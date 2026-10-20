11 o‘yin 11 gol: Mbappe “Real”dagi porlashi va og‘riqli pasayishlar haqida ochiq gapirdi

·38·Sport
11 o‘yin 11 gol: Mbappe “Real”dagi porlashi va og‘riqli pasayishlar haqida ochiq gapirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Kilian Mbappe o‘zining katta futboldagi faoliyatini 10 balldan 10 baholadi, bu muvaffaqiyatlar va mag‘lubiyatlarga boy yo‘l bo‘lganini ta’kidladi.
  • Uning fikricha, sovrinlar emas, balki orttirilgan tajriba muhimroqdir, chunki uning 10–11 yillik faoliyati davomida birorta ham zerikarli mavsum bo‘lmagan.
  • «Real» safida 11 o‘yinda 11 gol urgan va 2 golli uzatma bergan Mbappe «Oltin to‘p»ga asosiy da’vogarlardan biri hisoblanmoqda.

Madridning «Real» klubi va Fransiya milliy jamoasi hujumchisi Kilian Mbappe katta futboldagi ko‘p yillik yo‘li, shaxsiy tajribalari va falsafasi haqida ochiq gapirdi.

Dunyoning eng yorqin futbol yulduzlaridan biri nufuzli Onze Mondial nashriga bergan intervyusida o‘zining bosib o‘tgan yo‘liga maksimal yuqori baho berib, muxlislar va mutaxassislar e’tiborini tortdi.

«10 balldan 10!»: Mbappe nima uchun bunday baho berdi?

Fransiyalik yulduz faoliyatini baholashda quruq raqamlar emas, balki orttirilgan bebaho tajriba birinchi o‘rinda turishini ta’kidladi:

  • Maksimal baho: «Faoliyatimni qanday baholayman? 10 balldan 10! Bu haqiqatan ham katta muvaffaqiyatlar va alamli mag‘lubiyatlarga boy yo‘l bo‘ldi;

  • Kuboklar eng asosiysi emas: Faoliyatimda qo‘lga kiritilgan sovrinlar ham, boy berilganlari ham yetarlicha bor. Ko‘pchilik buni eng muhimi deb hisoblaydi, ammo gollar va kuboklar men uchun hayotdagi eng asosiy maqsad emas;

  • Zerikarli bo‘lmagan 11 yil: Futboldagi 10–11 yillik faoliyatim davomida birorta ham zerikarli mavsum o‘tmadi. Men hech qachon hech narsani shunchaki, oddiy hol deb qabul qilmadim. Katta parvozlar va og‘riqli pasayishlar bo‘ldi, lekin men har bir tajribani to‘liq his qilib, bor kuchimni berdim», — dedi fransiyalik forvard.

Madriddagi fantastik start va «Oltin to‘p» kutilmasi

Joriy mavsumda 27 yoshli hujumchi «qirollik klubi» libosida ajoyib sport formasini namoyish etib, haqiqiy yetakchiga aylanib ulgurdi:

  • Mavsumdagi fenomenal statistika: Kilian «Real» tarkibida maydonga tushgan 11 ta rasmiy uchrashuvda 11 ta gol urishga va 2 ta golli uzatma muallifi bo‘lishga erishdi;

  • «Oltin to‘p»ga asosiy da’vogar: Ko‘rsatayotgan sermahsul o‘yini tufayli Mbappe 26 oktyabr kuni bo‘lib o‘tadigan nufuzli taqdirlash marosimida yilning eng yaxshi futbolchisiga beriladigan «Oltin to‘p» (Ballon d'Or) sovrini uchun bosh da’vogarlardan biri sifatida qaralmoqda.

Mbappening ushbu dadil fikrlari va maydondagi ishonchli harakatlari uning nafaqat jahonning eng yaxshi to‘purari, balki ruhiy jihatdan mutlaq yetuklik davriga qadam qo‘ygan yetakchi ekanini isbotlamoqda.

Kilian MbappeRealOltin to‘pFransiya milliy jamoasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kylian Mbappega Oltin toʻp haqida gapirish taqiqlandiKylian Mbappega Oltin toʻp haqida gapirish taqiqlandi22 sentabr 23:37«Uni buyuk kelajak kutmoqda!»: Kilian Mbappe Lamin Yamal haqida ochiq gapirdi«Uni buyuk kelajak kutmoqda!»: Kilian Mbappe Lamin Yamal haqida ochiq gapirdi17 sentabr 20:33Diego Simeone 2026 yilgi Oltin toʻp uchun Lionel Messini tanladiDiego Simeone 2026 yilgi Oltin toʻp uchun Lionel Messini tanladi15 sentabr 23:20Xorxe Mendesh Lamin Yamalni dunyoning eng yaxshisi deb atadiXorxe Mendesh Lamin Yamalni dunyoning eng yaxshisi deb atadi15 sentabr 11:15Lamin Yamal 2026 yilgi «Oltin toʻp»ga daʼvogarligini bildirdiLamin Yamal 2026 yilgi «Oltin toʻp»ga daʼvogarligini bildirdi14 sentabr 13:17«Oltin to‘p» poygasida kutilmagan burilish: The Athletic talqini bo‘yicha reyting«Oltin to‘p» poygasida kutilmagan burilish: The Athletic talqini bo‘yicha reyting9 sentabr 21:49
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya