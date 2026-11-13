Irodali va shiddatli g‘alaba: Italiya o‘z maydonida Fransiyani taslim etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Yevropa Millatlar ligasining 5-turida Italiya terma jamoasi o‘z maydonida Fransiyani 3:1 hisobida mag‘lub etib, guruhdagi peshqadamlik mavqeini mustahkamladi.
- Uchrashuvning 10-daqiqasida Maykl Olise hisobni ochgan bo‘lsa-da, italiyaliklar Franchesko Espozito va Davide Frattezining gollari evaziga irodali g‘alabani qo‘lga kiritdi.
- Davide Frattezi ikkinchi taymda dubl qayd etib, jamoasining guruhdagi 13 ochko bilan birinchi o‘rinda qolishini ta'minladi.
Yevropa Millatlar ligasi 5-tur doirasidagi eng markaziy va murosasiz bahslardan biri Apennin yarim orolida kechdi. O‘z maydonida Fransiya milliy jamoasini qabul qilgan Italiya muxlislar kutgan shiddatli o‘yinda raqibini 3:1 hisobida mag‘lub etib, guruhdagi peshqadamlik mavqeini yanada mustahkamlab qo‘ydi.
Fransiyaning tezkor goli va italiyaliklarning kuchli qaytishi
Uchrashuvni mehmonlar faol boshladi va yosh iste’dod egasi Maykl Olise 10-daqiqadayoq hisobni ochdi (0:1). Bu esa fransuzlarga ruhiy ustunlik bergandek edi.
Biroq italiyaliklar bu zarbadan so‘ng tezda o‘zini tiklab oldi va hujumlarni kuchaytirdi:
26-daqiqa: Franchesko Espozito raqib darvozasini aniq ishg‘ol qilib, muvozanatni tikladi (1:1).
63-daqiqa: Ikkinchi taymda maydonga tushgan yarim himoyachi Davide Frattezi o‘z imkoniyatidan unumli foydalanib, Italiyani oldinga olib chiqdi (2:1).
75-daqiqa: O‘sha Frattezi penaltidan yana bir bor gol urib, o‘yin taqdirini deyarli hal qildi — dubl (3:1).
O‘yin statistikasi va tafsilotlar
Ma’lumotlar
Yakuniy hisob
Italiya — Fransiya 3:1
Gollar mualliflari
Franchesko Espozito (26), Davide Frattezi (63, 75 penalti) — Maykl Olise (10)
Turnirdagi holat
Italiya 13 ochko bilan 1-o‘rinda, Fransiya esa 2-pog‘onada
Ogohlantirishlar
F. Espozito (39), Bastoni (71) — Jake (13)
Maydondagi asosiy tarkiblar
Italiya: Djanluidji Donnaruma, Nikolo Barella, Alessandro Bastoni, Maykl Kayode, Rikkardo Kalafiori, Andrea Kambyagi (Federiko Dimarko, 62), Jorjo Skalvini, Sandro Tonali, Davide Frattezi (Mussa Dumbiya, 73), Franchesko Espozito (Antonio Vergara, 62), Pio Espozito.
Fransiya: Mayk Menyan, Etan Jake, Dayo Upamekano, Bredli Barkolya (Noan Krupi, 77), Malo Gusto (Sael Kumbedi, 76), Da Kunya, Dezire Due (Mayulu, 77), Maykl Olise, Adriyen Rabio, Adriyen Tryuffer (Suleyman Diuf, 77), Rayan Sherki (Eduardo Kamavinga, 82).
Shu tariqa, ushbu g‘alabadan keyin italiyaliklar o‘z ochkolari sonini oshirib, guruhda yanada ishonchli tarzda birinchi o‘rinni egallab turibdi.
Sizningcha, Italiya terma jamoasining bunday yuqori formasi ularga UYEFA Millatlar Ligasi g‘olibligi uchun asosiy da’vogar bo‘lishga imkon beradimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…