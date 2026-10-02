O‘zbekiston velotrekda ham medal oldi: juftlik bronza sohibi bo‘ldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Aichi–Nagoya-2026 Osiyo o‘yinlarida Sergey Rostovsev va Nikita Svetkov juftligi velotrekning «Medison» dasturida 45 ochko jamg‘arib, bronza medalini qo‘lga kiritdi.
- Bu O‘zbekiston delegatsiyasining ushbu musobaqadagi medallar sonini yana bir sport turi hisobiga boyitdi.
- Hamyurtlarimizning ushbu yutug‘i mamlakatimizning medallar geografiyasini kengaytirganini ko‘rsatdi.
Aichi–Nagoya-2026 Osiyo o‘yinlarida O‘zbekiston delegatsiyasi medallar jamg‘armasini yana bir sport turida boyitdi. Bugun, 2 oktyabr kuni velotrek bahslarida medallar o‘z egalarini topdi va hamyurtlarimiz shohsupadan joy oldi.
Erkaklar o‘rtasidagi «Medison» dasturida ishtirok etgan Sergey Rostovsev va Nikita Svetkov juftligi 45 ochko jamg‘arib, bronza medalini qo‘lga kiritdi.
«Medison»da 45 ochko — bronza medal
Velotrekdagi erkaklar o‘rtasidagi «Medison» dasturida keskin raqobat kechdi. O‘zbekiston sharafini himoya qilgan Sergey Rostovsev hamda Nikita Svetkov musobaqa davomida muhim ochkolarni jamg‘arib bordi.
Yakuniy natijaga ko‘ra, o‘zbekistonlik velosportchilar 45 ochko bilan uchinchi o‘rinni egalladi.
Shu tariqa, juftlik Aichi–Nagoya-2026 Osiyo o‘yinlarida O‘zbekiston delegatsiyasiga velotrek bahslarida bronza medalini taqdim etdi.
45 ochko — O‘zbekiston vakillariga «Medison» dasturida shohsupaning uchinchi pog‘onasini egallash uchun yetarli bo‘ldi.
Velotrekdan ham O‘zbekistonga medal
Aichi–Nagoya-2026da o‘zbekistonlik sportchilar turli yo‘nalishlarda medallar uchun kurashni davom ettirmoqda.
Bu safar navbat velotrek vakillariga keldi. Sergey Rostovsev va Nikita Svetkovning bronza medali mamlakatimiz delegatsiyasining sport turlari bo‘yicha medallar geografiyasi yanada kengayganini ko‘rsatdi.
Dastur
O‘zbekiston vakillari
Natija
Erkaklar «Medison»
Sergey Rostovsev — Nikita Svetkov
Bronza
Jamg‘arilgan ochko
45 ochko
3-o‘rin
Hamyurtlarimiz shohsupadan joy oldi
Shu tariqa, O‘zbekiston velotrek bahslarini ham medal bilan yakunlaydigan bo‘ldi.
Rostovsev va Svetkov juftligi musobaqani uchinchi o‘rinda yakunlab, mamlakatimiz delegatsiyasi hisobiga yana bir bronza medalni qo‘shdi.
Aichi–Nagoya-2026 Osiyo o‘yinlarida medallar uchun kurash davom etar ekan, O‘zbekiston vakillari har bir sport turida o‘z imkoniyatlarini namoyish etishda davom etmoqda.
Izohlar 0
…