Yaya Ture Slovan jamoasini Chempionlar ligasiga olib chiqdi
Futbol olamida oʻzining yorqin oʻyinlari bilan tanilgan taniqli sobiq yarim himoyachi Yaya Ture murabbiylik faoliyatidagi ilk yirik yutuqqa erishdi. Goal.com xabar berishicha, u Bratislava shahri sharafini himoya qiluvchi Slovan jamoasini Chempionlar ligasining asosiy bosqichiga olib chiqishga muvaffaq boʻldi. Bu natija yosh mutaxassis uchun murabbiylik faoliyatining ilk oylaridanoq tarixiy qadam boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Hal qiluvchi saralash bosqichida Slovan safarda Celje jamoasiga qarshi bahs olib bordi. Mezbonlarning oʻz uyidagi oʻyinlari juda xavfli boʻlishiga qaramay, Yaya Ture shogirdlari ajoyib taktik reja asosida harakat qilib, ishonchli gʻalabani qoʻlga kiritdi. Ushbu muvaffaqiyat natijasida jamoa Yevropaning eng nufuzli klublar turnirining guruh bosqichiga yoʻllanma oldi.
Oʻyindan keyingi matbuot anjumanida Yaya Ture shaxsiy maqtovlardan koʻra jamoaviy birlikka eʼtibor qaratdi. U barcha maqtovlar futbolchilar hamda murabbiylar shtabiga tegishli ekanini taʼkidlab, ularning matonatini alohida eʼtirof etdi. Shuningdek, murabbiy toʻrt soatlik avtobus yoʻlini bosib oʻtib, safar oʻyinini oʻz uyidagidek muhitga aylantirgan sadoqatli muxlislarga minnatdorchilik bildirdi.
Ture oʻzining sobiq jamoalariga qarshi oʻynamoqchiTurnirning asosiy bosqichiga chiqqandan soʻng, barcha eʼtibor potentsial raqiblarga qaratildi. Yaya Ture oʻzining futbolchilik davrida toʻp surgan grand klublari bilan Bratislavada uchrashishni xohlayotganini yashirmadi. Uning soʻzlariga koʻra, shogirdlarining haqiqiy darajasini bilish uchun Yevropaning kuchli jamoalari bilan maydonda sinovdan oʻtish muhim.
«Toʻgʻrisini aytganda, Barselona va Manchester Siti Bratislavaga kelishini juda istardim», — deya iqtibos keltiradi Goal.com mutaxassisning soʻzlarini. U bu jamoalarga katta hurmat bilan qarashini, biroq ularga qarshi bahs jamoaning haqiqiy raqobatbardosh oʻrnini koʻrsatib berishini qoʻshimcha qildi.
Chempionlar ligasining qiyin sinovlariBiroq Chempionlar ligasi qurʼa natijalariga koʻra, Slovanni juda mashaqqatli va qiziqarli taqvim kutib turgani maʼlum boʻldi. Turnir debyutanti boʻlgan jamoa oʻz uyida PSJ, Roma, Lill va LASK klublarini qabul qilishi kerak. Shuningdek, ular safarda Inter, Real Betis, Shaxtyor Donetsk hamda Shtutgart jamoalariga qarshi bahs olib boradi.
Qurʼa natijalari jiddiy raqiblarni taqdim etganiga qaramay, yosh murabbiy jamoa oʻz oyoqlarida qатʼiy turishini va qitʼaning eng yuqori darajadagi sinovlariga tayyorgarlik koʻrishini taʼkidladi. Slovan uchun bu mavsum nafaqat tajriba toʻplash, balki Yevropa arenasida oʻz soʻzini aytish uchun ajoyib imkoniyatdir.
…