suchich, 66), Vlashich (Baturina, 71), Perishich, Yakich, Matanovich.

  • Ispaniya: Simon, Pubil, Kubarsi, Laport, Kukurelya, Rodri (Subimendi, 71), Pedri (Pino, 87), Olmo (Fermin Lopes, 71), Baena (Merino, 46), Oyarsabal, Yamal (Munos, 78).

Angliya — Chexiya 3:0: Harri Keynning navbatdagi benuqson o‘yini

«Uembli»da kechgan bellashuvda inglizlar chexiyalik mehmonlarga hech qanday imkoniyat qoldirmadi:

  • Avtogol va Keynning benefisi: 27-daqiqada chexiyaliklar himoyachisi Soufal o‘z darvozasini ishg‘ol qilib qo‘ygan bo‘lsa, 40 va 57-daqiqalarda jamoa sardori Harri Keyn dublni rasmiylashtirdi;

  • Jadval: Bu g‘alabadan so‘ng Angliya o‘z hisobidagi ochkolarni 9 taga yetkazib, 2-o‘rinda bormoqda. Chexiya esa birorta ham ochko jamg‘ara olmay, 4-pog‘onani band etib turibdi.

Tarkiblar:

  • Angliya: Pikford, Trent, Holl (Gibbs-Uayt, 72), Kuansa, Gehi (Brentueyt, 63), Anderson (Garner, 63), Lyuis-Skelli, Rojers, Eze, Bellinghem (Ngumoha, 73), Keyn (Kalvert-Lyuin, 82).

  • Chexiya: Gornichek, Granach, Slama, Vitik, Soufal (Krichfalushi, 84), Lingr (Radosta, 46), Kral, Shuls, Sadilek, Naderi, Ambros.

Shveysariya — Shimoliy Makedoniya 3:0: Ishonchli 100 foizlik natija

Shveysariya milliy jamoasi ham o‘z guruhida xatosiz harakat qilishda davom etmoqda:

  • O‘yin borishi: Fabian Riderning 43-daqiqadagi goli hisobni ochgan bo‘lsa, ikkinchi bo‘limda maydonga tushgan Manzambi (74) va Dan Ndoy (81) hisobni yirik ko‘rinishga keltirdi;

  • Ko‘rsatkich: 12 ochko to‘plagan Shveysariya guruh peshqadamiga aylangan bo‘lsa, 0 ochkoli Shimoliy Makedoniya autsayder sifatida so‘nggi pog‘onada qolmoqda.

4-turning boshqa uchrashuvlari natijalari:

  • Shotlandiya – Sloveniya 1:2

    Gollar: Kristi (31) – Matko (56), Shturm (71).

    Mezbonlar safida Rayan Kristi hisobni ochganiga qaramay, Sloveniya ikkinchi bo‘limda Matko va Shturmning gollari evaziga safarda irodali g‘alabani ilib ketdi.

  • Moldova – Slovakiya 0:4

    Gollar: Streles (8), Suslov (44), Hansko (60), Haraslin (75). Slovaklar safarda raqibi ustidan to‘liq ustunlik qilib, 4 ta javobsiz to‘p kiritdi.

  • Luksemburg – Bolgariya 0:2

    Gollar: Balov (19), Iliyev (34). Bolgariya termasi birinchi bo‘limning o‘zidayoq masalani hal qilib qo‘ydi.

Millatlar ligasida navbatdagi tur bellashuvlari noyabr oyida davom ettiriladi va unda pley-off yo‘llanmasi hamda quyi divizionga tushib ketish xavfi ostida turgan terma jamoalarning taqdiriga uzil-kesil oydinlik kiritiladi.

UYEFA Millatlar ligiXorvatiyaIspaniyaAngliya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jorj Jezushning bayonotidan so‘ng Ronaldu Portugaliya termasiga qaytishdan bosh tortdiJorj Jezushning bayonotidan so‘ng Ronaldu Portugaliya termasiga qaytishdan bosh tortdiKecha 18:06Zagrebdagi dahshat: Angliya Xorvatiya darvozasiga javobsiz 7 ta gol urdi!Zagrebdagi dahshat: Angliya Xorvatiya darvozasiga javobsiz 7 ta gol urdi!4 oktabr 00:51De Bryuyne va Levandovski porlagan oqshom: Millatlar ligasi 3-tur natijalariDe Bryuyne va Levandovski porlagan oqshom: Millatlar ligasi 3-tur natijalari3 oktabr 07:12Niderlandiya Belgradda Serbiyani taslim etdi, Daniya va Avstriyadan ishonchli g‘alabalar!Niderlandiya Belgradda Serbiyani taslim etdi, Daniya va Avstriyadan ishonchli g‘alabalar!27 sentabr 23:12Luis de la Fuente: Xorvatiya bilan oʻyin qiyin kechadiLuis de la Fuente: Xorvatiya bilan oʻyin qiyin kechadiKecha 00:18Gvardiol Yamal haqida: Eng yomon kunida ham uni toʻxtatib boʻlmaydiGvardiol Yamal haqida: Eng yomon kunida ham uni toʻxtatib boʻlmaydi30 sentabr 17:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?