Slovan Bratislava — Shtutgart: tarkiblar va jonli matn
Chempionlar ligasi doirasidagi Slovan Bratislava — Shtutgart uchrashuvi 15 oktyabr, 00:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Slovan Bratislava boshlang‘ich tarkibi: 71. Takach D., 28. Blekman K., 12. Bayrich K., 15. Markovich S., 57. Krus S., 20. Mustafich A., 3. Pokorni P., 11. Barsegyan T., 70. Martines K., 21. Kamara S., 99. Shporar A. (kapitan).
Slovan Bratislava zaxiradagilari: 49. Kamara S., 13. Cherepkay R., 8. Gaydosh A., 5. Ibragim R., 77. Ignatenko D., 2. Kozlovskiy S., 10. Marselli N., 29. Marosh A., 88. Matsuoka D., 1. Popovich A., 6. Vimmer K., 14. Iradjang A.
Slovan Bratislava bosh murabbiyi: Ture Ya.
Shtutgart boshlang‘ich tarkibi: 1. Bredlou F., 4. Vagnoman Y., 29. Yelch F., 24. Shabo J., 3. Xendriks R., 21. Premel G., 6. Shtiller A., 11. El-Xannus B., 26. Undav D. (kapitan), 10. Fyurix K., 17. Peychinovich D.
Shtutgart zaxiradagilari: 22. Assinon L., 9. Demirovich E., 33. Funk M., 14. Xakes L., 16. Karazor A., 18. Leveling Dj., 44. Zauer L., 41. Zaymen D., 47. Shpalt Y.
Shtutgart bosh murabbiyi: Xyoness S.
Izohlar 0
…