Manchester Yunayted — AS Roma: tarkiblar va jonli matn
Chempionlar ligasi doirasidagi Manchester Yunayted — AS Roma uchrashuvi 4 noyabr, 01:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Manchester Yunayted boshlang‘ich tarkibi: 1. Lammens S., 15. Yoro L., 5. Maguayr G., 26. Xeven A., 2. Dalot D., 37. Maynu K., 20. Baleba K., 19. Mbemo B., 8. Fernandesh B. (kapitan), 16. Diallo A., 10. Kunya M.
Manchester Yunayted zaxiradagilari: 41. Amass X., 17. Andrey Santos, 12. Darlou K., 4. de Ligt M., 39. Fletcher T., 22. Xiton T., 31. Leysi S., 6. Martines Li., 3. Mazraui N., 7. Maunt M., 18. Tilemans Yu., 11. Zirkzeye J.
Manchester Yunayted bosh murabbiyi: Karrik M.
AS Roma boshlang‘ich tarkibi: 32. Vaskes Lyach D. S., 23. Manchini Dj., 22. Ermoso M., 26. Balerdi L., 2. Rens D., 4. Kristante B. (kapitan), 15. De Ron M., 43. Uesli Fransa, 18. Sule M., 86. Mora R., 14. Malen D.
AS Roma zaxiradagilari: 9. Kastro S., 70. De Marsi Dj., 63. Di Nunsio A., 87. Gilardi D., 3. Kulerakis K., 77. Lulli E., 20. Molina N., 5. Ndika E., 61. Pizilli N.
AS Roma bosh murabbiyi: Gasperini Dj.
Izohlar 0
…