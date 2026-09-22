Kylian Mbappega Oltin toʻp haqida gapirish taqiqlandi

·0·Sport
Kylian Mbappega Oltin toʻp haqida gapirish taqiqlandi

Fransiya terma jamoasi va Real Madrid hujumchisi Kylian Mbappe shaxsiy ambitsiyalari sababli keskin tanqidlarga uchradi. Jahon chempioni va sobiq futbolchi Frank Leboeuf GOAL nashriga bergan intervyusida yulduz hujumchiga Oltin toʻp haqida ochiqchasiga gapirishni toʻxtatishni maslahat berdi. Mutaxassisning fikricha, futbolchining bunday bayonotlari uning jamoaviy manfaatdan koʻra shaxsiy natijalarni ustun qoʻyishidan dalolat beradi va tanqidchilarning haqligini isbotlaydi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Kylian Mbappe soʻnggi mavsumlarda ham individual darajada yuqori natijalarni qayd etib kelmoqda. U oʻtgan mavsumda Real Madrid safida 42 ta gol urib, La Liganing eng yaxshi toʻparumi unvoniga sazovor boʻldi. Shuningdek, Fransiya terma jamoasi safida ham tarixiy natijalarni qayd etib, 66 ta gol bilan oʻz mamlakatining barcha davrlardagi eng yaxshi toʻparumiga aylandi va jahon chempionatlari tarixida ham oʻz rekordlarini yangiladi.

Jamoaviy sovrinlarning yetishmasligi

Biroq, shuncha shaxsiy yutuqlarga qaramay, Mbappe jamoaviy sovrinlarni qoʻlga kiritishda qiynalmoqda. 2026 yilgi Oltin toʻp ovoz berish jarayonida uning mavqeyi pasayishi kutilmoqda, chunki Harry Kane, Rodri, Lamine Yamal va Khvicha Kvaratskhelia kabi raqobatchilar asosiy da'vogarlar sifatida e'tirof etilmoqda. 27 yoshli hujumchi dunyoning eng yaxshi futbolchisi unvoniga loyiqligini ommaga ochiq bildirgani koʻpchilikning noroziligiga sabab boʻlmoqda.

Frank Leboeufning ta'kidlashicha, Mbappe maydondagi har bir harakatini oʻzi uchun qilayotgandek taassurot qoldiradi. Sobiq futbolchi Barselona safida ajoyib oʻyin koʻrsatayotgan Raphinha bilan solishtirib, kataloniyalik futbolchining har bir harakati faqat jamoa manfaatiga xizmat qilishini alohida ta'kidladi.

Raphinha bilan taqqoslash

ixbt.com va GOAL ma'lumotlariga koʻra, hech kim Raphiniani Kylian Mbappedan kuchliroq toʻqqizinchi raqamli oʻyinchi deya olmaydi, chunki braziliyalik futbolchi bu pozitsiyada ilk bor oʻynamoqda. Mbappe esa oʻnga yaqin yildan beri hujum markazida barqaror toʻp surib keladi. Shunga qaramay, Raphinha joriy mavsumda 14 ta gol urib, jamoaviy oʻyinga koʻproq e'tibor qaratayotgani bilan ajralib turibdi.

Real Madrid hozirda yaxshi oʻyin koʻrsatmayotgan va gʻalaba qozonishda qiynalayotgan bir paytda, Mbappening Oltin toʻp haqida gapirishi mavsumni yanada murakkablashtirmoqda. Mutaxassislar hujumchiga shaxsiy sovrinlar haqida oʻylashni bas qilib, avvalo klub bilan birgalikda oʻyinlar va gʻalabalarni qoʻlga kiritishni boshlash kerakligini uqtirmoqda.

Kylian MbappeOltin toʻpReal MadridRaphinhaFutbol
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Italiya U-20 ayollar terma jamoasi sardori Ispaniyaga qarshi yarim final oldidan fikr bildirdiItaliya U-20 ayollar terma jamoasi sardori Ispaniyaga qarshi yarim final oldidan fikr bildirdiBugun, 23:37Lamine Yamal soxta mish-mishlar va matbuot bosimiga qarshi kurash haqida gapirdiLamine Yamal soxta mish-mishlar va matbuot bosimiga qarshi kurash haqida gapirdiBugun, 23:15Lionel Messi Argentina terma jamoasidagi faoliyatiga yakun yasaydiLionel Messi Argentina terma jamoasidagi faoliyatiga yakun yasaydiBugun, 23:10Abduvohid Ne’matov Jahon chempionatidan keyingi ayovsiz tanqidlarga qanday javob berdi?Abduvohid Ne’matov Jahon chempionatidan keyingi ayovsiz tanqidlarga qanday javob berdi?Bugun, 21:58O‘zbekiston futzal terma jamoasi Niderlandiyaga qarshi gollarga boy bahsda mag‘lub bo‘ldiO‘zbekiston futzal terma jamoasi Niderlandiyaga qarshi gollarga boy bahsda mag‘lub bo‘ldiBugun, 21:29«The Ring» boks jurnali Javohir Ummataliyev va Shakur Stivenson to‘qnashuvini e’lon qildi«The Ring» boks jurnali Javohir Ummataliyev va Shakur Stivenson to‘qnashuvini e’lon qildiBugun, 19:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi