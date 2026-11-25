PSJ — AS Roma: tarkiblar va jonli matn
Chempionlar ligasi doirasidagi PSJ — AS Roma uchrashuvi 26 noyabr, 01:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
PSJ boshlang‘ich tarkibi: 39. Safonov M., 2. Xakimi A. (kapitan), 6. Zabarniy I., 51. Pacho V., 25. Mendesh N., 87. Nevesh J., 17. Vitinya, 8. Ruis F., 11. Akliush M., 9. Torres F., 24. Mayulu S.
PSJ zaxiradagilari: 90. Bar A., 4. Beraldo L., 42. Boli D., 30. Shevale L., 10. Dembele U., 12. Din L., 27. Fernandes D., 22. Gots M., 21. Ernandes L., 5. Markinos, 47. Njantu K., 33. Zair-Emeri U.
PSJ bosh murabbiyi: Luis Enrike.
AS Roma boshlang‘ich tarkibi: 99. Svilar M., 23. Manchini Dj. (kapitan), 5. Ndika E., 22. Ermoso M., 43. Uesli Fransa, 15. De Ron M., 17. Kone M., 20. Molina N., 61. Pizilli N., 18. Sule M., 9. Kastro S.
AS Roma zaxiradagilari: 26. Balerdi L., 4. Kristante B., 70. De Marsi Dj., 21. Dibala P., 87. Gilardi D., 95. Gollini P., 3. Kulerakis K., 77. Lulli E., 14. Malen D., 86. Mora R.
AS Roma bosh murabbiyi: Gasperini Dj.
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…