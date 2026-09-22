Kylian Mbappega Oltin toʻp haqida gapirish taqiqlandi
Fransiya terma jamoasi va Real Madrid hujumchisi Kylian Mbappe shaxsiy ambitsiyalari sababli keskin tanqidlarga uchradi. Jahon chempioni va sobiq futbolchi Frank Leboeuf GOAL nashriga bergan intervyusida yulduz hujumchiga Oltin toʻp haqida ochiqchasiga gapirishni toʻxtatishni maslahat berdi. Mutaxassisning fikricha, futbolchining bunday bayonotlari uning jamoaviy manfaatdan koʻra shaxsiy natijalarni ustun qoʻyishidan dalolat beradi va tanqidchilarning haqligini isbotlaydi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Kylian Mbappe soʻnggi mavsumlarda ham individual darajada yuqori natijalarni qayd etib kelmoqda. U oʻtgan mavsumda Real Madrid safida 42 ta gol urib, La Liganing eng yaxshi toʻparumi unvoniga sazovor boʻldi. Shuningdek, Fransiya terma jamoasi safida ham tarixiy natijalarni qayd etib, 66 ta gol bilan oʻz mamlakatining barcha davrlardagi eng yaxshi toʻparumiga aylandi va jahon chempionatlari tarixida ham oʻz rekordlarini yangiladi.
Jamoaviy sovrinlarning yetishmasligiBiroq, shuncha shaxsiy yutuqlarga qaramay, Mbappe jamoaviy sovrinlarni qoʻlga kiritishda qiynalmoqda. 2026 yilgi Oltin toʻp ovoz berish jarayonida uning mavqeyi pasayishi kutilmoqda, chunki Harry Kane, Rodri, Lamine Yamal va Khvicha Kvaratskhelia kabi raqobatchilar asosiy da'vogarlar sifatida e'tirof etilmoqda. 27 yoshli hujumchi dunyoning eng yaxshi futbolchisi unvoniga loyiqligini ommaga ochiq bildirgani koʻpchilikning noroziligiga sabab boʻlmoqda.
Frank Leboeufning ta'kidlashicha, Mbappe maydondagi har bir harakatini oʻzi uchun qilayotgandek taassurot qoldiradi. Sobiq futbolchi Barselona safida ajoyib oʻyin koʻrsatayotgan Raphinha bilan solishtirib, kataloniyalik futbolchining har bir harakati faqat jamoa manfaatiga xizmat qilishini alohida ta'kidladi.
Raphinha bilan taqqoslashixbt.com va GOAL ma'lumotlariga koʻra, hech kim Raphiniani Kylian Mbappedan kuchliroq toʻqqizinchi raqamli oʻyinchi deya olmaydi, chunki braziliyalik futbolchi bu pozitsiyada ilk bor oʻynamoqda. Mbappe esa oʻnga yaqin yildan beri hujum markazida barqaror toʻp surib keladi. Shunga qaramay, Raphinha joriy mavsumda 14 ta gol urib, jamoaviy oʻyinga koʻproq e'tibor qaratayotgani bilan ajralib turibdi.
Real Madrid hozirda yaxshi oʻyin koʻrsatmayotgan va gʻalaba qozonishda qiynalayotgan bir paytda, Mbappening Oltin toʻp haqida gapirishi mavsumni yanada murakkablashtirmoqda. Mutaxassislar hujumchiga shaxsiy sovrinlar haqida oʻylashni bas qilib, avvalo klub bilan birgalikda oʻyinlar va gʻalabalarni qoʻlga kiritishni boshlash kerakligini uqtirmoqda.
Izohlar 0
…