Slovan Bratislava — Shtutgart: tarkiblar va jonli matn

·31·Sport
Slovan Bratislava — Shtutgart: tarkiblar va jonli matn

Chempionlar ligasi doirasidagi Slovan BratislavaShtutgart uchrashuvi 15 oktyabr, 00:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.

O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.

Slovan Bratislava boshlang‘ich tarkibi: 71. Takach D., 28. Blekman K., 12. Bayrich K., 15. Markovich S., 57. Krus S., 20. Mustafich A., 3. Pokorni P., 11. Barsegyan T., 70. Martines K., 21. Kamara S., 99. Shporar A. (kapitan).

Slovan Bratislava zaxiradagilari: 49. Kamara S., 13. Cherepkay R., 8. Gaydosh A., 5. Ibragim R., 77. Ignatenko D., 2. Kozlovskiy S., 10. Marselli N., 29. Marosh A., 88. Matsuoka D., 1. Popovich A., 6. Vimmer K., 14. Iradjang A.

Slovan Bratislava bosh murabbiyi: Ture Ya.

Shtutgart boshlang‘ich tarkibi: 1. Bredlou F., 4. Vagnoman Y., 29. Yelch F., 24. Shabo J., 3. Xendriks R., 21. Premel G., 6. Shtiller A., 11. El-Xannus B., 26. Undav D. (kapitan), 10. Fyurix K., 17. Peychinovich D.

Shtutgart zaxiradagilari: 22. Assinon L., 9. Demirovich E., 33. Funk M., 14. Xakes L., 16. Karazor A., 18. Leveling Dj., 44. Zauer L., 41. Zaymen D., 47. Shpalt Y.

Shtutgart bosh murabbiyi: Xyoness S.

Jonli reportaj JONLI
12🟨
Ramon Xendriks (Shtutgart) qattiq o‘yini uchun sariq kartochkadan boshqa narsani kutmasa ham bo‘ladi. Va mana, sariq kartochka. Irfan Pelto cho‘ntagidan uni chiqarishda ikkilanib o‘tirmadi.
11
Suleyman Kamara (Slovan Bratislava) raqiblarini aldab o‘tishga urindi, ammo himoyachi to‘pni olib qo‘yishga muvaffaq bo‘ldi.
10
Suleyman Kamara (Slovan Bratislava) raqibini aldab o‘tdi, ammo to‘pni maydon ichida saqlab qola olmadi.
8
To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va Slovan Bratislava darvozasidan zarba bilan o‘yin qayta boshlanadi.
8
Burchak zarbasi. Shtutgartda imkoniyat bo‘ladi.
8
Josha Vagnoman (Shtutgart) aniq uzatmani qabul qilib oldi va darvozabon bilan birga-bir vaziyatga chiqib, to‘pni darvoza markazi tomon kuchli zarba bilan yo‘lladi. Biroq Dominik Takach hushyorlik ko‘rsatdi va osonlik bilan to‘pni qaytarib, golga yo‘l qo‘ymadi.
8
Josha Vagnoman (Shtutgart) aniq uzatmani qabul qilib oldi va darvozabon bilan birga-bir vaziyatga chiqib, to‘pni darvoza markaziga qarata kuchli zarba bilan yo‘lladi. Dominik Takach esa hushyorlikni yo‘qotmadi va osonlik bilan to‘pni qaytarib, gol urishiga yo‘l qo‘ymadi. Burchak zarbasi. Shtutgartda imkoniyat bo‘ladi.
7
Yosha Vagnoman (Shtutgart) raqibining to‘pga ega chiqishiga yo‘l qo‘ymaslik uchun uni ochiqchasiga ushlab qoldi va hakam hushtak chalib, qoidabuzarlikni qayd etdi.
7
Josha Vagnoman (VfB Shtutgart) to‘pni markazga uzatdi, ammo himoyachi hushyorlik ko‘rsatib, xavfni bartaraf etdi.
5
Grisha Premel (Shtutgart) burchak zarbasidan so‘ng bosh bilan zarba berishga urindi, ammo to‘pni darvozaga yo‘naltira olmadi, u to‘sin yuqorisidan o‘tib ketdi.
5
Shtutgart jamoasiga burchak zarbasini amalga oshirish huquqi berildi.
3
Tigran Barsegyan (Slovan Bratislava) qulay zarba berish pozitsiyasiga chiqib keldi. U o‘zi uchun bo‘sh joy yaratdi va uzoq masofadan o‘z omadini sinab ko‘rdi. Uning chap ustun tomon yo‘llagan xavfli zarbasini Fabian Bredlou ajoyib tarzda qaytardi!
1
Suleyman Kamara (Slovan Bratislava) jarima maydonchasi ichiga xavfli uzatmani amalga oshirdi, ammo Fabian Bredlou to‘pni ushlab oldi.
1
Ana xolos, bugungi o‘yin ayni damda boshlanyapti.
00:00
Nihoyat o‘yinchilar maydonga chiqib kelishdi! Shtutgart o‘yinni boshlab beradi.
00:00
Bugungi uchrashuv bosh hakami bilan tanishtirib o‘tamiz, u Irfan Pelto.
00:00
Boshlang‘ich tarkiblar allaqachon e’lon qilindi va siz ular bilan tarkiblar bo‘limida tanishib chiqishingiz mumkin.
00:00
Barcha futbol muxlislariga salom, biz ushbu uchrashuvning jonli sharhini taqdim etish uchun shu yerdamiz va barcha eng qiziqarli hamda muhim vaziyatlarni yoritib boramiz. Biz hech narsani o‘tkazib yubormasligingizni ta’minlaymiz, shunchaki bemalol o‘tiring va zavq oling.
Slovan BratislavaShtutgartChempionlar ligasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yaya Ture Slovan jamoasini Chempionlar ligasiga olib chiqdiYaya Ture Slovan jamoasini Chempionlar ligasiga olib chiqdi28 avgust 15:13Torres PSJda yangi qahramonga aylandi: xet-trik va YECHL ning birinchi sovriniTorres PSJda yangi qahramonga aylandi: xet-trik va YECHL ning birinchi sovrini11 sentabr 23:53Bavariya bilan bogʻliq muammo: Shtutgart darvozabon masalasida ikkiga boʻlindiBavariya bilan bogʻliq muammo: Shtutgart darvozabon masalasida ikkiga boʻlindi26 may 15:38Mercedes-Benz Shtutgart koʻchalariga ilk eEconic elektr chiqindi tashuvchilarini chiqardiMercedes-Benz Shtutgart koʻchalariga ilk eEconic elektr chiqindi tashuvchilarini chiqardi5 iyul 02:54Aleksandr Nyubel uchun “Siti” va “Yuventus” kurash boshlashi mumkinAleksandr Nyubel uchun “Siti” va “Yuventus” kurash boshlashi mumkin27 may 20:06Uli Hoeneß Bavariya va Shtutgart muxlislarini keskin tanqid qildiUli Hoeneß Bavariya va Shtutgart muxlislarini keskin tanqid qildi24 may 02:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...