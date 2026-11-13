Irodali va shiddatli g‘alaba: Italiya o‘z maydonida Fransiyani taslim etdi

1 daqiqa o'qish76
Irodali va shiddatli g‘alaba: Italiya o‘z maydonida Fransiyani taslim etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Yevropa Millatlar ligasining 5-turida Italiya terma jamoasi o‘z maydonida Fransiyani 3:1 hisobida mag‘lub etib, guruhdagi peshqadamlik mavqeini mustahkamladi.
  • Uchrashuvning 10-daqiqasida Maykl Olise hisobni ochgan bo‘lsa-da, italiyaliklar Franchesko Espozito va Davide Frattezining gollari evaziga irodali g‘alabani qo‘lga kiritdi.
  • Davide Frattezi ikkinchi taymda dubl qayd etib, jamoasining guruhdagi 13 ochko bilan birinchi o‘rinda qolishini ta'minladi.

Yevropa Millatlar ligasi 5-tur doirasidagi eng markaziy va murosasiz bahslardan biri Apennin yarim orolida kechdi. O‘z maydonida Fransiya milliy jamoasini qabul qilgan Italiya muxlislar kutgan shiddatli o‘yinda raqibini 3:1 hisobida mag‘lub etib, guruhdagi peshqadamlik mavqeini yanada mustahkamlab qo‘ydi.

Fransiyaning tezkor goli va italiyaliklarning kuchli qaytishi

Uchrashuvni mehmonlar faol boshladi va yosh iste’dod egasi Maykl Olise 10-daqiqadayoq hisobni ochdi (0:1). Bu esa fransuzlarga ruhiy ustunlik bergandek edi.

Biroq italiyaliklar bu zarbadan so‘ng tezda o‘zini tiklab oldi va hujumlarni kuchaytirdi:

  • 26-daqiqa: Franchesko Espozito raqib darvozasini aniq ishg‘ol qilib, muvozanatni tikladi (1:1).

  • 63-daqiqa: Ikkinchi taymda maydonga tushgan yarim himoyachi Davide Frattezi o‘z imkoniyatidan unumli foydalanib, Italiyani oldinga olib chiqdi (2:1).

  • 75-daqiqa: O‘sha Frattezi penaltidan yana bir bor gol urib, o‘yin taqdirini deyarli hal qildi — dubl (3:1).

O‘yin statistikasi va tafsilotlar

Ma’lumotlar

Yakuniy hisob

Italiya — Fransiya 3:1

Gollar mualliflari

Franchesko Espozito (26), Davide Frattezi (63, 75 penalti) — Maykl Olise (10)

Turnirdagi holat

Italiya 13 ochko bilan 1-o‘rinda, Fransiya esa 2-pog‘onada

Ogohlantirishlar

F. Espozito (39), Bastoni (71) — Jake (13)

Maydondagi asosiy tarkiblar

  • Italiya: Djanluidji Donnaruma, Nikolo Barella, Alessandro Bastoni, Maykl Kayode, Rikkardo Kalafiori, Andrea Kambyagi (Federiko Dimarko, 62), Jorjo Skalvini, Sandro Tonali, Davide Frattezi (Mussa Dumbiya, 73), Franchesko Espozito (Antonio Vergara, 62), Pio Espozito.

  • Fransiya: Mayk Menyan, Etan Jake, Dayo Upamekano, Bredli Barkolya (Noan Krupi, 77), Malo Gusto (Sael Kumbedi, 76), Da Kunya, Dezire Due (Mayulu, 77), Maykl Olise, Adriyen Rabio, Adriyen Tryuffer (Suleyman Diuf, 77), Rayan Sherki (Eduardo Kamavinga, 82).

Shu tariqa, ushbu g‘alabadan keyin italiyaliklar o‘z ochkolari sonini oshirib, guruhda yanada ishonchli tarzda birinchi o‘rinni egallab turibdi.

Sizningcha, Italiya terma jamoasining bunday yuqori formasi ularga UYEFA Millatlar Ligasi g‘olibligi uchun asosiy da’vogar bo‘lishga imkon beradimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Sport yangiliklari