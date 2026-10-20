PSJ — Barselona: tarkiblar va jonli matn

·103·Sport
PSJ — Barselona: tarkiblar va jonli matn

Chempionlar ligasi doirasidagi PSJ — Barselona uchrashuvi 21 oktyabr, 00:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.

O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.

PSJ boshlang‘ich tarkibi: 39. Safonov M., 2. Xakimi A., 5. Markinos (kapitan), 51. Pacho V., 21. Ernandes L., 87. Nevesh J., 17. Vitinya, 8. Ruis F., 14. Due D., 10. Dembele U., 7. Kvaratsxeliya K.

PSJ zaxiradagilari: 11. Akliush M., 4. Beraldo L., 30. Shevale L., 12. Din L., 27. Fernandes D., 22. Gots M., 24. Mayulu S., 80. Muak A., 47. Njantu K., 9. Torres F., 6. Zabarniy I., 33. Zair-Emeri U.

PSJ bosh murabbiyi: Luis Enrike.

Barselona boshlang‘ich tarkibi: 1. Garsiya J., 2. Kanselu J., 5. Kubarsi P., 18. Martin G., 12. Espart X., 22. Bernal M., 8. Pedri, 10. Lamin Yamal, 20. Olmo D., 17. Gordon A., 11. Rafinya (kapitan).

Barselona zaxiradagilari: 29. Abdelkarim H., 14. Adeyemi K., 3. Balde A., 41. Kampos A., 21. de Yong F., 4. Farinyas B., 7. Fermin, 9. Gabriel Jezus, 6. Gavi, 25. Livakovich D., 16. Rodri, 13. Shensni V.

Barselona bosh murabbiyi: Flik X.

Jonli reportaj JONLI
2
Qanday imkoniyat! Xvicha Kvaratsxeliya (PSJ) jarima maydonchasi tashqarisidan to‘pga birinchi urinishdayoq kuchli zarba berdi, ammo to‘p chap ustunga tegib qaytdi!
2
Usmon Dembele (PSJ) o‘yindan tashqari holatda qoldi, hakam hushtagini chalib o‘yinni to‘xtatdi.
1
Ushbu uchrashuvning birinchi bo‘limi boshlanish arafasida.
00:02
O‘yinchilar maydonga chiqib kelishdi va uchrashuv boshlanish arafasida. PSJ o‘yinni boshlab beradi.
00:00
Bugungi o‘yinni Maykl Oliver boshqarib boradi.
00:00
O‘yin boshlanishidan oldin, bugungi to‘qnashuv uchun boshlang‘ich tarkiblarni ko‘rishingiz mumkin.
00:00
Assalomu alaykum va xush kelibsiz bizning jonli matnli sharhimizga! Biz sizga o‘yinda sodir bo‘layotgan barcha voqealar haqida tezkor ma’lumotlarni taqdim etib boramiz. Boshlang‘ich tarkiblar juda yaqin vaqt ichida e’lon qilinadi.
PSJBarselonaChempionlar ligasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«PSJ» – «Barselona» va boshqa markaziy o‘yinlar uchun boshlang‘ich tarkiblar e’lon qilindi«PSJ» – «Barselona» va boshqa markaziy o‘yinlar uchun boshlang‘ich tarkiblar e’lon qilindiKecha 23:46«Barselona»ning «PSJ»ga qarshi taxminiy tarkibi e’lon qilindi«Barselona»ning «PSJ»ga qarshi taxminiy tarkibi e’lon qilindiKecha 15:02Joan Laporta «Barselona»ning fenomenal starti va ulkan rejalarini ochiqladiJoan Laporta «Barselona»ning fenomenal starti va ulkan rejalarini ochiqladiKecha 06:56Erling Xoland YECHL tarixida misli ko‘rilmagan natija qayd etdiErling Xoland YECHL tarixida misli ko‘rilmagan natija qayd etdi15 oktabr 12:54Enrike «Manchester Siti» ustidan qozonilgan 4:2 hisobidagi g‘alabadan so‘ng nimalar dedi?Enrike «Manchester Siti» ustidan qozonilgan 4:2 hisobidagi g‘alabadan so‘ng nimalar dedi?15 oktabr 11:49Manchester Siti — PSJ: tarkiblar va jonli matnManchester Siti — PSJ: tarkiblar va jonli matn14 oktabr 23:41
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi