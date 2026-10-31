Rasmiy ovoz berish natijalari: Harri Keyn “Oltin to‘p”ni qanday qo‘lga kiritdi?

·3·Sport
Rasmiy ovoz berish natijalari: Harri Keyn “Oltin to‘p”ni qanday qo‘lga kiritdi?

Dunyo futbolining eng nufuzli individual sovrini hisoblangan «Oltin to‘p» (Ballon d'Or) tashkilotchilari xalqaro jurnalistlar o‘rtasida o‘tkazilgan rasmiy ovoz berish natijalari va to‘plangan aniq ochkolarni e’lon qildi. Unga ko‘ra, nufuzli mukofot Myunxenning «Bavariya» klubi hamda Angliya terma jamoasi to‘purari Harri Keynga nasib etdi.

Butun dunyo bo‘ylab tanlab olingan 100 nafar yetakchi sport jurnalisti ishtirok etgan so‘rovnomada ingliz hujumchisi 1055 ochko jamg‘arib, o‘zining eng yaqin ta’qibchisi — Madridning «Real» klubi yulduzi Kilian Mbappeni (1027 ochko) kichik farq bilan ortda qoldirdi. Musobaqa shohsupasining uchinchi pog‘onasidan «Barselona»ning yosh iqtidori Lamin Yamal (881 ochko) joy oldi.

Top-10: «Oltin to‘p» ovoz berish natijalarining to‘liq jadvali

Jurnalistlar tanloviga ko‘ra shakllangan kuchli o‘ntalik quyidagicha ko‘rinish oldi:

  • 1. Harri Keyn (Angliya, «Bavariya») — 1055 ochko (G‘olib);

  • 2. Kilian Mbappe (Fransiya, «Real Madrid») — 1027 ochko;

  • 3. Lamin Yamal (Ispaniya, «Barselona») — 881 ochko;

  • 4. Rodri (Ispaniya, «Manchester Siti» / «Barselona») — 726 ochko;

  • 5. Lionel Messi (Argentina, «Inter Mayami») — 612 ochko;

  • 6. Xvicha Kvaratsxeliya (Gruziya, «PSJ») — 541 ochko;

  • 7. Usmon Dembele (Fransiya, «PSJ») — 418 ochko;

  • 8. Erling Holand (Norvegiya, «Manchester Siti») — 378 ochko;

  • 9. Maykl Olise (Fransiya, «Bavariya») — 296 ochko;

  • 10. Fabian Ruis (Ispaniya, «PSJ») — 201 ochko.

Ovoz berish tahlili: Hal qiluvchi 28 ochkolik farq

E’lon qilingan raqamlar yakuniy natija naqadar keskin va teng kurashlar ostida shakllanganini ko‘rsatmoqda:

  • Shiddatli raqobat: Birinchi va ikkinchi o‘rinni egallagan Harri Keyn va Kilian Mbappe o‘rtasidagi farq bor-yo‘g‘i 28 ochkoni tashkil etdi. Bu so‘nggi yillardagi eng minimal farqlardan biri bo‘lib tarixga kirdi;

  • Yosh avlod bosimi: 18 yoshli Lamin Yamalning kuchli uchlikka kirishi va 881 ochko jamg‘arishi kelajak avlodning katta sahnaga chiqqanini yaqqol isbotladi;

  • Afsonalar va Parij klubi gegemoniyasi: Lionel Messi AQSHda to‘p surayotganiga qaramay, 5-o‘rinni saqlab qoldi. Fransiyaning «PSJ» jamoasidan esa bir yo‘la uch nafar futbolchi (Kvaratsxeliya, Dembele, Ruis) top-10 talikka kirib keldi.

Keyn uchun ushbu g‘alaba nafaqat shaxsiy faoliyatidagi cho‘qqi, balki yillar davomida kutilgan eng katta e’tirof sifatida futbol tarixi zarvaraqlariga muhrlandi.

Oltin to‘pHarri KeynKilian MbappeLamin Yamal
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Niderlandiyalik jurnalist “Oltin to‘p” ortidagi bosim va tanlov sirlarini fosh qildiNiderlandiyalik jurnalist “Oltin to‘p” ortidagi bosim va tanlov sirlarini fosh qildiKecha 15:51France Football bosh muharriri “Oltin to‘p” ovoz berishidagi sensatsion sirlarni ochdiFrance Football bosh muharriri “Oltin to‘p” ovoz berishidagi sensatsion sirlarni ochdi28 oktabr 19:13“Bu yerda nimadir to‘g‘ri emas”: Lamin Yamalning amakisi “Oltin to‘p” natijalaridan g‘azabda“Bu yerda nimadir to‘g‘ri emas”: Lamin Yamalning amakisi “Oltin to‘p” natijalaridan g‘azabda27 oktabr 14:10France Football rahbari “Oltin to‘p-2026” ortidagi nozik sirlarni oshkor qildiFrance Football rahbari “Oltin to‘p-2026” ortidagi nozik sirlarni oshkor qildi27 oktabr 10:25Samir Nasri “Oltin to‘p” natijalari bo‘yicha shov-shuvli bayonot berdiSamir Nasri “Oltin to‘p” natijalari bo‘yicha shov-shuvli bayonot berdi28 oktabr 18:01Sodiq Xon: “73 ta gol — Keyn endi rasman barcha davrlarning eng buyuklaridan biri"Sodiq Xon: “73 ta gol — Keyn endi rasman barcha davrlarning eng buyuklaridan biri"27 oktabr 23:13
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi