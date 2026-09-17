«Uni buyuk kelajak kutmoqda!»: Kilian Mbappe Lamin Yamal haqida ochiq gapirdi

·36·Sport
«Uni buyuk kelajak kutmoqda!»: Kilian Mbappe Lamin Yamal haqida ochiq gapirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Kilian Mbappe "Barselona" vingeri Lamin Yamalning katta iste’dodga ega ekanligini va uning oldinda buyuk faoliyat kutayotganini ta’kidladi.
  • Yamal ushbu mavsumda 7 ta o‘yinda 8 ta gol urib, 4 ta golli uzatmani amalga oshirdi, bu esa uni "Transfermarkt" tomonidan 220 million yevroga baholanib, sayyoraning eng qimmat futbolchisi deb e’lon qilinishiga olib keldi.
  • Mbappening bu bayonoti "El Klasiko" doirasidagi raqobatga yangi bir qiziqish olib kirmoqda.

Ispaniya La Ligasi va butun jahon futboli tarixidagi eng keskin qarama-qarshiliklardan biri — «El Klasiko» raqobati endilikda yangi avlod yulduzlarining murosasiz dueliga aylanmoqda. Madridning «Real» klubi superyulduzi va fransiyalik hujumchi Kilian Mbappe o‘zining «Oltin to‘p» yo‘lidagi asosiy raqiblaridan biri sanaladigan «Barselona» vingeri, ispaniyalik yosh vunderkind Lamin Yamal haqida ilk bor keng qamrovli va samimiy fikr bildirdi. Nufuzli «Diario AS» nashriga eksklyuziv intervyu bergan Mbappe kataloniyalik 19 yoshli iqtidorga nisbatan hurmatini yashirmadi: «Menimcha, u juda iqtidorli futbolchi.

Uning oldinda katta faoliyat kutayotganini his qilyapman. Unga barcha yaxshiliklarni tilayman», — deya ta’kidladi «qirollik klubi» to‘purari. Haqiqatan ham, bugungi kunda Yamal ko‘rsatayotgan o‘yin futbol olamini larzaga solmoqda: u ushbu mavsumda bor-yo‘g‘i 7 ta uchrashuvda maydonga tushib, naqd 8 ta gol urdi va 4 ta golli uzatmaga mualliflik qildi. Bunday aqlbovar qilmas samaradorlik fonida nufuzli «Transfermarkt» portali Yamalni 220 million yevroga baholab, uni rasman sayyoraning eng qimmatbaho futbolchisi deb e’lon qildi.

Xo‘sh, Mbappening ushbu bayonoti ortida qanday ruhiy bosim yoki ehtirom yotibdi, 19 yoshli Lamin «Oltin to‘p» sari poygada fransuz yulduzidan o‘zib keta oladimi va bu ikki daho to‘qnashuvi jahon futboliga qanday yangi intriga olib kelmoqda?

«Oldinda ulkan karyera bor»: Mbappening raqibiga bergan bahosi

Kilian Mbappening «Diario AS» nashriga bergan asosiy iqrori:

  • Iste’dodga yuksak hurmat: Mbappe ashaddiy raqib lageridagi yosh vingerning tug‘ma mahoratini ochiq e’tirof etdi va unga professional muvaffaqiyat tiladi;

  • Buyuk kelajak bashorati: Fransiyalik forvard Yamalni shunchaki bir mavsumlik yulduz emas, balki kelgusi yillarda jahon futbolini boshqaradigan darajadagi buyuk o‘yinchi bo‘lishini his qilayotganini bildirdi;

  • «Oltin to‘p» raqobati: Ikkala yulduz ham yilning eng nufuzli yakka tartibdagi sovrini uchun bosh favoritlar sifatida qaralmoqda;

  • Klasiko diplomatiyasi: Madrid va Kataloniya o‘rtasidagi keskinlikka qaramay, Mbappe shaxsiy raqobatda yuksak sport etikasini namoyish etdi.

7 ta o‘yinda 12 ta samarali harakat: 19 yoshli vunderkindning kosmik statistikasi

Lamin Yamalning joriy mavsumdagi fenomenal ko‘rsatkichlari:

  • 8 ta gol va 4 ta assist: Barcha musobaqalardagi bor-yo‘g‘i 7 ta bahsda 12 ta golda bevosita ishtirok etib, hujum chizig‘ida to‘xtatib bo‘lmas kuchga aylandi;

  • 19 yoshdagi yetakchilik: Xansi Flik boshchiligidagi «Barselona»ning butun hujum sxemasi aynan Yamalning qanotdagi tezkor driblinglari va kutilmagan paslari atrofida qurilmoqda;

  • Murosasiz barqarorlik: Yosh bo‘lishiga qaramay, u nafaqat La Ligada, balki Yevropaning eng muhim arenalarida ham birdek natija ko‘rsatmoqda.

220 million yevro: Jahonning eng qimmatbaho futbolchisi

«Transfermarkt» va bozor tahlilchilarining Yamal bo‘yicha ko‘rsatkichlari:

  • Sayyorada 1-o‘rin: Nufuzli portal Lamin Yamalning transfer qiymatini rasman 220 million yevroga baholab, uni dunyoning eng qimmat futbolchisi deb e’lon qildi;

  • Rekordlarning yangilanishi: U hatto Mbappe, Xoland va Vinisius kabi tanilgan superyulduzlarning narx ko‘rsatkichlaridan ham o‘zib ketdi;

  • «Barselona»ning tirik xazinasi: Kataloniyaliklarning moliyaviy qiyinchiliklari fonida Lamin jamoaning eng daxlsiz va bebaho aktiviga aylandi.

Kilian Mbappe va Lamin Yamal o‘rtasidagi ushbu bilvosita duel Messi va Ronaldu davridan so‘ng jahon futboli sog‘inib qolgan chinakam buyuk individual raqobat erasi boshlanayotganini ko‘rsatmoqda.

Sizningcha, bu mavsum yakunlariga ko‘ra «Oltin to‘p» sovrinini qo‘lga kiritishga kim haqliroq — tajribali Kilian Mbappemi yoki 220 million yevrolik rekordchi Lamin Yamalmi? 19 yoshli vunderkindning bu qadar porlashi «Barselona»ni yana Yevropa taxtiga qaytara oladimi? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va jahon futbolidagi eng qaynoq raqobat tahlilini barcha futbol ishqibozlari hamda do‘stlaringizga ulashing!

Kilian MbappeLamin YamalOltin to‘pEl Klasiko
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Temir intizom!»:«Real» ichidagilar Jud Bellinghemning haqiqiy sirini ochdi«Temir intizom!»:«Real» ichidagilar Jud Bellinghemning haqiqiy sirini ochdiBugun, 20:29«Navbahor» ikki bor hisobda ortda qolib, «Dinamo» ustidan irodali g‘alabaga erishdi«Navbahor» ikki bor hisobda ortda qolib, «Dinamo» ustidan irodali g‘alabaga erishdiBugun, 20:24Behruz Karimov debyut golini urdi:«Lugano» raqibini 4:1 hisobida tor-mor etdi (video)Behruz Karimov debyut golini urdi:«Lugano» raqibini 4:1 hisobida tor-mor etdi (video)Bugun, 20:02Devid Bekhem Lionel Messiga toʻqqizinchi Oltin toʻpni berishni yoqladiDevid Bekhem Lionel Messiga toʻqqizinchi Oltin toʻpni berishni yoqladiBugun, 16:36Hansi Flick qoʻl ostidagi Barselona mavsumni rekord natijalar bilan boshladiHansi Flick qoʻl ostidagi Barselona mavsumni rekord natijalar bilan boshladiBugun, 14:15Kylian Mbappe Seuta shahridagi vaziyat boʻyicha tanqidlarga javob qaytardiKylian Mbappe Seuta shahridagi vaziyat boʻyicha tanqidlarga javob qaytardiBugun, 14:11
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng