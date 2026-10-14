AS Roma — Real Madrid: tarkiblar va jonli matn

·127·Sport
AS Roma — Real Madrid: tarkiblar va jonli matn

Chempionlar ligasi doirasidagi AS RomaReal Madrid uchrashuvi 15 oktyabr, 00:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.

O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.

AS Roma boshlang‘ich tarkibi: 95. Gollini P., 23. Manchini Dj. (kapitan), 5. Ndika E., 22. Ermoso M., 20. Molina N., 15. De Ron M., 17. Kone M., 43. Uesli Fransa, 21. Dibala P., 18. Sule M., 14. Malen D.

AS Roma zaxiradagilari: 26. Balerdi L., 9. Kastro S., 70. De Marsi Dj., 87. Gilardi D., 3. Kulerakis K., 77. Lulli E., 86. Mora R., 7. Pellegrini Lo., 61. Pizilli N., 2. Rens D., 32. Vaskes Lyach D. S.

AS Roma bosh murabbiyi: Gasperini Dj.

Real Madrid boshlang‘ich tarkibi: 1. Kurtua T., 24. Dyumfris D., 16. Konate I., 22. Ryudiger A., 17. Kukurelya M., 8. Valverde F. (kapitan), 14. Tchuameni O., 25. Diomande I., 5. Bellingem Dj., 10. Mbappe K., 7. Vinisius Junior.

Real Madrid zaxiradagilari: 12. Aleksander-Arnold T., 6. Kamavinga E., 18. Karreras A., 21. Dias B., 9. Endrik, 19. Espi K., 15. Gyuler A., 4. Xyoysen D., 13. Lunin A., 26. Mestre S., 27. Pitarch T., 20. Silva B.

Real Madrid bosh murabbiyi: Mourinyu J.

Jonli reportaj JONLI
11
Doniyell Malen (AS Roma) bo‘sh turgan jamoadoshini ko‘rib qoldi va unga pastdan uzatma bermoqchi bo‘ldi. Biroq, himoyachilardan biri o‘yinni juda yaxshi o‘qidi va xavfni bartaraf etdi.
9
Tibo Kurtua (Real Madrid) Federiko Valverdega ajoyib uzatma berdi, ammo ikkinchisi zarba berish uchun yetarlicha bo‘sh hudud yarata olmadi.
5
Aniq uzatma Matias Sule (AS Roma)ni bo‘sh hududda topib oldi. U ikkilanmay uzoq masofadan darvoza to‘rining yuqori qismiga kuchli zarba yo‘lladi, ammo Tibo Kurtua ajoyib seyv bilan to‘pni qaytardi.
4
Paulo Dibala (AS Roma) burchak zarbasini amalga oshirdi, ammo to‘pni himoyachilar uzoqlashtirishdi.
4
Mario Ermoso (AS Roma) qaytgan to‘pni egallab oldi va uning xavfli zarbasi darvozaning chap tomoniga yo‘naltirildi, ammo Tibo Kurtua ajoyib seyv bilan to‘pni qaytardi. AS Roma burchak zarbasini amalga oshiradi. Bosh hakam va uning yordamchilaridan biri burchak bayroqchasini ko‘rsatishdi.
4
Paulo Dibala (AS Roma) burchak zarbasini amalga oshirdi, ammo raqib himoyachilari to‘pni maydondan uzoqlashtirishdi.
3
Nauel Molina (Roma) jarima maydoni tashqarisidan sherigiga pas berishga urindi, ammo raqib himoyachilari tezkorlik bilan harakat qilib, hujumni bartaraf etishdi. Roma burchak zarbasini amalga oshiradi.
1
Matias Sule (AS Roma) aldamchi harakatlar bilan jarima maydonchasi chizig‘igacha yetib bordi va darvoza tomon zarba berdi. Darvozabon to‘pni qaytarishga urindi, ammo u chap ustun yonidan o‘tib ketdi.
1
Marten de Ron (AS Roma) maydon bo‘ylab uzun pas uzatdi, ammo to‘p o‘z manziliga yetib bormadi.
1
O‘yin endigina boshlandi.
00:00
O‘yinni «Roma» boshlab beradi.
00:00
Fransua Letekse ushbu o‘yin uchun bosh hakam etib tayinlandi.
00:00
O‘yin boshlanishidan oldin, bugungi to‘qnashuv uchun boshlang‘ich tarkiblarni ko‘rishingiz mumkin.
00:00
Bizning matnli jonli translyatsiyamizga xush kelibsiz. Biz sizga maydonda bo‘layotgan voqealar haqida batafsil ma’lumot berishga harakat qilamiz. O‘yin boshlanishiga juda oz vaqt qoldi.
AS RomaReal MadridChempionlar ligasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Gasperini Paulo Dibala va Nahuel Molinaning Argentina uchun safariga qarshi chiqdiGasperini Paulo Dibala va Nahuel Molinaning Argentina uchun safariga qarshi chiqdi5 oktabr 19:11Rasman: Klaudio Ranyeri — Italiya terma jamoasining yangi texnik direktoriRasman: Klaudio Ranyeri — Italiya terma jamoasining yangi texnik direktori28 iyul 21:24Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigachaTotti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha18 iyul 12:04Janluka Manchini: «Jahon chempionatini ko‘rsam, kayfiyatim tushib ketadi»Janluka Manchini: «Jahon chempionatini ko‘rsam, kayfiyatim tushib ketadi»22 iyun 13:36Slovan Bratislava — Shtutgart: tarkiblar va jonli matnSlovan Bratislava — Shtutgart: tarkiblar va jonli matnKecha 23:41Manchester Siti — PSJ: tarkiblar va jonli matnManchester Siti — PSJ: tarkiblar va jonli matnKecha 23:41
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...