Toshkentda "og‘ir nokaut": Furqatbek Yoqubov Ramazan Gairbekovga mag‘lub bo‘ldi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Toshkentda o‘tgan «Mangu 5» turnirining markaziy jangida rossiyalik Ramazan Gairbekov o‘zbekistonlik Furqatbek Yoqubovni 3-raundda nokautga uchratdi.
- Ushbu g‘alaba bilan Ramazan Gairbekov Mangu ligasining o‘ta yengil vazndagi ilk rasmiy chempioni bo‘ldi.
- Jang to‘liq 5 raund davom etmadi, chunki Gairbekovning aniq zarbalari bahs taqdirini hal qildi.
Poytaxt Toshkentda aralash jang san’atlari (MMA) ixlosmandlari katta qiziqish bilan kutgan «Mangu 5» turniri yakuniga yetdi. Musobaqaning eng asosiy va kutilgan voqeasi bo‘lgan markaziy bellashuvda o‘zbekistonlik iqtidorli jangchi Furqatbek Yoqubov hamda Rossiya vakili Ramazan Gairbekov o‘zaro to‘qnash kelishdi. O‘ta yengil vazn toifasida liganing mutlaq chempionlik kamarini qo‘lga kiritish uchun belgilangan 5 raundlik shiddatli jang kutilganidan ertaroq va dramatik tarzda nihoyasiga yetdi.
Ikki raundlik keskin almashinuvlardan so‘ng, 3-raundda rossiyalik jangchining kuchli va aniq hujumi natijasida Furqatbek Yoqubov nokautga uchradi. Ushbu yorqin zafar evaziga Ramazan Gairbekov Mangu ligasining o‘ta yengil vazndagi tarixdagi ilk rasmiy chempioni sifatida o‘z nomini promoushen solnomasiga yozdirib qo‘ydi.
«Toshkentdagi to‘qnashuv, 3-raund va kamar egasi»: Mangu 5 finalining 5 ta asosiy nuqtasi
Turnirning markaziy jangi bo‘yicha eng muhim rasmiy faktlar va natijalar:
Poytaxtdagi MMA oqshomi: Toshkent shahrida yuqori saviyada tashkil etilgan «Mangu 5» turnirining barcha bahslari yakunlandi;
Markaziy jang va chempionlik garovi: Bahs o‘ta yengil vaznda Mangu ligasining ilk chempionlik kamari uchun 5 raundlik formatda o‘tkazildi;
3-raunddagi muddatidan oldingi yakun: Jang to‘liq davom etmadi — uchinchi raundda Ramazan Gairbekov tomonidan berilgan zarbalar bahs taqdirini hal qildi;
Yoqubovning nokautga uchrashi: Hamyurtimiz Furqatbek Yoqubov shiddatli qarshilikka qaramay, raqib bosimiga dosh berolmay mag‘lub bo‘ldi;
Tarixiy ilk chempion: Rossiyalik Ramazan Gairbekov mazkur g‘alaba bilan promoushenning ilk chempionlik kamarini boshi uzra ko‘tardi.
Mangu 5: Chempionlik jangining texnik ko‘rsatkichlari tasnifi
Toshkentdagi markaziy bellashuvning rasmiy parametrlari va natijasi taqqosi:
Ko‘rsatkichlar va mezonlar
Furqatbek Yoqubov (O‘zbekiston)
Ramazan Gairbekov (Rossiya)
Jang maqomi va vazn toifasi
O‘ta yengil vazn toifasidagi chempionlik bahsi (Mangu 5)
O‘ta yengil vazn toifasidagi chempionlik bahsi (Mangu 5)
Rejalashtirilgan davomiylik
5 raundlik rasmiy titul jangi
5 raundlik rasmiy titul jangi
Qayd etilgan yakuniy natija
3-raundda nokaut bilan mag‘lubiyat
3-raundda nokaut evaziga g‘alaba (KO/TKO)
Jang o‘tkazilgan manzil
Toshkent shahri (O‘z maydoni va mahalliy muxlislar)
Safarda (Toshkent oktagoni)
Qo‘lga kiritilgan unvon
Chempionlikka bosh da’vogar
Mangu ligasining tarixiy ilk chempioni
MMA va sport ekspertizasi: Nega 3-raund jangning burilish nuqtasiga aylandi?
Aralash yakkakurash bo‘yicha mutaxassislar va tahlilchilarning xulosalari:
«Tezlik va masofa nazoratidagi xatolik»: O‘ta yengil vaznda har bir soniya va masofani to‘g‘ri tanlash hal qiluvchi ahamiyatga ega; Yoqubov dastlabki raundlarda faol harakat qilgan bo‘lsa-da, uchinchi beshdaqiqalikda ochiq jangga kirishib, qarshi hujumda xavfli zarbani o‘tkazib yubordi;
Gairbekovning taktik sovuqqonligi: Rossiyalik sportchi ilk ikki raundda raqibning kuchli tomonlarini o‘rganib, himoyani sindirish yo‘lini topdi va qulay fursat tug‘ilishi bilan bahsni muddatidan oldin tugatishga erishdi;
Furqatbek uchun burilish nuqtasi: Chempionlik kamari uchun kurashda olingan bunday mag‘lubiyat katta tajriba maktabi vazifasini o‘taydi; Yoqubovning zarba berish texnikasi va himoyaviy kamchiliklar ustida ishlashi uning oktagonga yanada kuchli bo‘lib qaytishini ta’minlashi mumkin.
Sizningcha, Furqatbek Yoqubovning 3-raunddagi mag‘lubiyatiga charchoq sabab bo‘ldimi yoki taktik xatolik? Yoqubov revansh jangi o‘tkazib, Ramazan Gairbekovdan chempionlik kamarini qaytarib ololadimi? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek MMA olamidagi ushbu shiddatli to‘qnashuv tahlilini barcha jang ixlosmandlari bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…