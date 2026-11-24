Chempionlar ligasida kim g‘olib bo‘ladi? ESPN kuchli o‘nlikni tuzdi
Chempionlar ligasidagi beshinchi tur oldidan ESPN nashri musobaqada g‘olib chiqish uchun eng kuchli da’vogarlar reytingini e’lon qildi. Ekspertlar tanlovida «PSJ» birinchi o‘rinni egalladi. Parijliklardan tashqari «Barselona», «Arsenal» va «Real» ham kuchli to‘rtlikdan joy oldi. Ammo reytingdagi eng kutilmagan nomlardan biri — Italiyaning «Komo» klubi bo‘ldi.
Nashr mualliflari, muharrirlari va ekspertlaridan turnirda ayni paytda g‘olib chiqish ehtimoli eng yuqori bo‘lgan 10 ta jamoani saralash so‘ralgan. Jami 17 nafar mutaxassis ovoz bergan.
«PSJ» raqiblaridan katta ustunlik bilan o‘zib ketdi
ESPN reytingida birinchi o‘rinni «PSJ» egalladi. 17 nafar ekspertning 15 nafari parijliklarni turnirning eng asosiy favoriti sifatida ko‘rsatgan.
Mutaxassislar bunday tanlovga bir nechta asos keltirgan. Luis Enrike shogirdlari umumiy bosqichdagi dastlabki to‘rtta uchrashuvning barchasida g‘alaba qozondi va raqiblar darvozasiga jami 20 ta gol urdi. Parijliklar bu jarayonda «Manchester Siti» va «Barselona» kabi kuchli raqiblarni ham mag‘lub etdi.
«PSJ» ikki karra amaldagi chempion sifatida ketma-ket uchinchi marta qit’aning eng nufuzli klublar musobaqasida g‘olib chiqishni maqsad qilgan. Agar bu natijaga erishsa, Parij klubi Yevropa futboli tarixidagi juda kam sonli jamoalar qatoriga qo‘shiladi. Hozirgacha Chempionlar ligasi tarixida ketma-ket uch marta chempion bo‘lishga faqat «Real» erishgan.
ESPN talqinidagi kuchli o‘nlik
Nashr ekspertlari ovozlari natijasida quyidagi reyting shakllangan:
«PSJ» — 15 ta birinchi o‘rin ovozi;
«Barselona» — 1 ta birinchi o‘rin ovozi;
«Arsenal» — 1 ta birinchi o‘rin ovozi;
«Real Madrid»;
«Bavariya»;
«Manchester Siti»;
«Liverpul»;
«Komo»;
«Inter»;
«Atletiko».
E’tiborlisi, «Barselona» va «Arsenal» ikkinchi hamda uchinchi o‘rinlarni egallagan bo‘lsa-da, ulardan har biri faqat bittadan birinchi o‘rin ovozini olgan. Bu ekspertlarning asosiy ishonchi aynan «PSJ»ga qaratilganini ko‘rsatadi.
«Komo» kuchli o‘nlikka kirdi, ammo mashhur klublar tashqarida qoldi
Reytingning eng qiziqarli jihatlaridan biri — «Komo»ning sakkizinchi o‘rindan joy olganidir. Italiya klubi Yevropa futbolidagi an’anaviy gigantlar qatorida bo‘lmasa-da, ESPN ekspertlari uni Chempionlar ligasida sovrin uchun kurashishi mumkin bo‘lgan jamoalar qatoriga qo‘shdi.
Shu bilan birga, bir qator mashhur klublar kuchli o‘nlikka kira olmadi. Dortmundning «Borussiya»si, «Roma», «Aston Villa», «Sporting» va «Manchester Yunayted» ham ekspertlar ovozlarini olgan, biroq ularning umumiy natijasi top-10ga kirish uchun yetarli bo‘lmagan.
Chempionlar ligasida beshinchi tur boshlanmoqda
2026/27 yilgi Chempionlar ligasi umumiy bosqichining beshinchi tur uchrashuvlari 24–25 noyabr kunlari o‘tkaziladi.
Ushbu turda «Arsenal» — «Borussiya» Dortmund, «Real» — «PSV», «Manchester Siti» — «Napoli», «Barselona» — «Sabax», «Liverpul» — «Bryugge» va «PSJ» — «Roma» kabi qiziqarli bahslar bo‘lib o‘tadi.
ESPN reytingi ekspertlarning bugungi kundagi qarashlarini aks ettiradi. Ammo futboldagi vaziyat har bir turdan keyin o‘zgarishi mumkin. Shu bois «PSJ»ning favorit sifatidagi mavqei navbatdagi uchrashuvlarda ham o‘zini oqlay oladimi — buni maydondagi natijalar ko‘rsatadi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…