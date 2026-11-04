Manchester Yunayted — AS Roma: tarkiblar va jonli matn

·66·Sport
Manchester Yunayted — AS Roma: tarkiblar va jonli matn

Chempionlar ligasi doirasidagi Manchester Yunayted — AS Roma uchrashuvi 4 noyabr, 01:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.

O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.

Manchester Yunayted boshlang‘ich tarkibi: 1. Lammens S., 15. Yoro L., 5. Maguayr G., 26. Xeven A., 2. Dalot D., 37. Maynu K., 20. Baleba K., 19. Mbemo B., 8. Fernandesh B. (kapitan), 16. Diallo A., 10. Kunya M.

Manchester Yunayted zaxiradagilari: 41. Amass X., 17. Andrey Santos, 12. Darlou K., 4. de Ligt M., 39. Fletcher T., 22. Xiton T., 31. Leysi S., 6. Martines Li., 3. Mazraui N., 7. Maunt M., 18. Tilemans Yu., 11. Zirkzeye J.

Manchester Yunayted bosh murabbiyi: Karrik M.

AS Roma boshlang‘ich tarkibi: 32. Vaskes Lyach D. S., 23. Manchini Dj., 22. Ermoso M., 26. Balerdi L., 2. Rens D., 4. Kristante B. (kapitan), 15. De Ron M., 43. Uesli Fransa, 18. Sule M., 86. Mora R., 14. Malen D.

AS Roma zaxiradagilari: 9. Kastro S., 70. De Marsi Dj., 63. Di Nunsio A., 87. Gilardi D., 3. Kulerakis K., 77. Lulli E., 20. Molina N., 5. Ndika E., 61. Pizilli N.

AS Roma bosh murabbiyi: Gasperini Dj.

Jonli reportaj0-2 JONLI
35🟨
Sariq kartochkani Emanuele Lulli (AS Roma) qabul qilib oldi.
34
Brayan Mbeumo (Manchester Yunayted) yakkaxolda oldinga o‘tdi, ammo raqib himoyachisi uni to‘xtatib qolgani sababli xavfli vaziyat yarata olmadi.
32
Emanuele Lulli (AS Roma) jarima maydonchasi ichiga oshirgan o‘ta kuchli uzatmasi hech qaysi jamoadoshiga yetib bormadi.
27
Mateus Kunya (Manchester Yunayted) raqibining to‘pga ega chiqishiga yo‘l qo‘ymaslik uchun uni ochiqchasiga ushlab qoldi va hakam darhol o‘yinni to‘xtatdi.
26
Karlos Baleba (Manchester Yunayted) Mateus Kunyadan kelgan to‘pga qarab yugurdi va o‘rta masofadan xavfli zarba yo‘lladi. Darvozabon vaziyatni nazorat qilayotgan edi, ammo to‘p baribir darvoza to‘sini ustidan o‘tib ketdi.
24
Mateus Kunya (Manchester Yunayted) jarima maydonchasi tashqarisidan to‘pni kuchli zarba bilan darvozaga yo‘lladi, ammo uning urinishi himoyachi tomonidan to‘sib qolindi.
23
Mario Ermoso (AS Roma) bunday xatti-harakat qoidalarga zid ekanini bilishi kerak edi. U raqibiga qarshi juda ehtiyotsizlik bilan o‘ynadi va Xesus Mansanoda hushtak chalishdan boshqa iloj qoldirmadi.
21🔁
Emanuele Lulli (AS Roma) maydonga tushmoqda, chunki Devin Rensh jarohat olgani sababli o‘yinni davom ettira olmaydi.
20🟨
Brunu Fernandesh (Manchester Yunayted) haqli ravishda sariq kartochka bilan jazolandi.
20🟨
Bu sariq kartochka! Matias Soule (AS Roma) qarordan norozi, ammo bizning nuqtayi nazarimizdan bu aniq qoidabuzarlik edi.
19
Ajoyib qaytarish! Doniyell Malen (AS Roma) ajoyib qisqa uzatmani qabul qilib oldi va jarima maydonchasi ichida qulay vaziyatga chiqib bordi, ammo himoyachilardan biri undan to‘pni olib qo‘ydi.
170-2
Gol! Doniyell Malen (AS Roma) penalti nuqtasidan darvozaning chap pastki burchagiga ajoyib zarba yo‘lladi va darvozabon Senne Lammensda hech qanday imkoniyat qoldirmadi!
17
Donell Malen (AS Roma) penaltini amalga oshiradi!
16🎯
O‘yinchilar Eyden Xeven (Manchester Yunayted) jarima maydonchasi ichida to‘pga qo‘li bilan teginib ketganini da’vo qilishmoqda va ular haq bo‘lishi mumkin. Bu Roma foydasiga belgilangan penalti! Ularda endi gol urish uchun yaxshi imkoniyat bor.
15
Janluka Manchini (AS Roma) raqibini ushlab qolgani uchun jarima belgilandi. Xesus Mansano standart vaziyatni belgiladi.
15
Diogu Dalot (Manchester Yunayted) yaqqol ofsayd holatida qoldi va yon hakam bayroqchasini ko‘tardi.
14
Brunu Fernandesh (Manchester Yunayted) to‘pni Mateus Kunyaga uzatdi, ammo himoyachilardan biri undan to‘pni olib qo‘ydi.
110-1
Gol! Matias Soule (AS Roma) Rodrigo Moraning ajoyib uzatmasidan so‘ng jarima maydonchasi ichida to‘pni qabul qilib oldi va darvozaning pastki o‘ng burchagiga aniq zarba yo‘lladi. Hisob endi 0:1.
10
Qoidabuzarlik! Janluka Manchini (AS Roma) raqibini ushlab qolgani uchun jazolandi.
9
Brunu Fernandesh (Manchester Yunayted) jarima maydonchasi ichiga ajoyib uzatma bilan sheriklaridan birini topmoqchi bo‘ldi, ammo himoyachilardan biri yaxshi reaksiya ko‘rsatib, to‘pni to‘sib qoldi.
5
Amad Diallo (Manchester Yunayted) o‘z jamoadoshi uchun bo‘sh hududga tezkor uzatma berdi, u ofsayd chizig‘i yaqinida kutib turgan edi, ammo himoyachilardan biri to‘pni ilib oldi va xavfni bartaraf etdi.
3
Amad Diallo (Manchester Yunayted) jarima maydonchasi ichiga to‘pni uzatdi, ammo raqib himoyachilari uni qaytarib qolishga muvaffaq bo‘lishdi.
1
O‘yin to‘xtatildi, chunki Doniyell Malen (AS Roma) o‘yindan tashqari holatda qoldi.
1
Hakam hushtagini chaldi va o‘yin boshlandi.
01:01
O‘yinchilar maydonga chiqib kelishdi va uchrashuv boshlanish arafasida. O‘yinni AS Roma boshlab beradi.
01:00
O‘yin bir daqiqalik sukut saqlash tufayli kechiktiriladi.
01:00
Bugungi o‘yinni Xesus Mansano boshqarib boradi.
01:00
O‘yin boshlanishidan oldin, bugungi to‘qnashuv uchun asosiy tarkiblar bilan tanishishingiz mumkin.
01:00
Bizning matnli jonli translyatsiyamizga xush kelibsiz. Biz sizga maydonda bo‘layotgan voqealar haqida batafsil ma’lumot berishga harakat qilamiz. O‘yin boshlanishiga juda oz vaqt qoldi.
Manchester YunaytedAS RomaChempionlar ligasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AS Roma — Slovan Bratislava: tarkiblar va jonli matnAS Roma — Slovan Bratislava: tarkiblar va jonli matn20 oktabr 22:46AS Roma — Real Madrid: tarkiblar va jonli matnAS Roma — Real Madrid: tarkiblar va jonli matn14 oktabr 23:41Udineze — AS Roma: tarkiblar va jonli matnUdineze — AS Roma: tarkiblar va jonli matn31 oktabr 21:02AS Roma — Kalyari: tarkiblar va jonli matnAS Roma — Kalyari: tarkiblar va jonli matn27 oktabr 23:51AS Roma — Jenoa: tarkiblar va jonli matnAS Roma — Jenoa: tarkiblar va jonli matn17 oktabr 22:50Gasperini Paulo Dibala va Nahuel Molinaning Argentina uchun safariga qarshi chiqdiGasperini Paulo Dibala va Nahuel Molinaning Argentina uchun safariga qarshi chiqdi5 oktabr 19:11
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi