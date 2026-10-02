O‘zbekiston velotrekda ham medal oldi: juftlik bronza sohibi bo‘ldi

·24·Sport
O‘zbekiston velotrekda ham medal oldi: juftlik bronza sohibi bo‘ldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Aichi–Nagoya-2026 Osiyo o‘yinlarida Sergey Rostovsev va Nikita Svetkov juftligi velotrekning «Medison» dasturida 45 ochko jamg‘arib, bronza medalini qo‘lga kiritdi.
  • Bu O‘zbekiston delegatsiyasining ushbu musobaqadagi medallar sonini yana bir sport turi hisobiga boyitdi.
  • Hamyurtlarimizning ushbu yutug‘i mamlakatimizning medallar geografiyasini kengaytirganini ko‘rsatdi.

Aichi–Nagoya-2026 Osiyo o‘yinlarida O‘zbekiston delegatsiyasi medallar jamg‘armasini yana bir sport turida boyitdi. Bugun, 2 oktyabr kuni velotrek bahslarida medallar o‘z egalarini topdi va hamyurtlarimiz shohsupadan joy oldi.

Erkaklar o‘rtasidagi «Medison» dasturida ishtirok etgan Sergey Rostovsev va Nikita Svetkov juftligi 45 ochko jamg‘arib, bronza medalini qo‘lga kiritdi.

«Medison»da 45 ochko — bronza medal

Velotrekdagi erkaklar o‘rtasidagi «Medison» dasturida keskin raqobat kechdi. O‘zbekiston sharafini himoya qilgan Sergey Rostovsev hamda Nikita Svetkov musobaqa davomida muhim ochkolarni jamg‘arib bordi.

Yakuniy natijaga ko‘ra, o‘zbekistonlik velosportchilar 45 ochko bilan uchinchi o‘rinni egalladi.

Shu tariqa, juftlik Aichi–Nagoya-2026 Osiyo o‘yinlarida O‘zbekiston delegatsiyasiga velotrek bahslarida bronza medalini taqdim etdi.

45 ochko — O‘zbekiston vakillariga «Medison» dasturida shohsupaning uchinchi pog‘onasini egallash uchun yetarli bo‘ldi.

Velotrekdan ham O‘zbekistonga medal

Aichi–Nagoya-2026da o‘zbekistonlik sportchilar turli yo‘nalishlarda medallar uchun kurashni davom ettirmoqda.

Bu safar navbat velotrek vakillariga keldi. Sergey Rostovsev va Nikita Svetkovning bronza medali mamlakatimiz delegatsiyasining sport turlari bo‘yicha medallar geografiyasi yanada kengayganini ko‘rsatdi.

Dastur

O‘zbekiston vakillari

Natija

Erkaklar «Medison»

Sergey Rostovsev — Nikita Svetkov

Bronza

Jamg‘arilgan ochko

45 ochko

3-o‘rin

O‘zbekiston velotrekda ham medal oldi: juftlik bronza sohibi bo‘ldi

Hamyurtlarimiz shohsupadan joy oldi

Shu tariqa, O‘zbekiston velotrek bahslarini ham medal bilan yakunlaydigan bo‘ldi.

Rostovsev va Svetkov juftligi musobaqani uchinchi o‘rinda yakunlab, mamlakatimiz delegatsiyasi hisobiga yana bir bronza medalni qo‘shdi.

Aichi–Nagoya-2026 Osiyo o‘yinlarida medallar uchun kurash davom etar ekan, O‘zbekiston vakillari har bir sport turida o‘z imkoniyatlarini namoyish etishda davom etmoqda.

Aichi–Nagoya-2026 Osiyo o‘yinlariVelotrekSergey RostovsevNikita Svetkov
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Muzaffarbek To‘raboyev yana Osiyo chempioni: Mezbon sportchi taslim etildiMuzaffarbek To‘raboyev yana Osiyo chempioni: Mezbon sportchi taslim etildiBugun 15:11Abdumalik Xalakov Osiyo chempioni bo‘ldi: Finalda koreyalik bokschi taslim etildiAbdumalik Xalakov Osiyo chempioni bo‘ldi: Finalda koreyalik bokschi taslim etildiBugun 14:41To‘rabek Xabibullayev Xitoy vakilini mag‘lub etib, chempion bo‘ldiTo‘rabek Xabibullayev Xitoy vakilini mag‘lub etib, chempion bo‘ldiBugun 12:15Feruza Kazakova Osiyo o‘yinlarida bronza medalini qo‘lga kiritdiFeruza Kazakova Osiyo o‘yinlarida bronza medalini qo‘lga kiritdi30 sentabr 10:45Markaziy Osiyoda Osiyo o‘yinlari medallari uchun qancha pul beriladi?Markaziy Osiyoda Osiyo o‘yinlari medallari uchun qancha pul beriladi?21 sentabr 10:25Bugun Aichi–Nagoyada O‘zbekistondan 9 ta medal: ikki oltin qo‘lga kiritildiBugun Aichi–Nagoyada O‘zbekistondan 9 ta medal: ikki oltin qo‘lga kiritildi30 sentabr 19:43
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi