AS Roma — Slovan Bratislava: tarkiblar va jonli matn
Chempionlar ligasi doirasidagi AS Roma — Slovan Bratislava uchrashuvi 21 oktyabr, 00:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
AS Roma boshlang‘ich tarkibi: 95. Gollini P., 26. Balerdi L., 15. De Ron M., 87. Gilardi D., 22. Ermoso M., 14. Malen D., 20. Molina N., 86. Mora R., 7. Pellegrini Lo. (kapitan), 61. Pizilli N., 43. Uesli Fransa.
AS Roma bosh murabbiyi: Gasperini Dj.
Slovan Bratislava boshlang‘ich tarkibi: 71. Takach D., 12. Bayrich K., 11. Barsegyan T. (kapitan), 28. Blekman K., 21. Kamara S., 57. Krus S., 8. Gaydosh A., 5. Ibragim R., 10. Marselli N., 15. Markovich S., 3. Pokorni P.
Slovan Bratislava bosh murabbiyi: Ture Ya.
Jonli reportaj JONLI
3
Nauel Molina (AS Roma) tomonidan oshirilgan baland uzatma muvaffaqiyatsiz chiqdi, raqib himoyasi esa to‘pni jarima maydonchasidan tezda uzoqlashtirdi.
2
Leonardo Balerdi (AS Roma) bu vaziyatda yaxshiroq harakat qilishi kerak edi. U belgilangan jarima zarbasidan so‘ng to‘pni egallab oldi, ammo zarbasi darvoza to‘sinidan yuqorilab o‘tib ketdi.
2
Lorenso Pellegrini (AS Roma) to‘g‘ridan to‘g‘ri jarima zarbasini amalga oshirmoqda.
1
Ana xolos, bugungi o‘yin ayni damda boshlanyapti.
00:00
O‘yinchilar maydonga chiqib kelishdi va uchrashuv boshlanish arafasida. O‘yinni "Slovan Bratislava" boshlab beradi.
00:00
Bugungi o‘yinni Sandro Sherer boshqarib boradi.
00:00
Ikkala jamoaning boshlang‘ich tarkiblari ma’lum bo‘ldi, endi ular bilan tanishib chiqishingiz mumkin.
00:00
Xush kelibsiz, xonimlar va janoblar, bizning jonli matnli sharhimizga! Boshlang‘ich tarkiblar tez orada e’lon qilinadi, shunday ekan, bemalol o‘tiring va o‘yin zavqidan bahramand bo‘lishga tayyor turing.
Izohlar 0
…