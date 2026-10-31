Rasmiy ovoz berish natijalari: Harri Keyn “Oltin to‘p”ni qanday qo‘lga kiritdi?
Dunyo futbolining eng nufuzli individual sovrini hisoblangan «Oltin to‘p» (Ballon d'Or) tashkilotchilari xalqaro jurnalistlar o‘rtasida o‘tkazilgan rasmiy ovoz berish natijalari va to‘plangan aniq ochkolarni e’lon qildi. Unga ko‘ra, nufuzli mukofot Myunxenning «Bavariya» klubi hamda Angliya terma jamoasi to‘purari Harri Keynga nasib etdi.
Butun dunyo bo‘ylab tanlab olingan 100 nafar yetakchi sport jurnalisti ishtirok etgan so‘rovnomada ingliz hujumchisi 1055 ochko jamg‘arib, o‘zining eng yaqin ta’qibchisi — Madridning «Real» klubi yulduzi Kilian Mbappeni (1027 ochko) kichik farq bilan ortda qoldirdi. Musobaqa shohsupasining uchinchi pog‘onasidan «Barselona»ning yosh iqtidori Lamin Yamal (881 ochko) joy oldi.
Top-10: «Oltin to‘p» ovoz berish natijalarining to‘liq jadvali
Jurnalistlar tanloviga ko‘ra shakllangan kuchli o‘ntalik quyidagicha ko‘rinish oldi:
1. Harri Keyn (Angliya, «Bavariya») — 1055 ochko (G‘olib);
2. Kilian Mbappe (Fransiya, «Real Madrid») — 1027 ochko;
3. Lamin Yamal (Ispaniya, «Barselona») — 881 ochko;
4. Rodri (Ispaniya, «Manchester Siti» / «Barselona») — 726 ochko;
5. Lionel Messi (Argentina, «Inter Mayami») — 612 ochko;
6. Xvicha Kvaratsxeliya (Gruziya, «PSJ») — 541 ochko;
7. Usmon Dembele (Fransiya, «PSJ») — 418 ochko;
8. Erling Holand (Norvegiya, «Manchester Siti») — 378 ochko;
9. Maykl Olise (Fransiya, «Bavariya») — 296 ochko;
10. Fabian Ruis (Ispaniya, «PSJ») — 201 ochko.
Ovoz berish tahlili: Hal qiluvchi 28 ochkolik farq
E’lon qilingan raqamlar yakuniy natija naqadar keskin va teng kurashlar ostida shakllanganini ko‘rsatmoqda:
Shiddatli raqobat: Birinchi va ikkinchi o‘rinni egallagan Harri Keyn va Kilian Mbappe o‘rtasidagi farq bor-yo‘g‘i 28 ochkoni tashkil etdi. Bu so‘nggi yillardagi eng minimal farqlardan biri bo‘lib tarixga kirdi;
Yosh avlod bosimi: 18 yoshli Lamin Yamalning kuchli uchlikka kirishi va 881 ochko jamg‘arishi kelajak avlodning katta sahnaga chiqqanini yaqqol isbotladi;
Afsonalar va Parij klubi gegemoniyasi: Lionel Messi AQSHda to‘p surayotganiga qaramay, 5-o‘rinni saqlab qoldi. Fransiyaning «PSJ» jamoasidan esa bir yo‘la uch nafar futbolchi (Kvaratsxeliya, Dembele, Ruis) top-10 talikka kirib keldi.
Keyn uchun ushbu g‘alaba nafaqat shaxsiy faoliyatidagi cho‘qqi, balki yillar davomida kutilgan eng katta e’tirof sifatida futbol tarixi zarvaraqlariga muhrlandi.
Izohlar 0
…