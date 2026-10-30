Niderlandiyalik jurnalist “Oltin to‘p” ortidagi bosim va tanlov sirlarini fosh qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Niderlandiyalik jurnalist «Oltin to‘p» mukofoti uchun ovoz berish jarayonida PR kompaniyalari va futbolchilar vakillari tomonidan kuchli bosim o‘tkazilganini ma’lum qildi.
- U Harri Keynning PR jamoasi tomonidan eksklyuziv intervyu taklif qilinganini misol tariqasida keltirib, bu harakatlar jurnalistlar fikrini o‘zgartirishga qaratilganini ta’kidladi.
- O‘z tanlovida Kilian Mbappeni birinchi o‘ringa qo‘ygan mutaxassis, Lamin Yamal va Rodri o‘yinlariga ham yuqori baho berdi.
Futbol olamining eng nufuzli shaxsiy mukofoti hisoblangan «Oltin to‘p» (Ballon d'Or) taqdirlash marosimi ortidan kutilmagan sahna orti tafsilotlari va bosimlar fosh bo‘ldi. 26 oktyabr, dushanba kuni bo‘lib o‘tgan tantanali kechadan so‘ng, ovoz berish jarayonida bevosita qatnashgan niderlandiyalik taniqli jurnalist o‘zi duch kelgan bosim va tanlovi haqida ochiq bayonot berdi.
«Madrid Zone» nashri tomonidan e’lon qilingan mazkur iqrornoma global futbol jamoatchiligida katta shov-shuv va muhokamalarga sabab bo‘ldi.
«Eksklyuziv intervyu taklif qilishdi»: Ovoz beruvchilarga bosim qanday bo‘lgan?
Niderlandiyalik ekspertning so‘zlariga ko‘ra, so‘rovnoma muddati yaqinlashgan sari ovoz beruvchi jurnalistlarga turli yo‘llar bilan ta’sir o‘tkazishga ochiqchasiga urinishlar kuzatilgan:
PR kompaniyalarining aralashuvi: «Ovoz berish jarayoni yaqinlashgani sari bosim haddan tashqari kuchaydi. Ular turli yo‘llar va usullar bilan jurnalistlar fikrini o‘zgartirishga urinishdi», — deydi u;
Harri Keyn atrofidagi taklif: Jurnalist aynan angliyalik to‘purarning vakillari tomonidan qilingan noodatiy murojaatni misol tariqasida keltirdi: «Misol uchun, men shaxsan Harri Keynning PR jamoasidan maxsus xat oldim. Unda mendan forvard bilan eksklyuziv katta intervyu tashkil etishga qiziqasizmi, deb so‘rashdi». Bunday takliflar ovoz berish arafasida jurnalistlarning xayrixohligini qozonish maqsadida qilingani ochiq-oydin sezilgan.
Jurnalist tanlovi: Mbappe, Lamin Yamal va Rodri
Niderlandiyalik mutaxassis o‘z ovozini qaysi mezonlarga ko‘ra taqsimlaganiga ham oydinlik kiritdi:
Kilian Mbappe birinchi o‘rinda: «Mbappe jahon chempionatida tarixga kirdi, shuning uchun ham u men uchun eng munosib va eng yaxshisi edi»;
Lamin Yamal va Rodri bahsi: Mutaxassis «Barselona»ning yosh yulduzi Lamin Yamalning so‘nggi oylardagi fenomenal o‘yiniga yuqori baho bergan bo‘lsa-da, yarimhimoyachi Rodri jahon miqyosidagi yirik musobaqalarda yanada katta ustunlik va yetakchilik namoyish etganini alohida e’tirof etdi.
Tashkilotchilar tan oldi: Keyn va Mbappe o‘rtasidagi minimal farq
Sovrin sohibi rasman e’lon qilingach, tadbir tashkilotchilari ovoz berish dinamikasi bo‘yicha kutilmagan ma’lumotlarni ochiqladi:
Fransuz yulduzining peshqadamligi: Tashkiliy qo‘mitaning tan olishicha, ovozlarni sanash jarayonining juda katta qismida aynan Kilian Mbappe ishonchli tarzda peshqadamlik qilgan;
Minimal ustunlik: Faqatgina so‘nggi bosqichda Harri Keyn minimal ochkolar farqi evaziga Mbappedan o‘zib ketishga va bosh sovrinni ilib ketishga muvaffaq bo‘lgan.
Niderlandiyalik jurnalistning ochiqchasiga bergan ushbu bayonoti dunyoning eng nufuzli futbol mukofoti atrofida katta media va PR kampaniyalarning kuchli ta’siri mavjudligini yana bir karra isbotlab berdi.
Izohlar 0
…