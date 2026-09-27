Toshkentda "og‘ir nokaut": Furqatbek Yoqubov Ramazan Gairbekovga mag‘lub bo‘ldi (video)

·100·Sport
Toshkentda "og‘ir nokaut": Furqatbek Yoqubov Ramazan Gairbekovga mag‘lub bo‘ldi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Toshkentda o‘tgan «Mangu 5» turnirining markaziy jangida rossiyalik Ramazan Gairbekov o‘zbekistonlik Furqatbek Yoqubovni 3-raundda nokautga uchratdi.
  • Ushbu g‘alaba bilan Ramazan Gairbekov Mangu ligasining o‘ta yengil vazndagi ilk rasmiy chempioni bo‘ldi.
  • Jang to‘liq 5 raund davom etmadi, chunki Gairbekovning aniq zarbalari bahs taqdirini hal qildi.

Poytaxt Toshkentda aralash jang san’atlari (MMA) ixlosmandlari katta qiziqish bilan kutgan «Mangu 5» turniri yakuniga yetdi. Musobaqaning eng asosiy va kutilgan voqeasi bo‘lgan markaziy bellashuvda o‘zbekistonlik iqtidorli jangchi Furqatbek Yoqubov hamda Rossiya vakili Ramazan Gairbekov o‘zaro to‘qnash kelishdi. O‘ta yengil vazn toifasida liganing mutlaq chempionlik kamarini qo‘lga kiritish uchun belgilangan 5 raundlik shiddatli jang kutilganidan ertaroq va dramatik tarzda nihoyasiga yetdi.

Ikki raundlik keskin almashinuvlardan so‘ng, 3-raundda rossiyalik jangchining kuchli va aniq hujumi natijasida Furqatbek Yoqubov nokautga uchradi. Ushbu yorqin zafar evaziga Ramazan Gairbekov Mangu ligasining o‘ta yengil vazndagi tarixdagi ilk rasmiy chempioni sifatida o‘z nomini promoushen solnomasiga yozdirib qo‘ydi.

«Toshkentdagi to‘qnashuv, 3-raund va kamar egasi»: Mangu 5 finalining 5 ta asosiy nuqtasi

Turnirning markaziy jangi bo‘yicha eng muhim rasmiy faktlar va natijalar:

  • Poytaxtdagi MMA oqshomi: Toshkent shahrida yuqori saviyada tashkil etilgan «Mangu 5» turnirining barcha bahslari yakunlandi;

  • Markaziy jang va chempionlik garovi: Bahs o‘ta yengil vaznda Mangu ligasining ilk chempionlik kamari uchun 5 raundlik formatda o‘tkazildi;

  • 3-raunddagi muddatidan oldingi yakun: Jang to‘liq davom etmadi — uchinchi raundda Ramazan Gairbekov tomonidan berilgan zarbalar bahs taqdirini hal qildi;

  • Yoqubovning nokautga uchrashi: Hamyurtimiz Furqatbek Yoqubov shiddatli qarshilikka qaramay, raqib bosimiga dosh berolmay mag‘lub bo‘ldi;

  • Tarixiy ilk chempion: Rossiyalik Ramazan Gairbekov mazkur g‘alaba bilan promoushenning ilk chempionlik kamarini boshi uzra ko‘tardi.

Mangu 5: Chempionlik jangining texnik ko‘rsatkichlari tasnifi

Toshkentdagi markaziy bellashuvning rasmiy parametrlari va natijasi taqqosi:

Ko‘rsatkichlar va mezonlar

Furqatbek Yoqubov (O‘zbekiston)

Ramazan Gairbekov (Rossiya)

Jang maqomi va vazn toifasi

O‘ta yengil vazn toifasidagi chempionlik bahsi (Mangu 5)

O‘ta yengil vazn toifasidagi chempionlik bahsi (Mangu 5)

Rejalashtirilgan davomiylik

5 raundlik rasmiy titul jangi

5 raundlik rasmiy titul jangi

Qayd etilgan yakuniy natija

3-raundda nokaut bilan mag‘lubiyat

3-raundda nokaut evaziga g‘alaba (KO/TKO)

Jang o‘tkazilgan manzil

Toshkent shahri (O‘z maydoni va mahalliy muxlislar)

Safarda (Toshkent oktagoni)

Qo‘lga kiritilgan unvon

Chempionlikka bosh da’vogar

Mangu ligasining tarixiy ilk chempioni

MMA va sport ekspertizasi: Nega 3-raund jangning burilish nuqtasiga aylandi?

Aralash yakkakurash bo‘yicha mutaxassislar va tahlilchilarning xulosalari:

  • «Tezlik va masofa nazoratidagi xatolik»: O‘ta yengil vaznda har bir soniya va masofani to‘g‘ri tanlash hal qiluvchi ahamiyatga ega; Yoqubov dastlabki raundlarda faol harakat qilgan bo‘lsa-da, uchinchi beshdaqiqalikda ochiq jangga kirishib, qarshi hujumda xavfli zarbani o‘tkazib yubordi;

  • Gairbekovning taktik sovuqqonligi: Rossiyalik sportchi ilk ikki raundda raqibning kuchli tomonlarini o‘rganib, himoyani sindirish yo‘lini topdi va qulay fursat tug‘ilishi bilan bahsni muddatidan oldin tugatishga erishdi;

  • Furqatbek uchun burilish nuqtasi: Chempionlik kamari uchun kurashda olingan bunday mag‘lubiyat katta tajriba maktabi vazifasini o‘taydi; Yoqubovning zarba berish texnikasi va himoyaviy kamchiliklar ustida ishlashi uning oktagonga yanada kuchli bo‘lib qaytishini ta’minlashi mumkin.

Sizningcha, Furqatbek Yoqubovning 3-raunddagi mag‘lubiyatiga charchoq sabab bo‘ldimi yoki taktik xatolik? Yoqubov revansh jangi o‘tkazib, Ramazan Gairbekovdan chempionlik kamarini qaytarib ololadimi? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek MMA olamidagi ushbu shiddatli to‘qnashuv tahlilini barcha jang ixlosmandlari bilan baham ko‘ring!

Furqatbek YoqubovRamazan GairbekovMangu 5Poytaxt MMA turnir
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Amirxon Alixo‘jayev Mangu 5 turnirida rossiyalik raqibga qarshi jang qiladiAmirxon Alixo‘jayev Mangu 5 turnirida rossiyalik raqibga qarshi jang qiladi25 sentabr 19:02Amirxon Alixo‘jayev Mangu 5 turnirida rossiyalik raqibini mag‘lub etdi (video)Amirxon Alixo‘jayev Mangu 5 turnirida rossiyalik raqibini mag‘lub etdi (video)Kecha 22:26Murodjon Ahmadaliev Toshkentda ringga chiqadi: Raqib va janglar maʼlumMurodjon Ahmadaliev Toshkentda ringga chiqadi: Raqib va janglar maʼlum22 aprel 15:58Toshkentda yilning eng shov-shuvli MMA kechasi: MANGU 02 kardi maʼlum!Toshkentda yilning eng shov-shuvli MMA kechasi: MANGU 02 kardi maʼlum!18 aprel 17:53Eldor Shomurodov g‘alaba, yangi taktika va yoshlar haqida ochiq gapirdi: 4-3-3 sxemasi siriEldor Shomurodov g‘alaba, yangi taktika va yoshlar haqida ochiq gapirdi: 4-3-3 sxemasi siriBugun 10:28Toshkentda qaqshatqich revansh: Muhiddin Mamajonov Magomed Saliyevni taslim etdi (video)Toshkentda qaqshatqich revansh: Muhiddin Mamajonov Magomed Saliyevni taslim etdi (video)Bugun 10:07
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi