11 o‘yin 11 gol: Mbappe “Real”dagi porlashi va og‘riqli pasayishlar haqida ochiq gapirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Kilian Mbappe o‘zining katta futboldagi faoliyatini 10 balldan 10 baholadi, bu muvaffaqiyatlar va mag‘lubiyatlarga boy yo‘l bo‘lganini ta’kidladi.
- Uning fikricha, sovrinlar emas, balki orttirilgan tajriba muhimroqdir, chunki uning 10–11 yillik faoliyati davomida birorta ham zerikarli mavsum bo‘lmagan.
- «Real» safida 11 o‘yinda 11 gol urgan va 2 golli uzatma bergan Mbappe «Oltin to‘p»ga asosiy da’vogarlardan biri hisoblanmoqda.
Madridning «Real» klubi va Fransiya milliy jamoasi hujumchisi Kilian Mbappe katta futboldagi ko‘p yillik yo‘li, shaxsiy tajribalari va falsafasi haqida ochiq gapirdi.
Dunyoning eng yorqin futbol yulduzlaridan biri nufuzli Onze Mondial nashriga bergan intervyusida o‘zining bosib o‘tgan yo‘liga maksimal yuqori baho berib, muxlislar va mutaxassislar e’tiborini tortdi.
«10 balldan 10!»: Mbappe nima uchun bunday baho berdi?
Fransiyalik yulduz faoliyatini baholashda quruq raqamlar emas, balki orttirilgan bebaho tajriba birinchi o‘rinda turishini ta’kidladi:
Maksimal baho: «Faoliyatimni qanday baholayman? 10 balldan 10! Bu haqiqatan ham katta muvaffaqiyatlar va alamli mag‘lubiyatlarga boy yo‘l bo‘ldi;
Kuboklar eng asosiysi emas: Faoliyatimda qo‘lga kiritilgan sovrinlar ham, boy berilganlari ham yetarlicha bor. Ko‘pchilik buni eng muhimi deb hisoblaydi, ammo gollar va kuboklar men uchun hayotdagi eng asosiy maqsad emas;
Zerikarli bo‘lmagan 11 yil: Futboldagi 10–11 yillik faoliyatim davomida birorta ham zerikarli mavsum o‘tmadi. Men hech qachon hech narsani shunchaki, oddiy hol deb qabul qilmadim. Katta parvozlar va og‘riqli pasayishlar bo‘ldi, lekin men har bir tajribani to‘liq his qilib, bor kuchimni berdim», — dedi fransiyalik forvard.
Madriddagi fantastik start va «Oltin to‘p» kutilmasi
Joriy mavsumda 27 yoshli hujumchi «qirollik klubi» libosida ajoyib sport formasini namoyish etib, haqiqiy yetakchiga aylanib ulgurdi:
Mavsumdagi fenomenal statistika: Kilian «Real» tarkibida maydonga tushgan 11 ta rasmiy uchrashuvda 11 ta gol urishga va 2 ta golli uzatma muallifi bo‘lishga erishdi;
«Oltin to‘p»ga asosiy da’vogar: Ko‘rsatayotgan sermahsul o‘yini tufayli Mbappe 26 oktyabr kuni bo‘lib o‘tadigan nufuzli taqdirlash marosimida yilning eng yaxshi futbolchisiga beriladigan «Oltin to‘p» (Ballon d'Or) sovrini uchun bosh da’vogarlardan biri sifatida qaralmoqda.
Mbappening ushbu dadil fikrlari va maydondagi ishonchli harakatlari uning nafaqat jahonning eng yaxshi to‘purari, balki ruhiy jihatdan mutlaq yetuklik davriga qadam qo‘ygan yetakchi ekanini isbotlamoqda.
Izohlar 0
…