Niderlandiyalik jurnalist “Oltin to‘p” ortidagi bosim va tanlov sirlarini fosh qildi

·48·Sport
Niderlandiyalik jurnalist “Oltin to‘p” ortidagi bosim va tanlov sirlarini fosh qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Niderlandiyalik jurnalist «Oltin to‘p» mukofoti uchun ovoz berish jarayonida PR kompaniyalari va futbolchilar vakillari tomonidan kuchli bosim o‘tkazilganini ma’lum qildi.
  • U Harri Keynning PR jamoasi tomonidan eksklyuziv intervyu taklif qilinganini misol tariqasida keltirib, bu harakatlar jurnalistlar fikrini o‘zgartirishga qaratilganini ta’kidladi.
  • O‘z tanlovida Kilian Mbappeni birinchi o‘ringa qo‘ygan mutaxassis, Lamin Yamal va Rodri o‘yinlariga ham yuqori baho berdi.

Futbol olamining eng nufuzli shaxsiy mukofoti hisoblangan «Oltin to‘p» (Ballon d'Or) taqdirlash marosimi ortidan kutilmagan sahna orti tafsilotlari va bosimlar fosh bo‘ldi. 26 oktyabr, dushanba kuni bo‘lib o‘tgan tantanali kechadan so‘ng, ovoz berish jarayonida bevosita qatnashgan niderlandiyalik taniqli jurnalist o‘zi duch kelgan bosim va tanlovi haqida ochiq bayonot berdi.

«Madrid Zone» nashri tomonidan e’lon qilingan mazkur iqrornoma global futbol jamoatchiligida katta shov-shuv va muhokamalarga sabab bo‘ldi.

«Eksklyuziv intervyu taklif qilishdi»: Ovoz beruvchilarga bosim qanday bo‘lgan?

Niderlandiyalik ekspertning so‘zlariga ko‘ra, so‘rovnoma muddati yaqinlashgan sari ovoz beruvchi jurnalistlarga turli yo‘llar bilan ta’sir o‘tkazishga ochiqchasiga urinishlar kuzatilgan:

  • PR kompaniyalarining aralashuvi: «Ovoz berish jarayoni yaqinlashgani sari bosim haddan tashqari kuchaydi. Ular turli yo‘llar va usullar bilan jurnalistlar fikrini o‘zgartirishga urinishdi», — deydi u;

  • Harri Keyn atrofidagi taklif: Jurnalist aynan angliyalik to‘purarning vakillari tomonidan qilingan noodatiy murojaatni misol tariqasida keltirdi: «Misol uchun, men shaxsan Harri Keynning PR jamoasidan maxsus xat oldim. Unda mendan forvard bilan eksklyuziv katta intervyu tashkil etishga qiziqasizmi, deb so‘rashdi». Bunday takliflar ovoz berish arafasida jurnalistlarning xayrixohligini qozonish maqsadida qilingani ochiq-oydin sezilgan.

Jurnalist tanlovi: Mbappe, Lamin Yamal va Rodri

Niderlandiyalik mutaxassis o‘z ovozini qaysi mezonlarga ko‘ra taqsimlaganiga ham oydinlik kiritdi:

  • Kilian Mbappe birinchi o‘rinda: «Mbappe jahon chempionatida tarixga kirdi, shuning uchun ham u men uchun eng munosib va eng yaxshisi edi»;

  • Lamin Yamal va Rodri bahsi: Mutaxassis «Barselona»ning yosh yulduzi Lamin Yamalning so‘nggi oylardagi fenomenal o‘yiniga yuqori baho bergan bo‘lsa-da, yarimhimoyachi Rodri jahon miqyosidagi yirik musobaqalarda yanada katta ustunlik va yetakchilik namoyish etganini alohida e’tirof etdi.

Tashkilotchilar tan oldi: Keyn va Mbappe o‘rtasidagi minimal farq

Sovrin sohibi rasman e’lon qilingach, tadbir tashkilotchilari ovoz berish dinamikasi bo‘yicha kutilmagan ma’lumotlarni ochiqladi:

  • Fransuz yulduzining peshqadamligi: Tashkiliy qo‘mitaning tan olishicha, ovozlarni sanash jarayonining juda katta qismida aynan Kilian Mbappe ishonchli tarzda peshqadamlik qilgan;

  • Minimal ustunlik: Faqatgina so‘nggi bosqichda Harri Keyn minimal ochkolar farqi evaziga Mbappedan o‘zib ketishga va bosh sovrinni ilib ketishga muvaffaq bo‘lgan.

Niderlandiyalik jurnalistning ochiqchasiga bergan ushbu bayonoti dunyoning eng nufuzli futbol mukofoti atrofida katta media va PR kampaniyalarning kuchli ta’siri mavjudligini yana bir karra isbotlab berdi.

Oltin to‘pKilian MbappeHarri KeynRodri
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

France Football bosh muharriri “Oltin to‘p” ovoz berishidagi sensatsion sirlarni ochdiFrance Football bosh muharriri “Oltin to‘p” ovoz berishidagi sensatsion sirlarni ochdi28 oktabr 19:13Samir Nasri “Oltin to‘p” natijalari bo‘yicha shov-shuvli bayonot berdiSamir Nasri “Oltin to‘p” natijalari bo‘yicha shov-shuvli bayonot berdi28 oktabr 18:01Sodiq Xon: “73 ta gol — Keyn endi rasman barcha davrlarning eng buyuklaridan biri"Sodiq Xon: “73 ta gol — Keyn endi rasman barcha davrlarning eng buyuklaridan biri"27 oktabr 23:13“Bavariya” rahbari Harri Keynning “Oltin to‘p” uchun kurashdagi g‘alabasi sababini ochiqladi“Bavariya” rahbari Harri Keynning “Oltin to‘p” uchun kurashdagi g‘alabasi sababini ochiqladi27 oktabr 16:09Harri Keyn “Oltin to‘p”ni qo‘lga kiritgach, muxlislariga ta’sirli murojaat yo‘lladiHarri Keyn “Oltin to‘p”ni qo‘lga kiritgach, muxlislariga ta’sirli murojaat yo‘lladi27 oktabr 08:25«Oltin to‘p» poygasida kutilmagan burilish: The Athletic talqini bo‘yicha reyting«Oltin to‘p» poygasida kutilmagan burilish: The Athletic talqini bo‘yicha reyting9 sentabr 21:49
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi