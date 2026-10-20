AS Roma — Slovan Bratislava: tarkiblar va jonli matn

·39·Sport
AS Roma — Slovan Bratislava: tarkiblar va jonli matn

Chempionlar ligasi doirasidagi AS RomaSlovan Bratislava uchrashuvi 21 oktyabr, 00:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.

O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.

AS Roma boshlang‘ich tarkibi: 95. Gollini P., 26. Balerdi L., 15. De Ron M., 87. Gilardi D., 22. Ermoso M., 14. Malen D., 20. Molina N., 86. Mora R., 7. Pellegrini Lo. (kapitan), 61. Pizilli N., 43. Uesli Fransa.

AS Roma bosh murabbiyi: Gasperini Dj.

Slovan Bratislava boshlang‘ich tarkibi: 71. Takach D., 12. Bayrich K., 11. Barsegyan T. (kapitan), 28. Blekman K., 21. Kamara S., 57. Krus S., 8. Gaydosh A., 5. Ibragim R., 10. Marselli N., 15. Markovich S., 3. Pokorni P.

Slovan Bratislava bosh murabbiyi: Ture Ya.

Jonli reportaj JONLI
3
Nauel Molina (AS Roma) tomonidan oshirilgan baland uzatma muvaffaqiyatsiz chiqdi, raqib himoyasi esa to‘pni jarima maydonchasidan tezda uzoqlashtirdi.
2
Leonardo Balerdi (AS Roma) bu vaziyatda yaxshiroq harakat qilishi kerak edi. U belgilangan jarima zarbasidan so‘ng to‘pni egallab oldi, ammo zarbasi darvoza to‘sinidan yuqorilab o‘tib ketdi.
2
Lorenso Pellegrini (AS Roma) to‘g‘ridan to‘g‘ri jarima zarbasini amalga oshirmoqda.
1
Ana xolos, bugungi o‘yin ayni damda boshlanyapti.
00:00
O‘yinchilar maydonga chiqib kelishdi va uchrashuv boshlanish arafasida. O‘yinni "Slovan Bratislava" boshlab beradi.
00:00
Bugungi o‘yinni Sandro Sherer boshqarib boradi.
00:00
Ikkala jamoaning boshlang‘ich tarkiblari ma’lum bo‘ldi, endi ular bilan tanishib chiqishingiz mumkin.
00:00
Xush kelibsiz, xonimlar va janoblar, bizning jonli matnli sharhimizga! Boshlang‘ich tarkiblar tez orada e’lon qilinadi, shunday ekan, bemalol o‘tiring va o‘yin zavqidan bahramand bo‘lishga tayyor turing.
AS RomaSlovan BratislavaChempionlar ligasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Slovan Bratislava — Shtutgart: tarkiblar va jonli matnSlovan Bratislava — Shtutgart: tarkiblar va jonli matn14 oktabr 23:41AS Roma — Real Madrid: tarkiblar va jonli matnAS Roma — Real Madrid: tarkiblar va jonli matn14 oktabr 23:41AS Roma — Jenoa: tarkiblar va jonli matnAS Roma — Jenoa: tarkiblar va jonli matn17 oktabr 22:50Yaya Ture Slovan jamoasini Chempionlar ligasiga olib chiqdiYaya Ture Slovan jamoasini Chempionlar ligasiga olib chiqdi28 avgust 15:13Gasperini Paulo Dibala va Nahuel Molinaning Argentina uchun safariga qarshi chiqdiGasperini Paulo Dibala va Nahuel Molinaning Argentina uchun safariga qarshi chiqdi5 oktabr 19:11Torres PSJda yangi qahramonga aylandi: xet-trik va YECHL ning birinchi sovriniTorres PSJda yangi qahramonga aylandi: xet-trik va YECHL ning birinchi sovrini11 sentabr 23:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi