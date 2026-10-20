Para Osiyo o‘yinlarida yengil atletikachilarimiz shohsupalarni zabt etmoqda

·56·Sport
Para Osiyo o‘yinlarida yengil atletikachilarimiz shohsupalarni zabt etmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • 2026 yilgi yozgi Para Osiyo o‘yinlarida O‘zbekiston para yengil atletikachilari 3 ta kumush va 3 ta bronza, jami 6 ta medalni qo‘lga kiritdi.
  • Asila Mirzayorova 200 metrga yugurishda, Yoqutxon Holbekova nayza uloqtirishda va Yorqinbek Odilov disk uloqtirishda kumush medallarni qo‘lga kiritdi.
  • Angelina Kolesnikova disk uloqtirishda, Diyorbek Umarov yadro uloqtirishda va Sodiqjon Mamadiyev uzunlikka sakrashda bronza medallar bilan taqdirlandi.

Yaponiyaning Aichi va Nagoya shaharlari mezbonlik qilayotgan 2026 yilgi yozgi Para Osiyo o‘yinlarida O‘zbekiston delegatsiyasi hisobiga navbatdagi muhim yutuqlar yozib qo‘yildi.

Para yengil atletika bo‘yicha kechgan murosasiz bahslarda hamyurtlarimiz yuqori iroda va mahorat namoyish etib, terma jamoamiz g‘aznasiga birdaniga 3 ta kumush va 3 ta bronza — jami 6 ta qimmatli medalni qo‘shib qo‘yishdi.

Final bahslaridagi 3 ta kumush medal

Shiddatli kechgan bellashuvlarda O‘zbekiston vakillari faxrli ikkinchi o‘rinni egallab, vitse-chempionlikni rasmiylashtirdilar:

  • Asila Mirzayorova (T11 sinfi): Ayollar o‘rtasida 200 metrga yugurish finalida o‘zining gid-yuguruvchisi Sardor Baxtiyorov bilan birgalikda yuqori tezlik ko‘rsatib, masofani 25,86 soniyada bosib o‘tdi va kumush medalga sazovor bo‘ldi;

  • Yoqutxon Holbekova (F12 sinfi): Nayza uloqtirish sektorida o‘z mahoratini namoyish etib, snaryadni 32,43 metrga qadar yetkazdi va shohsupaning ikkinchi pog‘onasiga ko‘tarildi;

  • Yorqinbek Odilov (F57 sinfi): Erkaklar o‘rtasida disk uloqtirish dasturida qatnashib, 45,10 metr natija qayd etgan holda kumush medalni naqd qildi.

3 ta bronza medal: Shohsupani to‘ldirgan hamyurtlarimiz

Shuningdek, musobaqaning texnik yo‘nalishlarida O‘zbekiston sportchilari kuchli uchlikni yakunlab, delegatsiyamizga bronza medallarni taqdim etdi:

  • Angelina Kolesnikova (F44/F64 sinfi): Ayollar o‘rtasidagi disk uloqtirish bellashuvlarida 30,10 metr ko‘rsatkich bilan bronza medal sohibasiga aylandi;

  • Diyorbek Umarov (F12 sinfi): Erkaklar o‘rtasida yadro uloqtirish bo‘yicha raqobatlashib, 12,54 metr natija bilan kuchli uchlikka kirdi;

  • Sodiqjon Mamadiyev (T37 sinfi): Uzunlikka sakrash musobaqasida ishtirok etib, 5,69 metr masofaga sakradi va bronza medalini qo‘lga kiritdi.

Aichi-Nagoya–2026 Para Osiyo o‘yinlarida para atletlarimiz ko‘rsatayotgan ushbu sermahsul natijalar O‘zbekiston jamoasining umumjamoa hisobida o‘z mavqeini yanada mustahkamlashini ta’minlamoqda.

Aichi-Nagoya 2026 Para Osiyo o‘yinlariUzbekiston delegatsiyasiAsila MirzayorovaYoqutxon Holbekova
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bobur Toshtemirov Aichi-Nagoyadagi Para Osiyo o‘yinlari rekordini yangilab, chempion bo‘ldiBobur Toshtemirov Aichi-Nagoyadagi Para Osiyo o‘yinlari rekordini yangilab, chempion bo‘ldiKecha 16:213 ta oltin, 2 ta kumush va 2 ta rekord: O‘zbekiston para yengil atletikachilari benefisi3 ta oltin, 2 ta kumush va 2 ta rekord: O‘zbekiston para yengil atletikachilari benefisiKecha 18:01Aichi-Nagoya–2026: O‘zbekiston para dzyudo terma jamoasidan ilk kunda 5 ta medalAichi-Nagoya–2026: O‘zbekiston para dzyudo terma jamoasidan ilk kunda 5 ta medalKecha 16:23Para Osiyo o‘yinlarida velosportchilarimiz oltin va kumush medallarni qo‘lga kiritdiPara Osiyo o‘yinlarida velosportchilarimiz oltin va kumush medallarni qo‘lga kiritdiBugun 11:46Lolaxon Qodirovadan yangi Osiyo rekordi: Yaponiyadagi Para Osiyo o‘yinlarida milliy triumfLolaxon Qodirovadan yangi Osiyo rekordi: Yaponiyadagi Para Osiyo o‘yinlarida milliy triumfKecha 16:18“Oltin to‘p” poygasida kutilmagan yetakchi»: Harri Keyn birinchi, Messi esa kuchli uchlikda“Oltin to‘p” poygasida kutilmagan yetakchi»: Harri Keyn birinchi, Messi esa kuchli uchlikdaBugun 15:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya