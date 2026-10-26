Asila Mirzayorova 11 oylik qizalog‘i bilan tarmoqlarda ilk bor ko‘rinish berdi (video)

·43·Madaniyat
Asila Mirzayorova 11 oylik qizalog‘i bilan tarmoqlarda ilk bor ko‘rinish berdi (video)

O‘zbekistonlik para yengil atletikachi Asila Mirzayorova 11 oylik farzandi bilan ijtimoiy tarmoqlarda ilk bor ko‘rinish berdi. Sportchining qizalog‘ini bag‘riga bosib turgan aks etgan videolari kuzatuvchilar e’tiborini tortdi.

Tarqalgan lavhalarda Asila Mirzayorova qizalog‘ini mehr bilan quchoqlab olganini ko‘rish mumkin. Samimiy kadrlar ko‘plab muxlislarni quvontirib, ijtimoiy tarmoqlarda iliq munosabatlarga sabab bo‘ldi.

Foydalanuvchilar sportchiga kelgusi faoliyatida yangi yutuqlar tilab, uning qizalog‘iga ham sog‘lik, baxt va yorqin kelajak tilaklarini bildirishmoqda.

Asila Mirzayorovaning farzandi bilan tushgan ushbu lavhalari muxlislar uchun quvonchli lahzalardan biriga aylandi.

Asila MirzayorovaPara yengil atletikaO‘zbekistonlik sportchilar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Para Osiyo o‘yinlarida yengil atletikachilarimiz shohsupalarni zabt etmoqdaPara Osiyo o‘yinlarida yengil atletikachilarimiz shohsupalarni zabt etmoqda20 oktabr 14:59Diyora Keldiyorova qizalog‘i bilan: sportchi ilk bor qizining yuzini ko‘rsatdi (video)Diyora Keldiyorova qizalog‘i bilan: sportchi ilk bor qizining yuzini ko‘rsatdi (video)12 oktabr 15:35Dilnoz Hakimova onalik hayotidagi o‘zgarishlar va qizalog‘i haqida hissiyotlarga to‘lib gapirib berdiDilnoz Hakimova onalik hayotidagi o‘zgarishlar va qizalog‘i haqida hissiyotlarga to‘lib gapirib berdi6 oktabr 16:05Umidaxon Hojiyevaning qizalog‘i 1 yoshni qarshi oldi (video)Umidaxon Hojiyevaning qizalog‘i 1 yoshni qarshi oldi (video)5 iyul 10:34Oybek va Nigoraning qizalog‘i Aliyaxon 2 yoshdaOybek va Nigoraning qizalog‘i Aliyaxon 2 yoshda1 iyun 13:29Diora Usmonova va Munisa Rizayeva roli uchun Bobur Mansurovdan pul olganmi? (video)Diora Usmonova va Munisa Rizayeva roli uchun Bobur Mansurovdan pul olganmi? (video)Bugun 13:46
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi
Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildi
Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildi
Rixsitilla Abdullayev ikkinchi marta bobo bo‘ldi
Rixsitilla Abdullayev ikkinchi marta bobo bo‘ldi
Rekha 72 yoshda: Amitabh Bachchan muhabbati va fojiali taqdir
Rekha 72 yoshda: Amitabh Bachchan muhabbati va fojiali taqdir