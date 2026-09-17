«Uni buyuk kelajak kutmoqda!»: Kilian Mbappe Lamin Yamal haqida ochiq gapirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Kilian Mbappe "Barselona" vingeri Lamin Yamalning katta iste’dodga ega ekanligini va uning oldinda buyuk faoliyat kutayotganini ta’kidladi.
- Yamal ushbu mavsumda 7 ta o‘yinda 8 ta gol urib, 4 ta golli uzatmani amalga oshirdi, bu esa uni "Transfermarkt" tomonidan 220 million yevroga baholanib, sayyoraning eng qimmat futbolchisi deb e’lon qilinishiga olib keldi.
- Mbappening bu bayonoti "El Klasiko" doirasidagi raqobatga yangi bir qiziqish olib kirmoqda.
Ispaniya La Ligasi va butun jahon futboli tarixidagi eng keskin qarama-qarshiliklardan biri — «El Klasiko» raqobati endilikda yangi avlod yulduzlarining murosasiz dueliga aylanmoqda. Madridning «Real» klubi superyulduzi va fransiyalik hujumchi Kilian Mbappe o‘zining «Oltin to‘p» yo‘lidagi asosiy raqiblaridan biri sanaladigan «Barselona» vingeri, ispaniyalik yosh vunderkind Lamin Yamal haqida ilk bor keng qamrovli va samimiy fikr bildirdi. Nufuzli «Diario AS» nashriga eksklyuziv intervyu bergan Mbappe kataloniyalik 19 yoshli iqtidorga nisbatan hurmatini yashirmadi: «Menimcha, u juda iqtidorli futbolchi.
Uning oldinda katta faoliyat kutayotganini his qilyapman. Unga barcha yaxshiliklarni tilayman», — deya ta’kidladi «qirollik klubi» to‘purari. Haqiqatan ham, bugungi kunda Yamal ko‘rsatayotgan o‘yin futbol olamini larzaga solmoqda: u ushbu mavsumda bor-yo‘g‘i 7 ta uchrashuvda maydonga tushib, naqd 8 ta gol urdi va 4 ta golli uzatmaga mualliflik qildi. Bunday aqlbovar qilmas samaradorlik fonida nufuzli «Transfermarkt» portali Yamalni 220 million yevroga baholab, uni rasman sayyoraning eng qimmatbaho futbolchisi deb e’lon qildi.
Xo‘sh, Mbappening ushbu bayonoti ortida qanday ruhiy bosim yoki ehtirom yotibdi, 19 yoshli Lamin «Oltin to‘p» sari poygada fransuz yulduzidan o‘zib keta oladimi va bu ikki daho to‘qnashuvi jahon futboliga qanday yangi intriga olib kelmoqda?
«Oldinda ulkan karyera bor»: Mbappening raqibiga bergan bahosi
Kilian Mbappening «Diario AS» nashriga bergan asosiy iqrori:
Iste’dodga yuksak hurmat: Mbappe ashaddiy raqib lageridagi yosh vingerning tug‘ma mahoratini ochiq e’tirof etdi va unga professional muvaffaqiyat tiladi;
Buyuk kelajak bashorati: Fransiyalik forvard Yamalni shunchaki bir mavsumlik yulduz emas, balki kelgusi yillarda jahon futbolini boshqaradigan darajadagi buyuk o‘yinchi bo‘lishini his qilayotganini bildirdi;
«Oltin to‘p» raqobati: Ikkala yulduz ham yilning eng nufuzli yakka tartibdagi sovrini uchun bosh favoritlar sifatida qaralmoqda;
Klasiko diplomatiyasi: Madrid va Kataloniya o‘rtasidagi keskinlikka qaramay, Mbappe shaxsiy raqobatda yuksak sport etikasini namoyish etdi.
7 ta o‘yinda 12 ta samarali harakat: 19 yoshli vunderkindning kosmik statistikasi
Lamin Yamalning joriy mavsumdagi fenomenal ko‘rsatkichlari:
8 ta gol va 4 ta assist: Barcha musobaqalardagi bor-yo‘g‘i 7 ta bahsda 12 ta golda bevosita ishtirok etib, hujum chizig‘ida to‘xtatib bo‘lmas kuchga aylandi;
19 yoshdagi yetakchilik: Xansi Flik boshchiligidagi «Barselona»ning butun hujum sxemasi aynan Yamalning qanotdagi tezkor driblinglari va kutilmagan paslari atrofida qurilmoqda;
Murosasiz barqarorlik: Yosh bo‘lishiga qaramay, u nafaqat La Ligada, balki Yevropaning eng muhim arenalarida ham birdek natija ko‘rsatmoqda.
220 million yevro: Jahonning eng qimmatbaho futbolchisi
«Transfermarkt» va bozor tahlilchilarining Yamal bo‘yicha ko‘rsatkichlari:
Sayyorada 1-o‘rin: Nufuzli portal Lamin Yamalning transfer qiymatini rasman 220 million yevroga baholab, uni dunyoning eng qimmat futbolchisi deb e’lon qildi;
Rekordlarning yangilanishi: U hatto Mbappe, Xoland va Vinisius kabi tanilgan superyulduzlarning narx ko‘rsatkichlaridan ham o‘zib ketdi;
«Barselona»ning tirik xazinasi: Kataloniyaliklarning moliyaviy qiyinchiliklari fonida Lamin jamoaning eng daxlsiz va bebaho aktiviga aylandi.
Kilian Mbappe va Lamin Yamal o‘rtasidagi ushbu bilvosita duel Messi va Ronaldu davridan so‘ng jahon futboli sog‘inib qolgan chinakam buyuk individual raqobat erasi boshlanayotganini ko‘rsatmoqda.
Sizningcha, bu mavsum yakunlariga ko‘ra «Oltin to‘p» sovrinini qo‘lga kiritishga kim haqliroq — tajribali Kilian Mbappemi yoki 220 million yevrolik rekordchi Lamin Yamalmi? 19 yoshli vunderkindning bu qadar porlashi «Barselona»ni yana Yevropa taxtiga qaytara oladimi? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va jahon futbolidagi eng qaynoq raqobat tahlilini barcha futbol ishqibozlari hamda do‘stlaringizga ulashing!
Izohlar 0
…