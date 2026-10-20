Para Osiyo o‘yinlarida velosportchilarimiz oltin va kumush medallarni qo‘lga kiritdi
Yaponiyaning Aichi va Nagoya shaharlari mezbonlik qilayotgan 2026 yilgi yozgi Para Osiyo o‘yinlarida O‘zbekiston delegatsiyasi hisobiga navbatdagi yorqin g‘alabalar yozildi.
O‘zbekiston Milliy paralimpiya qo‘mitasi matbuot xizmati xabariga ko‘ra, para velotrek bo‘yicha kechgan final bahslarida hamyurtlarimiz shohsupaning eng yuqori ikki pog‘onasini egallab, haqiqiy triumf qayd etishdi.
Finaldagi o‘zbek derbisi: Yavkochev va Abdullayevdan mutlaq ustunlik
Erkaklar o‘rtasida C5 sinfida 4000 metrga yakka ta’qib poygasi bo‘yicha final bellashuvlari shiddatli kurashlar ostida o‘tdi:
Oltin marra: Mahoratli sportchimiz Boymurod Yavkochev finalda ajoyib tezlik va chidamlilik ko‘rsatib, marraga birinchi bo‘lib yetib keldi hamda Para Osiyo o‘yinlarining oltin medalini qo‘lga kiritdi;
Kumush yutuq: Yana bir iste’dodli vakilimiz Azimbek Abdullayev marrani ikkinchi bo‘lib kesib o‘tdi va delegatsiyamiz g‘aznasiga qimmatli kumush medalini qo‘shib qo‘ydi;
Bronza egasi: Mazkur dasturda kuchli uchlikni Birlashgan Arab Amirliklari (BAA) vakili yakunlab, bronza medali bilan taqdirlandi.
O‘zbekiston delegatsiyasining zafarli yurishi
Milliy jamoamiz Aichi-Nagoyadagi yirik musobaqada o‘zining yuqori sport salohiyatini namoyish etishda davom etmoqda:
Chempionlar safi kengaymoqda: Velosportchilarimizning ushbu muvaffaqiyatidan avval Lolaxon Qodirova hamda Yegor Bolotov ham o‘z yo‘nalishlarida tengsiz deb topilib, Para Osiyo o‘yinlari chempioni unvoniga sazovor bo‘lishgan edi;
Umumjamoa hisobi: Musobaqa davomida qo‘lga kiritilayotgan bunday ketma-ket medallar O‘zbekiston paralimpiyachilarining umumjamoa hisobida yuqori o‘rinlarni mustahkamlashini ta’minlamoqda.
Izohlar 0
…