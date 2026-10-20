PSJ — Barselona: tarkiblar va jonli matn
Chempionlar ligasi doirasidagi PSJ — Barselona uchrashuvi 21 oktyabr, 00:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
PSJ boshlang‘ich tarkibi: 39. Safonov M., 2. Xakimi A., 5. Markinos (kapitan), 51. Pacho V., 21. Ernandes L., 87. Nevesh J., 17. Vitinya, 8. Ruis F., 14. Due D., 10. Dembele U., 7. Kvaratsxeliya K.
PSJ zaxiradagilari: 11. Akliush M., 4. Beraldo L., 30. Shevale L., 12. Din L., 27. Fernandes D., 22. Gots M., 24. Mayulu S., 80. Muak A., 47. Njantu K., 9. Torres F., 6. Zabarniy I., 33. Zair-Emeri U.
PSJ bosh murabbiyi: Luis Enrike.
Barselona boshlang‘ich tarkibi: 1. Garsiya J., 2. Kanselu J., 5. Kubarsi P., 18. Martin G., 12. Espart X., 22. Bernal M., 8. Pedri, 10. Lamin Yamal, 20. Olmo D., 17. Gordon A., 11. Rafinya (kapitan).
Barselona zaxiradagilari: 29. Abdelkarim H., 14. Adeyemi K., 3. Balde A., 41. Kampos A., 21. de Yong F., 4. Farinyas B., 7. Fermin, 9. Gabriel Jezus, 6. Gavi, 25. Livakovich D., 16. Rodri, 13. Shensni V.
Barselona bosh murabbiyi: Flik X.
Izohlar 0
…