AS Roma — Real Madrid: tarkiblar va jonli matn
Chempionlar ligasi doirasidagi AS Roma — Real Madrid uchrashuvi 15 oktyabr, 00:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
AS Roma boshlang‘ich tarkibi: 95. Gollini P., 23. Manchini Dj. (kapitan), 5. Ndika E., 22. Ermoso M., 20. Molina N., 15. De Ron M., 17. Kone M., 43. Uesli Fransa, 21. Dibala P., 18. Sule M., 14. Malen D.
AS Roma zaxiradagilari: 26. Balerdi L., 9. Kastro S., 70. De Marsi Dj., 87. Gilardi D., 3. Kulerakis K., 77. Lulli E., 86. Mora R., 7. Pellegrini Lo., 61. Pizilli N., 2. Rens D., 32. Vaskes Lyach D. S.
AS Roma bosh murabbiyi: Gasperini Dj.
Real Madrid boshlang‘ich tarkibi: 1. Kurtua T., 24. Dyumfris D., 16. Konate I., 22. Ryudiger A., 17. Kukurelya M., 8. Valverde F. (kapitan), 14. Tchuameni O., 25. Diomande I., 5. Bellingem Dj., 10. Mbappe K., 7. Vinisius Junior.
Real Madrid zaxiradagilari: 12. Aleksander-Arnold T., 6. Kamavinga E., 18. Karreras A., 21. Dias B., 9. Endrik, 19. Espi K., 15. Gyuler A., 4. Xyoysen D., 13. Lunin A., 26. Mestre S., 27. Pitarch T., 20. Silva B.
Real Madrid bosh murabbiyi: Mourinyu J.
Izohlar 0
…