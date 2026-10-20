Para Osiyo o‘yinlarida velosportchilarimiz oltin va kumush medallarni qo‘lga kiritdi

·14·Sport
Para Osiyo o‘yinlarida velosportchilarimiz oltin va kumush medallarni qo‘lga kiritdi

Yaponiyaning Aichi va Nagoya shaharlari mezbonlik qilayotgan 2026 yilgi yozgi Para Osiyo o‘yinlarida O‘zbekiston delegatsiyasi hisobiga navbatdagi yorqin g‘alabalar yozildi.

O‘zbekiston Milliy paralimpiya qo‘mitasi matbuot xizmati xabariga ko‘ra, para velotrek bo‘yicha kechgan final bahslarida hamyurtlarimiz shohsupaning eng yuqori ikki pog‘onasini egallab, haqiqiy triumf qayd etishdi.

Finaldagi o‘zbek derbisi: Yavkochev va Abdullayevdan mutlaq ustunlik

Erkaklar o‘rtasida C5 sinfida 4000 metrga yakka ta’qib poygasi bo‘yicha final bellashuvlari shiddatli kurashlar ostida o‘tdi:

  • Oltin marra: Mahoratli sportchimiz Boymurod Yavkochev finalda ajoyib tezlik va chidamlilik ko‘rsatib, marraga birinchi bo‘lib yetib keldi hamda Para Osiyo o‘yinlarining oltin medalini qo‘lga kiritdi;

  • Kumush yutuq: Yana bir iste’dodli vakilimiz Azimbek Abdullayev marrani ikkinchi bo‘lib kesib o‘tdi va delegatsiyamiz g‘aznasiga qimmatli kumush medalini qo‘shib qo‘ydi;

  • Bronza egasi: Mazkur dasturda kuchli uchlikni Birlashgan Arab Amirliklari (BAA) vakili yakunlab, bronza medali bilan taqdirlandi.

O‘zbekiston delegatsiyasining zafarli yurishi

Milliy jamoamiz Aichi-Nagoyadagi yirik musobaqada o‘zining yuqori sport salohiyatini namoyish etishda davom etmoqda:

  • Chempionlar safi kengaymoqda: Velosportchilarimizning ushbu muvaffaqiyatidan avval Lolaxon Qodirova hamda Yegor Bolotov ham o‘z yo‘nalishlarida tengsiz deb topilib, Para Osiyo o‘yinlari chempioni unvoniga sazovor bo‘lishgan edi;

  • Umumjamoa hisobi: Musobaqa davomida qo‘lga kiritilayotgan bunday ketma-ket medallar O‘zbekiston paralimpiyachilarining umumjamoa hisobida yuqori o‘rinlarni mustahkamlashini ta’minlamoqda.

2026 Aichi-Nagoya Para Osiyo o‘yinlariBoymurod YavkochevAzimbek AbdullayevPara velotrek C5 4000m
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bobur Toshtemirov Aichi-Nagoyadagi Para Osiyo o‘yinlari rekordini yangilab, chempion bo‘ldiBobur Toshtemirov Aichi-Nagoyadagi Para Osiyo o‘yinlari rekordini yangilab, chempion bo‘ldiKecha 16:213 ta oltin, 2 ta kumush va 2 ta rekord: O‘zbekiston para yengil atletikachilari benefisi3 ta oltin, 2 ta kumush va 2 ta rekord: O‘zbekiston para yengil atletikachilari benefisiKecha 18:01Aichi-Nagoya–2026: O‘zbekiston para dzyudo terma jamoasidan ilk kunda 5 ta medalAichi-Nagoya–2026: O‘zbekiston para dzyudo terma jamoasidan ilk kunda 5 ta medalKecha 16:23Lolaxon Qodirovadan yangi Osiyo rekordi: Yaponiyadagi Para Osiyo o‘yinlarida milliy triumfLolaxon Qodirovadan yangi Osiyo rekordi: Yaponiyadagi Para Osiyo o‘yinlarida milliy triumfKecha 16:18Bir kunda 5 ta oltin, 16 ta medal: Osiyo o‘yinlarida O‘zbekistonning oltin beshinchi kuniBir kunda 5 ta oltin, 16 ta medal: Osiyo o‘yinlarida O‘zbekistonning oltin beshinchi kuni24 sentabr 18:59Osiyo o‘yinlarida akademik eshkak eshuvchilarimiz musobaqani shohsupada yakunladiOsiyo o‘yinlarida akademik eshkak eshuvchilarimiz musobaqani shohsupada yakunladi24 sentabr 17:24
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya