Yaya Ture Slovan jamoasini Chempionlar ligasiga olib chiqdi

·19·Sport
Yaya Ture Slovan jamoasini Chempionlar ligasiga olib chiqdi

Futbol olamida oʻzining yorqin oʻyinlari bilan tanilgan taniqli sobiq yarim himoyachi Yaya Ture murabbiylik faoliyatidagi ilk yirik yutuqqa erishdi. Goal.com xabar berishicha, u Bratislava shahri sharafini himoya qiluvchi Slovan jamoasini Chempionlar ligasining asosiy bosqichiga olib chiqishga muvaffaq boʻldi. Bu natija yosh mutaxassis uchun murabbiylik faoliyatining ilk oylaridanoq tarixiy qadam boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Hal qiluvchi saralash bosqichida Slovan safarda Celje jamoasiga qarshi bahs olib bordi. Mezbonlarning oʻz uyidagi oʻyinlari juda xavfli boʻlishiga qaramay, Yaya Ture shogirdlari ajoyib taktik reja asosida harakat qilib, ishonchli gʻalabani qoʻlga kiritdi. Ushbu muvaffaqiyat natijasida jamoa Yevropaning eng nufuzli klublar turnirining guruh bosqichiga yoʻllanma oldi.

Oʻyindan keyingi matbuot anjumanida Yaya Ture shaxsiy maqtovlardan koʻra jamoaviy birlikka eʼtibor qaratdi. U barcha maqtovlar futbolchilar hamda murabbiylar shtabiga tegishli ekanini taʼkidlab, ularning matonatini alohida eʼtirof etdi. Shuningdek, murabbiy toʻrt soatlik avtobus yoʻlini bosib oʻtib, safar oʻyinini oʻz uyidagidek muhitga aylantirgan sadoqatli muxlislarga minnatdorchilik bildirdi.

Ture oʻzining sobiq jamoalariga qarshi oʻynamoqchi

Turnirning asosiy bosqichiga chiqqandan soʻng, barcha eʼtibor potentsial raqiblarga qaratildi. Yaya Ture oʻzining futbolchilik davrida toʻp surgan grand klublari bilan Bratislavada uchrashishni xohlayotganini yashirmadi. Uning soʻzlariga koʻra, shogirdlarining haqiqiy darajasini bilish uchun Yevropaning kuchli jamoalari bilan maydonda sinovdan oʻtish muhim.

«Toʻgʻrisini aytganda, Barselona va Manchester Siti Bratislavaga kelishini juda istardim», — deya iqtibos keltiradi Goal.com mutaxassisning soʻzlarini. U bu jamoalarga katta hurmat bilan qarashini, biroq ularga qarshi bahs jamoaning haqiqiy raqobatbardosh oʻrnini koʻrsatib berishini qoʻshimcha qildi.

Chempionlar ligasining qiyin sinovlari

Biroq Chempionlar ligasi qurʼa natijalariga koʻra, Slovanni juda mashaqqatli va qiziqarli taqvim kutib turgani maʼlum boʻldi. Turnir debyutanti boʻlgan jamoa oʻz uyida PSJ, Roma, Lill va LASK klublarini qabul qilishi kerak. Shuningdek, ular safarda Inter, Real Betis, Shaxtyor Donetsk hamda Shtutgart jamoalariga qarshi bahs olib boradi.

Qurʼa natijalari jiddiy raqiblarni taqdim etganiga qaramay, yosh murabbiy jamoa oʻz oyoqlarida qатʼiy turishini va qitʼaning eng yuqori darajadagi sinovlariga tayyorgarlik koʻrishini taʼkidladi. Slovan uchun bu mavsum nafaqat tajriba toʻplash, balki Yevropa arenasida oʻz soʻzini aytish uchun ajoyib imkoniyatdir.

Yaya TureSlovan BratislavaChempionlar ligasiBarselonaManchester Siti
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Argentina terma jamoasi futbolchilarining diskvalifikatsiya muddati qisqartirildiArgentina terma jamoasi futbolchilarining diskvalifikatsiya muddati qisqartirildiBugun, 14:58Per Sej Rayan Sherkini daho deb atadiPer Sej Rayan Sherkini daho deb atadiBugun, 12:54Koul Palmer Xabi Alonso qoʻl ostida erkinlik topganini aytdiKoul Palmer Xabi Alonso qoʻl ostida erkinlik topganini aytdiBugun, 12:52O‘zbekiston eshkak eshishda ilk bor jahon chempionligini qo‘lga kiritdiO‘zbekiston eshkak eshishda ilk bor jahon chempionligini qo‘lga kiritdiBugun, 12:26Yevropa sahnasida yana bir o‘zbek: Behruz Karimov Konferensiyalar ligasida qatnashadi!Yevropa sahnasida yana bir o‘zbek: Behruz Karimov Konferensiyalar ligasida qatnashadi!Bugun, 12:17Mourino boshchiligidagi «Real»ni YECHLda dahshatli o‘yinlar kutmoqda!Mourino boshchiligidagi «Real»ni YECHLda dahshatli o‘yinlar kutmoqda!Bugun, 12:09
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)